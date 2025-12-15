Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны

Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться

В 2021 году 33-летняя Анна Виноградова с мужем уехала из России: в Петербурге она была успешным флористом с международными проектами, но потеряла их после начала войны. Супруги пожили в Черногории и Хорватии, а теперь уже больше полутора лет занимаются обустройством своего дома в голландской деревне. Виноградная рассказала «Холоду», почему они с мужем выбрали Нидерланды, как им удалось купить дом в одной из самых дорогих стран Европы и как живется в деревне.

Материал создан на основе интервью, взятого редакцией у героя. Речь героя отредактирована и сокращена для ясности с согласия героя, проведены фактчек и корректура. Мнение героя может не совпадать с позицией редакции.

Думали, что вернемся

Я и мой муж Вова жили в Санкт-Петербурге. У меня был флористический бизнес — мы занимались свадьбами и работали с крупными брендами. С 2020 года, когда в Беларуси начались протесты, я жила в состоянии постоянной панической атаки. С тех пор все покатилось по наклонной: отравление Навального, его посадка, митинги и аресты. Я поняла, что не хочу больше жить в этой стране.

С 2020 года мы начали готовить к эмиграции: сделали паспорта на длинные срок, прошли все медицинские осмотры. Мы решили продать нашу квартиру под Питером, чтобы нас ничего не держало, и купить большую машину — у нас с мужем собака, с которой невозможно летать на самолетах (большая часть авиакомпаний не разрешает перевозить в салоне животных весом более восьми килограммов. — Прим. «Холода»). Мы собирались переезжать в Черногорию: с одной стороны, туда было легко оформить долгосрочную визу по ИП, с другой — страна рядом с Италией, в которой в следующем году у меня были запланированы проекты по работе. Все лето 2021 года мы оформляли документы, открыли ИП, и нам одобрили ВНЖ на год.

В ноябре 2025 года правительство Черногории утвердило поправки к закону об иностранцах, исключив возможность получения ВНЖ как индивидуальный предприниматель.

В октябре мы выехали из России через эстонскую границу. Сначала поехали в Италию, где пробыли около трех месяцев, а в январе 2022 года, как и планировали, уехали в Черногорию.

Фото: предоставлены Анной

Мы думали, что еще вернемся в Россию на время весной, чтобы забрать вещи, но наступило 24 февраля. После этого я приезжала несколько раз в Россию, но в прошлом году приняла решение больше туда не возвращаться — из-за войны моя жизнь рухнула, и этой страны для меня больше нет.

Искали жилье три месяца

Вскоре все мои проекты в Италии отменились: с началом войны многие переставали сотрудничать с россиянами. В мае мы поняли, что не хотим жить в Черногории. Несмотря на то, что сама по себе страна прекрасная, а доброта и поддержка черногорцев меня поражали, мы чувствовали, это не наша страна.

Тогда мы поехали в Хорватию: муж оформил визу цифрового кочевника — пришлось собрать много документов, выписок со счетов, но особых проблем не возникло. Там мы прожили еще год — страна нам понравилась, но тогда визу цифрового кочевника давали всего на год (в 2025 году такую визу Хорватия стала выдавать на 1,5 года с возможностью продления на такой же срок; ежемесячный доход заявителя должен превышать 3295 евро. — Прим. «Холода»), а продлевать ее было сложно. Поэтому мы стали думать, куда ехать дальше. Вова решил сменить работу, и мы решили, что просто поедем туда, откуда придет оффер.

Черногория, Которский залив. Фото: Biljana Martinić / Unsplash

Мы рассматривали многие страны, но мечтали о Швеции — оттуда мужу пришло несколько предложений, но все срывались. Поначалу мы расстроились, но вскоре ему пришел хороший оффер из Нидерландов. Нам было важно, чтобы страна, в которую мы поедем, была социальной, а Нидерланды как раз подходили под все наши хотелки.

В апреле 2023-го мы приехали в Нидерланды. Оказалось, что найти квартиру в аренду довольно сложно, и несколько месяцев мы просто переезжали из одних апартаментов в другие. В постоянное жилье мы въехали только в июле.

комиссия брала анализ ДНК из наших стен, чтобы проверить, есть ли там экскременты летучих мышей

Страна нам очень понравилась. Для меня плюсом стало то, что здесь много иммигрантов — например, на одной улице могут стоять с флагом Палестины, а рядом — с флагом Израиля. Сейчас могут происходить стычки, но страна толерантна и открыта к разным культурам.

Дешевле, чем в России

В отличие от Хорватии, которая недавно вступила в ЕС, Нидерланды — дедушка среди европейских стран. Тут уже выстроена понятная система и намного меньше бюрократии — даже в Черногории с этим было сложнее. Конечно, иногда здесь приходится долго ждать ответа, но зато за дополнительными бумажками бегать не приходится. Но нам повезло: первый ВНЖ сделали за пару месяцев, а следующий — за месяц.

