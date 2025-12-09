23 удара молотком

Мужчину обвинили в убийстве соседки и ее сына. Он долго жаловался на шум и пришел разобраться

Жителя подмосковных Котельников арестовали по подозрению в убийстве 34-летней соседки и ее сына-первоклассника. В течение года он возмущался шумом из верхней квартиры и топотом мальчика. При этом женщина сама жаловалась на соседа и получала от него угрозы. СМИ выяснили, что 32-летний Евгений был сотрудником московского вуза и отработал смену в детском лагере при Федеральной налоговой службе. «Холод» рассказывает, что об этом известно.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

4 декабря житель ЖК «Оранж Парк» по имени Евгений взял с собой молоток и пришел к соседке Алине (фамилия неизвестна) и ее сыну. Он нанес женщине несколько ударов, а затем переключился на мальчика, которому через неделю должно было исполниться семь лет. После этого мужчина попытался имитировать в их квартире ограбление, разбросав вещи, и ушел к себе домой.

Евгения задержали только через два дня. По словам соседей Алины, она была в разводе и жила вдвоем с сыном. Ее бывший супруг уехал в командировку и несколько дней не мог с ней связаться. Он попросил одного из соседей, чье имя не называется, проверить, все ли впорядке с Алиной и ребенком.

Следователи работают на месте преступления. Кадр: СК РФ по Московской области

«Подойдя к двери, мужчина увидел, что она приоткрыта, а на полу в коридоре бурые пятна», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. Сосед сразу же вызвал полицию, которая обнаружила тела женщины и ее сына. Евгения задержали «в течение нескольких часов» у него в квартире.

Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером Роман уже купили больше миллиона человек. Критики беспокоятся, что жестокость по отношению к женщинам в фэнтези становится трендом Интернет и мемы 6 минут чтения

«Говорят, он нанес 20 ударов молотком Алине и три удара ее сыну. Следов взлома двери не было: скорее всего, она открыла ему сама. Подозреваемого нашли по следам крови: они вели в его квартиру. Еще в крови были придверный коврик, тазик и кроссовки. Выявили с помощью ультрафиолета, вроде», — рассказал «Газете.ру» жилец дома по имени Дмитрий.

Следователи заявили, что преступление, вероятнее всего, было совершено на фоне «затяжного бытового конфликта».

Громко бегает, топает и кричит

Как сообщили связанные с силовиками телеграм-каналы Mash и Shot, Евгений около года конфликтовал с Алиной, обвиняя ее сына в том, что он слишком громко кричит, бегает и топает. Baza добавила, что Евгений регулярно приходил в квартиру к Алине и ругался с ней, «не сдерживая себя в словах».

Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов Он хотел уйти в окружении семьи и отказался ехать в больницу. Мы решили уважать его выбор Общество 12 минут чтения

О конфликте жильцов, как утверждает Baza, знали многие соседи, но урегулировать ситуацию мирным путем не получалось. В то же время портал «Москва онлайн» пишет обратное — по его данным, произошедшее стало полной неожиданностью для жильцов дома.

Кадр: СК РФ по Московской области

Издание выяснило, что Алина сама жаловалась на Евгения в домовом чате. Женщина вызывала к нему участкового и спрашивала совета у соседей, как ей лучше поступить, поскольку снизу стучали по батареям и включали в колонке звук ударов молотка. По словам соседей, которые приводит «Газета.ру», Евгений писал записки с угрозами в адрес сына Алины и клал их в ее почтовый ящик. Алина также просила своего бывшего мужа поговорить с соседом.

«Мама безумно добрый и отзывчивый человек. Малыш этот невероятный. Просто слова излишни в этой ситуации, у нас шок», — рассказала жительница дома Наталья. «Москва онлайн» отмечает, что в доме живет много семей с детьми, однако одна из соседок сказала, что в ЖК плохая шумоизоляция. «У нас в туалете вообще слышно все на три этажа вверх и вниз», — объяснила она.

Baza и «112» также выложили фотографии Евгения, а Ирина Волк указала, что он родился в 1992 году. Это позволило СМИ выяснить подробности о личности обвиняемого.

«Русский Женя может прийти к тебе с молотком»

Baza утверждает, что Евгений работал специалистом по продажам, не уточняя, в какой области. В то же время «Агентство» установило, что подозреваемого зовут Евгений Гераськин. По данным издания, с 2014 по 2023 годы он работал в НИУ «Московский энергетический институт» (МЭУ). Там он был членом управления молодежной политики и воспитательной работы.

Ни жив, ни мертв В камере одной из самых охраняемых тюрем произошел пожар. Полиция предполагала, что заключенный сгорел заживо, но это было не так Криминал 11 минут чтения

Кроме того, перед увольнением Евгений работал ведущим специалистом по учебно-методической работе Центра оценки и развития управленческих компетенций. Этот центр был создан на базе управления молодежной политики при участии российского правительства.

Кадр: СК РФ по Московской области

Помимо работы в МЭУ, Гераськин сотрудничал и с другими образовательными организациями. В 2016 году он отработал смену в истринском оздоровительном лагере «Березка», куда отправляли детей сотрудников Федеральной налоговой службы. На сайте лагеря сказано, что все его педагоги — выпускники или студенты педвузов с сертификатами школы вожатых. «Агентство» также добавило, что в 2019 году Гераськин работал в Корпоративном университете гидроэнергетики «Русгидро».

Одна ошибка стала причиной большого провала Они хотели завоевать мир электрокаров, но сделали авто, в котором постоянно что-то ломалось. Как это произошло? Экономика 13 минут чтения

По словам его соседки, Евгений производил впечатление спокойного человека. Он жил в доме с момента его постройки, и никаких странностей за ним не замечали. «У нас такой район, где очень много иностранцев. Мы вот все ходим, боимся: мигранты, мигранты. А оказывается, что какой-то русский Женя может прийти к тебе с молотком», — рассказала соседка Гераськина Наталья.

В то же время СМИ выяснили, что 10 лет назад Евгений выложил ролик на ютюбе, в котором он пришел поздравить подругу с днем рожденья. Тогда он вломился к ней в квартиру и приставил нож к горлу другой девушки с кляпом во рту. На видео Гераськин пожелал имениннице «добра, здоровья, чтобы соседки не бесили и жили тихо, чтобы в очередях за платьями не было много людей и тупых телок». После этого Евгений пригрозил убить девушку с кляпом во рту, если именинница не «нырнет» лицом в торт. «Агентство» пишет, что этот ролик был шуточным.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности