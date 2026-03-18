Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател

Датский программист Виктор Рипарбелли придумал уникальную технологию работы с видео, но она оказалась никому не нужна — инвесторы не верили в ее успех. В порыве отчаяния вместе с партнером по стартапу они написали американскому миллиардеру Марку Кьюбану на почту, и он внезапно ответил им через несколько минут и согласился вложить в их ИИ-стартап миллион долларов. Так возникла Synthesia — компания, которая, невзирая на убытки, уже стоит несколько миллиардов долларов. Что такого в этом стартапе — в материале «Холода».

Synthesia умеет «снимать» видео с участием ИИ-аватара. Это работает так: пользователь пишет сценарий, а озвучивает его цифровой ведущий, который создан на основе настоящего человека — актера или самого пользователя. Текст сценария также можно перевести на десятки языков (включая и русский), а виртуального ведущего настраивать по своему вкусу.

Все это доступно уже на начальной странице Synthesia, где можно ввести свой запрос для нейросети. Бесплатно можно сгенерировать только 10 минут видео в месяц, а два более продвинутых тарифа стоят 14 и 49 долларов (около 1,1 и 3,8 тысячи рублей) в месяц.

Скриншот: synthesia.io

Synthesia была основана в 2017 году и долго не могла найти финансирование: никто не верил, что генератор видео сможет «выстрелить». К тому же, ИИ-видео в середине 2010-х еще были в зачаточном состоянии: в те годы пользователи максимум могли использовать визуальные эффекты вроде собачьих ушей из Snapchat.

$4 млрд оценивается стоимость Synthesia

На помощь внезапно пришел популярный американский бизнесмен Марк Кьюбан, который инвестировал в Synthesia миллион долларов. Эта инвестиция помогла небольшому стартапу в течение пары лет стать одной из ведущих в мире платформ для генерации видео, а ее основателям — попасть в рейтинг «30 до 30» от Forbes.

Сегодня стоимость Synthesia оценивается в 4 миллиарда долларов — это почти в два раза больше, чем год назад. Стартап уже привлекал инвестиции от технологических гигантов, в том числе от венчурного подразделения Nvidia и GV (Google Ventures). А компания Adobe хотела «поглотить» Synthesia за три миллиарда долларов, но Synthesia отказалась от сделки.

За год стартап зарабатывает порядка 100 миллионов долларов на пользователях, оформивших подписки. Сегодня у них более 60 тысяч клиентов, включая такие крупные мировые компании, как Reuters, Zoom и Heineken. Общее число пользователей, по оценкам самой компании, — около миллиона человек.

«Словно я увидел волшебство»

Идея создания технологии Synthesia принадлежит датчанину Виктору Рипарбелли. Он с детства увлекался компьютерами и всем, что с ними связано. Он любил играть в World of Warcraft и общался с другими игроками через микрофон, намеренно используя технологию голосового фильтра, чтобы его голос звучал более «взрослым».

Рипарбелли получил образование в IT-университете Копенгагена и зарабатывал на жизнь программированием, делая сайты для местных предпринимателей. По его словам, на создание одного сайта у него в среднем уходило по два дня, а за свои услуги он брал по три тысячи евро.

Позже Рипарбелли освоил онлайн-маркетинг, чтобы помогать раскручивать свои сайты. В Копенгагене он приглядывался и к разным IT-стартапам, но датский рынок показался ему не слишком развитым в сфере технологий — проработав на родине около пяти лет, он в 2016 году переехал в Лондон.

Виктор Рипарбелли. Фото: LinkedIn

Здесь Рипарбелли нашел работу в индустрии машинного обучения и даже консультировал британское правительство по вопросам технологий. Тогда же он наткнулся на исследовательскую работу об использовании искусственного интеллекта в видео. Ее автором был Маттиас Нисснер — профессор Мюнхенского технического университета и один из будущих соучредителей Synthesia.

«Когда я впервые взглянул на его исследовательскую работу, почувствовал, словно я увидел волшебство», — вспоминал Рипарбелли.

После этого Рипарбелли задумался о запуске собственного стартапа. Он стал набирать команду и пригласил своего знакомого Стеффена Тьеррильда — человека, разбирающегося в деньгах. До прихода в Synthesia он запускал стартап и работал с финансами в венчурной компании. Два с половиной года он занимался финансами в компании Kukula Capital в Замбии.

