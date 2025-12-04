Одна ошибка стала причиной большого провала

Немецкий автоконцерн Porsche планировал революцию: компания надеялась перестроиться на выпуск электрокаров и заработать на этом миллиарды евро. Все шло неплохо: продажи росли, а топ-менеджеры радовались биржевым рекордам, но в какой-то момент все пошло не по плану. Водители жаловались на тормоза и аккумуляторы новых машин, а внезапные сложности на рынках США и Китая добили компанию окончательно. Теперь Porsche увольняет людей и возвращается к бензиновым авто. Одна ошибка и большие проблемы — в материале «Холода».

Выход Porsche на торги на Франкфуртской фондовой бирже стал одним из главных событий в европейской экономике 2022 года. Утром 29 сентября банкиры и топ-менеджеры запускали торги символичным ударом в биржевой колокол: все были в хорошем настроении и ожидали отличных результатов.

«Мы начинаем новую главу в истории нашей компании», — говорил генеральный директор компании Оливер Блюме в день IPO (первичного размещения акций на бирже. — Прим. «Холод»). Блюме восторженно рассказывал про электрокары во многих интервью и заявлениях, называя их приоритетом компании. В Porsche тогда рассчитывали, что к 2030 году более 80% новых автомобилей, поставляемых компанией, будут электрическими.

Оливер Блюме (справа), генеральный директор Porsche, и финансовый директор Лутц Мешке в день IPO Porsche во Франкфурте, 29 сентября 2022 года. Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

И инвесторы в это поверили. Дебют Porsche вошел в историю: компанию оценили в 78 миллиардов евро — это было одно из самых крупных IPO в Европе. Однако мечтам Блюме не суждено было сбыться. К 2024 году стало ясно, что ставка на электромобили не сработала, а особенно болезненно это проявилось в 2025-м: в третьем квартале компания зафиксировала операционный убыток в 1,1 миллиарда долларов.

Плохие результаты потянули за собой и акции автопроизводителя: в ноябре 2025 года капитализация компании обвалилась до 20 миллиардов евро. Это значит, что все, кто вложил деньги в Porsche при IPO, потеряли почти 50%. Справедливости ради, проблемы начались не только у Porsche, но и у других западных автопроизводителей. Ведь на рынок вышли китайские компании, которые продавали машины качеством не хуже, но гораздо дешевле. Однако именно Porsche оказалась чуть ли не главной пострадавшей в результате ошибки топ-менеджмента.

«Наша бизнес-модель, которая поддерживала нас на плаву десятилетиями, больше не работает. Условия ведения бизнеса значительно ухудшились за короткий период времени», — прокомментировал Блюме проблемы компании.

1 января 2026 года он покинет должность гендиректора Porsche, которую занимал с 2015 года. Новый руководитель компании унаследует все проблемы. Пока неясно, какую стратегию развития он выберет, но понятно одно — глава под названием «электромобили» закончилась, хотя начиналась она позитивно.

Мечта на батарее

В 1898 году 23-летний немецкий инженер Фердинанд Порше спроектировал электродвигатель для модели автомобиля венского производителя Якоба Лонера. Модель под названием C.2 Phaeton развивала максимальную скорость в 35 километров в час. Несмотря на скромную мощность (всего в пять лошадиных сил), автомобиль весил почти две тонны. Но отсутствие инфраструктуры и ограниченная мобильность надолго поставили крест на электромобилях в начале ХХ века.

более $100 млрд стоила Porsche после IPO

Два года спустя Порше спроектировал первый в мире гибридный автомобиль — Semper Vivus. В отличие от C.2 Phaeton, Semper Vivus имел двигатель внутреннего сгорания. Он приводил в действие генератор, который подавал ток на ступицы колес, приводя их в движение.

Egger-Lohner C.2 Phaeton. Фото:

В 1931 году Порше основал свое бюро — Porsche, а в середине 1930-х годов по просьбе Адольфа Гитлера спроектировал прототип «народного автомобиля» Volkswagen. Позже эта модель получила название Volkswagen Beetle — и стала одним из самых продаваемых и узнаваемых автомобилей всех времен. Для реализации проекта Германия построила завод Volkswagen в Вольфсбурге и передала компанию в управление семье Порше.

