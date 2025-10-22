Шальная императрица

История Татьяны Ким (Бакальчук) похожа на сказку: учительница английского языка с нулевым опытом в бизнесе начала свое дело с младенцем на руках, а построила крупнейший маркетплейс в России — Wildberries. Теперь она самая богатая женщина страны, мать семерых детей и одна из самых успешных предпринимательниц планеты. Однако триумф не случился бы без ее бывшего мужа Владислава Бакальчука, скандальный развод с которым привел к паре смертей, обвинениям в рейдерском захвате и даже в связях с Рамзаном Кадыровым. Противоречивая история главного маркетплейса России — в материале «Холода».

Еще несколько лет назад мало кто верил, что Татьяна Ким (в замужестве Бакальчук) вообще существует. Некая «учительница английского» построила успешный бизнес, попадала в списки Forbes, но скрывалась от журналистов и не делала никаких заявлений — за это ее даже называли «русским Бэнкси». Известный всему миру художник до сих пор не раскрыл свою личность, а Татьяна Ким все же вышла в свет в 2018 году.

Сегодня Ким — самая богатая женщина России. На август 2025 года российский Forbes оценивал ее состояние в 7,1 миллиарда долларов: она обошла таких известных российских бизнесменов, как Олег Дерипаска (4,1 миллиарда долларов) и Сергей Галицкий (3,2 миллиарда долларов). Кроме того, Ким входит в топ-20 самых богатых женщин мира, которые сумели добиться успеха собственными силами, а не благодаря мужу или крупному наследству.

Ее маркетплейс Wildberries — или WB — стал одной из системообразующих организаций России, а саму Ким приглашают на встречи с Владимиром Путиным. Стоимость WB в начале 2025 года оценивалась в 6,6 миллиарда долларов, что делало ее третьей самой дорогой компанией Рунета после «Яндекса» и Ozon. В 2024 году WB принес около 100 миллиардов рублей чистой прибыли — это почти две годовые прибыли «Аэрофлота».

Что такое системообразующая организация? Системообразующие предприятия или организации — это крупные компании, которые играют важную роль для экономики России и в них работает большое количество людей. Как правило, это заводы, банки и предприятия оборонной промышленности. В 2020 году правительство утвердило список системообразующих организаций российской экономики. Они разделены по отраслям, которые курируют федеральные министерства. Помимо WB, в этот список попали «Газпром», «Лукойл», РЖД и сотни других компаний. До войны в этом списке было множество иностранных предприятий вроде Adidas, IKEA и Toyota и другие известные компании. Попавшие в список компании имеют право получить финансовую помощь от государства в кризисных ситуациях, так как именно от их стабильности зависит экономика России.

В отличие от многих миллиардеров, Татьяна Ким ведет себя скромно, а порой даже демонстративно скромно. Она уверяет, что покупает одежду только на Wildberries, не носит никакие дорогие шубы и никогда не заходила в люксовые бутики вроде Chanel. Иногда она летает эконом-классом и до развода в 2024 году предпочитала не покупать квартиру, а жить в съемной.

«Я не рассчитывала, что это будет многомиллиардный бизнес, это должна была быть просто история заработка для молодой мамы. Будет там тысяча, две тысячи долларов, ну и нормально», — говорила Ким о Wildberries.

Татьяна Ким объясняет успех своего дела довольно просто: ее компания вовремя заняла нишу в e-commerce, которая только-только зарождалась. В начале 2000-х годов на российском рынке электронной торговли выделялся лишь Ozon — «российская версия» Amazon и главный конкурент Wildberries до сих пор.

Фото: Shutterstock

До начала войны в Украине у Wildberries был реальный шанс закрепиться на западном рынке. В 2020–2021 годах WB запустил интернет-магазины в Германии, Польше, Словакии, Израиле, Франции, Италии и Испании. Wildberries мог всерьез конкурировать с Джеффом Безосом на рынке Евросоюза, но сегодня европейские сайты маркетплейса не работают, а Польша и Украина ввели санкции против основательницы WB.

Бизнес-империя в декрете

Татьяна Ким родилась в Грозном в семье учительницы и инженера. По этническому происхождению она кореянка. Ее родители женились не по любви, а по договоренности. А дедушки и бабушки попали под сталинскую депортацию этнических корейцев с Дальнего Востока и оказались в Узбекистане и Казахстане.

