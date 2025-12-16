Крупнейший кризис в истории «Газпрома»

«Газпром» — самая пострадавшая от войны с Украиной российская компания. Крупнейший поставщик газа в Европу потерял половину своего экспорта, обещанное «переориентирование на восток» не сработало, а все распиаренные идеи партнерств с Турцией и Китаем терпят неудачу. Санкции откинули «Газпром» на десятилетие назад и позволили нажиться его конкурентам. Чтобы выжить, компания выбивает себе налоговые льготы, проводит самую масштабную в своей истории внутреннюю реформу и хочет повысить тарифы на газ для россиян. Текстом про «Газпром» «Холод» запускает спецпроект «Национальное достояние», в котором расскажет о состоянии главных компаний России.

Война в Украине и последовавший за ней постепенный отказ Европы от российского трубопроводного газа разрушили бизнес-модель «Газпрома». Десятилетиями монополист жил и развивался за счет простого принципа: качать дешевый газ и по высоким ценам продавать его в Европу, а прибыль направлять на внутренние нужды и геополитические амбиции Кремля. Но после полномасштабного вторжения России в Украину «Газпром» перестал работать как рычаг давления на западных партнеров.

До войны Европа была основным рынком сбыта для компании: в 2020 году «Газпром» поставлял в ЕС почти половину добываемого газа (больше 200 млрд кубометров из 454,5 добытых). В 2021-м продажи в Европу остались приблизительно на том же уровне, а добыча превысила 500 миллиардов кубометров.

После вторжения войны эти показатели начали снижаться: уже в 2022 году добыча сократилась до 412,9 миллиарда кубометров, а экспорт в страны дальнего зарубежья (это все страны Европы, за вычетом стран бывшего СССР) упал в два раза и составил чуть больше 100 миллиардов кубометров. Тогда «Газпром» обещал переориентироваться на другие рынки и найти новых покупателей в Азии. Чиновники и топ-менеджмент заверяли, что Европа не справится без российского газа, в то время как Китай и другие страны охотно займут место европейских стран.

«Газпром» потерял половину своего рынка

Однако в 2023-м и добыча, и экспорт продолжили падать. Уровень добычи снизился до 359 миллиардов кубометров, а общий экспорт «Газпрома» едва превысил отметку в 100 миллиардов. После провального года эксперты по рынку сошлись во мнении: обещанная «переориентация» происходит слишком медленно, и на текущий момент страны Азии не способны принять те объемы, которые раньше поглощала Европа. И если раньше на «Газпром» приходилась почти треть мирового рынка экспорта трубопроводного газа, то в 2023 году его доля не дотянула даже до 15%.

В новых условиях ключевым импортером для «Газпрома» стал Китай: на него пришлась четверть экспорта в 2023-м — около 23 миллиардов кубометров. Но этого оказалось недостаточно, отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее оценкам, несмотря на исторические рекорды экспорта в Китай, сравнивать объемы поставок с европейскими просто невозможно:

«Столько, сколько “Газпром” сейчас поставляет в Китай, он в “лучшие времена” поставлял только в одну Турцию, а только одна Германия импортировала у “Газпрома” около 30 миллиардов кубометров».

При этом эксперты считают, что у «Газпрома» есть шансы отыграть падение, а 2023 год был дном, от которого компания сможет оттолкнуться. Аналитик «Финам» Сергей Кауфман, например, оценивал срок восстановления прежних объемов бизнеса в семь-девять лет. Но для этого необходимо выполнение сразу нескольких условий: увеличение продаж в Китай в четыре раза относительно уже рекордных уровней, рост поставок в Центральную Азию, партнерские отношения с Ираном и запуск «Балтийского СПГ» — амбициозного проекта «Газпрома», который позволит компании диверсифицировать экспорт и продавать СПГ (сжиженный природный газ).

200 млрд кубометров газа поставлял «Газпром» в ЕС в 2020 году

План этот, однако, может провалиться, например, при недостаточном спросе со стороны Китая, введении вторичных санкций или из-за плана ЕС по отказу от российского газа. Существующие санкции уже мешают реализации «Балтийского СПГ», а партнерские отношения с Ираном пока существуют только в рамках «стратегического меморандума» о проработке вопроса поставок газа через Азербайджан — то есть только на бумаге и без обязательств.

Но даже при благоприятном развитии событий перспектива возвращения на уровни 2021 года может находиться и за пределами 2030-го. Аналитики отмечают, что в ближайшие годы за счет новых партнерств «Газпром» сможет компенсировать от 10–15 до 35 миллиардов кубометров экспорта. Но это не идет ни в какое сравнение с объемами, которые компания поставляла на европейский рынок в довоенное время.

