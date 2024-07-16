Китай может потерять до половины населения к концу XXI века

Организация объединенных наций (ООН) представила новый прогноз о населении планеты, основной вывод которого — мир стал меньше рожать, а многие страны, включая Россию, Китай, Германию и Японию, уже достигли пика численности населения, и в будущем их ожидает только спад. Обычно подобные выводы воспринимают как что-то плохое, но ученые говорят об обратном: чем меньше людей на планете, тем легче ей будет справиться с экологическими вызовами, которое создает человечество. Снижение рождаемости фиксируют в основном в развитых странах, которым для поддержания численности населения придется опираться на миграцию. Локомотивами рождаемости на планете пока остаются Индия и страны африканского континента, однако и там показатели начнут замедляться ближе к концу XXI века. «Холод» рассказывает, сколько людей готова выдержать наша планета.

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Пик населения Земли, скорее всего, будет зафиксирован в XXI веке — к такому выводу пришли исследователи Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам. Если 10 лет назад они оценивали вероятность этого в 30%, то теперь — на уровне 80%. Более того, прогноз максимальной численности, по оценкам экспертов ООН, также сократился: если в 2014 году они предсказывали рост до 10,9 миллиардов человек к 2100 году, то теперь ожидаемый максимум — 10,3 миллиарда к середине 2080-х, после чего мировое население пойдет на спад и к концу века упадет до 10,2 миллиардов.

Странами, где население в ближайшие 30 лет будет активно расти, останутся Индия, Индонезия, Пакистан, Нигерия, Ангола, Центральноафриканская Республика, Демократическая республика Конго, Нигер и Сомали. Резкое сокращение населения, по оценкам ООН, ждет Китай, Албанию, Боснию и Герцеговину, Пуэрто-Рико, Украину, Литву и Молдову.

Ключевая причина сокращения численности населения — снижение рождаемости. Чтобы этого не происходило, коэффициент рождаемости должен составить 2,1 ребенка на одну женщину. Сейчас до этого уровня не дотягивают примерно 55% стран планеты.

«В некоторых странах уровень рождаемости сейчас даже ниже, чем предполагалось ранее, к тому же мы наблюдаем немного более быстрое его снижение в некоторых регионах с высокой рождаемостью», — объясняет пересмотр прогноза заместитель генсека ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа.

Средний уровень рождаемости в мире в 2024 году составляет 2,25 ребенка на женщину, для сравнения: в 1990 году этот показатель равнялся 3,31 ребенка. В 20% государств уровень рождаемости не дотягивает даже до показателя в 1,4 ребенка на женщину: среди них Китай, Южная Корея, Испания и Италия.

Россия прошла свой максимум

Каждый четвертый человек на планете уже живет в стране, где численность населения достигла пика. Среди таких стран — Германия, Япония, Китай и Россия. Население Китая, некогда самой густонаселенной страны мира, стабильно снижается с 2022 года, в настоящий момент эксперты всерьез говорят о демографической яме, из которой Китай не сможет выйти. Статистика это подтверждает: в 2023 году на одну женщину там приходился только один ребенок — минимум за всю историю наблюдений. К концу века с вероятностью 50% население Китая может упасть более чем в два раза: с 1,42 миллиарда человек по итогам 2023 года до примерно 600 миллионов к 2100-му.

Совершенно другая динамика у Индии, где пик в 1,7 миллиарда будет достигнут в 2060-х, после чего население начнет постепенно сокращаться. Коэффициент рождаемости в стране уже снизился: с 2,4 детей на женщину в 2013 году до 1,98 в 2023-м. Сейчас в Индии живет около 1,45 миллиарда человек, а к 2100 году их число достигнет 1,5 миллиарда.

