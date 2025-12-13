Беременную казахстанку зарезали в Германии

Родственники убитой называют ее мужа соучастником, но обвинения предъявили только его матери. Она сбежала в Россию, и расследование встало

Беременную Айгуль Сайлыбаеву жестоко убили летом 2024 года, но спустя полтора года никого за это все еще не наказали. Главная подозреваемая — ее свекровь Наталья — сбежала на следующую ночь после того, как Айгуль пропала. Но родные Айгуль и адвокат ее семьи уверены, что в деле замешан и муж Айгуль Александр. Они жалуются на то, что из-за безразличия немецкой полиции к делу ему тоже удалось бежать. Александру даже не предъявили обвинений, хотя улик, по словам адвоката, было достаточно. Сейчас Наталья в международном розыске, они с сыном — в розыске в Казахстане. А родные Айгуль до сих пор не знают, где ее маленькая дочь. Подробности дела — в материале «Холода».

40-летняя Айгуль Сайлыбаева жила в городе Бенсхайм на западе Германии. Она переехала туда вместе с мужем Александром Донцовым и маленькой дочкой. В том же городе жила и ее свекровь Наталья.

Утром 3 июня 2024 года Айгуль, которая тогда была на 24 неделе беременности, отвела дочь в детский сад. После этого она вышла на связь с родителями, которые жили в Казахстане. Когда на следующий день Айгуль перестала отвечать на сообщения, те забеспокоились: «Это было совершенно не в [ее] характере. Обычно она отвечала на сообщения в течение пяти минут», — рассказывал в интервью BILD ее брат Канат Сайлыбаев.

Через 13 дней волонтеры нашли тело Айгуль в толстом полиэтиленовом пакете недалеко от озера Эрлахе к югу от Бенсхайма. На нем было множество ножевых ранений. Лицо Айгуль было обезображено, а на голове почти не осталось волос. При этом одежда была чистой — следов крови на ней не было.

Ребенка из детского сада днем 3 июня забрала свекровь Айгуль — 49-летняя Наталья Донцова. Она в тот вечер тоже пропала.

«Такая добрая»

Айгуль — из города Алматы. Она была старшим ребенком в уважаемой и благополучной семье: отец работал судьей, мать — юристом. У Айгуль были теплые отношения с младшими братьями — Канатом и Жанатом, рассказала «Холоду» ее одноклассница Айшат (имя изменено по просьбе героини).

«Мы учились вместе с восьмого по одиннадцатый класс. С Айгуль мы не были близки, но я помню ее как очень спокойную, улыбчивую девушку в очках. У нее всегда был рядом братишка. Она уже была такая высокая, худенькая — а он такой маленький. Они друг друга дожидались, а потом возвращались домой, — рассказывает Айшат. — Между ними чувствовалось взаимное уважение». По словам Айшат, у Айгуль не было близких друзей в классе, но она ко всем относилась «спокойно и доброжелательно».

Айгуль Сайлыбаева получила юридическое образование в Астане. На ее странице в фейсбуке указано, что с 2006 года она работала юристом в «Казкоммерцбанке», затем пошла на государственную службу в Министерство юстиции. Потом получила должность судьи в Сарыаркинском районе Астаны.

Айгуль Сайлыбаева среди выпускников. Фото: страница Айгуль Сайлыбаевой во ВКонтакте

В 2014 году Сайлыбаева стала стипендиатом казахской программы «Болашак», позволяющей студентам учиться в магистратуре и получать степень за рубежом. По этой программе она училась в британском университете Шеффилда, входящем в топ-20 университетов Великобритании.

Тогжан Есенбаева познакомилась с Айгуль Сайлыбаевой в 2015 году — они вместе учились в Британии. По ее словам, между ними завязались теплые дружеские отношения: «Она ко мне относилась, как к младшей сестре. Когда я готовилась к экзамену, сидела днями и ночами в библиотеке, у нее было тоже очень много дел — но она мне приносила еду в библиотеку и горячий чай в термосе», — рассказала Есенбаева «Холоду».

