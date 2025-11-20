Прораб, победивший «Газпром»

Леонида Михельсона называют одним из самых удачливых и загадочных бизнесменов России: он начинал прорабом в строительном тресте, а сегодня занимает третье место в списке самых богатых людей страны. Его «Новатэк» до сих пор остается главным российским поставщиком сжиженного газа в Европу и уверенно конкурирует с «Газпромом». Несмотря на близкие связи с окружением Владимира Путина и участие в проектах, поддерживающих войну в Украине, Михельсон уже четвертый год избегает попадания под санкции Евросоюза, а его дочь живет в Европе и продвигает современное искусство. Правильные связи, немного удачи и «Большая глина №4» — в материале «Холода».

Леонид Михельсон занимает третье место в рейтинге самых богатых россиян по версии Forbes. Его состояние оценивают в 28,4 миллиарда долларов: основной доход он получает с двух предприятий — частной газовой компании «Новатэк» и крупнейшего нефтехимического холдинга России «Сибур». Обе эти компании он контролирует вместе со своим бизнес-партнером и давним другом Владимира Путина Геннадием Тимченко.

В 2022 году Михельсон резко потерял 11 миллиардов долларов своего состояния, однако в последующие годы он становился все богаче и богаче — во многом благодаря выборочным санкциям и господдержке его предприятий (для некоторых из них даже отменяли налоги). После начала полномасштабной войны в Украине «Новатэк» не попал под санкции Евросоюза и продолжил поставлять газ в Европу с новой силой: все это вылилось в рекордную для компании выручку в 2024 году.

$28,4 млрд составляет состояние Леонида Михельсона

Журналисты выяснили, что «Новатэк» связан с вербовкой военных в Украину, а одно из подразделений компании возглавляет зять Владимира Путина Евгений Нагорный. Тем не менее Европейский Союз не перестал закупать газ у «Новатэка» и не ввел персональные санкции ни против Михельсона, ни против совладелицы его капиталов дочери Виктории, которая училась в США и Британии, а сейчас живет в Швейцарии.

Стенд «Новатэк» на ПМЭФ в 2024 году. Фото: Anton Vaganov / Reuters

Компания «Новатэк» уникальна для России: она не зависит от гиганта-монополиста «Газпрома» и его трубопроводов, а развивает собственные проекты — «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2». Предприятие Михельсона стало первой частной компанией в России, получившей право экспортировать сжиженный газ, и сегодня оно обгоняет даже «Газпром» по поставкам этого вида топлива за рубеж.

Сбитый летчик

Леонид Михельсон родился 11 августа 1955 года в Каспийске (Дагестан), а детство провел в Новокуйбышевске в Самарской области. Там он окончил школу №8, которая сейчас носит имя его отца. О его матери, Прасковье Широковой, известно лишь то, что она работала в строительном тресте №25.

Об отце бизнесмена информации куда больше. Виктор Михельсон родился в 1916 году в Киевской губернии. С середины 1950-х он работал в нефтегазовой отрасли, за что его считают «легендарным строителем газонефтепроводов». В Новокуйбышевске в его честь назвали сквер и установили памятник — его открывал лично Леонид Михельсон в 2014 году.

Миллиардер шутил, что он ездил на месторождения раньше, чем пошел в школу

Стройтрест Виктора Михельсона работал в том числе и при строительстве нефтепровода «Дружба» — одного из крупнейших трубопроводов в мире, который соединяет Россию, Беларусь, Украину, Польшу, Чехию, Венгрию и Германию. После 2022 года Россия поставляет по нему нефть в Венгрию и Словакию.

Виктор Михельсон

Виктор Михельсон также был депутатом Новокуйбышевского городского совета народных депутатов и возглавлял трест «Куйбышевтрубопроводстрой» — один из самых крупных прокладчиков нефтегазопроводов в Советском Союзе. В 1970-е годы в Новокуйбышевске ходили слухи о миллионном состоянии Виктора Михельсона, а местные жители вспоминали его личный вертолет, который мог приземлиться прямо на улицы города.

Еще с ранних лет Леонида Михельсона стало ясно, что он свяжет свою жизнь с газовым бизнесом: отец часто брал его на нефтяные и газовые месторождения, где «Куйбышевтрубопроводстрой» строил свои предприятия. Миллиардер даже шутил, что он стал ездить на месторождения раньше, чем пошел в школу. Правда, наследник «легендарного строителя» не хотел заниматься строительством: он говорил, что мечтал стать летчиком, но не прошел отбор из-за слабого зрения.

«Новатэк» не раскрывает полный список своих акционеров

Также Леонид Михельсон пытался связать свою жизнь с профессиональным спортом. Он много занимался волейболом и даже планировал уехать играть в Ташкент, но и о спортивной карьере пришлось забыть после травмы плеча. По настоянию родителей Михельсон поступил в Куйбышевский инженерно-строительный институт, где в 1977 году получил специальность «инженер-строитель».