Свое детство Татьяна Ким провела в поселке Газопровод в Подмосковье. В школе она была отличницей и терпела насмешки одноклассников, которые обзывали ее «узкоглазой». Она мечтала уехать в Москву и поступить на журфак МГУ, но родители побоялись отпускать ее в столицу и уговорили поступать в местный педагогический институт — выбор пал на факультет иностранных языков.

Позднее она все-таки переехала в Москву, где жила со своим мужем Владиславом Бакальчуком: их познакомили общие друзья. Бакальчук вспоминал, что у них с Татьяной не было конфетно-букетного периода: они почти год дружили, гуляли в компании общих друзей и играли с ними карты, а потом резко начали встречаться. Через месяц после начала отношений Владислав предложил пожениться, а еще через два — Татьяна узнала о беременности.

Почти 100 тысяч рублей отдали Бакальчуки за домен сайта Wildberries

В то время — в начале 2000-х годов — молодая пара жила в съемной «двушке». Татьяна работала репетитором по английскому языку, а Владислав пытался вести свой бизнес: сначала собирал компьютеры, а потом прокладывал интернет в квартиры.

Фото: Shutterstock

Все поменялось в 2004 году, когда Татьяна родила дочь. Она продолжала зарабатывать на репетиторстве, но с ребенком на руках это становилось все труднее. К тому же у Татьяны была послеродовая депрессия, и она чувствовала себя беспомощной. Тогда она поняла, что надо себя чем-то занять, чтобы выйти из этого состояния. И решила открыть бизнес, хотя две предыдущие попытки сделать это были неудачными.

Ким захотела продавать одежду через интернет. Она рассказывает, что на открытие такого бизнеса ее «вдохновила» собственная социальная неловкость. Будучи интровертом, она не любила заходить в магазины или на рынки, где надо было общаться с продавцами. Она мечтала, что когда-нибудь появится магазин одежды, где не нужно будет разговаривать с другими людьми. И такому магазину было суждено появиться в онлайне.

«Вспоминаю те свои ощущения. Почему-то всегда неуютно чувствовала себя в универмагах. Продавщицы что-то советуют, предлагают, а вещь может не особо-то нравиться, не подходить по стилю. Но как об этом сказать? Ведь люди стараются, работают, а ты вроде капризничаешь. Не дай бог кто-то подумает, что нет денег. Позор! Хотя их и правда тогда не было», — рассказывала Татьяна Ким.

Для онлайн-магазина быстро нашли поставщиков. В начале 2000-х годов в России были популярны немецкие каталоги одежды, такие как Otto и Quelle, которые продавали товары по довольно сложной схеме. В то время эти каталоги еще не имели российского сайта, поэтому покупатели, увидев понравившуюся вещь, не могли просто оформить заказ онлайн. Вместо этого им приходилось выписывать артикул понравившейся вещи и искать специальных агентов-байеров, которые брали на себя все хлопоты с заказом из Германии и доставкой в Россию.

Работа с такими агентами была непростой: сначала нужно было внести предоплату в размере 10% от стоимости заказа, затем ждать доставки из Германии, а при получении товара заплатить оставшуюся сумму и еще 15% сверху за услуги агента (так называемое «агентское вознаграждение»). Несмотря на все сложности, схема работала успешно — одним из таких агентов и была Татьяна Ким в 2004 году.

Запустив свой онлайн-магазин, Ким заметно упростила процесс оплаты и доставки одежды из-за рубежа. Своим клиентам она предлагала улучшенные условия: не брала никакой предоплаты и поставила агентское вознаграждение в 10%. Тогда это было необычно, потому что «надбавка» варьировалась по регионам из-за цены доставки: чем дальше от Москвы, тем дороже. На Дальнем Востоке комиссия могла доходить и до 30%, но Ким решила брать со всех россиян одинаково.

Фото: Alamy

Самая богатая женщина России признавалась, что на старте продаж у нее не было никакой бизнес-стратегии для Wildberries, и на тот момент она даже не знала об американских аналогах, таких как Amazon. В названии бренда тоже не было никакого глубокого смысла: оно внезапно пришло на ум Татьяне и, по ее мнению, звучало стильно и необычно.

Первый офис-склад Wildberries оборудовали в съемной квартире Бакальчуков, а в марте 2004 года у магазина появился свой сайт под доменом wildberries.ru. Он обошелся в 700 долларов (почти 100 тысяч рублей по сегодняшнему курсу с учетом инфляции). Примерно тогда же Ким закупила первую рекламу на женском сайте Passions.ru за полторы тысячи рублей в месяц.