Сотрудничество с Гитлером на этом не закончилось: во время войны Порше конструировал автомобили и танки для немецкой армии. Например, он разработал противотанковую установку Elephant, которую впервые использовали во время Курской битвы на Восточном фронте в 1943 году. В те годы на заводе Порше использовали труд сотен пригнанных немцами с Востока рабочих.

Более 100 лет Порше и его наследники не производили электромобили. Но, как и другие компании, вернулись к ним в 2010-х годах. Сначала Porsche запускала гибриды, а в 2019 году представила публике свой первый полностью электрический спортивный автомобиль Taycan.

Оливер Блюме представляет модели Taycan Turbo (слева) и Taycan Turbo S во Франкфурте в сентябре 2019 года. Фото: Андреас Арнольд / DPA / Reuters

Старт электрической линейки готовили с помпой: мировая премьера состоялась одновременно в Северной Америке, Китае и Европе — главных рынках для Porsche. Серийное производство Taycan началось в конце 2019 года, а первые машины появились у покупателей в 2020 году.

У электрокара изначально были две версии: Turbo и флагманская Turbo S. Максимальная скорость обеих моделей составляет 260 километров в час. В Porsche сообщили, что Turbo S (с запасом хода в 412 километров) могла разгоняться до 100 километров в час за 2,8 секунды, а просто Turbo (запас хода — 450 километров) — за 3,2 секунды.

до $20 млрд рухнула капитализация Porsche на пике кризиса

Батарея у автомобиля, по заявлениям Porsche, тоже была мощной: для пробега 100 километров машину можно было зарядить за пять минут. При максимальной зарядной мощности 270 кВт зарядить батарею до 80% можно было за 23 минуты. Чтобы модель стала еще экологичнее, Porsche впервые сделала интерьер не из кожи, а из переработанных материалов.

Porsche Taycan Turbo S. Фото: Porsche

Turbo S стоила недешево: около 185 тысяч долларов, а Turbo — около 151 тысячи долларов. Для сравнения: Tesla Model 3 стоила тогда около 40 тысяч долларов. Флагманская же модель Porsche 911 (на бензине) стоила дешевле — менее 100 тысяч долларов. Но цены покупателей не спугнули: по итогам 2020 года Porsche поставила около 20 тысяч электромобилей по всему миру (7,4% от общего числа продаж). Одну из них купил основатель Microsoft Билл Гейтс, чем вызвал недовольство главы Tesla Илона Маска.

«Это машина премиум-класса, и она очень-очень крутая», — описал Гейтс свою Taycan Turbo S.

В 2021 году позиции электрокаров укрепились: компания продала более 40 тысяч, что было больше 10% от всех продаж. Даже у знаменитой флагманской модели 911 было меньше покупателей. За год Porsche выручила от одной Taycan больше денег, чем Tesla от двух моделей, вместе взятых.

В 2022 году Porsche провела успешное IPO и стала публичной. Тогда в СМИ писали, что Volkswagen, которой принадлежат немецкие Porsche и Audi, хочет привлечь деньги инвесторов, чтобы проспонсировать дорогостоящий переход на электромобили для всего концерна, в который входят более 10 брендов.

Интерьер Taycan Turbo S. Фото: Patrick Pleul / DPA / Picture Alliance / Reuters

После выхода на биржу казалось, что все идет по плану: в апреле 2023 года капитализация компании установила рекорд и превысила 100 миллиардов евро. Акции Porsche выросли в цене с 80 евро в 2022 году до 118,9 евро в 2023-м. Финансовые успехи позволили компании продолжить инвестировать в экологичные решения: Porsche вложила 100 миллионов долларов в электротопливо (синтетическое углеродно-нейтральное топливо) и расширила линию Taycan. Она также начала производить аккумуляторы для электромобилей собственными силами.

Блюме надеялся, что к 2030 году 80% новых автомобилей в портфеле продаж Porsche будут электрическими. «Электромобильность — наш приоритет», — говорил он. Но уже в 2024 году ситуация изменилась: одна за другой у компании начались проблемы, которые стоили ей миллиардов.

Ненадежный автомобиль

В конце 2024 года Porsche выпустил неутешительный отчет: продажи Taycan упали на 49% и составили всего около 20 тысяч. У компании тогда уже был новый электрокар Macan (XAB) — но вместе с ним она не смогла продать даже 40 тысяч электрокаров, как в 2023 году. В Porsche прокомментировали это просто: «В целом развитие электромобилей идет медленнее, чем планировалось».