Но для привлечения спонсоров стартапу нужны были громкие имена. У 25-летнего Рипарбелли не было ни ученой степени в области компьютерных технологий, ни крупных компаний в резюме — поэтому надо было найти признанных профессионалов. Так в команду попали два профессора — уже известный Маттиас Нисснер и Лурдес Агапито из Университетского колледжа Лондона

Научная сторона бизнеса лежит на Нисснере и Агапито. Рипарбелли отвечает за технологии и маркетинг, а Тьеррильд — за финансы и продажи.

Миллион долларов по почте

Теперь нужно было найти деньги на работу. Тьеррильд и Рипарбелли искали их у венчурных инвесторов — это люди или компании, которые инвестируют в молодые стартапы с надеждой, что они вырастут и потом принесут прибыль. Рипарбелли вспоминал, что его проект получил около ста отказов, пока он не сумел выйти на бизнесмена Марка Кьюбана.

Кто такой Марк Кьюбан? Состояние американского бизнесмена Марка Кьюбана оценивается в шесть миллиардов долларов. Он разбогател в конце 1990-х годов, продав свой интернет-портал Broadcast.com корпорации Yahoo за 5,7 миллиарда долларов. Сегодня он активно инвестирует в новые проекты и получает с этого прибыль. Кьюбан также известен как один из ведущих телешоу Shark Tank, где начинающие предприниматели презентуют свои идеи и получают финансирование для их воплощения в жизнь. По разным оценкам, Кьюбан вложил от 22 до 33 миллионов долларов в представленные в шоу стартапы. А за участие в Shark Tank Кьюбан получил премию «Эмми».

Тьеррильд нашел электронную почту Кьюбана в слитой базе данных в интернете. Он написал ему на удачу, и неожиданно бизнесмен ответил ему через три минуты. В отличие от большинства инвесторов, Кьюбан оказался хорошо знаком с генеративным ИИ и отлично разбирался в теме. По итогам 12-часовой переписки по почте бизнесмен согласился вложить в Synthesia свои деньги, если компания пройдет его проверку — так в 2017 году стартап получил свой первый миллион долларов.

Марк Кьюбан. Фото: Gage Skidmore / Wikimedia Commons

Ранние проекты совсем не были похожи на то, что компания делает сейчас. Первые три года Synthesia использовала искусственный интеллект для дубляжа видеороликов на разные языки. Специальная технология анализировала лицо актера и «подгоняла» движения его рта под переведенный текст — благодаря этому синхронизация губ казалась более естественной и реалистичной.

В 2019 году, спустя два года после запуска стартапа, Synthesia стала получать серьезные заказы по работе с мировыми звездами. Один из крупнейших ее проектов — съемка социальной рекламы с участием Дэвида Бекхэма, одного из самых известных футболистов в истории.

По задумке авторов рекламы, Бекхэм должен был рассказать об опасности малярии на девяти разных языках. На съемках он зачитал речь на своем родном английском, а затем к ролику подключилась технология Synthesia — к Бекхэму подставили голос разных людей и изменили движение его губ так, чтобы выглядело, будто он сам произносит текст на незнакомом ему языке.

Похожим образом Synthesia отредактировала рекламу сервиса по доставке еды с участием Снуп Догга. Специально для британской компании Just Eat рэпер записал песню, где несколько раз повторяется ее название. Но эту рекламу было бессмысленно показывать в Австралии, где Just Eat называлась Menulog.

Тогда Just Eat обратилась за помощью к Synthesia. Искусственный интеллект заменил слова в песне с Just Eat на Menulog и изменил движение губ Снуп Догга во всех кадрах, чтобы это выглядело естественно. Правда, реклама все равно не помогла: в 2025 году Menulog закрылся из-за постоянных убытков, не выдержав конкуренции с UberEats, мировым «гигантом» в этой отрасли.

Голливуд дома

Рипарбелли боялся, что Synthesia так и останется нишевой компанией по редактированию видеороликов. Это его не устраивало: при таком раскладе Synthesia стояла бы на месте и не смогла бы привлекать новые инвестиции. И было решено менять технологию и ее целевую аудиторию.

Основатели решили сделать ставку на тех, кто хочет снимать свои ролики, но у кого нет для этого ресурсов — а таких людей, по их оценке, миллиарды. Раньше Synthesia работала с готовыми роликами, а теперь научилась создавать свои: для этого не нужно было покупать профессиональную камеру и микрофон, ведь всю «съемку» организует нейросеть.