Татьяна Ким не была обычной учительницей английского языка, которая захотела подработать в декрете

На время работы Татьяна Ким оставляла детей с бабушкой, а сама каждый день забирала посылки с почты. Первое время она делала все одна, но потом перестала справляться и привлекла в бизнес своих родственников: младшая сестра помогала упаковывать заказы, тетя стала заниматься бухгалтерией, а отец вернулся на работу с пенсии, чтобы помочь расширить бизнес. Три года компания не приносила особой прибыли, а семья Бакальчуков с двумя детьми жила на деньги Владислава.

Худший авторынок мира прямо сейчас Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов Экономика 11 минут чтения

Изначально Wildberries работал по простой схеме: сайт выкупал товары у компаний и перепродавал их на своей площадке. С 2013 года WB поменял модель работы и стал именно маркетплейсом — площадка позволила продавцам регистрироваться на сайте и самим назначать цены и скидки на собственные товары.

Взамен продавцы должны платить маркетплейсу комиссию, то есть процент с каждой продажи. Сначала комиссия составляла 38%, а потом опустилась до 15–20%. Для сравнения: на Amazon ставка варьируется от 8% до 45%, но на большинство товаров не превышает 15%.

Неудобная история успеха

Вопреки своему публичному имиджу, Татьяна Ким не была обычной учительницей английского языка, которая захотела подработать в декрете. Этот образ закрепился за ней в 2010-х годах, когда Wildberries начали активно пиарить в деловых изданиях.

На самом деле у семьи Ким были серьезные связи, а ее тогдашний муж Владислав владел вполне успешным бизнесом. До запуска Wildberries Татьяна Ким зарабатывала на жизнь не только уроками английского. В 2004 году вместе со своим отцом она работала в банке «Центрокредит», где получала 42 тысячи рублей в месяц — по тем временам это было в семь раз больше средней зарплаты в России.

У семьи Бакальчук были связи среди топ-менеджеров «Роснефти» и «Газпрома»

СМИ утверждали, что до работы в банке ее отец был начальником в управлении, которое входило в структуру «Газпрома», от него же ей досталось некоторое количество акций одной из крупнейших госкомпаний. По некоторым данным, примерно в те же годы семья Бакальчуков владела своим секонд-хендом в московском торговом центре «Динамит», хотя в WB отрицают, что этот магазин имел какое-либо отношение к компании.

Владислав Бакальчук. Кадр: Forbes / Youtube

По материнской линии она связана с Сергеем Цоем — мужем певицы Аниты Цой с большим послужным списком во властных структурах. Сегодня он доверенное лицо Владимира Путина и вице-президент «Роснефти», а в прошлом занимал пост пресс-секретаря мэра Москвы Юрия Лужкова. И, хотя в WB говорят, что Сергей Цой никак не участвовал в развитии компании, его родственники все же поддерживали партнерские проекты компании Татьяны Ким.

Семейный бизнес Wildberries тоже не был основан с нуля, как часто любит рассказывать Татьяна Ким. Она говорила, что бизнес ее мужа не был успешным и у семьи не хватало денег на ребенка. Цифры говорят об обратном: в 2006 году компания Владислава Бакальчука UTech, которая занималась подключением интернета в жилые дома, отчитывалась о выручке в 30 миллионов рублей и о прибыли в 1,2 миллиона рублей. С учетом инфляции сегодня это было бы 123 миллиона рублей выручки и почти пять миллионов прибыли.

Владислав Бакальчук постоянно давал деньги на развитие бизнеса Wildberries. Первое его вложение — те самые 700 долларов за сайт, который помогал делать его коллега и друг Владислав Латыш. К 2007 году Бакальчук продал свою долю в UTech, за что получил от трех до пяти миллионов долларов (от 80 до 135 миллионов рублей в нынешних ценах). Порядка 12 миллионов рублей из этой суммы он вложил в дальнейшее развитие компании Wildberries, хотя Ким говорила, что ее муж вложил только три-четыре миллиона рублей с проданной доли в бизнесе.

Третий не лишний

В семейном бизнесе Бакальчуков присутствовал и третий человек — Сергей Ануфриев. В Wildberries Ануфриев попал случайно: он был личным тренером Владислава в фитнес-зале и параллельно с этим хорошо разбирался в «1С» — ключевой программе для большинства российских предприятий. «1С» помогает выстроить процессы, например, зарплаты, продажи, отчеты, логистику и многое другое. Бакальчук и Ануфриев сдружились, и Владислав пригласил своего тренера поработать в интернет-магазине.