При этом чаяния «Газпрома» восстановиться после рекордного падения как будто оправдываются более благоприятным 2024 годом, за который компания показала рост и добычи (до 420 миллиардов кубометров), и экспорта, который снова превысил 100 миллиардов кубометров — причем объем поставок увеличился в том числе в Европу, которая официально заявляет о постепенном отказе от российского газа.

Ковыктинское газоконденсатное месторождение в Иркутской области. Фото: пресс-служба ПАО «Газпром»

Но перспективы дальнейшего роста по-прежнему выглядят весьма призрачно, и вместо «толчка ото дна» «Газпром» может ожидать дальнейшее падение. Дело в том, что в 2023–2024 годах поставки трубопроводного газа в Европу осуществлялись по двум маршрутам: транзитом через Украину и по «Турецкому потоку» через Турцию. Экспорт по этим газопроводам достиг исторических минимумов в 2023 году, но снова вырос в 2024 году, в том числе за счет растущего спроса из Европы, где российский газ продолжали покупать Венгрия и Словакия.

Весь «Газпром» стоит дешевле, чем производитель игрушек Labubu

В 2025 году дальнейшего роста ждать не приходится: Украина отказалась продлевать контракт на прокачку российского газа, что означает окончательную остановку этого маршрута. «Газпром» потерял приблизительно 15 миллиардов кубометров экспорта — скромные цифры, если сравнивать с законтрактованной мощностью газопровода (40 миллиардов кубометров в год), но достаточно существенные в текущих реалиях.

В светлое будущее не верят и в самом «Газпроме». Согласно внутреннему отчету, который оказался в распоряжении газеты Financial Times, восстановить объемы экспорта до довоенных уровней удастся в лучшем случае только к 2035 году. Согласно прогнозам самой компании, экспорт в Европу и Турцию к 2034 году составит 34 миллиардов кубометров в год, то есть увеличения показателей по этому направлению ждать не стоит.

Надежды на новый трубопровод в Китай, о котором так много говорят, пока не оправдываются, так как соглашение о его строительстве все еще не достигнуто. Да и само строительство новых трубопроводов может оказаться под вопросом без нужных технологий. Критически важные запчасти покупались на Западе, а ремонтировать их внутри России крайне сложно. И даже если все эти проблемы будут решены, а Китай захочет покупать еще больше газа, его стоимость будет ниже, чем на европейском рынке, и при восстановлении объемов экспорта прежняя прибыль не вернется. К тому же ждать полноценного запуска трубопровода «Сила Сибири — 2» придется 10 лет — лишь к 2035 году ожидается вывод газопровода на полную мощность.

«Газпром» проиграл даже своим

В 2025 году для трубопроводного экспорта в Европу у «Газпрома» остался только «Турецкий поток». А на фоне более холодных зим и, соответственно, роста потребления европейские страны стали вновь покупать российский газ, но за отсутствием на рынке доступных предложений от «Газпрома» обращаются теперь к его конкуренту — компании «Новатэк».

Пятнадцать лет назад «Газпром» даже не считал «Новатэк» достаточно перспективным активом: в 2011 году «Газпром» продал половину своей доли, а оставшиеся акции обозначил как «долгосрочную финансовую инвестицию, предназначенную для последующей продажи».

Тогда аналитики оценивали эту сделку как позитивную для монополиста и в долгосрочной перспективе негативную для «Новатэка», оставшиеся акции «Газпрому» также советовали продавать. Предполагалось, что в условиях ожесточенной конкуренции «Газпром» будет иметь явное преимущество из-за своей газотранспортной инфраструктуры: ведь расходы на транспортировку являются основной статьей издержек для «Новатэка».

Газохранилища Ямал СПГ. Фото: пресс-служба ПАО «Новатэк»

Теперь же, когда ни о каких газопроводных поставках в Европу (кроме «Турецкого потока») не может идти речи, «Новатэк» занимает место «Газпрома» для европейских клиентов. За 2024 год европейский импорт российского СПГ поставил исторический рекорд — и составил 21,5 миллиарда кубометров, в то время как в 2021 году доходил только до 17,4 миллиарда. Отказ от этих поставок является тяжелой темой для Европы, однако полный отказ от российского СПГ и трубопроводного газа вошел в 19-й пакет санкций ЕС, хотя Венгрия и Словакия все еще пытаются оспорить это решение.

«Новатэк» занял место «Газпрома» для Европы

Впрочем, выгода «Новатэка» от роста продаж тоже ограничена. Цены на газ в Европе обновляют максимумы за последние два года, а вот соответствующей прибыли с этого компания не получает: большая часть СПГ продается по долгосрочным контрактам, привязанным к цене нефти Brent.

