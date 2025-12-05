EN
«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны

Она вела роскошный образ жизни и хотела купить настоящий замок. Недвижимость ее и погубила
13 минут чтения 00:01
Цянь Чжиминь построила в Китае финансовую пирамиду, в которую вложились больше 120 тысяч человек — в основном пенсионеры. К тому моменту, когда о ее схеме узнали, она уже сбежала из страны с сотнями миллионов долларов на счетах. Она получила новый паспорт, поселилась в Лондоне и стала вести роскошный образ жизни. Все складывалось отлично, пока она не решила купить несколько дорогих особняков. История криптокоролевы из Китая — в материале «Холода».

В 2017 году 39-летняя Цянь Чжиминь переехала из Китая в Великобританию. Там она сняла особняк в одном из самых роскошных районов Лондона — аренда обходилась ей в 17 тысяч фунтов стерлингов в месяц (около 21 тысячи долларов по курсу 2017 года). Новым знакомым она говорила, что унаследовала большую коллекцию антиквариата и бриллиантов, поэтому у нее нет проблем с деньгами. 

В Лондоне Цянь наняла в помощницы 35-летнюю Вэнь Цзянь. В 2018 году она попросила ее подыскать недвижимость для покупки, и вскоре они остановились на одном варианте в Тоттеридж-Коммоне — районе Лондона около заповедника, где располагались роскошные особняки. Однако, когда Вэнь попыталась купить дом и не смогла объяснить происхождение средств, ее подозрительно богатой начальницей заинтересовалась полиция. 

31 октября 2018 года полицейские провели обыск в доме Цянь, а 1 ноября осмотрели банковскую ячейку. В ней лежал ноутбук, на котором хранилось больше 4,7 тысяч биткоинов. Позже полицейские нашли еще жесткие диски с криптовалютой. Суммарно они обнаружили 61 тысячу биткоинов (около 390 миллионов долларов по тогдашнему курсу) — по заявлению полиции, случай Цянь стал крупнейшим изъятием криптовалюты в мире на тот момент. Выяснилось, что в Китае Цянь объявили в международный розыск.

Дом в Хэмпстеде, который арендовала Цянь Чжиминь. Фото: Metropolitan Police

Она уверяла, что сбежала в Великобританию из-за репрессий, которые китайское правительство проводило против криптопредпринимателей. Однако на суде в 2025 году неожиданно призналась, что хранила и отмывала преступно полученные активы. Оказалось, что в компанию Цянь вложили деньги 128 тысяч граждан Китая — в основном это были пенсионеры. 

Слишком слабы, чтобы сопротивляться

В марте 2014 года Цянь Чжиминь основала в Китае компанию Lantian Gerui. Она утверждала, что компания вкладывается в добычу криптовалюты и передовые технологии в сфере медицины, например, очистители воздуха и «умные» браслеты. Клиентам обещали доходность до 300%.

Один из инвесторов, пожилой мужчина по фамилии Юй, говорил, что ему на счет ежедневно приходили проценты — около 100 юаней (14 долларов по текущему курсу) — поэтому он и не думал, что его могут обманывать. «Мы были уверены, что можем занять еще немного и инвестировать в компанию больше», — говорил он журналистам Би-би-си. 

Поначалу Юй и его жена вложили в компанию по 60 тысяч юаней (почти 8,5 тысяч долларов по текущему курсу). Им обещали, что через два с половиной года доход составит 200%, и вскоре Юй с женой начали брать кредиты на тысячи долларов. Деньги, которые ежедневно приходили на счет, Юй вкладывал обратно в компанию. «Мы были просто слишком слабы, чтобы сопротивляться, — вспоминал он. — Они раздували наши мечты до тех пор, пока мы не потеряли всякий самоконтроль и критическое мышление».

Цянь Чжиминь. Фото: Metropolitan Police

Клиенты не догадывались, что деньги Цянь забирала себе и переводила в биткоины, а проценты выплачивала за счет новых вкладчиков — по сути, она строила финансовую пирамиду. За каждого приведенного клиента людям обещали ежедневные выплаты. По данным прокурорской службы Великобритании, в компанию Цянь вступило 128 тысяч человек со всех провинций Китая, а сумма их вкладов превысила 40 миллиардов юаней (около 5,7 миллиардов долларов по текущему курсу). 

В основном ее инвесторами становились люди от 50 до 75 лет — в том числе бизнесмены, банкиры и чиновники. Цянь говорила о социальной ответственности и даже публиковала стихотворения собственного сочинения: «Мы должны любить пожилых людей как нашу первую любовь», — писала она. Однако, если не считать стихотворения в блоге, Цянь особо не общалась с клиентами и скрывала подробности своей биографии.