Ануфриев присоединился к WB в 2006 году и получил должность коммерческого директора. В то время Татьяна Ким планировала уйти на четыре месяца в декрет со вторым ребенком, поэтому она искала того, кто будет выполнять хотя бы часть ее обязанностей. Бакальчук предложил кандидатуру своего фитнес-тренера, и Татьяна согласилась.

Сергей Ануфриев. Кадр: Миллионщики / Youtube

В 2018 году Forbes писал, что Wildberries обязана своим масштабом и успехом именно Сергею Ануфриеву. В компании он отвечал практически за все: следил за работой курьеров и службы безопасности, договаривался с партнерами, управлял логистикой. Татьяна занималась коммерцией и общалась с поставщиками, а Владислав был занят в IT-направлении. Бывшие сотрудники WB утверждали, что Ануфриев часто ставил свое слово выше слова главы компании.

«Если Влад — это мозг компании, Татьяна — сердце, то Сергей — мышцы», — охарактеризовал WB в 2018 году журнал Forbes.

Ануфриев действительно сыграл решающую роль в развитии маркетплейса. Именно при его участии компания заключила первые сделки с крупными европейскими брендами. Раньше WB, как и другие интернет-магазины одежды, зарабатывал на ликвидационных закупках. Это работало так: по какой-либо причине бренд не захотел выставлять свои вещи в обычных магазинах и оставлял их на складе — тогда WB выкупал их и перепродавал на своей платформе.

По такой схеме в 2010-х годах Ануфриеву удалось закупить крупную партию вещей Adidas, от которых по непонятной причине отказались обычные розничные магазины вроде «Спортмастера». Тогда WB стал продавать эту обувь в два раза дешевле, чем фирменные магазины Adidas в России. Неизвестно точно, сколько WB заработал с продажи кроссовок Adidas, но после этого на сайт потянулись и другие известные западные бренды: Tommy Hilfiger, Nike, Puma, Mustang и Levi’s.

Сергей Ануфриев называет себя сооснователем Wildberries, хотя Татьяна Ким так не считает: Ануфриев никогда не был соучредителем компании, он был таким же наемным работником, как и все остальные. Впрочем, и своего бывшего мужа Татьяна Ким считает просто «хорошим управленцем».

«Это моя компания и точка», — настаивает Ким.

«Учредителем компании была я. Я придумала эту компанию, я ее создала, я ее развивала и, не побоюсь этого слова, практически все стратегические изменения в компании либо я придумывала, либо они точно были с моим участием», — говорила Татьяна Ким в интервью 2024 года.

Ее бывшие бизнес-партнеры не согласны с такой оценкой. Ануфриев называл Бакальчука гением и говорил, что именно Владислав принимал все управленческие решения, а не его бывшая жена, которая в основном отвечала за рекламу, пиар и закупку товаров. В пример часто приводят то, что Бакальчук придумал строить собственные склады для Wildberries, хотя Татьяна Ким утверждала, что это была именно ее идея. Также Ануфриев говорил, что Wildberries стал полноценным маркетплейсом именно благодаря решениям Владислава Бакальчука.

«Чистый рейдерский захват»

Уже больше года Владислав Бакальчук и Татьяна Ким спорят о том, кому Wildberries на самом деле обязан своим успехом. Раньше этим вопросом никто не задавался, и до 2024 года роли супругов в бизнесе были четко распределены: Татьяна была основным владельцем с 99% акций и выступала публичным лицом Wildberries, тогда как Владислав с его 1% доли не вел никакой публичной деятельности и работал «в тени».

2024 год стал переломным для Татьяны Ким — и в бизнесе, и в личной жизни. Она подала на развод спустя более 20 лет брака несмотря на то, что Владислав Бакальчук был против этого. Почти одновременно с этим предпринимательница решила перестроить семейный бизнес и неожиданно объединить Wildberries с компанией Russ Outdoor — крупнейшим в России оператором наружной рекламы. Бакальчук не поддержал и этот шаг, назвав его «жестким единоличным решением».

Татьяна Ким на ПМЭФ в 2024 году. Фото: Gleb Schelkunov / Kommersant / Sipa USA / Vida Press

Слияние Wildberries и Russ Outdoor — двух настолько разных компаний — подавали как революционную сделку, которая позволит WB конкурировать с Amazon и Alibaba и поможет разработать в России новую платежную систему взамен отключенной из-за санкций SWIFT. Генеральным директором Russ был малоизвестный бизнесмен Роберт Мирзоян, а сама компания в 2000 году была выкуплена у медиамагната Руперта Мердока.