«Газпром» же, с другой стороны, мог бы выиграть от колебаний на рынке, так как почти все его контракты с европейцами привязаны к спот-ценам газового бенчмарка TTF (крупнейшая европейская торговая площадка, на цены которой ориентируется рынок). Эта выгода, однако, остается нереализованной: рост стоимости не покрывает существенное падение экспорта. А вот «Новатэк», напротив, наращивает продажи, и определенную их часть реализует по повышенным ценам.

Дополнительная прибыль (разница между реализацией СПГ по текущей цене и средней за 2024 год) «Новатэка», по оценкам аналитика «Альфа-Инвестиций» Игоря Галактионова, может составить 1,6 миллиарда долларов, при условии сохранения высоких цен на газ. А позитивные перспективы «Газпрома» связаны, прежде всего, с предполагаемым «мирным урегулированием» в Украине — без него трудно говорить о восстановлении прежних объемов экспорта.

При этом даже во внутреннем отчете, подготовленном для топ-менеджмента «Газпрома», доля монополиста в российском энергетическом экспорте продолжит падать, а трубопроводный газ уступит место СПГ, экспорт которого вырастет с 40,8 миллиарда кубометров в 2020 году до 98,8–125,8 миллиарда кубометров в 2035 году. На СПГ, вероятно, будет приходиться около половины всего российского экспорта газа, что существенно усилит влияние «Новатэка». Шансы «Газпрома» переключиться на этот рынок невелики: у компании просто нет собственной проверенной технологии производства СПГ в больших объемах.

Турецкая байка

Альтернативный сценарий наращивания продаж для «Газпрома» включал в себя создание так называемого «газового хаба» в Турции — о нем Владимир Путин заговорил еще в октябре 2022 года. Сразу после подрыва «Северных потоков» президент заявил, что новый проект решит проблему экспорта в Европу для российского монополиста.

Газопровод «Турецкий поток». Фото: пресс-служба ПАО «Газпром»

По задумке Путина, в Турцию должно было поступать столько же газа, сколько могло бы проходить по «Северным потокам» — то есть, около 55 миллиардов кубометров в год. Чтобы понимать амбициозность задачи, на текущий момент пропускная способность маршрута в Турцию составляет 31,5 миллиарда кубометров, а нить газопровода, по которой газ поступает в Европу, способна обслуживать только 15,75 миллиарда кубометров. Разумеется, для обеспечения дополнительных мощностей предполагалось дорогостоящее строительство новых трубопроводов, однако Путин назвал проект «экономически выгодным».

Вот только в самом «Газпроме», как сообщали источники издания Bloomberg, были удивлены, услышав публично озвученные президентом амбициозные планы. Более того, по словам близких к обсуждению источников, идея турецкого хаба родилась в близких к Кремлю политических кругах, а вовсе не в рамках стратегии «Газпрома». Но, несмотря на определенный скепсис, «Газпром» начал активную работу над реализацией «газового хаба» в Турции.

Проект «Турецкого хаба» так и остался на словах

Кроме того, проектом заинтересовалась и сама Турция. В Анкаре посчитали, что газовый хаб позволит сделать первый шаг к превращению страны в региональный центр торговли газом. А сотрудники экспортного отделения «Газпрома» нашли для себя новые задачи и не остались без дела после потери европейского рынка.

Публично заявлялось, что переговоры займут всего несколько месяцев, но на практике проект так и не сдвинулся с мертвой точки. Не появилось ни рамочных соглашений о его реализации, ни шагов в сторону строительства инфраструктуры. Идея газового хаба столкнулась с двумя препятствиями: технического и договорного характера.

Турция хотела продавать газ, который импортирует по 14 направлениям, самостоятельно и даже хотела сформировать свой газовый индекс, а «Газпром» не был удовлетворен отведенной для него ролью поставщика, без дальнейшего контроля за реализацией сырья. Помимо этого, трубопроводы из Турции в Грецию и Болгарию не справились бы с дополнительными поставками, что вряд ли позволило бы создать полноценный турецкий хаб.

В итоге про проект просто забыли. Менеджмент «Газпрома» больше не обсуждает турецкий хаб ни внутри компании, ни с чиновниками. Несмотря на заинтересованность Турции, проект был отложен, оставив несбыточными идеи о возвращении европейского рынка и того уровня доходов, который он приносил.

Призрачные перспективы

Помимо несбыточного «Турецкого хаба» вывести «Газпром» из кризиса могут возобновление старых проектов или реализация новых. Несмотря на то, что три из четырех ниток «Северных потоков» были уничтожены, российские чиновники регулярно вспоминают об одной уцелевшей трубе и предлагают поставлять газ по ней.