Местные власти уделяют внимание природе — например, заботятся о том, чтобы у пчел было достаточное количество цветов в городе, а у ежей и птиц были дома. Еще здесь предлагали строить апартаменты с обязательным условием повесить домик для птиц.

Фото: предоставлены Анной

Мне сложно сравнить уровень жизни в Нидерландах с российским — когда я последний раз приезжала в Россию в прошлом году, я была шокирована ценами в магазинах. Мне показалось, что в Нидерландах дешевле: здесь я могу позволить себе есть малину и клубнику каждое утро — они стоят по два евро за маленькую упаковку, а девять килограммов стирального порошка я покупаю за 13 евро по акции. Когда я заказывала порошок бабушке в России, я удивилась, насколько он оказался дороже. Впрочем, здесь бывает дорогая доставка — 50–80 евро, а если ты решил отказаться от товара, то иногда приходится оплачивать и доставку обратно.

Погода в Нидерландах очень похожа на петербургскую — дожди начинаются в ноябре и заканчиваются в марте, хотя привычных снега и морозов не хватает. Для меня здесь недостаточно дикой природы — страна крошечная, и в ней есть только национальные парки, в которых нельзя даже собирать грибы и ходить не по проложенным тропинкам.

Конкурс на просмотр дома

Уже в январе 2024 года мы решили купить дом. Нам дали ВНЖ по работе Вовы на пять лет, и мы решили, что останемся здесь как минимум на это время. К тому же здесь жилищный кризис, и найти квартиру для аренды, как мне кажется, даже тяжелее, чем купить дом, поэтому мы поняли, что мучиться больше не хотим.

Банки дают ипотеку под примерно 3% годовых, поэтому покупка обходится почти как аренда. Дом в провинции стоит около 350 тысяч евро, а примерная аренда в месяц — от 1800 евро, что очень дорого и невыгодно.

Кроме того, мы хотели сами обустроить сад и дом. К тому моменту мы уже устали от переездов и поисков жилья и не чувствовали себя нигде как дома — даже если переклеивали обои и ставили свою мебель.

Фото: предоставлены Анной

Купить дом оказалось непросто. Для начала ты должен на сайте с объявлениями найти нужный дом, но просто так на просмотр съездить нельзя — на это здесь огромные очереди, и нужно участвовать в конкурсе из 150–200 человек. Чтобы тебя выбрали, нужно прислать счета из банков и мотивационное письмо — в нем рассказать, почему именно тебе нужен этот дом, что тебе подходит в нем и где ты работаешь. Помимо этого нужно предоставить отзывы и характеристики от работодателей и людей, у которых ты жил раньше.

В поисках леса

У нас не было агента, поэтому мы разработали целую стратегию, как писать заявки. Мы тщательно изучали кадастровую стоимость домов в нужном районе и цены на рынке. Нам пришлось отправить около 50 заявлений на просмотр дома — в итоге нас допустили лишь до трех (позже нас пригласили еще на два, но мы уже решили не идти). Впрочем, многие люди писали мне в соцсетях, что нам очень повезло — остальные пытаются купить жилье по несколько лет.

Фото: предоставлены Анной

Мы сильно занизили стандарты во время поисков дома, но приоритетом для нас стал лес в округе — мы привыкли жить рядом с лесом и проводить там выходные, и в Нидерландах нам больше всего не хватало деревьев — ради них мы были готовы пожертвовать всем остальным. Найти такое было сложно: в стране огромное количество осушенных территорий, на которых деревья еще не растут.

В феврале мы выбрали подходящий дом, и через две недели нам сообщили, что мы его выиграли и можем начать оформлять документы. Это был дом в маленькой деревушке на границе с Бельгией и Германией — до обеих стран ехать всего 30 минут. Это достаточно отдаленная местность: до электрички нужно ехать на автобусе, а до ближайших больших городов Венло и Эйндховен 40 минут на машине — это очень долго по меркам страны. Зато лес оказался всего в 10 минутах ходьбы от дома.

я никогда себя не чувствовала так свободно, как в Нидерландах. Мне не нужно краситься, наряжаться и кого-то из себя строить

Оформление покупки дома тоже оказалось необычным опытом: в местный банк нужно было прийти с переводчиком с твоего родного языка на нидерландский. Там мы прошли небольшое собеседование, на котором задавали даже вопросы про политику и наши взгляды. Зато на следующий же день после подписания документов нам дали ключи.

Строители с ChatGPT

1 мая 2024 года мы заехали в дом. Мы решили сделать ремонт своими руками и ожидали, что сделаем все за полгода. Мы думали: «Да что мы там делать не умеем?» Но все оказалось намного сложнее.

В первую очередь мы стали утеплять дом. Для этого нужно было получить разрешение: к нам приезжала специальная комиссия, которая брала анализ ДНК из стен, чтобы проверить, есть ли там экскременты летучих мышей. Если бы они там жили, теплоизоляцию делать бы не разрешили.

