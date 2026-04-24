Айтишник и философ создали «самую злую компанию планеты»

Она знает все и обо всех и продает эту информацию западным странам

Питер Тиль и Алекс Карп создали Palantir, чтобы бороться с терроризмом, однако спустя 20 лет их компания проникла практически во все сферы жизни, где есть большие данные: от медицинских карт до складов с оружием. Palantir помогает Украине в войне с Россией и управляет военными в Иране. Гендиректор компании угрожает убивать врагов своих клиентов, хотя еще недавно она помогала спасать тысячи жизней во время пандемии. Palantir обвиняют в наплевательском отношении к правам и свободам человека и называют самой злой компанией планеты. Зато ее очень любят инвесторы, ведь ее акции за последние пять лет выросли на 566%. Тотальная слежка — в материале «Холода».

11 сентября 2001 года в США произошел крупнейший по числу жертв теракт в истории. Cмертники захватили четыре самолета, два из которых направили в башни Всемирного торгового центра — символ делового Нью-Йорка. В результате атаки погибли почти три тысячи человек, более шести тысяч получили ранения. Многие люди погибли, прыгая из окон, чтобы спастись от огня и дыма.

Этот теракт изменил все: после 11 сентября государства по всему миру стали ужесточать законы и усиливать контроль за гражданами, а общество согласилось пожертвовать частью свободы ради безопасности. Мир вступил в эпоху тотальной слежки.

Пожар в Центре 11 сентября 2001 года. Фото: TheMachineStops / Flickr

Для Питера Тиля, одного из основателей PayPal, этот день стал переломным моментом в жизни. Как вспоминает один из его знакомых, теолог Вольфганг Палавер, после 11 сентября «первой реакцией Тиля было: мы должны создать инструменты, чтобы никогда больше не оказаться в ситуации, когда люди могут незамеченными проникнуть в Соединенные Штаты».

После трагедии Тиль стал одержим темой исламистского терроризма и стал более подозрительно относиться к мигрантам. У него появилась идея применить опыт борьбы с мошенничеством в PayPal для решения гораздо более глобальных проблем.

«Я сформулировал проблему так: нужно снижать уровень терроризма, одновременно сохраняя гражданские свободы», — говорил Тиль.

Так в 2003 году в Кремниевой долине появился небольшой стартап — Palantir. Название Тиль взял из «Властелина колец» Толкина, которого он читал не меньше десятка раз. В книге палантирами называют идеально гладкие камни, с помощью которых можно увидеть друзей и врагов в любое время и практически в любой части света.

Для запуска будущей компании Тиль позвал старого друга — Алекса Карпа, с которым они вместе учились в Стэнфордской школе права. Карп кардинально отличался от типичного IT-предпринимателя: он не писал код, избегал публичности и куда больше интересовался гуманитарными науками — незадолго до основания Palantir он защитил диссертацию по философии в Германии. Несмотря на гуманитарный бэкграунд, со временем именно Карп получил должность гендиректора (CEO) и стал публичным лицом Palantir.

Для разработки технической части проекта Тиль пригласил еще одного знакомого из Стэнфорда, Стивена Коэна. По легенде, он написал первый прототип программного обеспечения Palantir всего за две недели.

Питер Тиль, Алекс Карп. Фото: Gage Skidmore, UK Government / Wikimedia Commons

Первое время венчурные фонды Кремниевой долины в стартап не верили. Карп привлек лишь несколько европейских инвесторов благодаря своим личным связям, но по факту до 2005 года Palantir существовал исключительно на личные деньги Тиля. Первым сторонним инвестором компании стал венчурный фонд In-Q-Tel — инвестиционное подразделение, основанное ЦРУ.

«Было ясно, что это команда высочайшего уровня. Самым впечатляющим было то, насколько они были сосредоточены на проблеме — на том, как люди взаимодействуют с данными», — говорил бывший руководитель In-Q-Tel Харш Патель.

Это финансирование стало началом долгого сотрудничества, а ЦРУ еще несколько лет оставалось единственным клиентом Palantir.

«Люди должны этого бояться»

Достаточно быстро к ЦРУ присоединился Пентагон: Palantir привлекли для операций США в Афганистане и Ираке. Ее программное обеспечение помогало анализировать самые разные источники данных: финансовые документы, авиабилеты, записи мобильных телефонов, посты в соцсетях — и искать между ними связи, которые человеческий глаз мог упустить. Затем компания Palantir визуализировала результаты в ярких, простых и наглядных графиках.