«Иногда кажется, что она была как какая-то птица — такая добрая, хотела всех спасать», — вспоминала Тогжан.

Интеллигентный и воспитанный

В Великобритании Сайлыбаева познакомилась и с 19-летним Александром Донцовым — уроженцем Талдыкоргана, небольшого города на юго-востоке Казахстана. Донцов тоже учился в университете Шеффилда: получал степень бакалавра на факультете политологии. Хоть он был младше ее на 12 лет, у них завязались отношения.

Тогжан Есенбаева рассказала «Холоду», что познакомилась с Донцовым весной 2015 года — вскоре после того, как Айгуль стала с ним встречаться. «Мы видели, что он моложе немножко, но особо не придавали значения. Он был воспитанный. Он радовал Айгуль, мог в библиотеку цветы принести. Мы не лезли в личную жизнь подруги», — рассказывает Есенбаева.

Айгуль Сайлыбаева в 2016 г. Фото: страница Айгуль Сайлыбаевой во ВКонтакте

Однажды в 2016 году, вспоминает она, Донцов попал в драку. «[Айгуль] написала, что [он] подрался — ударил какого-то своего соседа, студента из Китая. Тот написал заявление на него, и Донцову пришлось покинуть страну за одну ночь», — рассказала Тогжан. Айгуль попросила подругу забрать вещи Александра из общежития, и та помогла.

В 2019 году Айгуль вышла за Александра замуж. Ее подруга Тогжан была на их свадьбе в Казахстане. В разговоре с «Холодом» она вспоминает, что Александр производил впечатление интеллигентного и воспитанного человека. «Семья у него, казалось бы, приличная. На торжество приехали все — было все красиво, по казахским обычаям», — говорит она.

Родственник Айгуль Санжар (имя изменено) тоже познакомился с Александром на свадьбе: по его словам, он был очень молчаливым, немногословным. «Он приехал с бабушкой, матерью, отцом, сестренкой и дядей. У Айгуль проводы невесты были, 150–200 человек было на мероприятии», — вспоминает Санжар.

Айгуль и Александр Фото: страница Айгуль Сайлыбаевой на Facebook

После свадьбы, в декабре 2019 года, Айгуль и Александр уехали в Москву (там они зарегистрировали брак). В следующем году, когда началась пандемия коронавируса, они оказались в разных странах: она — в Казахстане, он — в Германии. Айгуль в какой-то момент удалось поехать к мужу в Лейпциг. Там у них родилась дочь.

Почему они оказались в Германии? Айгуль рассказывала подруге, что бабушка Александра Луиза — немка. По программе переселенцев она смогла получить квартиру в Германии, после чего туда переехал Александр и его мать и дядя. Мать, Наталья, не работала и жила на пособие.

В Лейпциге Александр учился в докторантуре на политолога и работал ассистентом профессора. Айшат, одноклассница Айгуль, рассказала «Холоду», что после эмиграции в Германию та «изредка скидывала фотографии» в общий чат выпускников: «“У меня все хорошо” — очень коротко. Мы спрашивали, работает ли она — говорила, что нет, сидит дома с ребенком».

Ревнивая свекровь

Несмотря на то, что Александр был из небедной семьи, супруги не жили в достатке. По словам Тогжан, в 2022 году, когда Айгуль была в декрете, она говорила подругам, что у нее конфликты с мужем из-за того, что она не работает.

Родственник Айгуль Санжар вспоминает, как переводил деньги Александру на покупку машины и на жизнь. «Звонит — денег не хватает, отправь две тысячи долларов, отправь пять тысяч долларов. У Айгуль свои денежные сбережения были, но эти деньги у них закончились в итоге», — рассказывает Санжар.

Кроме денег была еще одна проблема: в Германии также находилась свекровь Айгуль Наталья. Она жила отдельно от сына, но часто приходила в гости. По словам Санжара, Александр Донцов был очень близок с матерью: «Он из-под ее юбки еще не вылез».