Но на деле одна из ключевых причин, почему Taycan перестали покупать, — плохое качество сборки. У моделей постоянно что-то ломалось. Например, у многих автомобилей обнаружились проблемы с тормозами. Из-за этого в июне 2024 года компания отозвала все проданные электрокары Taycan — их было 150 тысяч, им пришлось менять тормозные шланги. Были проблемы с аккумулятором: короткое замыкание в его системе могло привести к возгоранию, поэтому в октябре 2024 года 27 тысяч автомобилей в США опять отозвали.

Производство Porsche Taycan. Фото: Marijan Murat / DPA / Reuters

Несколько жалоб поступило в американскую администрацию безопасности дорожного движения. Например, владелец Porsche Taycan 2023 года жаловался, что не смог остановить электромобиль, двигаясь на низкой скорости. «Дилер Porsche подтверждает, что это проблема Taycan, и признает вероятность аварий», — говорится в его жалобе.

Другой владелец рассказывал, что его Taycan внезапно резко ускорился, тормоза отказали, и он врезался в дом. «Никто не пострадал, но автомобиль полностью разбит», — писал он.

Такое положение дел не нравилось владельцам машин: по данным опроса издания What Car? за 2023 год, почти половина обладателей Taycan считала автомобиль ненадежным из-за технических проблем. А примерно две трети утверждали, что их машина провела в ремонтной мастерской более недели.

«Моя машина выбыла из строя из-за неисправного нагревательного элемента, и Porsche не может предсказать, сколько времени займет ремонт», — приводило издание слова одного из владельцев.

Жаловались и на состояние машин: например, что у трехлетнего Taycan с пробегом около 50 тысяч километров запас хода снизился примерно на 30%, а шины изнашивались намного быстрее обычного.

Все это привело к тому, что на вторичном рынке модели Taycan стоили меньше, чем ожидалось. Например, в США, по данным форумов владельцев Taycan, перепродажная цена новой базовой модели Taycan стоимостью 100 тысяч долларов через год могла упасть до 60 тысяч долларов.

Электрическая версия кроссовера Macan, производство которой началось в 2024 году, тоже не оправдала ожиданий, даже несмотря на меньшую цену по сравнению с Taycan: от 78,8 тысячи за базовую версию до 106,9 тысячи за версию Turbo. Да и релиз не прошел без проблем: в первые месяцы Porsche отозвала все машины в США, потому что их фары, настроенные под европейский стандарт, светили слишком ярко. На клиентских форумах владельцы жаловались и на проблемы с зарядкой.

Запуск производства Porsche Macan в Лейпциге. Фото: Jan Woitas / DP / Reuters

В 2025 году проблемы настигли и российских владельцев Porsche: в конце ноября бензиновые машины люксового производителя начали удаленно блокировать сигнализацию, из-за чего водители не могли завести машины и жаловались, что те «превратились в кирпич». В Porsche сказали, что такое может случиться с любым из автомобилей, но представители дилерского центра «Рольф» считают, что блокировка может осуществляться «сознательно».

Китайский ответ

Помимо внутренних проблем, Porsche столкнулась и с глобальными: у компании начали падать продажи в Китае — на 28% в 2024 году. Долгие годы это был основной рынок для европейских и американских автопроизводителей, где они получали значительную часть своей выручки.

Xiaomi продала в 7 раз больше электрокаров, чем Porsche

Дело в том, что в гонку вступили китайские производители — и клиенты все чаще стали выбирать их. Внешне их модели очень похожи на западных конкурентов — иногда их даже обвиняют в плагиате (Xiaomi SU7 называют Mi Porsche, например). Качество у китайских автомобилей не лучше: у них тоже периодически возникают проблемы, из-за чего их отзывают. Но секрет успеха в том, что стоят они в разы дешевле.

«Многие новые китайские автомобили похожи на своих немецких конкурентов. Например, популярный Xiaomi SU7, который копирует Porsche Taycan. SU7 не уступает Taycan по мощности и тормозной системе, но также оснащен встроенным искусственным интеллектом, который, например, помогает при парковке и приветствует водителя любимой песней. И, что самое приятное, он стоит примерно вдвое дешевле Taycan», — писала The New York Times.

Xiaomi продала 137 тысяч автомобилей модели SU7 в 2024 году против 20 тысяч у Porsche Taycan. Таких случаев много: китайский Shenlan SL03 практически полностью копирует дизайн Tesla Model 3, но стоит 20 тысяч долларов вместо 36,9 тысячи. А Zeekr 9X за 64 тысячи долларов очень похож на Rolls-Royce Cullinan, который стоит 327 тысяч долларов.