Работа с данными помогала военным отслеживать повстанцев для точечных убийств, обходить самодельные бомбы и, по слухам, даже охотиться за Усамой бен Ладеном, группировка которого взяла ответственность за теракт 11 сентября. Но все это были частные кейсы сотрудничества, которое еще не «вышло на поток».

Людей заносили в список «потенциальных преступников» из-за их знакомых

Вскоре компания Palantir представила свой главный продукт, который на долгие годы станет основой ее бизнеса. В 2008 году они выпустили свою самую масштабную и амбициозную разработку — платформу Palantir Gotham. Сотрудник Palantir в недавнем интервью описывает ее как «очень навороченную инфраструктуру для данных».

Palantir Gotham. Скриншот: palantir.com

Gotham обрабатывает любые данные, которыми располагают государственные, военные или правоохранительные органы — клиенты компании: отчеты о преступлениях, журналы задержаний, информацию, полученную, например, по судебному требованию от соцсетей. Затем программа извлекает из этих массивов данные о конкретных людях, места и детали, которые могут иметь значение.

Люди и другие объекты появляются в интерфейсе Gotham в виде окошек, соединенных с другими окошками, как паутина. Каждый человек подписан: «Коллега», «Живет в том же доме», «Владелец номера телефона», «Владелец автомобиля», «Родной брат/сестра» и даже «Любовник/любовница».

«Это очень мощный инструмент. И в не тех руках он может быть по-настоящему опасным. И, я думаю, люди должны этого бояться», — говорит один из бывших сотрудников Palantir, работавший с Gotham.

По его словам, с помощью этой программы всего за несколько минут можно выстроить карту окружения человека и увидеть документы, которые связывают этих людей. Можно также собрать в одном месте всю информацию, которой ведомства располагают об одном конкретном человеке — от выданных медицинских рецептов до номера машины из штрафа за нарушение ПДД. Gotham даже может искать людей по отдельным признакам — например, по иммиграционному статусу, штату проживания или наличию татуировок.

Без права на приватность

2010-е годы называют десятилетием, когда персональные данные стали новой нефтью. Сотни стартапов вдруг поняли, что огромное количество информации, собираемой через смартфоны и интернет — от глобальных логистических маршрутов до привычек студентов в соцсетях — можно монетизировать.

Фактически такие люди становились «мишенью» для полиции еще до совершения каких-либо преступлений

Ажиотаж вокруг «больших данных» (Big Data) вынуждал компании, особенно старые бренды без продвинутой технической экспертизы, срочно обновлять свои системы, чтобы не выглядеть «динозаврами» в глазах клиентов и инвесторов. Но такая модернизация проходила дорого и сложно. Вместо того чтобы все сносить и строить заново, компании искали решение, которое можно было бы просто интегрировать в существующие системы. И тут в игру вступил Palantir.

Программное обеспечение Palantir изначально рассчитано на нетехнических пользователей — им не нужно разбираться в IT или уметь писать код. Кроме того, компания не требовала от них менять способы сбора данных — наоборот, она присылала к клиентам своих людей и адаптировала свои программы под уже существующий, часто хаотичный порядок сбора информации.

Бывшая штаб-квартира Palantir в Пало-Альто, Калифорния. Фото: FASTILY, Wikimedia Commons

Это подкупило и корпорации, и государство. Американские власти постепенно давали Palantir все больше доступа к закрытым данным и встраивали ее софт в свои системы. В итоге компания глубоко проникла в работу ключевых ведомств США: разведки, армии, структур внутренней безопасности и ФБР.

С одной стороны, сотрудничество Palantir c правоохранителями шло на пользу американским гражданам. Например, когда в 2009 году платформу Gotham внедрили в работу полиции Лос-Анджелеса, компании удалось создать систему, которая смогла за считанные минуты подготовить профиль возможного преступника.

Программа собирала уголовные отчеты, полицейские опросы, данные уличных проверок, номера машин и личные контакты в одну базу и автоматически связывала их между собой. Так полиция могла отследить преступников даже спустя годы и невзирая на большие расстояния. Например, если автомобиль, когда-то остановленный за мелкие нарушения, позже оказывался рядом с местом нового преступления — система сразу сообщала об этом и могла отследить его дальше.