Гипотетический перезапуск маршрута в Германию стал обрастать слухами после победы Дональда Трампа на выборах президента США: различные источники сообщали, что Россия и США обсуждают возобновление «Северного потока — 2», спецпосланник Трампа якобы проводил тайные переговоры в Швейцарии, а «Северный поток — 1» хотят перестроить для транспортировки зеленого — полученного при расщеплении воды с помощью электричества из возобновляемых источников энергии — водорода.

Однако официальные лица Германии и Евросоюза на этот вопрос смотрят достаточно однозначно: ни о каком перезапуске трубопроводов речи не идет. Другая популярная тема для рассуждений — возобновление маршрута через Украину, которое имеет под собой вполне реальных сторонников. Все те же Венгрия и Словакия настаивали, что Украина должна отменить свое решение о прекращении транзита. Они же готовы судиться с ЕС за право снова покупать газ у России.

Закачку газа в «Северный поток-1» осуществляла компрессорная станция (КС) «Портовая». Фото: пресс-служба ПАО «Газпром»

Пункт о восстановлении поставок вошел и в российский меморандум о мирном соглашении и даже в ноябрьскую версию мирного плана Трампа (в нем предусматривалось сотрудничество США с Украиной в целях совместного восстановления, развития, модернизации и эксплуатации украинской газовой инфраструктуры, включая трубопроводы и хранилища). Однако сама Украина возобновлять транзит не намерена и уже предпринимает попытки заменить российский газ другими источниками, например, поставками из Азербайджана через Трансбалканский коридор и СПГ из США.

«Газпром» рассчитывает на проекты, которые невозможно воплотить в ближайшие 10 лет

О трубопроводе же «Ямал — Европа» через Польшу официальные лица вспоминают еще реже, чем о других замороженных проектах. Российская сторона публично заявляет, что готова возобновить поставки в любое время, однако эксперты сходятся во мнении, что этот маршрут — один из наиболее сложных для восстановления из-за категоричной позиции Польши.

Из новых маршрутов, которые должны вывести «Газпром» из кризиса, — еще один трубопровод в Китай, а также маршруты в Иран и Индию. Больше всего российские власти говорят именно про «Силу Сибири — 2» — новый газопровод в Китай через Монголию. По нему планируют поставлять 50 миллиардов кубометров газа ежегодно, что вместе с уже существующими маршрутами поставки в Китай может составить более 100 миллиардов кубометров.

О проблемности этого проекта говорит его возраст: идея обсуждается уже почти двадцать лет, из которых последние пять российская сторона постоянно говорила о том, что проект уже почти согласован и скоро можно будет приступать к его реализации. Однако Пекин схожих заявлений не делал: для Китая все это время амбициозного и ресурсозатратного проекта как будто не существовало.

Значимого прогресса по «Силе Сибири — 2» удалось добиться во время последнего саммита ШОС, на котором Китай и Россия подписали, согласно заявлению «Газпрома», «юридически обязывающее» соглашение о строительстве второго трубопровода. Это первый документ, который дает проекту реальные шансы на жизнь.

Эксперты считают, что Китай могли «поторопить» геополитическая напряженность и растущие энергетические потребности: каждый год КНР требуется на 20 миллиардов кубометров газа больше, к 2030-му году эта цифра вырастет на 100 миллиардов кубометров по сравнению с текущим потреблением в 425 миллиардов ежегодно.

Но есть и сомнения относительно будущего «Силы Сибири — 2». «Юридически обязывающее» соглашение на деле может оказаться весьма расплывчатым термином, отмечают юристы. Документ может представлять собой полноценный договор с прописанными правами и обязанностями, но это также может быть просто соглашение о неких будущих договоренностях, суть которых стороны еще должны будут обсудить. В таком случае неясны последствия для сторон, если они не смогут договориться о чем-то в рамках этого меморандума. Соглашение может и не предусматривать никаких санкций, если договоренности не будут достигнуты, а переговоры начнут буксовать.

Сварка первого стыка газопровода «Сила Сибири». Фото: пресс-служба ПАО «Газпром»

Вызывает сомнения и тот факт, что китайская сторона не стала делать громких заявлений. Ни слова не было произнесено о каких-либо обязательствах по строительству «Силы Сибири — 2». Хотя для Китая этот проект не менее значителен, ведь в случае его реализации Россия станет крупнейшим поставщиком газа на китайском рынке (сейчас лидером выступает Туркменистан).

Впрочем, даже если Китаю и России удалось договориться и строительство газопровода начнется уже в 2025 году, (хотя никакого контракта по-прежнему нет), на его реализацию потребуется немало времени. Эксперты оценивают срок, необходимый для строительства и запуска трубопровода, не менее чем в пять лет. Для «Газпрома» это означает большие инвестиции в проект, который начнет работать лишь в 2030–2035 годах при благоприятном развитии событий.