Xiaomi SU7. Фото: Xiaomi

В Евросоюзе на успех китайских автопроизводителей смотрят с тревогой, поскольку власти Китая субсидировали автопроизводителей и демпинговали рынок. Из-за этого осенью 2024 года Евросоюз начал торговую войну и повысил пошлины на электромобили китайского производства до 45,3%. Но из-за цены продажи все равно росли в Китае. Будет ли так и дальше, неизвестно, ведь в 2026 году власти страны перестанут субсидировать отрасль.

Электромобили откладываются

Вслед за Китаем проблемы возникли на еще одном из ключевых направлений — в США. Пришедший к власти Дональд Трамп начал торговую войну и установил тарифы на автомобили из Европы. На Porsche, у которой нет собственной фабрики в США, это сильно повлияло.

Квартал за кварталом в 2025 году у компании были неутешительные результаты. Скорее всего, к концу года она продаст всего 250 тысяч автомобилей, а не 311 тысяч, как годом ранее. Летом Оливер Блюме предупредил почти 37 тысяч немецких сотрудников, что в ближайшие месяцы проведет переговоры с профсоюзом о дальнейшем сокращении расходов. Он также добавил, что больше не считает реалистичной цель увеличить объем продаж электрокаров до 80% и предпочитает не давать новых прогнозов.

«С одной стороны, нам нужны электромобили, чтобы соответствовать региональным нормам по выбросам CO2. Но с другой стороны, их рентабельность намного ниже, чем у наших автомобилей с двигателем внутреннего сгорания», — признавал Блюме в письме сотрудникам.

Из-за проблем на китайском и американском рынках, а также малого спроса на электрокары в принципе, в сентябре 2025 года Porsche отложила планы массового выпуска электромобилей. Компания отказалась от собственного производства аккумуляторов, а предприятие Cellforce, которое разрабатывает аккумуляторы, сократит производство и сосредоточится только на исследованиях и разработках.

Зарядка Porsche Taycan. Фото: Ashley Miznazi / Miami Herald / TNS / ABACA / Reuters

Porsche была не первой компанией, которая призналась, что поторопилась с электромобилями. Другие концерны тоже вынужденно свернули свои планы по их выпуску, но сделали это гораздо раньше Porsche: еще в 2023 и 2024 годах.

«Это жестокий рынок», — говорил про электромобили Харальд Вильгельм, финансовый директор Mercedes-Benz. Компания хотела полностью перейти на электрокары к 2030 году, но в 2024 году признала, что это невозможно. В том же году Volvo решила приостановить инвестиции в люксовую электромодель Polestar. А General Motors объявила об увольнении 1200 человек из-за сокращения инвестиций в электромобили.

Но сдаются не все: Jaguar, наоборот, в 2024 году сняла с производства почти всю линейку автомобилей и стала производить футуристичные электрокары. Компания также провела ребрендинг, из-за чего, по словам руководства, ее ждет «несколько непростых лет».

Новая надежда

В начале 2026 года Блюме покинет должность гендиректора Porsche — но он останется гендиректором концерна Volkswagen. Новым главой люксового подразделения станет Михаэль Ляйтерс. Он проработал в Porsche 13 лет: с 2000 по 2013 год. Потом он ушел в Ferrari на должность технического директора, где проработал восемь лет. В 2022 году он возглавил производителя суперкаров McLaren.

Михаэль Ляйтерс. Фото: Flavio lo Scalzo / Reuters / Scanpix

Ляйтерс вступит в должность 1 января 2026 года. Он скептически относился к аккумуляторным двигателям для автомобилей класса люкс еще до своего назначения. «Технология еще не готова», — говорил он в конце 2024 года. По его словам, электромобили не вызывают «эмоционального восторга», как это делают машины с шумными двигателями, и быстрее теряют свою ценность.

Пока же Porsche закрыла третий финансовый квартал 2025 года с операционным убытком в размере 967 миллионов ​​евро. Годом ранее она получила 974 миллиона прибыли за тот же период. В начале 2025 года компания объявила, что сократит в ближайшие годы до 1900 рабочих мест в Германии — это около 5% ее сотрудников. Блюме же ждет «положительной динамики» уже с 2026 года.