Страница Натальи Донцовой на «Одноклассниках»

Айгуль рассказывала подругам о сложностях со свекровью. «У них были натянутые отношения, мы понимали это», — говорит Тогжан Есенбаева. Она вспоминает, что Айгуль говорила, что Наталья «ревнует сына постоянно». Свекровь «могла утра до вечера находиться у них — Айгуль не имела возможности с мужем наедине оставаться».

Отношения Александра с матерью Есенбаева описывает как «чрезмерно близкие»

Санжар не общался с Натальей Донцовой близко, но говорит, что она не вызывала у него подозрений. При этом он уверен, что решение переехать в Германию Айгуль приняла под давлением мужа и свекрови. «Я не имел права в эту историю вмешиваться — Айгуль сказала, что они сами решат. Мы [близкая родня] никогда не противоречили ей».

В 2022 году Александр выиграл грин-карту, и супруги отправились в Майами. По словам Тогжан, Айгуль была этому рада, потому что хотела уехать подальше от родственников мужа. Но жизнь в США они не потянули финансово — и в начале лета 2023 года в Германию вернулась Айгуль с дочерью, а зимой к ним присоединился Александр. С тех пор они жили в городе Бенсхайм.

«Айгуль никогда не жаловалась — это было не в ее характере. Она с детства очень сильная девочка была и выросла такой же сильной и самостоятельной. Если она пожаловалась бы, что Александр, например, ее обижает или бьет, я сам вырезал бы Александра, честно сказать», — говорит Санжар.

Только после пропажи Айгуль родные узнали, что Александр и Наталья периодически били ее.

«Я сама его довела»

«Я ударилась головой об стенку. На затылочной стороне шишка появилась — сегодня спало, но побаливает». «Она держала меня за горло — а я в шоке, не зная, что делать, в ответ схватила ее за горло, чтобы она отпустила меня».

Это цитаты из сообщений, которые Айгуль Сайлыбаева отправляла подругам (скриншоты оказались в распоряжении казахских медиа). Сразу после ее пропажи те рассказали, что ситуация в доме была неблагополучной — Айгуль сообщала подругам о домашнем насилии со стороны мужа и свекрови.

«Говорила подругам, что муж и его мать избивали ее на протяжении длительного времени, душили. Я узнал, что сестру били даже на ее день рождения, 24 мая. Ее подруги отправили фотографии, на которых у Айгуль есть гематомы, покраснения на ушах и плечах», — рассказал Канат Сайлыбаев, брат Айгуль. Он также добавил, что она не могла выйти одна на улицу, так как Александр «отобрал у нее все документы, деньги, оставил без ничего».

Скриншот сообщений Айгуль в WhatsApp Скриншот сообщений Айгуль в WhatsApp

Тогжан Есенбаева рассказала «Холоду», что Айгуль не говорила ей о физическом насилии со стороны мужа: «Жаловалась, что обидел ее, как-то не так сказал. Потом она всегда оправдывала его — я сама его довела, я сама не убираюсь. Мы слушали и думали: наверное, у них просто идет адаптация».

Тогжан вспоминает, что, когда Айгуль и Александр жили в Америке, они сильно поругались. Айгуль не говорила о причинах ссоры, но рассказала, что ушла без машины с годовалым ребенком на руках. «Я говорю — сейчас позвоню своему жениху, он тебе купит билет, ты езжай к нему в другой город, в другой штат». Однако Айгуль не захотела уезжать: она переночевала в отеле, потом вернулась домой.

«Это болезнь, бывает во время агрессии сознание отключается. Я по взгляду свекрови это видела», — писала Айгуль про приступы агрессии свекрови в сообщениях подругам. Александр, по ее словам, тоже мог ее толкнуть или ударить, но «сдерживал себя».