Почетные инвесторы

Компания также пользовалась патриотизмом пожилых людей. «Они сказали, что хотят сделать Китай номером один в мире, — говорил Юй. — Патриотизм был нашей ахиллесовой пятой».

Они останавливались в дорогих отелях, покупали дизайнерскую одежду, ювелирные украшения и часы

На банкетах для действующих и потенциальных инвесторов, которые организовывала Цянь, выступали уважаемые люди — в том числе зять основателя КНР Мао Цзэдуна. «Все наше поколение уважало генерального секретаря Мао. Если даже его зять поручился [за компанию Цянь], как мы могли ей не доверять?» — говорил Юй. Он и еще двое собеседников издания подтвердили журналистам Би-би-си, что однажды мероприятие даже прошло в Доме народных собраний, где заседает парламент Китая. 

Мужчина по фамилии Ли, его жена и брат вложили в компанию около 10 миллионов юаней (примерно 1,4 миллиона долларов по текущему курсу). Достаточно было отнести в пирамиду шесть миллионов юаней (около 850 тысяч долларов), чтобы стать почетным инвестором — с такими людьми Цянь общалась на отдельных мероприятиях. 

Наличные, найденные полицией у Цянь. Фото: Metropolitan Police

По словам британского полицейского Джо Райана, который участвовал в расследовании, Цянь была «умной и одержимой» мошенницей, которая «умела манипулировать». «Те, кто там [на мероприятиях для инвесторов] присутствовал, были поражены. Мы все воспринимали ее как богиню богатства, — вспоминал Ли. — Она вдохновляла мечтать о большем. О том, что в течение трех лет она даст нам такое состояние, какого хватит нашим семьям на три поколения вперед». 

Любила роскошь

В апреле 2017 года китайская полиция начала расследовать деятельность компании Цянь. Вскоре после этого выплаты, по словам Юя, «внезапно прекратились» — однако менеджеры уверяли, что это лишь временный сбой и в полицию обращаться не нужно. Сама Цянь в это время уже сбежала с примерно 70 тысячами биткоинов на счетах.

До Великобритании она добиралась долго: из Китая полетела в Мьянму, потом были Таиланд, Лаос и Малайзия. 16 сентября Цянь приземлилась в аэропорту Лондона под именем Яди Чжан, показав паспорт Сент-Китса и Невиса.

Цянь попыталась отмыть украденные деньги, покупая недвижимость и ювелирные украшения. В помощь себе она наняла работницу китайской закусочной Вэнь (неизвестно, как они познакомились). Вскоре та из квартиры над рестораном переехала в особняк начальницы в Хампстеде.

Цянь и Вэнь путешествовали по Европе, при этом избегали стран, из которых их могут экстрадировать в Китай. Они останавливались в дорогих отелях, покупали дизайнерскую одежду, ювелирные украшения и часы — за все платила Цянь из украденных средств. За любовь к роскоши британские СМИ позже прозвали ее «криптокоролевой».

Цянь планировала вернуть инвесторам деньги, когда курс биткоина вырастет до примерно 66 тысяч долларов — по крайней мере, так она писала в дневниках, которые нашли при обыске. Но еще больше денег, миллионы долларов, Цянь собиралась потратить на свою мечту — развитие Либерленда, непризнанного виртуального государства, которое претендует на территорию в несколько квадратных километров между Хорватией и Сербией.

Вэнь Цзянь. Фото: The UK’s Crown Prosecution Service

По данным журналистов, ссылавшихся на следователей, Цянь писала в дневнике, что хочет стать «монархом» Либерленда (сейчас государство позиционирует себя как республику с президентом во главе) к 2022 году. Были у нее и другие цели — например, купить замок в Швеции, основать международный банк и расположить к себе британского герцога. Однако помощница Вэнь позже говорила, что Цянь большую часть времени лежала в кровати — играла в игры и делала покупки в интернете. 

70 тысяч биткоинов

В 2018 году Вэнь попыталась купить несколько особняков, в том числе в престижном районе Тоттеридж-Коммон, но не смогла обналичить достаточно биткоинов и ответить на вопросы об источнике доходов, которые задают для борьбы с отмыванием денег. 

Сделка сорвалась, а 10 октября полицейские сообщили Вэнь, что ее счета заморожены. Тогда Цянь и Вэнь стали судорожно переводить биткоины на разные криптокошельки. 1 ноября полицейские обыскали банковскую ячейку Вэнь и обнаружили ноутбук, на котором лежали только 4,7 тысячи биткоинов — оставшиеся из 61 тысячи биткоинов они нашли сильно позже. Полицейские не сразу узнали, что имеют дело с талантливой мошенницей Цянь, в схемах которой Вэнь была лишь исполнителем.

Тоттеридж-Коммон. Фото: Google Maps

Позже выяснилось, что, когда Цянь приехала в Великобританию, на ее счетах хранилось более 70 тысяч биткоинов. Однако год спустя полиция изъяла только 61 тысячу — неизвестно, потратила ли она остальные, или полиция не просто не смогла их найти. 