Фото: предоставлены Анной

Потом нужно было поднять окна и утеплить подпол, стены и крышу. Для работы с окнами мы наняли мастера, но он все сильно затянул и закончил только через восемь месяцев. При этом все было сделано весьма посредственно — например, здесь мастера не делают откосы, и мне пришлось научиться делать это самой.

Если мы не могли найти что-то в строительном магазине, приходилось ждать заказа минимум три недели, а иногда и полтора месяца. Некоторые материалы стоили очень дорого, и, например, кухонные фасады мы привезли из Португалии.

Нас удивили цены на услуги по ремонту в Нидерландах: в среднем в месяц за ремонт пришлось бы платить от 4000 евро. В России очень высокая конкуренция, где каждый второй умеет делать ремонт, а здесь наоборот: очень мало специалистов, и их труд стоит дорого.

Ради экономии и качества нам пришлось учиться делать все самим: я клеила обои, перекладывала ковролин, штукатурила и шлифовала стены, а муж обшивал их гипсокартоном. Мы стали строителями с ChatGPT: присылали нейросети фотографию, задавали вопросы, параллельно смотря ролики на ютубе.

Сэкономили состояние

Теперь по любому ремонту мы привыкли рассчитывать только на себя. У нас был мастер, который менял окна и входные двери, а все остальное мы делали сами: устанавливали окна на чердаке, утепляли стены на втором этаже, красили их, клеили обои, перекладывали пол и лестницу, строили внутренние шкафы и обустраивали сад.

Фото: предоставлены Анной

В доме мы живем уже полтора года, но ремонт все еще не закончили — ощущение, что весь тот год мы просто жили на коробках. Зато теперь у нас есть большая оборудованная гардеробная, спальня, кабинет и гостиная, осталось только доделать кухню. Если все будет хорошо, то в декабре мы ее закончим, а в следующем году будем менять сантехнику.

Если бы мы нанимали специалистов, заплатили бы просто баснословные деньги. Нам выставляли огромные счета — например, 20–30 тысяч евро за утепление крыши, а мы сделали за 2000 евро. Некоторую нужную нам мебель нельзя было купить или доставка занимала много времени, и мы решили тоже сделать самим: мы покупали икеевские шкафы, перестраивали их, чтобы они стали более глубокими и удобными. Такой шкаф на заказ обошелся бы в 3000 евро, а мы уложились в 500–600.

Вова работает, поэтому может заниматься ремонтом лишь несколько часов в день. Меня это не сильно расстраивает: после начала войны я потеряла большую часть работы, и свою творческую энергию мне хотелось направить в новое русло — им оказался наш дом. Теперь я привожу из всех поездок красивые детали для дома — плафоны, ручки для дверей, винтажные и дизайнерские вещи.

Стабильность в эмиграции

В нашей деревне великолепная инфраструктура: автобусная остановка в 10 минутах ходьбы, большой продуктовый магазин — в пяти, остальные магазины — в 15 минутах езды. Рядом много ферм — с клубникой, овцами, свежими яйцами. Иногда фермеры дешево продают излишки урожая — например, кабачки по 20 центов. Я тоже занялась садом: посадила больше 400 растений и стала выращивать овощи и ягоды.

Огромный плюс деревни — это единение с природой, чистый воздух и птицы. Здесь мы быстрее восстанавливаемся, а за счет экологии и хороших продуктов чувствуем себя лучше. Нам не нужно ехать на отдых на природу — мы уже там.

Фото: предоставлены Анной

Здесь принято дружить с соседями — это часть менталитета, особенно в маленьких городах. Мне это далось сложно: они приглашали на ужины, общались, а я еще не была полностью готова к такой открытости. Соседи делятся всем — я знаю, кто женился, кто умер, кто чем болеет и как у кого дела. Когда приходится рассказывать что-то про себя, я впадаю в ступор, но я учусь.

Однако я никогда себя не чувствовала так свободно, как в Нидерландах. Мне не нужно краситься, наряжаться и кого-то из себя строить. За время жизни здесь мы нашли хороших знакомых, а рядом у нас есть Дюссельдорф, в котором постоянно проходят всякие мероприятия. Но пока не могу сказать, что мы хорошо интегрировались, — все-таки ремонт отнимает много сил.

С января я хочу записаться на программу по изучению нидерландского: за тобой как бы закрепляют бабушку, с которой ты практикуешь язык. Ей — общение, тебе — изучение языка. Здесь много подобных милых социальных программ: например, если у тебя нет бабушки, а у какой-то бабушки — внуков, вас могут объединить, чтобы вы приходили к ней в гости и перенимали опыт других поколений.

Дальше мы хотим сдать экзамены и получить местный паспорт. Что будет потом — посмотрим. Мы не загадываем, но в Нидерландах нам очень хорошо — здесь я ощутила стабильность впервые за пять лет.