Так или иначе, при всей своей затянутости «Сила Сибири — 2» остается наиболее реалистичным «спасением» для «Газпрома». Другие «страны-союзницы», о которых периодически вспоминает руководство монополиста, — это Индия и Иран. Поставлять в них трубопроводный газ сложно по достаточно очевидной причине: отсутствие трубопроводов и дороговизна их строительства.

С Ираном удалось договориться о поставках до 1,8 миллиарда кубометров в год через газопровод, оставшийся еще со времен СССР. Он проходит через Азербайджан и раньше служил как маршрут для импорта газа из Ирана в Союз. Сейчас трубопровод хотят запускать в реверсном режиме, чтобы уже Россия могла продавать газ Ирану, который и сам является второй страной мира по газовым запасам.

Это вообще не помешало Ирану и России заключить меморандум о выходе на объем поставок в более 100 миллиардов кубометров. Соответствующей инфраструктуры для этого нет даже в повестке: существующая система еще советских газопроводов рассчитана только на 10 миллиардов кубометров в год, и это хорошо показывает, насколько реалистичны планы, формируемые в рамках подобных меморандумов. Другой хороший пример таких договоренностей — это Индия. Задолго до войны «Газпром» планировал построить трубу до Индии и даже высчитывал стоимость, но еще в 2021-м от идеи отказались.

«Игра престолов» за Лахта Центр

Из-за потери европейского рынка и рекордных убытков роскошные офисы «Газпрома» пришли в запустение. Компания уволила сотни сотрудников «Газпром экспорта», некогда самого процветающего подразделения компании. Именно они отвечали за экспорт российского газа в Европу и возлагали большие надежды на «газовый хаб» в Турции. Как утверждает Reuters, в начале 2025 года из 600 сотрудников, работавших в офисе «Газпром экспорта» в историческом Палаццо Росси в центре Петербурга, осталось всего несколько десятков.

Теперь работники заняты лишь судебными разбирательствами с бывшими покупателями, а от «Газпром экспорта» осталась только «пустая оболочка», цитирует Reuters своего источника. По словам собеседников агентства, руководство «Газпрома» изначально недооценило решимость Европы отказаться от российского газа. В компании думали, что покупатели быстро вернутся и будут «умолять» возобновить поставки.

«Мы ошибались», — признал один из руководителей в беседе со СМИ.

От роскошных офисов «Газпром», всего несколько лет назад отстроивший небоскреб «Лахта Центр», тоже решил отказаться. Из-за долгов и многомиллиардных убытков компания собирается продать свою элитную недвижимость, в том числе здание в стиле итальянского палаццо в центре Санкт-Петербурга.

Возрождать «национальное достояние» должна новая заместительница гендиректора — Елена Илюхина. В прошлом году она присоединилась к правлению «Газпрома» — сейчас это единственная женщина в топ-менеджменте компании. Назначение Илюхиной на столь значимую должность произошло спустя год после ее прогулки на яхте с Путиным — тогда она, а не глава «Газпрома» Алексей Миллер, представляла президенту «Лахта Центр».

Владимир Путин принял участие в церемонии подъёма флагов Российской Федерации, СССР и Российской империи в акватории Финского залива. С заместителем генерального директора компании «Газпром Нефть», генеральным директором ООО «Газпром Лахта» Еленой Илюхиной. Фото: Павел Лисицын /пресс-служба президента РФ / РИА «Новости»

К самой Илюхиной и ее команде, в которой, по меркам российского энергетического сектора, было много женщин, коллеги относились с долей некоторого сексистского скепсиса. Один из собеседников газеты Financial Times и вовсе заявил, что офис Илюхиной был похож на «смесь цветочного, парфюмерии и магазина плюшевых игрушек».

Теперь же, по словам источников издания, Илюхина возглавила масштабные реформы в «Газпроме», которые должны вытащить компанию из самого большого кризиса за все время его существования. Собеседник издания сравнил Илюхину с Серсеей Ланнистер из «Игры престолов» и отметил ее энергичность и опыт, но усомнился, что даже такая женщина сможет «расшевелить это болото».

К Илюхиной относятся с долей некоторого сексистского скепсиса

Некоторых сотрудников «Газпрома» смена руководства затронула напрямую: Илюхина предложила главе компании Алексею Миллеру сократить почти половину главного офиса. Без работы останется примерно 1600 сотрудников «Лахта Центра» — это 40% от работающих в нем людей. На этом увольнения, вероятно, не закончатся, потому что компания планировала закрыть еще три отдела, в том числе тот, который в 2022 году создавался для «импортозамещения» западных технологий российскими, а еще восемь департаментов планируют объединить. Решения, впрочем, затягиваются: только увольнения в главном офисе за год переносились дважды: сначала их планировали на март, затем на апрель, а после подвинули на июнь.