Вот только иногда под раздачу попадали невиновные люди, которые не совершали преступлений. Некоторых граждан заносили в базу из-за преступников в их окружении или месте проживания, а не за конкретные преступления.

Например, в 2012 году полиция Нового Орлеана тайно заключила контракт с компанией на использование платформы Gotham. С ее помощью формировали так называемый «список лиц в зоне риска» — людей, которых алгоритм относил к потенциально склонным к насилию. Список составляли не на основе действий этих людей, а в зависимости от их связей с уже известными жертвами насилия или преступниками.

Позднее независимые исследователи установили, что система работала с выраженным перекосом: в список непропорционально часто попадали небелые жители с низким доходом, которых софт Palantir относил к потенциальным участникам местных банд. При этом данные о них собирались в больших объемах, в том числе из социальных сетей без прозрачных процедур и уведомлений. Фактически такие люди становились «мишенью» для полиции еще до совершения каких-либо преступлений.

Palantir Gotham. Скриншот: palantir.com

Американское медиа The Verge вместе с местными активистами и правозащитниками выпустило расследование о сотрудничестве Palantir с полицией Нового Орлеана. Компанию обвинили в массовом сборе данных без согласия людей, использовании предвзятых алгоритмов, а также непрозрачной работе с полицией и прокуратурой — о работе с Palantir якобы не знали даже городские чиновники, хотя компания не только не скрывала проект, но и презентовала его на конференциях по Big Data.

После публикации расследования Кортни Боуман — сотрудник Palantir, отвечавший за соблюдение гражданских свобод, — связался с Американским союзом гражданских свобод, чтобы изложить позицию компании. Он утверждал, что Palantir, как и в других случаях, фактически «не собирала и не хранила никаких данных сама» — это делали их клиенты, а «непрозрачные алгоритмы никогда не были элементами этой инициативы». Тем не менее вскоре после того, как эта история получила резонанс, власти Нового Орлеана официально прекратили сотрудничество с Palantir.

Еще одним из известных и спорных контрактов Palantir до сих пор остается сотрудничество с Иммиграционной и таможенной полицией США, ICE. Для нее компания разработала систему управления делами, которая также помогала связывать данные из разных источников и вести расследования для поиска и «выявления потенциальных преступников».

«Отвечать на сложные вопросы о том, как технологии должны использовать для слежки за людьми, — задача правительства, а не частных компаний»

Людей заносили в список «потенциальных преступников» из-за их знакомых, опыта иммиграции и даже просто небелого цвета кожи. Например, в Чикаго как минимум двоих иммигрантов ошибочно отправили на депортацию из-за таких записей. Один из них провел под стражей девять месяцев. В других штатах с помощью софта Palantir проводили массовые антимигрантские рейды — например, в августе 2019 года в Миссисипи арестовали почти 700 человек.

Чикаго. Фото: Unsplash

Правозащитники обвиняли Palantir в том, что компания содействует разделению семей и задержанию родителей несовершеннолетних, а также вредит детям. Майкл Клейнман, руководитель технического направления правозащитной организации Amnesty International в США, заявлял: «Мы могли бы закрыть глаза и притвориться, что, вопреки всем доказательствам, Palantir — это компания, уважающая права человека. Или мы можем назвать этот фасад тем, чем он является: еще одной компанией, ставящей прибыль выше людей, какой бы ни была человеческая цена».

Активисты организации по защите прав латиноамериканцев Mijente запустили целую кампанию #NoTechForICE («Никаких технологий для ICE»). Они обвинили Palantir в том, что она «питает машину депортаций», призвали студентов и работников бойкотировать компанию, а также организовали протесты у штаб-квартиры Palantir в Пало-Альто и устроили протестные акции в Нью-Йорке, Вашингтоне и других городах.

Пол Грэм, сооснователь фонда Y Combinator и известный венчурный инвестор, писал в своем блоге в X: «Сейчас захватывающее время в сфере технологий. Если вы первоклассный программист, то есть огромное количество других мест, где вы можете работать, вместо того чтобы работать в компании, которая создает инфраструктуру полицейского государства».

