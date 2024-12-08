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Мир

Зумерам стало неинтересно жить

Молодежь по всему миру массово отказывается работать и учиться. Но безделье поколения Z может угрожать остальным
10 минут чтения 08.12.2024
Зумерам стало неинтересно жить

Молодые люди по всему миру массово отказываются работать и учиться. Вместо этого они занимаются саморазвитием, пока живут за счет родителей и пособий. Так предпочитает делать каждый пятый в возрасте от 15 до 24 лет. При этом пока некоторые отказываются от работы, другие никак не могут ее найти. Этот феномен получил название NEET — not in employment, education, or training. В России таких «тунеядцев» называют «ни-ни»: ни учебы, ни работы. Беззаботный стиль жизни может показаться привлекательным, но он таит в себе много проблем. Из-за NEET-поколения в скором будущем будет страдать мировая экономика и рынок труда. Кроме того, «бездельники» больше подвержены ментальным расстройствам, в том числе депрессии. Подробнее — в тексте «Холода».

Экономический термин NEET схож с японским термином «хикикомори», появившимся еще в 1970-е годы. Хикками обычно называют людей, которые могут месяцами не выходить из дома и предпочитают жить на иждивении. Поколение NEET с ними в чем-то схоже. Его представители хоть и не выбирают полное затворничество, но все же ставят себя в довольно-таки уязвимое положение в обществе: в их жизни отсутствуют основные атрибуты успешной социализации — работа и учеба. 

Люди, относящиеся к категории «ни-ни», все же не отказываются от общения с другими, хоть не работают и не учатся. Они выбрали такой стиль жизни не для того, чтобы скрыться от общества. У явления «ни-ни» есть как минимум две разные социально-экономические причины. Многие из представителей NEET-молодежи живут в таких странах, где сложно найти работу или оплатить учебу, поэтому они чаще отчаиваются и ничего не делают. Другим же, наоборот, помогает государство, и они не чувствуют желание или необходимость развиваться. 

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И те, и другие «ни-ни» одинаково ощущают на себе последствия неустроенности в жизни. Они чаще думают о суициде и прибегают к наркотикам. Из-за добровольного тунеядства молодые трудоспособные люди теряют профессиональные навыки и начинают больше экономить: часть из них живет на пособие по безработице, а другие — зависят от родителей и после 20 лет. 

«Бездельники» влияют и на развитие мировой экономики. В ООН заметили, что уже слишком много трудоспособных людей отказывается от учебы и работы. Нежелание работать не только вредит их личным перспективам, но и может подорвать социальное и экономическое развитие целых стран, ведь государство теряет в производительности труда из-за недостатка работников. 

В то же время работодателям просто не нужно столько дипломированных специалистов, которых ежегодно «штампуют» университеты по всему миру. Быстрый рост числа выпускников опережает спрос, и это приводит к снижению зарплат, а значит — и снижает привлекательность работы.

Сколько «тунеядцев» в поколении Z

Самый высокий процент населения «ни-ни» — в Турции, Колумбии и ЮАР. Именно в последней зафиксирован самый высокий показатель из этих стран — там без работы и учебы сидят 42% молодых людей. В Турции и Колумбии ситуация все же более стабильная— не у дел остаются 27,9% и 24,8% молодежи соответственно. В ЮАР в принципе один из самых высоких уровней безработицы в мире: в 2023 году этот показатель достиг 28%. Большинство «ни-ни» из этой страны в возрасте от 15 до 60 лет имеют образование менее 12 классов, то есть не оканчивают даже старшую школу. Высшее образование есть только у 6,1%. Такая статистика косвенно показывает, что отсутствие образования все же мешает найти хоть какую-то стабильную работу.

Стамбул. Фото: Hakan Akgun / Reuters

Меньше всего «ни-ни» живут в Нидерландах, Норвегии и Исландии: там этот показатель остается на уровне 1–3%. При этом в Нидерландах без работы остаются лишь 3,6% всех жителей — похоже, что молодые люди и не против пойти на работу, если в стране есть предложения. Трудоустраиваться нидерландской молодежи помогает и система образования, которая нацелена на профориентацию учеников еще в школе. Детям помогают развивать их природные способности, которые в будущем помогут найти подходящую для них работу.

Из стран бывшего СССР меньше всего NEET-молодежи живет в России и Беларуси. В России ситуация с «ни-ни» хуже, чем в Нидерландах, но лучше, чем в Израиле, Франции и США. В 2023 году 8,7% молодых россиян совсем не работали и не учились, в Беларуси таких насчитывалось порядка 5,1%. В Украине ситуация чуть хуже: до войны без работы и учебы сидели 15,6% молодежи. 

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Во всех странах Балтии показатель NEET держится выше 10%: в Эстонии он достигает 10,2%, в Латвии — 12%, в Литве — 13,8%. Ситуация в государствах СНГ сильно разнится от стране к стране: например, доля NEET в Казахстане составила 7,1%, тогда как в Азербайджане этот показатель дошел до 19,8%, а в Армении — до 24,4%. В Грузии сложилась и вовсе плачевная ситуация: там нет работы и учебы у 31% граждан в возрасте от 14 до 29 лет. Еще хуже показатели в Узбекистане: там не учатся и не работают 42% граждан 18–30 лет. 