«Как сделать так, чтобы 16-летний подросток с классной идеей мог снять голливудский блокбастер, не выходя из спальни?» — задавался вопросом Рипарбелли.

Технология Synthesia заменяет человека в кадре цифровым аватаром. Работает это так: программа превращает написанный текст в речь на нужном языке, а затем «оживляет» лицо цифрового персонажа и синхронизирует звук с движением его губ и выражением лица. Аватар в кадре хоть и похож на человека, но нейросеть в нем все же прослеживается.

Скриншот: synthesia.io

Synthesia предлагает более 240 уже готовых аватаров для видео, но пользователь может сделать и собственного «цифрового двойника». Для этого надо записать себя на видео и показать нейросети, чтобы она считала лицо, мимику и голос. После этого цифровой аватар заживет своей жизнью — сможет двигаться и зачитывать текст.

Эту технологию уже испробовали в Reuters, одном из крупнейших информационных агентств в мире. Они записали на видео своего ведущего и отдали ролики на редактирование нейросети. Synthesia сделала его «цифрового двойника», который способен зачитывать любой текст без дополнительной съемки реального человека.

Такие репортажи позволяют выпускать больше новостных роликов и делать это значительно быстрее. Журналисты издания Forbes отмечали, что теперь искусственный интеллект отнимает работу не только у писателей и журналистов, но и у тех, кто «светит лицом» в кадре.

Создатели Synthesia считают, что ее ключевое преимущество — возможность делать видео без команды специалистов. Это открывает доступ к видеопроизводству тем, у кого раньше не было на это ресурсов, и одновременно превращает сервис в инструмент, способный заменить людей на рынке труда в будущем.

Нейросети заберут рабочие места?

В начале 2026 года Synthesia привлекла 200 миллионов долларов инвестиций — эти деньги, как обещают представители стартапа, пойдут на развитие нового софта. К примеру, Synthesia планирует дать пользователям возможность создавать интерактивные видео, где аватары смогут отвечать на вопросы сотрудников, проходящих обучение.

Несмотря на опасения, что в сфере ИИ надулся пузырь и скоро все лопнет, крупные инвесторы все равно продолжают вкладываться в Synthesia. Всего, по данным агрегатора Nordic 9, за годы существования стартапа Synthesia получила более полумиллиарда долларов как минимум от 32 инвесторов.

В самой компании такой интерес объясняют успешными сделками: в конце 2025 года они заключили контракт с Microsoft, а за последний год число крупных заказов (стоимостью более 100 тысяч долларов) выросло в четыре раза.

Виктор Рипарбелли. Фото: LinkedIn

Новые инвестиции должны помочь компании держаться на плаву, так как ее финансовая ситуация оставляет желать лучшего. Согласно финансовому отчету за 2024 год, Synthesia зафиксировала чистый убыток в 56,5 миллиона долларов при выручке в 58,3 миллиона. Для сравнения: годом ранее компания сообщила о чистом убытке в 26,1 миллиона долларов.

Благодаря вере инвесторов в ИИ Synthesia рассчитывает выйти на доход в 200 миллионов долларов в 2026 году. Это амбициозный план: по оценке аналитической платформы Sacra, к сентябрю 2025 года годовая выручка Synthesia от подписок выросла до 146 миллионов долларов (в конце 2024-го она составляла 88 миллионов). Ее ближайшие конкуренты — HeyGen, Colossyan или InVideo — тоже заявляют о повышении своих доходов.

Сегодня американские компании все больше и больше «нанимают» нейросети вместо людей для решения простых задач. Под угрозой в первую очередь молодые работники на легко автоматизируемых должностях. Согласно исследованию Стэнфордского университета, в 2025 году их относительная занятость сократилась на 16%

Однако эксперты считают, что ИИ не способен полностью заменить людей во всех профессиях. Многие задачи — как физические, так и интеллектуальные — все еще будут требовать непосредственного человеческого участия и останутся вне досягаемости ИИ.

Речь идет прежде всего о работе, где необходимы эмпатия, личное общение и принятие сложных решений. К таким сферам относятся медицина и психология: ИИ может помогать анализировать данные и ставить диагнозы, но не способен заменить врача или психолога. Аналогичная ситуация в образовании — учителей трудно заменить алгоритмами. Кроме того, остаются востребованными профессии, связанные с физическим трудом — это электрики, сантехники или механики.