Обвинения привели и к внутренним протестам сотрудников Palantir. Издание The Washington Post сообщало, что в 2019 году около 2500 работников компании активно обсуждали происходящее в корпоративных чатах и в офисах и напрямую обращались к Алексу Карпу с требованием прекратить или ограничить работу с ICE. В 2018 году более 200 сотрудников подписали открытое письмо Карпу, где выразили свое недовольство контрактами с иммиграционной полицией. В августе 2019 года еще одна петиция собрала более 60 подписей — сотрудники требовали хотя бы перенаправить прибыль от контрактов с ICE на благотворительность.

Протестующие против сотрудничества Palantir и ICE в Нью-Йорке, 2019 год. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Но их не услышали. В том же месяце компания продлила контракт с ICE. А еще спустя пару дней Карп в интервью Bloomberg News заявил, что отвечать на сложные вопросы о том, как технологии должны использовать для слежки за людьми, — задача правительства, а не частных компаний.

Спустя год, в сентябре 2020-го, Amnesty International выпустила целый отчет «Неспособность поступать правильно» (Failing to Do Right), напрямую обвинив Palantir в пренебрежении правами человека. Организация заявила, что в работе по контрактам с ICE Palantir не следит за соблюдением прав человека, а их технология способствует нарушениям прав мигрантов и беженцев, в том числе разделению семей и депортациям без надлежащих процедур.

Месяцем позже компания ответила Amnesty International официальным письмом. Его написал все тот же Кортни Боуман, защищавший Palantir после скандала в Новом Орлеане. В письме он, как и в прошлый раз, заявил, что компания не владеет данными и не принимает решений — только дает клиентам возможность анализировать их. Также он подчеркнул, что Palantir сотрудничает только с подразделениями ICE, деятельность которых считает оправданной, например, отделом уголовных расследований. А вот с центрами содержания мигрантов компания никак не взаимодействует и практику разделения семей считает «отвратительной».

Работа ICE. Фото: DHS / Tia Dufour

Невзирая на недавние протесты против работы с ICE, их контракт с Palantir все еще в силе. Из-за этого компания получает свою порцию негатива: например, казначей Нью-Йорка Марк Левин призывал пересмотреть контракт с ведомством.

«Федеральные правоохранительные органы вырывали людей из их домов и семей, задерживали детей и расстреливали граждан США на улицах, усиливая страхи, что конституционно защищаемые права всех людей, живущих в этой стране, подорваны, включая Нью-Йорк. <…> Очевидное расхождение между обязательствами Palantir в области прав человека и тревожными публичными отчетами о деятельности ICE подчеркивает необходимость эффективного надзора», — заявил Левин.

Новые рынки

Экспансия в Европу произошла в похожих на американские обстоятельствах: в 2015 году Франция пережила серию кровавых терактов только исполнителем на этот раз выступало «Исламское государство». 7 января вооруженные боевики ворвались в редакцию французской сатирической газеты «Шарли Эбдо» и в упор расстреляли 12 человек. Уже через два дня еще один террорист ИГИЛ захватил супермаркет Hyper Cacher. Четверо покупателей были убиты.

После волны терактов компания Palantir открыла свой первый французский филиал в Париже — в нескольких сотнях метров от Триумфальной арки. В полной секретности компания начала вести переговоры о сотрудничестве с Главным управлением внутренней безопасности Франции. Но обсуждения затянулись на долгие месяцы.

В это время произошла вторая волна атак: 13 ноября 2015 года около девяти часов вечера 10 террористов ИГИЛ одновременно атаковали несколько частей Парижа. В концертном зале «Батаклан», где в тот вечер выступали Eagles of Death Metal, боевики захватили заложников и открыли огонь по толпе. В пригороде Сен-Дени трое террористов-смертников привели в действие пояса шахидов во время футбольного матча. Посетителей кафе и ресторанов 10-го и 11-го округов Парижа расстреляли в упор. За несколько часов погибли 130 человек, более 400 получили ранения.

Парамедики у ресторана Le Carillon в Париже, 13 ноября 2015 года. Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Теракты потрясли страну. Французские власти немедленно ввели чрезвычайное положение, закрыли границы и провели сотни силовых рейдов. Очень быстро силовики оказались перегружены огромными объемами данных, и тогда власти решили привлечь Palantir. Летом 2016 года с компанией был подписан контракт на внедрение платформы Gotham — на 10 миллионов евро. В 2019 году контракт продлили, хотя уже тогда Управление внутренней безопасности Франции пыталось запустить собственную альтернативу Gotham, чтобы снизить зависимость от Palantir.

