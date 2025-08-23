EN
СМИ рассказали подробности подрыва «Северных потоков»

2 минуты чтения 19:03

Итальянская газета Corriere della Sera, а также немецкие издания ARD, Süddeutsche Zeitung и Zeit рассказали подробности дела, связанного с подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в 2022 году, и участии в нем задержанного на этой неделе гражданина Украины Сергея Кузнецова.

По их данным, Кузнецов, бывший капитан СБУ, был руководителем группы из шести человек, в которую входили как военные, так и гражданские лица. В команде Кузнецова было четыре водолаза и специалист по взрывным устройствам. Его арест стал первым в рамках расследования подрыва газопровода. 

Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
Криминал11 минут чтения

По данным Corriere della Sera, для осуществления операции группа арендовала яхту «Андромеда» и отплыла на ней из города Росток в начале сентября 2022 года в сторону датского острова Борнхольм через воды Польши и Швеции. Одним из водолазов была женщина, которую, якобы наняли, чтобы сделать поездку похожей на «отдых с друзьями». При этом немецкие СМИ пишут, что Кузнецов и его команда сели на яхту на острове Рюген — он находится восточнее Ростока.

Предполагается, что водолазы совершали 20-минутные погружения на 80 метров парами в очень холодной воде, во время которых заложили не менее четырех взрывных устройств весом от 14 до 27 килограммов каждое. После подрыва участники диверсионной группы оставили яхту в Ростоке, но не промыли ее должным образом, оставив за собой улики. Также немецкие следователи обнаружили на дне отпечатки пальцев и ДНК, которые позволили им установить личности диверсантов.

Corriere della Sera вслед за более ранней версией The Wall Street Journal пишет, что президент Украины Владимир Зеленский знал об операции и одобрил ее, однако позже заблокировал ее проведение, когда о планах узнали в ЦРУ. При этом экс-главком ВСУ Валерий Залужный уговорил его не отменять диверсию. 

Самые разрушительные землетрясения в истории
Самые разрушительные землетрясения в истории
Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России
Мир18 минут чтения

Газета пишет, что после того, как следователи установили личности причастных к подрыву, они выдали ордер на их арест, но Кузнецов уехал в Украину. Его опознали во время покупки билетов в Италию и задержали по прилету. В то же время немецкие СМИ утверждают, что после взрыва Кузнецов сошел с яхты в общине Вик на Рюгене, где его ждал водитель, который отвез его в Украину. Другие диверсанты, как утверждается, вернулись к месту, где они арендовали «Андромеду».

По данным немецких изданий, в ордере на арест сказано, что Кузнецову инкреминируют «антигосударственную диверсию», «умышленный подрыв с использованием взрывчатых веществ» и «разрушение сооружений». В случае признания виновным ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Теперь итальянский суд должен принять решение об экстрадиции Кузнецова в Германию, тогда как его адвокат настаивает на невиновности своего подзащитного. Сейчас Кузнецов находится под стражей, заседание о его выдаче Берлину назначено на 3 сентября.