По словам Тогжан, единственный раз, когда Айгуль говорила ей о физическом насилии, был вскоре после переезда той в Германию. «Айгуль позвонила и сказала, что ее свекровь чуть не задушила. У нее [свекрови] были такие бешеные глаза. Чтобы защититься, Айгуль ударила ее поварешкой по голове». Подруга Айгуль рассказывает: когда Александр вернулся, он поддержал мать, а не жену.

Скриншот сообщений Айгуль в WhatsApp Скриншот сообщений Айгуль в WhatsApp

Летом 2023 года Тогжан советовала подруге попросить помощи у своей семьи: «Я говорю: почему ты не скажешь, как тебе плохо, родителям или братьям? Не думай, что у тебя нет защиты». Айгуль отказалась, сказав, что сама виновата в том, что с ней происходит. «Вы понимаете, она была судьей, она очень образованная девушка. В какой-то момент мне начало казаться, что она сломалась изнутри. Она потеряла опору», — говорит Есенбаева.

«Когда я узнала, что Донцов говорит ей: “Вы, казахи, вонючие бараны” — я сказала Айгуль, что пора перестать терпеть это унижение. Она ответила: нет, я сама его довожу, он вспыльчивый, он не понимает, что говорит, когда психует», — рассказывает Тогжан и добавляет: «После этого случая я поняла, что бесполезно что-то говорить про него». Потом, по ее словам, Айгуль перестала делиться с подругой проблемами: «Говорила: все в порядке, все хорошо».

Тогжан не знает, почему Айгуль не рассказывала ей о других случаях насилия. Она предполагает, что так подруга пыталась ее оберегать: «Она ко мне относилась больше как к младшей сестре. Часто говорила: ой, что я тебя гружу своими проблемами».

«У нас не принято лезть в чужую семью. Если бы я знала, что он применяет к ней физическую силу, я бы, наверное, рассказала ее брату. Если бы я увидела фотографии с синяками, я бы сразу отправила их брату. Но я этого не знала», — сокрушается Тогжан.

Тело и половина чемодана

Когда Айгуль пропала, родственники из Казахстана пытались связаться с Александром и Натальей, но те несколько дней не отвечали на их сообщения. Поэтому 5 июня 2024 года родственники подали заявление о пропаже через казахское консульство в Германии.

На следующий день к Александру домой пришли немецкие полицейские. Когда его опросили, он утверждал, что жена уехала на родину в Казахстан, рассказывала «Холоду» адвокат Жанна Уразбахова. Она знакома с материалами дела и представляет интересы семьи Айгуль.

Дом в Бенсхайме, где жили Александр и Айгуль. Скриншот: GoogleMaps

Дом обыскали, но, по словам Уразбаховой, сделали это «очень поверхностно»: «Никто не спрашивал, где ее паспорт, почему вещи остались дома, есть ли у нее деньги, почему ее чемодан на месте, покупался ли билет. Вообще никто этого не уточнял».

В тот же день, когда прошел обыск, Александр написал заявление о пропаже своей матери Натальи. В показаниях он утверждал, что с 4 по 5 июня мать «активно искала» его жену на такси, а потом якобы сама исчезла.

Однако после 5 июня Наталья Донцова выходила на связь. По крайней мере вечером 6 июня она взяла трубку, когда ей позвонил брат Айгуль Канат. Но ответ, как рассказывал Канат, был странным: «Она в телефон мне кричала: “Я не виновата! Я не знаю, где Айгуль’’ и бросала трубку. Несколько раз такое было». Потом ее номер стал недоступен. По словам адвоката Жанны Уразбаховой, в ночь с 4 на 5 июня Донцова уехала из страны.

Пока семья Айгуль пыталась получить визы, чтобы приехать из Казахстана в Германию, живущий в стране предприниматель Асет Бейсенов собрал волонтеров, которые стали искать Айгуль. Бейсенов рассказал «Холоду», что его об этом попросил Канат Сайлыбаев: «Сказал, что полиция не прикладывает полных усилий». По словам Бейсенова, в поисках участвовали около 40 человек. Мужа Айгуль среди ищущих не было.