Позднее за Францией потянулись и другие европейские страны. Например, в Норвегии системы Palantir начали использовать для выявления контрабанды. Программа анализирует огромные массивы данных о прибывающих в страну — от соцсетей и круга общения до реестров госорганов и прошлых проверок на границе. Если, сопоставив данные между собой, она выявляет «аномалии», то сразу же дает сигнал таможенникам.

В Дании на базе продуктов Palantir полицейские начали строить так называемые «тепловые карты» — показывать районы с повышенным уровнем преступности. С помощью этой системы правоохранители определяют, где усилить патрулирование и кого остановить для дополнительной проверки.

Новые продукты

В 2016 году компания Palantir представила бизнес-платформу Foundry. Бывшие сотрудники описывали ее как «набор разных приложений», которые клиенты используют, чтобы «превращать данные в операционные процессы».

Foundry помогает бизнесу управлять запасами, следить за производством, контролировать поставки и заказы. Они с Gotham во многом схожи: обе системы собирают разрозненные данные в одном месте и с помощью доступного интерфейса помогают их использовать. Разница лишь в том, какие именно данные они обрабатывают. Gotham работает с данными госорганов и силовых структур, а Foundry — с частным бизнесом.

Например, производитель самолетов Airbus использует Foundry как основу своего софта для анализа данных о конкретных деталях самолетов — чтобы понимать, как они изнашиваются, когда требуется техническое обслуживание и где могут быть поломки. Фармацевтический гигант Merck применяет Foundry, чтобы разрабатывать лекарства и управлять цепочками поставок. Крупные нефтяные компании используют софт Palantir, чтобы снизить риски аварий на платформах.

На основе Foundry и искусственного интеллекта Palantir разработала отдельную программу для больниц. Крупные клиники США используют ее, чтобы быстрее выявлять опасные состояния пациентов, оптимизировать работу с ними, равномерно распределять персонал и эффективно использовать койки. Именно этот софт через пару лет позволит Palantir окончательно покорить Европу — из-за эпидемии коронавируса.

Фото: Andre Alves / Hans Lucas via Reuters

В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально признала европейские страны «эпицентром» пандемии. Больницы оказались перегружены: не хватало оборудования, коек, масок. Клиники не успевали координировать между собой ни ресурсы, ни пациентов. Тем временем заболеваемость росла с каждым днем: если 2 марта 2020 года в Европе насчитывали только 2199 заразившихся и 38 погибших, то уже 13 марта их было 22753 и 1032 соответственно.

К тому моменту компания Palantir уже обкатала Foundry на американских больницах: система анализировала запасы оборудования, результаты лабораторных тестов, прогнозировала нагрузку на клиники и визуализировала распространение инфекции. Тогда она предложила свои услуги в Европе.

Первой из европейских стран контракт подписала Великобритания. В марте 2020 года британские власти получили доступ к Foundry за символический 1 фунт. С ее помощью они создали национальную базу данных пациентов, при этом для контракта даже не создавали тендер — заказ был срочным. В последующие годы компания Palantir стала основным поставщиком для анализа данных больниц по всей Великобритании, подписав сначала контракт на 23,5 миллиона фунтов, а затем другой — на 330 миллионов фунтов на семь лет.

Следом к Palantir обратилась Греция. В разгар локдауна Афины подписали с Palantir «бесплатное» соглашение для борьбы с коронавирусом. Контракт заключили в обход госзакупок, без оценки рисков для приватности и скрывали это девять месяцев.

Вскоре за ними последовали Нидерланды и Германия. Параллельно компания вела переговоры еще минимум с четырьмя странами ЕС. В документах немецкого Минздрава, полученных по запросу журналистов, Европа прямо называлась «фокусом деятельности» компании.

Война изменилась навсегда

Вслед за экспансией в гражданские отрасли компания Palantir принялась за военную и начала поставлять свой софт и технологии структурам стран НАТО. В 2023 году она показала новый продукт для армии США под названием AIP (Artificial Intelligence Platform — «Платформа искусственного интеллекта»). Это нечто вроде ChatGPT для войны.