Урежут и расходы: начиная с командировочных и аренды офисов и заканчивая затратами на выстраивание отношений с правительством. От непрофильных активов компания собирается избавиться — например, продать часть или всю сеть заправок метановым топливом. Неизвестно, кому предполагалось продать заправки, но летом появились новости об их закрытии или передаче регионам.

Илюхина руководит не только самыми масштабными за историю компании сокращениями, но и изменением всей внутренней архитектуры монополиста. Все разрозненные подразделения «Газпрома», согласно видению Илюхиной, должны объединиться в «единую вертикально интегрированную компанию». Больше всего от этого решения пострадает «Газпром нефть» — самое прибыльное подразделение в портфеле «Газпрома».

Флагштоки установлены на береговой линии у Парка 300-летия Санкт-Петербурга. Фото: Павел Лисицын / пресс-служба президента РФ / РИА «Новости»

Дочерней компанией управляет Александр Дюков, и при нем «Газпром нефть» заслужил репутацию современной рыночной компании с западным стилем менеджмента, пишет газета Financial Times. А экономист Татьяна Митрова описывает «Газпром» и «Газпром нефть» как две кардинально разные компании и отмечает, что они «словно с разных планет».

Главным проигравшим будет «Газпром-нефть»

Дюков и Миллер не только придерживаются совершенно разных подходов в управлении, но и как люди представляют собой полные противоположности. Дюков якобы был шокирован началом полномасштабной войны и недоволен разрывом отношений с Западом, а Миллер стал настолько ярым сторонником вторжения, что потребовал от менеджеров носить значок с буквой Z и отправил на войну минимум три батальона.

Именно Илюхина служила «мостом» между двумя компаниями — ее Дюков просил обсуждать с Миллером деликатные вопросы. При этом в «Газпром нефти» считали, что она все же более лояльна Миллеру: уже много лет она дружит с его женой, бывшей секретаршей Путина Мариной Ентальцевой, и именно Миллер взял ее на работу. В подразделении некоторые воспринимали ее прежде всего как «человека Миллера», который должен следить за происходящим в компании.

Хотя до войны «Газпром» особо не волновался об автономии своей дочерней компании, все поменялось, когда денежный поток самого «Газпрома» иссяк: пока в 2023 году монополист отчитывался о рекордных убытках, «Газпром нефть» сумел приспособиться к санкциям и получить выгоду от высоких цен на нефть. В итоге получилось, что на «Газпром нефть» пришлось 75% прибыли до вычетов (EBITDA) всего холдинга в 2023 году, и, по прогнозам, в 2026-м эта доля возрастет до 90%.

Ради решения финансовых трудностей «Газпром» решил сократить операционную независимость своей дочерней компании и ужесточить контроль над ее денежными потоками. Некоторые отделы внутри «Газпром нефти» были ликвидированы, в то время как другие перешли под полный контроль «Газпрома». Такие изменения вынудили уйти главных помощников Дюкова, в том числе Вадима Яковлева — именно он отвечал за операционное управление, пока Дюков ходил на заседания совета директоров и в Кремль. Теперь же Яковлев ушел в «Новатэк», что стало серьезным ударом для Дюкова.

Шаги по лишению «Газпром нефти» независимости вписываются в концепцию Илюхиной. Цель ее реформ — переход от модели «сильные дочерние компании и слабый центр» к «сильный центр, послушные дочерние компании». Поменяется и бизнес-модель монополиста: согласно новому плану, «Газпром» будет предлагать все — от газа до электроэнергии и финансовых услуг. А ориентироваться будет на внутренний рынок и, соответственно, теперь намерен получать основную прибыль именно на нем.

За величие «Газпрома» заплатят россияне

На масштабные реформы и поиск новых рынков «Газпром» толкнуло рекордное падение доходов: трудность не только в том, чтобы найти покупателей на те объемы газа, которые покупала Европа, но и в том, чтобы реализовать эти объемы хотя бы по близким к европейскому уровню ценам. Несоответствие реальности и ожиданий уже привело к тому, что за 2023 год «Газпром» отчитался о рекордном убытке в 629 миллиардов рублей (7 миллиардов долларов).