«…Она могла в очередной раз быть подвергнута физическому насилию со стороны мужа и свекрови», — писали родственники Айгуль в постах о ее пропаже

Поисковые группы начали работать утром в воскресенье, 16 июня 2024 года. По словам Бейсенова, волонтеры обследовали «деревни, лесные массивы, набережные и труднодоступные места».

«Уже в обед одна из поисковых групп вызвала полицию», — рассказывает он. Тело Айгуль, завернутое в пластиковый мешок, обнаружили в районе озера Эрлахе. По словам родственников, оно было прикрыто половинкой чемодана. Это был чемодан Айгуль — с ним в 2023 году она в последний раз приезжала в гости в Казахстан.

Когда приехала полиция, волонтерам запретили подходить к телу, которое отправили в морг на опознание. «Мы до последнего не хотели верить, что нашли ее тело», — написал Бейсенов в группе в фейсбуке.

Кадр: Keutz TV-News

Экспертиза подтвердила, что тело принадлежало Айгуль. Она погибла от множественных ножевых ранений — причиной смерти стала «постепенная кровопотеря». Жанна Уразбахова писала, что на фотографиях было видно: «очертания лица Айгуль почерневшие, плохо просматриваются, отсутствуют мягкие ткани лица, сохранилась только часть носа, на голове нет волос».

Родственники считают, что лицо погибшей было обезображено специально. «У нее 33 ножевых ранения. Ей хотели голову отрезать, полностью вырезали на лице кожные ткани, на голове волосы отсутствовали. После всех ножевых ранений она медленно умирала», — говорит родственник Айгуль Санжар.

Бегство в Россию

Пропавшая свекровь Айгуль Наталья Донцова стала главной подозреваемой. «Немецкой полицией выдан ордер на немецкий и европейский арест. На данный момент неизвестно ее местонахождение, и она находится в международном розыске», — сообщал в июне 2025 года официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Наталье Донцовой 49 лет. Она, как и сын, родом из Казахстана. Ее мать — экс-директор филиала банка «ЦентрКредит» в Талдыкоргане — это один из крупнейших казахских банков. Сама Наталья Донцова в начале 2000-х годов работала следователем.

«Она в телефон мне кричала: “Я не виновата! Я не знаю, где Айгуль’’ и бросала трубку»

У нее, как и у сына, есть российское гражданство. В 2018 году Донцова подала документы для участия в выборах мэра Москвы, но не смогла собрать нужные для регистрации документы.

«Три высших образования по направлениям педагог-психолог, финансы, юриспруденция. Замужем, есть двое детей. Уроженка города Талды-Курган, Казахской ССР, СССР. Проживает в Москве. В 2018 году вступила в партию ЛДПР», — писали о ней в прессе. «Неважно, кто станет мэром Москвы, — важно, чтобы народный избранник работал с учетом интересов жителей», — говорила она в интервью перед выборами.

Кадр из предвыборного ролика Натальи Донцовой

С 2018 года Наталья Донцова — генеральный директор некоммерческой Московской Академии профессионального роста. Компания зарегистрирована по московскому адресу, где какое-то время жили Александр и Айгуль (квартира оформлена на Александра).

С 4 по 5 июня, когда Наталья, по словам сына, «активно искала» Айгуль, сигнал ее мобильного зафиксировали в направлении съезда к озеру Эрлахе — месту, где спустя 11 дней найдут тело Айгуль, говорит Уразбахова. По словам адвоката, Наталья, вероятно, присматривала место для сокрытия преступления.

Ранним утром 5 июня Донцов вызвал матери такси до аэропорта Франкфурта-на-Майне. Брат Айгуль Канат говорил СМИ, что знает: она поехала в Россию.