Интерфейс показывает пользователю окно с чат-ботом на базе ИИ, которому можно давать задания по работе с данными. Например, можно написать: «покажи силы противника», «просчитай возможные варианты атаки», «покажи доступные боеприпасы» или «сформулируй доклад начальнику».

Армия США использует программу для самых разных задач: поиска складов боеприпасов, прогнозирования действий противника, управления войсками, логистикой и снабжением. Этот софт также помогает выбирать цели на поле боя и оценивать риски, связанные с ударами по военным объектам.

После вторжения группировки ХАМАС в Израиль 7 октября 2023 года и последовавшим за ним началом войны в Газе израильская армия тоже начала использовать технологии Palantir. В том числе — для поиска членов ХАМАС и нанесения ударов по ним в секторе Газа. Алекс Карп тогда публично заявил, что продукты компании «пользуются большим спросом» у израильской армии.

Уже в первые месяцы войны правозащитники Human Rights Watch, Amnesty International и ООН стали фиксировать преступления против человечности со стороны Израиля. Так, по их данным, израильские военные наносили удары по домам и лагерям беженцев, уничтожали гражданскую инфраструктуру, использовали оружие неизбирательного действия, а также перекрывали поставки еды и воды, электричества и топлива как инструмент давления на население сектора Газа.

Газа, 2023 год. Фото: Majdi Fathi / NurPhoto / Reuters

Однако критика общественности не повлияла на мнение основателей: спустя несколько месяцев Карп и Тиль лично приехали в Тель-Авив. В январе 2024 года они подписали соглашение о партнерстве с Министерством обороны Израиля. Позже СМИ сообщили, что Израиль интересовался последней разработкой компании — системой AIP.

В марте того же года Алекс Карп публично признал, что из-за его произраильской позиции компания «уже потеряла, и вероятно еще потеряет» сотрудников. Однако руководство Palantir, по его словам, не придало этому значения — наоборот, Карп заявил, что отстаивать свои убеждения для него важнее, чем сохранять команду. «Очевидно, что мир бизнеса непрост, приходится делать выбор», — сказал он.

Влияние Palantir на современные конфликты достигло пика в 2026 году. В недавнем интервью Bloomberg главный технологический директор Palantir Шьям Санкар заявил, что военная операция США и Израиля в Иране стала первым в истории конфликтом, управляемым искусственным интеллектом.

«Люди будут оглядываться назад и говорить: это была первая крупномасштабная боевая операция, которая действительно была движима, усилена и проведена намного продуктивнее благодаря технологиям, благодаря ИИ», — сказал Санкар.

Важную роль в этой ИИ-войне сыграла в том числе программа Palantir Maven Smart System. С помощью ИИ-модели Claude она собирает и анализирует огромные объемы данных и помогает военным быстрее принимать решения — в том числе «выбирать цели».

Еще одной страной, которая выиграла от сотрудничества с американской компанией, стала Украина. Palantir открыто поддержала Украину в войне с Россией, а Алекс Карп стал первым CEO крупной американской компании, который приехал в Украину после российского полномасштабного вторжения. Компания подписала несколько контрактов с украинским Министерством цифровой трансформации, глава которого, Михаил Федоров, позже стал министром обороны, и другими ведомствами.

Украина использует продукты Palantir, чтобы получать информацию от самых разных источников: спутников, трансляций с дронов, видео обычных людей. Это позволяет оперативно обновлять данные о расположении своих войск и сил противника. Также программа помогает Украине наносить удары по российским позициям, распознавать российскую технику и разминировать территории.

Оператор дрона в Украине. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В 2026 году Украина использовала решения Palantir для обработки данных непосредственно с поля боя, чтобы тестировать новые ИИ-алгоритмы в «боевой» обстановке. Компания даже подписала контракты с украинскими властями о помощи в восстановлении страны после войны. Ее инструменты должны помочь Украине усилить оборону, восстановить инфраструктуру и спланировать будущее.

Ставка сыграла

Первые 20 лет компания Palantir работала себе в убыток. Ее софт был дорогим для внедрения и требовал постоянной поддержки — порой компания требовала от клиентов до миллиона долларов в месяц. Многие крупные партнеры Palantir разочаровывались в качестве услуг по отношению к цене и в итоге отказывались от сотрудничества. Например, Hershey Co. в 2015 году громко объявила о партнерстве с Palantir, но уже через два года отказалась от него. Позже от услуг компании также отказались Coca-Cola, Nasdaq, American Express и Home Depot.