В России основная часть NEET-молодежи живет в небольших городах и селах, многие из них уходят из школы после 9 класса. Россия — централизованная страна, а это значит, что большинство возможностей сосредоточено в Москве. Подростки из регионов оказываются в замкнутом круге: в их родном городе нет привлекательных предложений на рынке труда, а денег на переезд в крупные города не хватает. В итоге у них пропадает мотивация идти на низкооплачиваемую работу, но и учиться уже не хочется. Но и те, кто действительно уехали получать образование и поступили в вуз, все равно испытывают сложности, так как в России диплом совсем не гарантирует рабочее место после выпуска из университета.

Портрет бездельника

Безработицу среди NEET сложно объяснить только ленью, присущей поколению Z. Одна из причин безработицы и нежелания учиться среди молодых — проблемы с ментальным здоровьем. Согласно опросу, каждый четвертый представитель «ни-ни» в Британии не может пойти на работу из-за неважного психологического состояния. Молодые люди попадают в ловушку: им не хватает психической стойкости для работы, но отсутствие занятости лишь усугубляет их тревожность. Состояние безделья действительно может вызывать симптомы депрессии и суицидальные мысли. И, например, 21% молодых британцев признались, что их психическое здоровье лишь ухудшилось за 2023 год. 

Фото: HEX / Getty Images

Еще одна распространенная проблема среди NEET-молодежи — нестабильное финансовое положение. Для некоторых семей стоимость образования в вузах и обеспечение ребенка в это время сегодня непомерна высока. Для тех, кто уже ищет работу, препятствием к трудоустройству может стать высокая стоимость жизни в городах, где есть потенциальные предложения. Распространенность удаленной работы, выросшая во время пандемии коронавируса, постепенно сходит на нет — и работодатели снова требуют присутствия в офисе даже от тех, кто работает сидя за компьютером. В ООН подсчитали: в странах с низким уровнем дохода число NEET-молодежи на 17% больше, чем в странах с высоким уровнем дохода и доходами выше среднего. К тому же беспокойство о деньгах лишь усугубляет тревожность у молодежи.

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Среди NEET-молодежи существует и гендерный разрыв. В целом молодые мужчины с большей вероятностью найдут работу или пойдут учиться, чем их сверстницы. В 2020 году в категории NEET среди людей от 16 до 29 лет в США насчитывалось 17% женщин и 13,5% мужчин. Женщинам мешает выйти на рынок труда семья и дети: среди женщин без работы и учебы около 36,7% сидят дома с детьми. Для сравнения, среди неработающих и неучащихся мужчин лишь 5,8% являются родителями. 

Высокий уровень безработицы среди молодежи часто способствует политической нестабильности в развивающихся странах. В шаткой экономической ситуации люди считают свое правительство бесполезным, потому что оно не может обеспечить их работой, объясняет исследовательница из Эфиопии Йемарешет Хайлу Демеке. В то же время человеку без перспектив терять нечего и его легко можно склонить к «антиобщественной активности», как пишут исследователи. Криминальная занятость часто остается единственной возможностью выжить в местах, где нет социальных лифтов. 

В развитых странах с высоким уровнем социального обеспечения сложилась иная ситуация. Молодые люди, которые живут на пособие, уверены в том, что государство продолжит их содержать. Это приводит к социальной апатии — люди не видят смысла работать и развиваться, если «и так все есть».

За проблему уже взялись — и в России, и во всем мире

ООН считает решение проблемы поколения NEET одной из своих ключевых задач на будущее. За последние девять лет в странах Евросоюза число тех, кто относится к NEET, уже снизилось с 17% до 12,4% от всей молодежи. По России такой статистики нет, но известно, что сейчас люди до 29 лет составляют более трети безработных. Эксперты не считают такую ситуацию критической. Правда, депутаты предлагают бороться с проблемой безработицы экзотическими способами — например, создавать трудовые лагеря для тунеядцев. 

Фото: Unsplash

Сейчас в России действует программа по молодежной занятости, которая предусматривает проведение тестов на профориентацию с 6 по 11 класс и помощь при поиске подработки с 14 лет. Правительство планирует, что к 2030 без работы останутся только 5% молодых людей от 15 до 29 лет. В основном надежда не на тех, кто не трудоустроен сегодня, а на школьников, которым сейчас 14–18 лет. Власти хотят сделать так, чтобы им стало проще устроиться на работу в будущем. Безработных постарше хотят трудоустраивать в Арктике или на Дальнем Востоке. 

Государственный совет Татарстана и вовсе вносил в Госдуму предложение вернуть советскую систему обязательного распределения выпускников вузов. Судя по опросам, большинство россиян не возражают против распределения, но среди студентов эту идею поддерживают только 30% опрошенных. Молодежь не готова уезжать на работу в отдаленные деревни и села, а судя по опыту Беларуси, где практика распределения осталась со времен СССР, молодых специалистов не всегда отправляют в развитые города. 

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Во многом проблема NEET-молодежи в мире до сих пор существует из-за неравенства, с которым люди практически всегда сталкиваются с самого рождения. Дети растут в условиях с разными образовательными возможностями: на это влияет не только доступ к школам и университетам, но даже профессии родителей и культура общества, где развивается ребенок. Это привычная ситуация не только для России, но и для стран Европы, хотя доступность образования могла бы помочь решить проблему экономического неравенства — чтобы в перспективе судьбу ребенка решали его знания, а не происхождение. Нюанс в том, что в современном мире даже качественное образование не гарантирует трудоустройства, поэтому все больше и больше молодых людей выбирают ничего не делать.

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Автор:Александра Ястребова
Фото:MementoJpeg / Getty Images

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