«Уголовное дело зарегистрировано, но оно прервано в связи с неустановлением лица, потому что Донцова покинула территорию Германии. Правоохранительные органы Германии ее объявили в розыск, и до задержания никаких следственных действий сейчас проводиться не может, потому что она не находится на территории Германии», — говорит Жанна Уразбахова о сложностях в этом деле.

После того как Наталья Донцова покинула Германию, ее следы теряются. За полтора года, прошедшие с убийства, о судьбе Донцовой ничего не известно.

При этом, по мнению адвоката родственников Айгуль, шансы, что Российская Федерация выдаст Наталью Донцову Германии, если она на самом деле там, невысоки: «Учитывая политическую обстановку между Россией и Германией, вопрос выдачи повис в воздухе».

Донцова, как российская гражданка, не может быть выдана из России Германии, так как статья 61 Конституции РФ гарантирует, что гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству

«Ресурсы полиции не хотели тратить на это дело»

Полиция Германии считает, что у Александра Донцова есть алиби: в день исчезновения Айгуль он находился на работе в университете. «В рамках уголовного дела допросили его руководителя и преподавателя. Они сообщили, что его подпись есть в ведомости», — объясняет причину исключения Александра из числа подозреваемых Уразбахова.

Более того, по законам Германии Александр проходит по делу потерпевшим как близкий человек Айгуль. По законодательству Германии, он также мог получить социальные выплаты в связи с потерей близкого человека, говорила Урабахова в разговоре с «Холодом». Но она, а также родные Айгуль, считают, что он соучастник.

В Германии в случае смерти супруга или зарегистрированного партнера другой супруг может иметь право на пенсию вдовы или вдовца. По словам адвоката, Донцов получал после смерти Айгуль выплату в размере около 1200 евро в месяц (подтвердить факт выплат «Холоду» не удалось).

В разговоре с «Холодом» Жанна Уразбахова перечислила несколько улик против Донцова. По ее словам, после того, как тело нашли, у Александра изъяли телефон. История его браузера показывает, что в день исчезновения жены он читал в интернете статьи уголовного кодекса ФРГ об убийстве и укрывательстве. А на следующий день, как утверждает Уразбахова, Наталья Донцова прислала сыну инструкцию, как и каким препаратом делать инъекцию в шею — во время экспертизы на шее Айгуль нашли следы от уколов.

По словам адвоката, в полиции считают, что после убийства тело Айгуль почти две недели находилось в неизвестном месте, а меньше чем за 24 часа до обнаружения было вывезено к озеру Эрлахе. Тогда Наталья уже покинула страну — родные считают, что тело перевозил ее сын.

Улика с места преступления. Фото: Полицейское управление Южного Гессена

«Органы следствия опрашивали соседей, друзей, компании по утилизации холодильных камер, но никто не провел осмотр холодильников и морозильных камер родственников и друзей Донцова. Тело могли хранить в другом месте», — описывает адвокат действия полиции по делу Айгуль.

По словам адвоката, немецкая полиция зафиксировала мобильный телефон Александра в районе озера Эрлахе в день обнаружения тела — при этом он не принимал участия в организованных поисках жены.

Изъятый ранее телефон Айгуль вернули мужу. По словам адвоката, спустя четыре-пять месяцев после смерти Айгуль кто-то вышел из всех чатов, в которых она состояла. Уразбахова считает, что это сделал Александр: по ее словам, это значит, что он знал пароль от него, но не сообщил его полиции, потому что в телефоне можно было бы найти причину ссоры или мотив убийства.

Квартиру, в которой жила пара, полицейские обыскивали дважды. В первый раз, как утверждает Уразбахова, они не проверили подвал: «Родители погибшей считают, что тело находилось именно там». Второй раз полицейские пришли уже после того, как тело нашли. Тогда в квартире и подвале они обнаружили замытые следы крови Айгуль. Нашли также документы Айгуль и ее дочери. Адвокат предполагает, что во время первого обыска Александр прятал их в другом месте.