Но для самой компании это не стало проблемой. Основной доход она получала от государственных контрактов — а их с каждым годом становилось все больше.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом позиции Palantir в США укрепились: руководство компании активно поддерживало его. Например, Питер Тиль жертвовал деньги на кампанию Трампа в 2016 году, а в 2022-м стал одним из крупнейших доноров республиканцев на выборах в Сенат и Палату представителей. Теперь поддержка стала взаимной: в 2025 году компания Palantir получила крупнейший в своей истории контракт с армией США — на 10 миллиардов долларов.

Акция протеста против возможного использования федеральным правительством Германии ПО Palantir. Берлин, 2025 год. Фото: Omer Messinger / Getty Images

В 2015 году Тиль купил 193 гектара земли — кусок больше чем в 250 футбольных полей — на юге Новой Зеландии (именно там снимали экранизацию «Властелина колец») и собирался построить роскошный жилой комплекс с зоной для медитации и гигантским бункером. Но работы так и не начали, а позже строительство запретили местные власти ради защиты флоры и фауны. Спустя два года, в 2017-м, Тиль в свой день рождения вышел замуж за финансиста Мэтта Данцайзена, вместе с которым теперь воспитывает двоих детей.

В начале 2026 года Тиль пожертвовал 1,5 миллиона долларов вставшему на сторону Трампа консервативному политическому комитету Club for Growth Action. По словам Тиля, хотя его муж прямо отговаривал его от политических инвестиций, он не может остановиться: «Я шизофреник в этом. Я считаю, что это невероятно важно и в то же время невероятно вредно».

С 2010-х годов Тиль отошел от прямого руководства Palantir. Пока компанией в основном управлял Карп, Тиль запускал другие проекты с названиями из мира Толкина: венчурный фонд Valar Ventures (названный в честь могущественных духов Валар), фонд технологических инвестиций Mithril Capital (по названию описанного Толкином сверхпрочного металла «мифрила») и другие. Инвестиции — давнее увлечение Тиля. Еще в 2004 году, заработав состояние на PayPal, он лично вложился в Facebook в качестве первого внешнего инвестора, а также инвестировал в SpaceX и OpenAI.

Тиль продолжает заниматься инвестициями и все больше погружается в философию: в США он читает лекции о надвигающемся Армагеддоне и природе антихриста. Его состояние оценивается примерно в 29,8 миллиарда долларов. Основу этого состояния по-прежнему составляет доля в Palantir, которая оценивается в 12,5 миллиарда долларов. Тиль владеет 3,1% акций, торгующихся на бирже, что делает его крупнейшим частным акционером компании.

Palantir в день IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже, сентябрь 2020 года. Фото: Andrew Kelly

Сегодня Palantir называют «самой злой компанией на планете», но, кажется, руководство это не сильно волнует. Гендиректор компании Алекс Карп реагирует на осуждение резко и агрессивно, называя критиков «безумцами» и «болтливой тусовкой», а порой и вовсе идиотами, как во время своего выступления на саммите лидеров Силиконовой долины.

Невзирая на всю критику, в 2023 году компания Palantir заработала более 2,2 миллиарда долларов — на 17%, чем в 2022-м, в 2024-м выручка выросла до 2,9 миллиарда — это уже на 29% больше, чем в прошедшем. А в 2025 году выручка подскочила аж до 4,5 миллиарда долларов — это почти в полтора раза больше, чем в 2024-м. Инвесторам такой рост по душе: за последний год цена акций компании выросла на 94% с 77 до 150 долларов, а в пик в ноябре 2025 года и вовсе была целых 207 долларов. За последние пять лет стоимость акций компании выросла на 566%.

Компания Palantir навсегда изменила правила игры в сферах государственного управления и бизнеса, и она не намерена останавливаться. Правда, заявление главы Palantir на отчетном звонке в феврале 2025 года восприняли неоднозначно — Карп угрожал убивать врагов своих клиентов: «Palantir здесь для того, чтобы менять правила игры и делать институты, с которыми мы работаем, лучшими в мире. И, когда это необходимо, пугать врагов, а иногда и убивать их».