Цянь искала способы, которыми можно отмыть криптовалюту втайне от полиции. По ее поручению Вэнь отправилась в Сент-Китс и Невис и изучила инвестиционные возможности там — впрочем, остановились они на Дубае, где Вэнь в итоге купила два объекта недвижимости более чем за 660 тысяч долларов. Помещения немедленно сдали в аренду, а уже через год продали за валюту.

Выследили помощника

В августе 2020 года особняк в Хампстеде обыскали снова. Год спустя британские власти задержали Вэнь, а в 2023 году судили — однако тогда присяжные не смогли вынести вердикт. В это время Цянь, успевшей скрыться, понадобился помощник на замену, и она наняла ранее судимого за мошенничество малазийца Сен Хок Лина.

Как Лин позже говорил следователям, первое время он считал Цянь «успешной деловой женщиной». Потом он узнал о мошенничестве, но все равно продолжил выполнять ее поручения. Полиция выяснила, что Лин искал в интернете информацию о судебном процессе над Цянь и о британских законах, а еще гуглил «Яди Чжан» и «Lantian Gerui». В то же самое время через его счета проходили биткоины. За месяцы работы с Цянь он отмыл 2,5 миллиона фунтов (больше 3,3 миллиона долларов по текущему курсу). 

В начале 2024 года возобновился суд над Вэнь. В это же время лондонская полиция следила за Лином и выяснила, что в феврале 2024 года с кошелька Цянь, который не использовался уже пять лет, на его счет перевели 8,2 биткоина. Так полиция вышла на Цянь, и 22 апреля 2024 года его и Цянь задержали

Сен Хок Лин. Фото: Metropolitan Police

Уже 24 мая бывшую помощницу мошенницы, 42-летнюю Вэнь, приговорили к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы c требованием вернуть украденные 3,1 миллиона фунтов стерлингов (больше четырех миллионов долларов по текущему курсу).

Плакала в суде

Под стражей Цянь начала активно участвовать в тюремных программах, выучила английский язык, который до этого плохо знала, и даже стала тьютором для других заключенных. В отчетах неоднократно писали о позитивном настрое и трудолюбии Цянь, а адвокат назвал ее «образцовой заключенной». 

Цянь во время обысков в ее доме. Фото: Metropolitan Police

Поначалу Цянь убеждала следователей, что ее преследователи китайские власти из-за успешного криптобизнеса. Однако 29 сентября 2025 года, в первый день суда, она признала вину — но с оговорками. По словам ее адвоката, Цянь согласилась, что «инвестиционные схемы были мошенническими и вводили в заблуждение» тех, кто ей доверял, при этом она «никогда не собиралась мошенничать» и вообще, была «пионером биткоина». 

С заявлениями Цянь не согласилась судья Салли-Энн Хейлз. По ее словам, Цянь построила преступную схему от начала и до конца. «Вашим мотивом была чистая жадность, — говорила Хейлз. — Вы покинули Китай, не подумав о людях, чьи инвестиции вы украли. Вы наслаждались роскошным образом жизни, лгали и плели интриги, все время стремясь извлечь выгоду для себя. С помощью людей, которых вы наняли и лояльность которых вы купили, вам удавалось скрываться от правосудия более семи лет». Пока Хейлз произносила речь, Цянь плакала на скамье подсудимых. 11 ноября ее приговорили к 11 годам и 8 месяцам лишения свободы.

Вместе с Цянь судили еще одного ее помощника, 47-летнего гражданина Малайзии Сен Хок Лина, который обменивал криптовалюту и отмывал деньги. Его приговорили к 4 годам и 11 месяцам лишения свободы. 

Однако на этом суды не закончились. Тысячи пострадавших инвесторов планируют подать гражданские иски. В начале следующего года состоится разбирательство, на котором решат вопрос с компенсациями. Впрочем, добиться справедливости будет нелегко: как писали журналисты, вкладчики зачастую передавали наличные посредникам, и только после этого средства приходили на счет компании Цянь. Кроме того, пока непонятно, будут ли рассчитываться компенсации с учетом текущей стоимости биткоина — с 2017 года он вырос в десятки раз. 

Пострадавшие говорили журналистам, что опасаются, что власти Великобритании будут заинтересованы в том, чтобы оставить состояние Цянь казне. «Мы надеемся на сострадание. Сейчас только биткоин может вернуть нам часть того, что мы потеряли», — говорил Юй, который после краха пирамиды развелся с женой. Прокурорская служба Великобритании сообщила, что имущество Цянь будет заморожено, пока не закончатся судебные процессы. 

Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства.
Фото:Metropolitan Police / Reuters
Автор:Дарья Волошина

00:01