После института будущий миллиардер должен был поехать по распределению в Харьков, где его отец в юношестве работал токарем. В СССР это была обычная практика, когда после окончания вуза выпускника обязательно направляли на конкретное место, где он должен был отработать три года. Но, как признавался будущий бизнесмен, вместо Харькова он хотел поехать на Север и попросил отца помочь ему в этом.

Так Леонид Михельсон оказался на строительстве газопровода Уренгой — Челябинск: это часть большого маршрута Уренгой — Помары — Ужгород, который строил «Куйбышевтрубопроводстрой» его отца. Сначала он получил должность прораба, а затем работал начальником участка и главным инженером.

Советский капиталист

В 1985 году Леонид Михельсон ушел из компании отца в «Рязаньтрубопроводстрой», где получил должность главного инженера. Карьера шла в гору, но все поменялось в 1987 году: Виктор Михельсон серьезно заболел, и Леониду пришлось уволиться, чтобы ухаживать за ним.

В том же году Виктор Михельсон умер. Компартия должна была назначить надежного человека на его место в «Куйбышевтрубопроводстрое»: Леонид Михельсон был очевидным кандидатом, но, как он сам вспоминал, получить место было сложно. Партийные органы, по его словам, затягивали назначение, но в конце концов министр строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР Владимир Чирсков все же назначил Леонида Михельсона новым главой треста.

Москва, ок. 1988. Фото: Peter Turnley / Corbis / VCG via Getty Images

Миллиардер получил должность в конце 1980-х — время, которое он сам описывал как «дикость» и «хаос». В СССР полным ходом шла Перестройка: страна пыталась перейти от плановой экономики к рыночной модели. Появился целый ряд новых законов, среди которых был «Закон о кооперации» (1988), разрешивший частное предпринимательство, и «Закон о государственном предприятии» (1987), благодаря которому заводы и фабрики получали больше самостоятельности.

«Я был человеком советской системы, уважал ее, чувствовал себя вполне комфортно и не представлял, что может быть как-то иначе. Поэтому то, что творилось в 1989–1991 годах, было для меня дикостью», — вспоминал Леонид Михельсон.

По его словам, в начале 1990-х «Куйбышевтрубопроводстрой» оказался в простое, так как заказов почти не было. Те заказчики, что все-таки связывались с предприятием, работали с ним по бартеру, передавая то металл, то ткани в обмен на услуги. Михельсон говорил, что для спасения компании ее нужно было приватизировать, то есть перевести в частную собственность из собственности государства.

Не осталось даже костей Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила Криминал 26 минут чтения

В то время в Советском Союзе предприятиям впервые разрешили выпускать свои акции. Сначала их распределяли только среди работников, но позже, в 1989 году, ценные бумаги выставляли для всех желающих. Еще через год Совет Министров СССР уже сам рекомендовал госпредприятиям становиться акционерными обществами.

Михельсон решил этим воспользоваться: он обивал пороги профильного министерства с просьбой разрешить ему приватизировать «Куйбышевтрубопроводстрой». Миннефтегазстрой дал разрешение, но с условием, что самарские власти получат свою долю акций, а сам Михельсон будет иметь не более 15% компании.

Что такое акционирование? Акционирование — это процесс, когда государственное или частное предприятие превращают в акционерное общество. Проще говоря, компания делится на доли (акции), которые можно покупать и продавать. Владельцы этих акций становятся совладельцами предприятия и могут получать прибыль в виде дивидендов. Первой «частной» акционерной компанией в СССР в годы перестройки считается львовский «Конвейер», который выпустил акции еще в 1986 году. К 1990 году государство для стабилизации народного хозяйства и перехода к рыночной экономике уже разрешало продавать акции иностранным инвесторам. Годом позже началась ускоренная приватизация: всего в 1991–1992 годах было приватизировано 46,8 тысячи госпредприятий.

Так в 1991 году «Куйбышевтрубопроводстрой» стал первой в регионе приватизированной компанией — акционерным обществом «Самарское народное предприятие “Нова”». Леонид Михельсон продал свою машину «Жигули», чтобы купить 15% акций новой компании, а остальную часть разделили между работниками. Позже именно из «Новы» вырастет главное детище Михельсона — частная газовая компания «Новатэк».

Правильные связи

В 1994 году «Нова» перешла под управление компании «Новафининвест» (через девять лет она будет переименована в «Новатэк»). К концу 1990-х «Нова» уже владела долями в компаниях, занимавшихся добычей газа на нескольких крупных месторождениях в Ямало-Ненецком округе (ЯНАО).