Компания Роберта Мирзояна начала сотрудничать с WB еще в 2023 году, размещая рекламу маркетплейса на своих стендах. Уже тогда условия работы были не очень выгодны для WB: Владислав Бакальчук подсчитал, что расценки на рекламу в Russ были в два раза выше рыночных. К примеру, размещение рекламы на щите в Москве возле Белого дома обходилось WB в 20 миллионов долларов в месяц.

Вероятно, Russ был для Wildberries не просто подрядчиком в размещении наружной рекламы. Владислав Бакальчук рассказывал, что Роберт Мирзоян и его брат Леван предлагали Wildberries «услуги по господдержке», так как обладали «большими связями в администрации президента». Их связи резко пригодились после крупного пожара на складе Wildberries в Шушарах в начале 2024 года, когда против Wildberries завели уголовное дело, вероятным фигурантом которого могла стать непосредственно Татьяна Ким.

Пожар на складе Wildberries Пожар на складе в петербургском поселке Шушары вспыхнул 13 января 2024 года. Пламя на площади 70 тысяч квадратных метров не могли потушить больше суток, а сам пожар был признан одним из самых крупных в истории России. Никто из персонала не пострадал, так как людей успели эвакуировать. Причиной возгорания назвали неисправность проводки, хотя следствие изучало и версию о поджоге. Склад не был застрахован, поэтому Wildberries выплачивал компенсацию ущерба продавцам из собственной прибыли. К середине 2024 года было возмещено около 95% ущерба, что составило почти 35 миллиардов рублей.

Спустя год виновных в пожаре в Шушарах так и не нашли, а уголовное дело закрыли. По официальной версии, доказательств, что кто-то из сотрудников склада Wildberries действительно нарушил правила пожарной безопасности, не было. Однако была и другая версия: Владислав Бакальчук намекал, что в расследование могли вмешаться братья Мирзояны, благодаря которым дело против Wildberries «замяли». Татьяна Ким это отрицала.

Пожар на складе Wildberries 13 января 2024 года. Фото: Anton Vaganov / Reuters

По словам Бакальчука, после инцидента с пожаром Мирзояны стали активнее сотрудничать с Татьяной Ким и предлагать ей варианты развития Wildberries. Одна из таких возможностей — объединение ее бизнеса с Russ Outdoor. К «слиянию» бизнеса Татьяну Ким подталкивал и Сулейман Керимов, видный российский олигарх, член Совета Федерации и главный бенефициар Russ. Вероятно, он предложил Татьяне Ким «крышу» для бизнеса: она отдает долю в своем прибыльном деле, а силовики больше не трогают ее маркетплейс.

Россиянин признался в убийстве жены и двух детей Он был по уши в долгах, из-за чего жена хотела уйти. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось» Криминал 5 минут чтения

Татьяна Ким уверяла, что сама принимала решение о слиянии WB и Russ ради развития маркетплейса, хотя против объединения выступали двое других «топов» компании — Ануфриев и Бакальчук. СМИ со ссылкой на анонимные источники утверждают, что в бизнес вмешалась любовь: Татьяна Ким и Роберт Мирзоян якобы завели роман, хотя основательница Wildberries отрицала, что вступала в какие-либо романтические отношения после развода с Бакальчуком.

Тем не менее в августе 2024 года WB и Russ все же объединились в одну компанию под названием «РВБ». Эта сделка была одобрена лично Владимиром Путиным, и Кремль этого не скрывал. Владислав Бакальчук считает объединение компаний рейдерским захватом семейного бизнеса, и даже обращался за помощью к Рамзану Кадырову и рэперу Тимати. Глава Чечни тогда пообещал сделать все возможное, чтобы «помочь вернуть в семью» Татьяну Ким и «защитить законный бизнес».

Билборд Russ. Фото: Russ Outdoor

Владислав Бакальчук считает, что слияние с Russ абсолютно невыгодно такому гиганту, как Wildberries. По его мнению, объединились две абсолютно несопоставимые компании: оборот WB за 2023 год составил 2,5 триллиона рублей, а оборот Russ за тот же период был почти в 100 раз меньше.

«План у них такой: если закончится шумиха и мы не сможем эту сделку повернуть назад, они просто дальше выведут эти активы в подконтрольную компанию. И, соответственно, у нас с Татьяной будет просто “бублик”. По факту это чистый рейдерский захват, чистое мошенничество», — говорил Владислав Бакальчук в сентябре 2024 года.