Уразбахова рассказала, что полицейские не опрашивали соседей и из-за этого упустили потенциально важные улики: «Сразу после пропажи соседи видели, как в мусорных контейнерах сжигали какую-то одежду. Полиция не провела осмотр баков и не проверила, что там сжигали», — говорила адвокат. По ее словам, это объясняет, почему Айгуль была в чистой одежде, когда ее тело нашли.

Жанна Уразбахова говорит, что не знает, почему немецкая полиция упустила эти улики. По мнению родителей Айгуль, полиция отнеслась к делу спустя рукава, потому что та «не являлась гражданкой Германии». «Возможно, ресурсы полиции не хотели тратить на это дело», — предполагает адвокат.

«Холод» написал в прокуратуру Гессена (региона, где находится город Бенсхайм) и попросил прокомментировать дело. Редакции ответили, что расследование продолжается. Но никакие другие подробности представитель прокуратуры не раскрыл. Он также не отреагировал на слова адвоката и родных о некачественном расследовании, проведенном полицией.

«Я всегда стремился вернуться в Москву»

Александр Донцов вместе с трехлетней дочкой выехал в Россию спустя полтора месяца после смерти жены. Он обратился в МВД, чтобы оформить дочери российское гражданство: это удалось сделать всего за две недели. Позже он рассказывал об этом в интервью на канале «ТВ-Центр», где благодарил МВД за оперативную работу (сейчас этот отрывок из видео удален, но есть расшифровка).

«Я всегда стремился жить в России, потому что здесь мой постоянный дом, и никогда не рассматривал возможность иммиграции в Германию. В планах трудоустройство в Москве. Собираюсь здесь жить и работать. Дай Бог, получится служить на благо Родины!» — говорил Донцов.

Адвокат Жанна Уразбахова считает ситуацию, при которой получение гражданства обычным человеком освещается федеральным СМИ, «нестандартной». Она считает, что сотрудники МВД не знали, что Александр может быть замешан в преступлении. «Здесь могла быть и попытка помочь вдовцу, и, возможно, пиар-ход со стороны сотрудников МВД — показали, как они помогают», — добавляет она.

Александр Донцов. Фото: страница Александра Донцова во ВКонтакте

Еще в декабре 2023 года Александр Донцов защитил диссертацию в Лейпцигском университете. Она посвящена влиянию Китая на внешнюю политику России. Поэтому в России он продолжил заниматься наукой: с сентября 2025 года работает на факультете мировой экономики и мировой политики «Высшей школы экономики». При этом источники «Холода» во ВШЭ рассказали, что, согласно расписанию, он не ведет учебные занятия.

В интервью Донцов говорил, что работает «в проекте о трансформации торговой политики и структурных изменениях мировой торговли» и в его обязанности входит публикация научных статей на эту тему.

Где находится Александр Донцов сейчас, неизвестно. Его старые номера отключены. Однако «Холоду» удалось найти номер телефона, зарегистрированный после возвращения в Россию — он указывал его в резюме, когда искал работу.

Донцов ответил на звонок журналиста «Холода». Выслушав просьбу прокомментировать обвинения в его адрес, он молча сбросил вызов. На сообщения в мессенджерах он не ответил.

Что еще известно про Александра Донцова? В открытом доступе можно найти анкету Донцова на сайте по поиску репетиторов — в ней он описан как «опытный преподаватель английского языка с многолетней практикой работы в разных форматах: от школьной и университетской подготовки до корпоративных и индивидуальных занятий». За две тысячи рублей в час Донцов обещает подготовить «к любым экзаменам: ЕГЭ, TOEFL, IELTS», обучить «британскому, американскому и австралийскому английскому». В другом резюме указана работа с государственными органами: согласно ему, в 2018–2019 годах он был специалистом по протоколу и международным отношениям в Федеральном агентстве по делам национальностей, координировал форумы, управлял распределением государственного финансирования для немецкой этнической общины в Новосибирске и вел протокольные и визовые вопросы в сотрудничестве с МИД России.