Михельсону удавалось заключать такие сделки в ЯНАО во многом благодаря доброй воле «Газпрома». В конце 1990-х и в начале 2000-х главная газовая компания России буквально «дарила» крупные предприятия на месторождениях в ЯНАО компаниям поменьше — например, «Газпром» отдал «Пургаз» и «Таркосаленефтегаз» независимой газовой компании «Итера», которая впоследствии едва не соединилась с «Новафининвест». Это было выгодно и местным властям, которые получали налог с прибыли от подразделений «Итеры», зарегистрированных на этой территории.

Современный трубопровод «Новатэка» в Сабетте, ЯНАО. Фото: Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

Еще больше Михельсону помогло знакомство с Иосифом Левинзоном, в январе 1996 года занявшим должность вице-губернатора ЯНАО. До прихода во власть Левинзон был гендиректором компании «Пурнефтегазгеология», которая занималась геологической разведкой в ЯНАО и Западной Сибири.

После развала СССР геологи перестали получать госфинансирование, поэтому власти разрешили им самим выкупать права на разработку тех месторождений, которые они уже когда-то нашли. Компания Левинзона смогла дешево скупить эти права и получила огромные богатства ЯНАО — около триллиона кубометров газа и 100 миллионов тонн жидких углеводородов.

Михельсон и Левинзон познакомились в 1993 году по работе: «Пурнефтегазгеология» наняла трест «Нова» для строительства трубопровода на Восточно-Таркосалинском месторождении. Подряд был выполнен, но денег у заказчика не оказалось: тогда решили рассчитаться долей в компании «Таркосаленефтегаз», владевшей лицензией на месторождение. Как писал Forbes, эта доля и стала отправной точкой газового бизнеса Михельсона.

Именно Левинзон якобы придумал схему, по которой «Новатэк» (а тогда еще «Новафининвест») получил лицензии и на другие месторождения в ЯНАО. Михельсон отрицал, что административные связи Левинзона как-либо помогли «Нове» заполучить эти лицензии. В интервью 20-летней давности он объяснял, что Левинзон никак не мог помочь «Новатэку», ведь некоторые лицензии выдавались еще в 1992 году. В том интервью он никак не упомянул, что до работы в администрации ЯНАО Левинзон был депутатом регионального парламента.

Михельсон в 2004 году. Фото: Dmitry Beliakov / Bloomberg via Getty Images

Тем не менее Михельсон признавал, что Левинзон «сыграл важную роль» в становлении «Новатэка», а в 2003 году тот уже входил в совет директоров компании. Журналисты Forbes и игроки газового рынка и вовсе называли его одним из основателей компании «Новатэк», наряду с Михельсоном и Леонидом Симановским, бывшим замом управляющего в «Куйбышевтрубопроводстрое» и депутатом Госдумы с 2003 года.

Forbes писал, что Леонид Михельсон вышел на «новый уровень» в газовом бизнесе благодаря знакомству с Геннадием Тимченко, нефтегазовым миллиардером и давним другом Владимира Путина. Тимченко стал акционером «Новатэка» в 2008 году: как он сам вспоминал, вложиться в компанию Михельсона ему посоветовали некие банкиры. К тому моменту Тимченко уже заработал состояние на торговле российской нефтью через компанию Gunvor и имел «огромные лоббистские ресурсы».

«Хотя “Новатэк” формально не является компанией, контролируемой российским государством, большинство ее акций принадлежит олигарху Тимченко, близкому к Путину, который вместе с ним служил в КГБ», — говорил на условиях анонимности один из российских газовых трейдеров.

В 2008 году аффилированная с Тимченко компания приобрела 5,07% акций «Новатэка», а через год он довел свою долю до 18,2% и вошел в состав совета директоров. Акции «Новатэка» ранее, в 2006 году, приобретал и «Газпром» — получилось так, что в 2009 году совокупная доля Тимченко и «Газпрома» (37,4%) превысила долю Михельсона и других руководителей (31%). Газета «Коммерсантъ» сообщила эту новость с заголовком «“НОВАТЭК” лишился независимости».

Сегодня «Новатэк» не раскрывает полный список своих акционеров. Точно известно, что крупнейшими акционерами все еще являются Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, которые владеют по 24,6% и 23,5% акций соответственно. Однако о других держателях ценных бумаг практически ничего неизвестно.

До 2022 года доли в «Новатэке» имели «Газпром» (почти 10%) и французская нефтегазовая компания TotalEnergies (почти 20%). Правда, после начала войны в Украине французы отозвали своих двух представителей из совета директоров «Новатэка» и списали свои активы как убытки. Из-за санкций TotalEnergies не смогла вывести порядка двух миллиардов долларов дивидендов — эти деньги до сих пор остаются на счетах «Новатэка».