В объединенной компании ООО «Вайлдберриз» получил 65% бизнеса, а оставшиеся 35% — ООО «Стинн», основной владелец Russ. Руководить совместной компанией «РВБ» сначала назначили Роберта Мирзояна. Как объясняла Татьяна Ким, Мирзоян будет занимать эту должность временно в силу «технических особенностей бизнесов», а позже корпорацию возглавит она сама.

Однако прошел год, а Мирзоян до сих пор числится генеральным директором «РВБ». Владислав Бакальчук рассказывал, что на самом деле сместить Мирзояна не так-то просто: чтобы снять его с этой должности, нужно получить две трети голосов учредителей бизнеса. Доли Татьяны Ким в 65% (а точнее 64,35%) не хватит для такого решения, так как две трети голосов — это чуть больше 66%.

Полный разгром бывшего

В сентябре 2024 года Владислав Бакальчук пришел в офис «РВБ» недалеко от Кремля в сопровождении нескольких вооруженных людей, среди которых был боец смешанных единоборств и замкомандира подразделения Росгвардии «Ахмат-1» Умар Чичаев. Они попытались попасть внутрь, но встретили сопротивление — в итоге на месте завязалась перестрелка, в которой погибли двое охранников.

Конфликт мужа и жены привел к смерти двух человек

Сам Бакальчук настаивал, что пришел на переговоры, а Татьяна Ким заявляла, что не назначала никакой встречи, и назвала произошедшее попыткой силового захвата компании. Полиция задержала Бакальчука, но отпустила на следующий день.

Вооруженные люди в офисе «РВБ». Кадр: BBC

Даже после слияния с Russ у Владислава Бакальчука оставался 1% акций Wildberries. Правда, совсем ненадолго — после развода он окончательно потерял свою долю в семейном бизнесе. Весной 2025 года суд передал Татьяне Ким всю долю ее бывшего мужа в Wildberries, и таким образом она стала владелицей 100% компании. Дело рассматривалось в закрытом режиме, а решение суда не публиковалось.

На развод подала именно Татьяна Ким. Она не называла конкретных причин расторжения брака, но говорила, что «ни одна уважающая себя женщина не осталась бы в семье после всего того, что происходило». Она рассказывала, что порой Бакальчук мог оскорбить ее и часто устраивал ей эмоциональные качели. Владислав в свою очередь утверждал, что у него были «хорошие гармоничные» отношения с бывшей супругой, но все поменялось после появления в их жизни братьев Мирзоян.

Окончательно развод оформили в феврале 2025 года, а свою девичью фамилию Татьяна вернула еще раньше. Суд оставил семерых детей с матерью, но разрешил отцу с ними видеться. Также Владислава Бакальчука обязали выплачивать алименты пятерым несовершеннолетним детям — 205 тысяч рублей в месяц на всех. Бакальчук пообещал платить алименты, а к посту о разводе прикрепил песню «Я свободен» группы «Кипелов».

Все поменялось после появления в их жизни братьев Мирзоян

Татьяна Ким обещала не отнимать у мужа все деньги после развода. По итогам раздела имущества Владислав Бакальчук получил квартиру в Люберцах, землю в Подмосковье и две свои фирмы, связанные с Wildberries. Поскольку стоимость всего этого имущества оказалась больше его законной доли (одной седьмой), суд постановил, что Бакальчук должен доплатить Татьяне Ким еще 217 миллионов рублей.

Wildberries обеспечил проблемы Владиславу Бакальчуку и после развода. В феврале 2025 года WB подал иск на его строительную компанию «ВБ Девелопмент» на сумму 712,9 миллиона рублей — якобы столько компания получила от WB в виде займа. Сразу выплатить такую сумму не получилось, поэтому суд арестовал счета «ВБ Девелопмент».

«Немного женской мести», — написал Бакальчук о ситуации.

Спустя несколько недель против «ВБ Девелопмент» возбудили уголовное дело о мошенничестве при строительстве склада Wildberries. По версии полиции, с марта 2023 по январь 2024 года руководство фирмы Бакальчука заключало договоры на перемещение грунта, искусственно завышая объемы работ, и эти действия нанесли Wildberries ущерб свыше 14 миллионов рублей.

После развода у Бакальчука также начались проблемы с законом, не связанные с Wildberries. Его заподозрили в «дискредитации» российской армии из-за его поста в телеграме. Он написал, что из-за роста военных расходов бизнесу в России придется «выживать», а в стране в скором времени увеличат налоги для предпринимателей. По словам Бакальчука, «затянуть пояса» придется всем, кто не связан с оборонными заказами. Пост был удален в тот же день, а следствие ни к чему не привело.

