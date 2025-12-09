23 удара молотком

Жителя подмосковных Котельников арестовали по подозрению в убийстве 34-летней соседки и ее сына-первоклассника. В течение года он возмущался шумом из верхней квартиры и топотом мальчика. При этом женщина сама жаловалась на соседа и получала от него угрозы. СМИ выяснили, что 32-летний Евгений был сотрудником московского вуза и отработал смену в детском лагере при Федеральной налоговой службе. «Холод» рассказывает, что об этом известно.
4 декабря житель ЖК «Оранж Парк» по имени Евгений взял с собой молоток и пришел к соседке Алине (фамилия неизвестна) и ее сыну. Он нанес женщине несколько ударов, а затем переключился на мальчика, которому через неделю должно было исполниться семь лет. После этого мужчина попытался имитировать в их квартире ограбление, разбросав вещи, и ушел к себе домой.
Евгения задержали только через два дня. По словам соседей Алины, она была в разводе и жила вдвоем с сыном. Ее бывший супруг уехал в командировку и несколько дней не мог с ней связаться. Он попросил одного из соседей, чье имя не называется, проверить, все ли впорядке с Алиной и ребенком.
«Подойдя к двери, мужчина увидел, что она приоткрыта, а на полу в коридоре бурые пятна», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. Сосед сразу же вызвал полицию, которая обнаружила тела женщины и ее сына. Евгения задержали «в течение нескольких часов» у него в квартире.
«Говорят, он нанес 20 ударов молотком Алине и три удара ее сыну. Следов взлома двери не было: скорее всего, она открыла ему сама. Подозреваемого нашли по следам крови: они вели в его квартиру. Еще в крови были придверный коврик, тазик и кроссовки. Выявили с помощью ультрафиолета, вроде», — рассказал «Газете.ру» жилец дома по имени Дмитрий.
Следователи заявили, что преступление, вероятнее всего, было совершено на фоне «затяжного бытового конфликта».
Громко бегает, топает и кричит
Как сообщили связанные с силовиками телеграм-каналы Mash и Shot, Евгений около года конфликтовал с Алиной, обвиняя ее сына в том, что он слишком громко кричит, бегает и топает. Baza добавила, что Евгений регулярно приходил в квартиру к Алине и ругался с ней, «не сдерживая себя в словах».
О конфликте жильцов, как утверждает Baza, знали многие соседи, но урегулировать ситуацию мирным путем не получалось. В то же время портал «Москва онлайн» пишет обратное — по его данным, произошедшее стало полной неожиданностью для жильцов дома.
Издание выяснило, что Алина сама жаловалась на Евгения в домовом чате. Женщина вызывала к нему участкового и спрашивала совета у соседей, как ей лучше поступить, поскольку снизу стучали по батареям и включали в колонке звук ударов молотка. По словам соседей, которые приводит «Газета.ру», Евгений писал записки с угрозами в адрес сына Алины и клал их в ее почтовый ящик. Алина также просила своего бывшего мужа поговорить с соседом.
«Мама безумно добрый и отзывчивый человек. Малыш этот невероятный. Просто слова излишни в этой ситуации, у нас шок», — рассказала жительница дома Наталья. «Москва онлайн» отмечает, что в доме живет много семей с детьми, однако одна из соседок сказала, что в ЖК плохая шумоизоляция. «У нас в туалете вообще слышно все на три этажа вверх и вниз», — объяснила она.
Baza и «112» также выложили фотографии Евгения, а Ирина Волк указала, что он родился в 1992 году. Это позволило СМИ выяснить подробности о личности обвиняемого.
«Русский Женя может прийти к тебе с молотком»
Baza утверждает, что Евгений работал специалистом по продажам, не уточняя, в какой области. В то же время «Агентство» установило, что подозреваемого зовут Евгений Гераськин. По данным издания, с 2014 по 2023 годы он работал в НИУ «Московский энергетический институт» (МЭУ). Там он был членом управления молодежной политики и воспитательной работы.
Кроме того, перед увольнением Евгений работал ведущим специалистом по учебно-методической работе Центра оценки и развития управленческих компетенций. Этот центр был создан на базе управления молодежной политики при участии российского правительства.
Помимо работы в МЭУ, Гераськин сотрудничал и с другими образовательными организациями. В 2016 году он отработал смену в истринском оздоровительном лагере «Березка», куда отправляли детей сотрудников Федеральной налоговой службы. На сайте лагеря сказано, что все его педагоги — выпускники или студенты педвузов с сертификатами школы вожатых. «Агентство» также добавило, что в 2019 году Гераськин работал в Корпоративном университете гидроэнергетики «Русгидро».
По словам его соседки, Евгений производил впечатление спокойного человека. Он жил в доме с момента его постройки, и никаких странностей за ним не замечали. «У нас такой район, где очень много иностранцев. Мы вот все ходим, боимся: мигранты, мигранты. А оказывается, что какой-то русский Женя может прийти к тебе с молотком», — рассказала соседка Гераськина Наталья.
В то же время СМИ выяснили, что 10 лет назад Евгений выложил ролик на ютюбе, в котором он пришел поздравить подругу с днем рожденья. Тогда он вломился к ней в квартиру и приставил нож к горлу другой девушки с кляпом во рту. На видео Гераськин пожелал имениннице «добра, здоровья, чтобы соседки не бесили и жили тихо, чтобы в очередях за платьями не было много людей и тупых телок». После этого Евгений пригрозил убить девушку с кляпом во рту, если именинница не «нырнет» лицом в торт. «Агентство» пишет, что этот ролик был шуточным.