Уголовное дело

Граждане Казахстана обращались в Генеральное консульство страны в Мюнхене с просьбой помочь в расследовании убийства Айгуль. Об этом «Холоду» рассказала жительница Германии Элина (фамилия не раскрывается), которая тоже была в консульстве по этому делу. Но там ей сказали, что прямого влияния или давления на немецкие правоохранительные органы консульство оказывать не может.

Однако, пока расследование в Германии никуда не продвигается, в Казахстане ситуация складывается иначе. Адвокат Жанна рассказала «Холоду», что в стране зарегистрировали уголовное дело в отношении Натальи Донцовой и ее сына «которые, находясь на территории Республики Казахстан, избивали Айгуль». Дело возбудили в октябре 2025 года по статье 110 — «Истязание». Осужденным по ней грозит до семи лет лишения свободы.

9 декабря 2025 года Наталью и Александра Донцовых объявили в розыск в Казахстане. Журналисты «Холода» пытались связаться с Донцовой и получить ее комментарий, но все номера, зарегистрированные на нее, были отключены.

«Александр Донцов остается гражданином Республики Казахстан, в отличие от его матери. МИД Республики Казахстан, Генеральная прокуратура и МВД могут направить ноту в МИД Российской Федерации и взаимодействовать вместе с правоохранительными органами. Мы ожидаем дальнейших действий со стороны Казахстана», — говорила Уразбахова.

Справедливость для Айгуль

Похороны Айгуль прошли в Алматы 29 июня 2024 года. Айшат, одноклассница Айгуль, рассказала, что пришло много людей, а само прощание проходило у родителей дома.

По словам Айшат, на похоронах отец Айгуль плакал и «будто оправдывался, что не уберег дочь»: «[Айгуль] говорила, что любит его, — я же не могу ее связать и не отпустить. Любит — я и отпустил». Айшат вспоминает, что на поминках резких высказываний в сторону Донцовых не было — зато было много сочувствия родителям убитой.

Канат Сайлыбаев, младший брат Айгуль, превратил свою страницу в инстаграме в мемориал. Он посвятил сестре множество публикаций, подписывая их хэштегом #Justice_for_Aigul.

Фотография Айгуль со страницы ее брата Каната Санлыбаева

Санжар, родственник Айгуль Сайлыбаевой, рассказал «Холоду», что все, чего семья хочет сейчас — найти ее дочь и «убедиться, что она жива-здорова».

Семья Айгуль не видела девочку с августа 2024 года — тогда она общалась с ними по видеосвязи — и беспокоится за нее. «Все, что от нее осталось, — это ее ребенок. И мы сейчас не понимаем, насколько он в безопасности», — говорит он.

«Не могу представить, что было бы для них заслуженным наказанием, — говорит он про Донцовых. — Если по закону — пожизненный срок. Пусть сидят в клетке не выше 120 сантиметров. Пусть они живут и мучаются».

Айшат считает, что после громких дел Салтанат Нукеновой и Яны Легкодимовой отношение к домашнему насилию в Казахстане стало меняться и чувствуется «нулевая терпимость» к нему. «Если раньше об этом шутили, в кино показывали такие моменты, и это была норма, то сейчас уже осуждают. К женщинам другое отношение — по крайней мере, у женщин точно. Время поменялось, молодежь говорит об этом громче и ярче, для них это уже совершенно не норма. Их мнение тоже влияет на медиа и то, что мы слышим и читаем», — говорит Айшат.

С ней согласна и адвокат Жанна Уразбахова: «Я вижу глобальные изменения в обществе. Раньше это часто был виктимблейминг — жертв обвиняли в том, что довела, сама виновата, вовремя не ушла и так далее. После убийства Салтанат был огромный общественный резонанс. В 2024 году Казахстан криминализировал бытовое насилие — закон о профилактике бытового насилия, в отличие от Российской Федерации, на территории Казахстана действует с 2009 года. Положительные изменения есть не только со стороны властей, но и со стороны общества. Мы меняемся».