Штрафы и забастовки

До соединения с Russ бизнес Татьяны Бакальчук переживал не самые лучшие времена. В 2023 году Wildberries попадал в заголовки прессы в основном из-за скандалов: то у сотрудников отнимают зарплату, то они выходят на митинги и объявляют всероссийскую забастовку. Публично Татьяна Ким говорит, что малый бизнес в России растет благодаря маркетплейсам. Но есть и другая сторона WB, которая не дает начинающим партнерам компании (владельцам ПВЗ) нормально зарабатывать.

15 миллиардов рублей составил размер штрафов внутри экосистемы WB в 2023 году

Большинство пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries работают по принципу франшизы. Это значит, что Wildberries позволяет любому человеку открыть пункт выдачи заказов под брендом компании: он арендует помещение, вешает на входе вывеску WB, подключается к базе данных сайта и получает право обслуживать заказы. На сегодняшний день пункты WB работают не только в России, но и в Грузии, Беларуси, Армении, Таджикистане, Казахстане и Узбекистане — всего, как заявляет Ким, их более 83 тысяч. Даже на Шпицбергене есть пункт WB.

Пункт выдачи заказов Wildberries в Сыктывкаре. Фото: Alamy

Владельцы ПВЗ Wildberries зарабатывают на проценте от суммы всех выданных заказов, которые через него проходят. Сначала действуют выгодные условия для новичков: в первый месяц можно оставить себе 10% от оборота, во второй — уже 9%, а затем ставки постепенно снижаются до 5–6% в крупных регионах, а в других — не достигают и 1%. При этом обычные сотрудники ПВЗ зачастую получают оклад на уровне МРОТ (от 22 тысяч до около 33 тысяч рублей в зависимости от региона) и регулярно сталкиваются с неадекватным поведением покупателей.

Доход франчайзи полностью зависит от количества заказов — чем больше людей забирают посылки, тем больше зарабатывает владелец ПВЗ. При этом франчайзи несут на себе все затраты — аренда помещения, закупка техники, зарплаты сотрудников и оплата «коммуналки». Порой после всех расходов у владельцев ПВЗ не остается никакой прибыли на руках. А для самого Wildberries такая схема очень удобна, ведь она позволяет расширять бизнес без особых затрат.

Поначалу Wildberries обещает помогать своим франчайзи финансово. Некоторые из партнеров имеют право на единоразовую выплату, а другие в течение первых трех месяцев получают доплату от WB, если не выходят на гарантированный доход. Реальные проблемы вскрываются позже: на деле оказывается, что WB за многое штрафует, параллельно сокращая финансовую помощь.

WB ввел штраф за «дискредитацию» WB

С 2022 года Wildberries ввел штрафы для сотрудников складов и пунктов выдачи. Если сотрудник склада придет на работу в сандалиях, покурит в неположенном месте или забудет надеть жилет — с него снимут пять тысяч рублей. Если у доставщика сломается автомобиль на территории склада WB и он решит поменять колесо, чтобы поехать дальше, — это обойдется ему в 50 тысяч рублей. Несколько ПВЗ в Шебекино оштрафовали за закрытие, когда они не работал из-за эвакуации населения из Белгородской области.

«Мы позволяем ему [сотруднику] ошибиться, но мы лишаем его, его семью денег, заработанных им. Они же не специально ошибаются. Не потому, что он захотел ошибиться. Он пришел зарабатывать для своей семьи, а мы у него это [забираем]. Как-то некрасивенько получается», — говорил о штрафах Сергей Ануфриев.

Со временем штрафов стало настолько много, что они стали полноценным источником дохода для Wildberries. В 2022 году, по информации российского Forbes, штрафы принесли WB 8,4 миллиарда рублей — сумма, сопоставимая с чистой прибылью компании за тот же период (10,1 миллиарда рублей). Через год доход от штрафов вырос на 76%, достигнув почти 15 миллиардов рублей. При этом WB начала активно штрафовать и своих партнеров, в том числе и логистические компании: если в 2022 году такие санкции принесли лишь 132 миллиона рублей, то год спустя — уже почти пять миллиардов, а это рост в 37,5 раза.

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

«Что касается мер, установленных правилами платформы (штрафы и неустойки), то они имеют стимулирующую и компенсационную функцию, но их нельзя назвать источником заработка. Они применяются, в частности, при выполнении обязательств перед покупателями — например, в случае отказа продавцом от выполнения ранее принятого заказа», — так в Wildberries объяснили введение штрафов.