Россию от новой демографической ямы спасет миграция — без нее, как отмечают эксперты ООН, пик населения был бы зафиксирован гораздо раньше. По данным ООН, сейчас в стране на одну женщину приходится 1,45 новорожденных; по информации Росстата, еще меньше — 1,41. Однако приток мигрантов не спасет страну от потери еще 10 миллионов человек в период с 2024 по 2054 год, а к концу века население может и вовсе снизиться до 125–130 миллионов.

Из соседей России выделяются Казахстан и Азербайджан. В первом случае эксперты ООН прогнозируют даже рост населения более чем на 50% к концу 2100 года: с 20,5 миллионов в 2024 году до 33,6 миллионов к концу столетия. Во многом этому способствует высокий уровень рождаемости (2,98 в 2024 году со снижением к 1,94 в 2100-м). Азербайджан же сможет сохранить количество населения примерно в тех же рамках, что и сейчас: 10,3 миллионов в 2024 году и 10 миллионов в 2100-м.

Население Грузии, Армении и Беларуси к концу 2100 года может снизиться в пределах 23–52%. Еще более серьезная демографическая яма ожидает Украину. На текущий момент, по оценкам ООН, население Украины составляет 37,4 миллиона человек при уровне рождаемости в 0,99 ребенка на женщину. Несмотря на его предполагаемое восстановление до 1,3, население Украины к 2100 году может снизиться почти на 60% и составит 15,3 миллиона человек.

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Значительная часть европейских стран тоже столкнется со снижением численности населения, однако не столь драматичным. Например, Польша к 2050 году потеряет примерно 5,7 миллиона человек из текущих 38,7, а к 2100-му ООН ожидает сокращения ее населения до 19,4 миллиона. При этом некоторые страны Европы с такими проблемами не столкнутся — правда, в основном за счет роста количества мигрантов. К 2100 году население Великобритании и Швеции может вырасти в пределах 8%, а население Дании, Норвегии, Нидерландов, Франции и Швейцарии останется примерно на том же уровне, что и сейчас.

Похожие тенденции ожидают США, Австралию и Канаду, где рост населения также будет завязан на миграцию. Именно она поможет США достигнуть 421 миллиона человек к 2100 году с текущих 344,4 миллионов при уровне рождаемости 1,62. В Канаде эксперты ООН ждут роста с текущих 39,5 миллиона человек до 53,5 миллиона к 2100 году, в Австралии — с нынешних 26,6 миллиона до 43 миллионов в 2100 году.

Природа и долголетие

Заместитель генсека ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа отмечает, что новые данные — это, прежде всего, хорошая новость для планеты, так как сокращение населения снизит техногенный след человечества и урон окружающей среде.

«Более ранний и низкий пик численности населения является обнадеживающим знаком. Это может свидетельствовать о снижении давления человечества на окружающую среду из-за снижения совокупного потребления», — говорит Ли Цзюньхуа.

Еще один позитивный эффект демографических макротрендов — так называемый демографический дивиденд. Так ученые называют ситуацию, когда в стране активно растет количество трудоспособного населения (от 20 до 64 лет), а вот численность детей и стариков, которые, как правило, больше потребляют, чем производят, сокращается. Для государства это уникальный шанс повысить средний уровень жизни и перенаправить освободившиеся ресурсы в перспективные или недофинансированные социальные отрасли: образование, медицину, гендерное разнообразие и рынок труда. По данным ООН, прямо сейчас подобная возможность есть примерно у 100 государств мира, среди которых ООН выделяет Аргентину, Сальвадор, Бутан и Колумбию.

Еще одна тенденция последних и ближайших десятилетий — рост средней продолжительности жизни в мире. За последние 30 лет она выросла с 64,9 лет в 1990-х до 73,3 в 2024 году. ООН полагает, что к концу 2050-х средняя продолжительность жизни на планете достигнет 80 лет или выше. К концу 2070-х годов количество людей по всему миру старше 65 лет превысит количество детей (до 18 лет), а в середине 2030-х людей старше 80 лет станет больше, чем младенцев до одного года.