В 11 раз упала капитализация «Газпрома» с 2007 года

В 2024 году, когда выросли цены не нефть Urals, ситуация для компании, казалось бы, начала улучшаться, и она показала прибыль в 1,219 триллиона рублей (13,1 миллиарда долларов). Однако в долгосрочной перспективе «Газпром» ожидает финансовая дыра: по собственным оценкам, компания готовится к дефициту в 15 триллионов рублей к 2034 году. Не менее пессимистично будущее монополиста оценивают и аналитики, которые ожидают, что к 2030 доходы от экспорта российского газа упадут на 55–80% по сравнению с уровнем 2022 года и, по оценке Международного энергетического агентства, составят не более 28 миллиардов долларов.

Более того, эксперты отмечают огромные и не совсем прозрачные капиталовложения компании, которые в 2024 году составили 2,9 триллиона рублей. Это намного выше аналогичного показателя ведущих мировых нефтегазовых компаний. По сути «Газпром» вкладывает деньги «Газпром нефти» в капиталоемкие газовые проекты, а денег на инвестиции все равно не хватает, поэтому и чистый долг монополиста тоже растет. Впрочем, реформы, обсуждаемые в «Газпроме», в том числе должны сократить подобные затраты.

Финансовые трудности сказываются и на акционерах «Газпрома», более 50% акций которого принадлежит государству. После вторжения РФ в Украину бумаги монополиста обрушились до уровней большого кризиса 2008 года (107,6 рубля за акцию) и до сих пор не отыграли это падение (около 128 рублей за акцию на начало декабря). При этом как раз незадолго до 24 февраля 2022 года акции преодолели отметку в 360 рублей — уровень, на котором они торговались последний раз в августе 2008-го.

Генеральный директор «Газпрома» Алексей Миллер на Петербургском международном газовом форуме в Санкт-Петербурге, 9 октября 2025 года. Фото: Anton Vaganov Reuters

Рыночная «стоимость» компании рекордно упала: на конец 2024 года ее капитализация составляла 3,1 триллиона рублей (30,7 миллиарда долларов), в то время как на пике, в 2007 году, она достигала 330,9 миллиарда долларов. Тогда Миллер заявлял, что рыночная капитализация «Газпрома» за 7–8 лет достигнет триллиона долларов — и в то время такая оценка не казалась несбыточной. В итоге первой компанией в мире, оцененной в триллион долларов, в 2018 году стала Apple, которая на момент заявлений Миллера стоила в 2,7 раза дешевле монополиста. «Газпром» же проигрывает даже производителю популярных игрушек Labubu, капитализация которого превысила 40 миллиардов долларов.

Держателям акций также более трех лет подряд, с первого полугодия 2022, не выплачивают дивиденды. В 2023-м это объяснялось рекордными убытками, но финансовые показатели 2024-го позволяли компании, согласно ее дивидендной политике, выплатить дивиденды. Решение «Газпрома» говорит прежде всего о неустойчивости его положения: высокой долговой нагрузке, нестабильном денежном потоке и неопределенности с контрактами, на которые возлагают столь большие надежды.

Минфин не стал закладывать дивиденды от «Газпрома» в бюджет на 2025 год, а аналитики не ждут их и в 2026-м. Увеличение «инвестиционной привлекательности» и возможные выплаты акционерам эксперты связывают с проектами, реализация которых либо под большим вопросом, либо вообще уже не обсуждается: «Сила Сибири — 2», газовый хаб в Турции и возобновление поставок через Украину и по ветке «Северного потока — 2».

Еще одно условие, которое называют возможным спасением «Газпрома», — это увеличение поставок на внутренний рынок, на него же якобы делает ставку и новая зампредседателя правления Елена Илюхина. Несколько иронично с учетом того, что десять лет назад «Газпром» планировал расширять экспортные направления, а не столь прибыльный внутренний рынок монополист был готов делить с «Новатэком». Эксперты называют новое направление работы компании «менее гламурным», но «социально значимым».

Будущее «Газпрома» теперь зависит от роста цен на газ для россиян

Чтобы продажа газа российским потребителям начала хоть немного компенсировать «Газпрому» денежные потери от ухода с европейского рынка, необходимо пересмотреть тарифы на газ. Сейчас их регулирует государство, и благодаря этому россияне пользуются дешевым газом. В «Газпроме» же настаивают, что так больше продолжаться не может, и потребители должны начать платить более честную, с точки зрения рынка, цену, индексируемую дважды в год.

Идея пересмотреть тарифы не нова, ее обсуждают уже несколько лет, и дискуссия началась еще до полномасштабной войны. Но правительство каждый раз откладывало непопулярную меру, понимая, что население воспримет повышение тарифов без восторга. Теперь же от роста цен буквально зависит будущее «национального достояния».