В 2023 году абсурдное штрафование привело к забастовке владельцев ПВЗ в нескольких крупных городах, включая Москву. Тогда Wildberries ввел штраф за бракованные товары: если покупатель вернул вещь или заявил, что ему прислали не тот товар, то ПВЗ обязан был полностью оплатить его стоимость. Компания во всем винила сотрудников пунктов выдачи, хотя товары приходили со складов WB, а вскрывать их было нельзя. В то же время появился штраф в 100 тысяч рублей за распространение «недостоверной» и оскорбительной информации о Wildberries.

В первый же день владельцы многих ПВЗ получили штрафы по полмиллиона рублей. Хуже того — они не могли вывести свои предыдущие доходы из личного кабинета, пока не погасят этот долг. Сотрудничать с Wildberries стало попросту невыгодно. Возмущенные менеджеры ПВЗ пришли в офис WB и требовали встречи с руководством, но к ним никто не вышел. Тогда на следующий день десятки партнерских пунктов Wildberries закрыли свои двери для клиентов.

К ситуации подключились депутаты Госдумы. Под давлением общественности Wildberries отменила более 10 тысяч штрафов и приостановила их начисление. Правда, компания все же закрыла некоторые пункты выдачи за забастовку — их в компании назвали «партнерами», которые выбрали «нецивилизованную» форму диалога. В 2024 году по следам этого скандала в России приняли закон, который защищает продавцов и пункты выдачи от произвола маркетплейсов.

Дальше — больше

Внутренние проблемы и испорченная репутация не помешали Wildberries стать самым популярным маркетплейсом России с долей на рынке в 47% — значительно больше, чем у ближайших конкурентов в лице Ozon и «Яндекс Маркета». Маркетплейс Татьяны Ким, по ее словам, планирует расширяться и выходить на рынки новых стран, среди которых Оман и Турция.

Состояние Бакальчук оценивается выше, чем у друзей Путина Аркадия Ротенберга и Юрия Ковальчука

Объединенная группа WB и Russ в первый год работы показала впечатляющие результаты. По итогам 2024 года чистая прибыль «РВБ» составила 104 миллиарда рублей — это в 5,5 раза больше, чем аналогичный показатель отдельно Wildberries за 2023 год. Правда, стоимость Wildberries до объединения в 2023–2024 годах все же была выше.

Бизнес Татьяны Ким и Роберта Мирзояна пока что не выполнил одну из своих главных целей: создать достойный отечественный аналог SWIFT. После завершения объединения о платежной системе, которая должна победить финансовые санкции Запада, больше ничего не говорили. Если же Татьяна Ким действительно создаст «новый SWIFT» для России, то, вполне вероятно, она попадет под санкции Евросоюза и США.

Татьяна Ким. Фото: Bloomberg / Getty Images

Зато «РВБ» купила долю в почте Узбекистана UzPost и может стать новым владельцем сети магазинов косметики «Рив Гош» — это лакомый кусок в бьюти-сфере, на который претендовал второй самый богатый человек России Алексей Мордашов. Если стороны действительно заключат сделку, то к «РВБ» перейдет бизнес стоимостью в пять-шесть миллиардов рублей.

А пока что Татьяна Ким остается самой богатой женщиной России. Ее состояние оценивается в 7,1 миллиарда долларов, что ставит ее на 34-е место в рейтинге самых богатых людей России. Правда, это ее худший результат за последние три года: в 2023 году ее состояние оценивали в 8,8 миллиарда — чуть меньше, чем у Романа Абрамовича, но зато больше, чем у друзей Владимира Путина Аркадия Ротенберга и Юрия Ковальчука.

О своих личных амбициях вне бизнеса Татьяна Ким предпочитает ничего не говорить. В разгар раздела Wildberries Владислав Бакальчук рассказывал, что к 2030 году Татьяна мечтала стать президентом России (и якобы эту идею поддержал Леван Мирзоян). Но сама Ким над этим лишь посмеялась и посоветовала бывшему супругу обратиться за психологической помощью.

После расставания с бывшим мужем Ким, по ее словам, сосредоточилась на семье. Все семеро детей остались с ней, поэтому она арендовала новый дом, куда и съехала от Владислава. Как она сама призналась, быть матерью для нее сложнее, чем управлять многомиллиардным бизнесом. Младшим близнецам недавно исполнилось четыре года, а самой старшей дочери уже за 20. Ким не требует, чтобы дети шли по ее стопам: кто-то из них изучает физику, кто-то биологию, а кто-то выбрал творчество.