В 2025 году «Газпром» сообщает о газификации 191 населенного пункта. Фото: пресс-служба ПАО «Газпром»

Цены на газ уже выросли на 10,3% для населения в рамках повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в июле 2025 года. Это средний по стране показатель, от региона к региону он может варьироваться. Повышение, хоть и оказалось рекордным, происходило в рамках стандартной ежегодной индексации, и даже оно вынудило правительство снижать градус недовольства среди населения: комментарии в соцсетях наводнили боты, доказывающие, что рост цен несущественен.

Для промышленных потребителей цены вырастут еще сильнее: помимо стандартной индексации, их ожидает введение сезонного коэффициента. То есть, зимой они будут платить на 10% больше. Это может повлиять и на конечную стоимость услуг: по оценкам Минэнерго, годовые цены на электроэнергию вырастут на 2,8–3%, а на тепло — до 1,2%. В министерстве необходимость сезонного коэффициента объясняют просто: нужно возместить потерянные доходы компании от европейского экспорта.

Промышленные потребители, впрочем, призывают вместо повышения цен оптимизировать затраты и повысить эффективность самого «Газпрома». А попытки приблизить внутренние цены на газ к зарубежным, вместе с другими затратами бизнеса, лишают российскую промышленность конкурентных преимуществ. Некоторые энергоемкие предприятия и вовсе могут оказаться на грани рентабельности.

При этом в «Газпроме» подчеркивают, что прошедшей индексации недостаточно и необходимо дальнейшее повышение цен. Кроме того, в компании настаивают на росте тарифов за транспортировку газа: по задумке, другие газовые компании должны будут платить «Газпрому» в два с половиной раза больше за использование его инфраструктуры, чем платят сейчас. А это в очередной раз может привести к росту цен для конечных потребителей — то есть обычных россиян и энергоемких предприятий.

«Газпром» выпустит свои стиральные машины и холодильники

Спасать «Газпром» собираются и за счет других крупных игроков — за своего конкурента могут заплатить «Роснефть» и относительно преуспевающий «Новатэк». Снизить налоговую нагрузку на монополиста предложил Владимир Путин, которого еще 10 лет назад называли реальным хозяином «Газпрома».

В июле информацию о рассмотрении налоговых льгот подтвердили в правительстве, но уточнили, что окончательное решение еще не принято. При этом «Газпром» уже освободили от налогов по задолженности за «Северный поток — 2», в конце прошлого года снизили для него налог на добычу полезных ископаемых, а теперь еще и разрешили поэтапный налоговый вычет за счет перераспределения части доходов независимых производителей.

Помимо снижения налоговой нагрузки и увеличения тарифов, «Газпром» рассматривает и расширение своей текущей линейки продуктов. Как уже упоминалось, новая бизнес-модель предполагает, что компания будет предлагать все, и монополист уже начал осваивать новые рынки. Например, компания начнет выпускать холодильники и стиральные машины.

Капитальных вложений такой бизнес, как выяснилось, не потребует — ведь можно просто забрать завод западной компании. «Газпром» воспользуется производственными мощностями «БСХ бытовые приборы» (юридически на 100% принадлежит немецкой Bosch), которая в 2024 году перешла в управление «Газпром бытовые системы» по указу президента. Несмотря на отсутствие затрат на строительство завода, «Газпрому» все равно придется потратиться на его расконсервацию и разработку программного обеспечения — расходы составят от 20 до 50 миллионов долларов.

При этом выпускать продукцию выгоднее было бы под старым брендом Bosch, который уже имеет определенную репутацию. В противном случае, считают аналитики, компания просто проиграет конкуренцию южнокорейским LG и Samsung. Но некоторые эксперты не уверены, что это адекватное решение, так как все процессы и составляющие производства поменяются, и продукт по итогу будет совсем другим.

Компания «Газпром бытовые системы» запустила производство холодильников на заводе в Стрельне. Изображение: АО «Газпром бытовые системы»

Впрочем, несмотря на все трудности и неурядицы, у «Газпрома», считают эксперты, есть определенный запас прочности, который иссякнет нескоро. Некоторые капиталоемкие проекты, которые были частью престижа компании (например, строительство двух новых башен рядом с «Лахта Центром»), можно заморозить без особого ущерба, а реформы новой «хозяйки» монополиста действительно могут вдохнуть в него новую жизнь. Однако их масштаб может оказаться слишком скромным, а реализация — запоздалой.

Да и значительная часть дальнейшей судьбы компании зависит от геополитической конъюнктуры. Поставки в Иран зависят от Азербайджана, в Европу — от мирного урегулирования в Украине и даже в Китай — от роста или снижения напряжения в его отношениях с другими международными партнерами. Такое положение ставит компанию, которая некогда использовалась как рычаг давления во внешнеполитических вопросах, в зависимость от тех факторов, на которые она больше не может повлиять.