КГБ против КГБ

Сотрудничество Тимченко и Михельсона описывали словами «лоббист и строитель». Так оно и было: благодаря Тимченко «Новатэк» получил право разрабатывать одно из крупнейших газовых месторождений в России — Южно-Тамбейское, на которое претендовал еще с начала 2000-х. Оно находится прямо на берегу Карского моря на полуострове Ямал за Полярным кругом. Запасы в этих местах оценивались как минимум в 1,2 триллиона кубометров газа, а расположение позволяло легко вывозить газ через море.

Южно-Тамбейское газовое месторождение на карте. Фото: Google Earth

Такое крупное приобретение далось «Новатэку» нелегко. До 2005 года лицензией на ямальские месторождения владела компания «Тамбейнефтегаз»: на 75% она принадлежала бывшему полковнику КГБ Николаю Богачеву, а остальными 25% владел «Региональный фонд развития Ямала», который курировал уже знакомый Иосиф Левинзон. Бывший вице-губернатор передал долю в «Тамбее» компании «Новатэк», но большая часть все равно оставалась за Богачевым.

Позже прокуратура ЯНАО признала ряд сделок «Регионального фонда» незаконными. Левинзон ушел в отставку, а «Новатэку» пришлось быстро избавляться от своей доли в «Тамбее»: тогда 25% долю Михельсона приобрел «Газпромбанк». Тем временем Богачев переоформил свою 75-процентную долю на компанию Yamal LNG («Ямал СПГ»), что очень не понравилось структурам «Газпрома».

«Богачев был очень уверенный в себе, наглый, легко мог завести “уголовку” на всех, кто ему мешал», — вспоминал бывший сотрудник «Газпромбанка», решивший остаться анонимным.

«Газпромбанк» в ответ стал судиться. В 2006 году Богачев решил избавиться от проблемного актива, продав его компании «Металлоинвест», которая частично принадлежит олигарху Алишеру Усманову. По некоторым данным, Богачева вынудили продать свою часть: дело было не только в судебных разбирательствах, но и в открытом давлении со стороны властей. Его сын вспоминал, что в офис Богачева врывались вооруженные люди, а за отцом постоянно вели слежку.

Михельсон и Тимченко на ПМЭФ. Фото: Gleb Schelkunov / Kommersant / Sipa USA / Vida Press

В конечном итоге активы Yamal LNG перешли под контроль структур, связанных с инвестиционным фондом Геннадия Тимченко Volga Resource. В 2009 году «Новатэк» официально вернулся в проект, купив 51% «Ямала СПГ» за 650 миллионов долларов. К 2011 году компания Михельсона заключила опционные соглашения на полный выкуп оставшейся половины «Ямала СПГ» за почти миллиард долларов до 2012 года: одну часть она приобрела у структур Тимченко, а другую — у Петра Колбина, друга детства Владимира Путина.

«“Новатэк” — один из примеров, как можно зарабатывать деньги в России честно. Михельсон ведь тоже особенно ничего не приватизировал», — говорил Тимченко в 2012 году.

В 2010-2011 годах Михельсон получил контроль над крупнейшим нефтехимическим холдингом страны, «Сибуром», до того принадлежавшим сначала «Газпрому», а затем «Газпромбанку». В том же 2011-м акционером «Сибура» стал и Тимченко.

Новый проект «Новатэка» на Ямале заинтересовал российские власти: в начале 2010-х правительство решило развивать производство сжиженного природного газа (СПГ), чтобы экспортировать топливо новыми способами. СПГ отличается от «традиционного» газа тем, что его доставляют не по трубопроводам, а в специальных цистернах по морю или по железным дорогам.

Цистерна «Ямала СПГ». Фото: Mikhail Svetlov / Getty Images

Власти поручили «Новатэку» строительство огромного завода за 27 миллиардов долларов — этот проект позже стал известен как «Ямал СПГ». Правда, порт для СПГ строили на государственные деньги. В разное время акционерами проекта были французская компания Total, Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и китайский Фонд Шелкового пути.

В 2013 году Владимир Путин разрешил «Новатэку» и «Роснефти» экспортировать СПГ на зарубежные рынки. Это стало серьезным шагом для газовиков, ведь до этого газ за границу могла поставлять только государственная компания-монополист «Газпром». Это решение открыло Леониду Михельсону возможность расширить свой бизнес и поставлять топливо на рынки Европы и Азии.

Основной поставщик для Европы

«Новатэк» до сих пор поставляет сжиженный природный газ за рубеж, а «Ямал СПГ» остается основным российским поставщиком этого вида топлива в Европу. ЕС не накладывал санкции ни на «Новатэк», ни на Леонида Михельсона лично, хотя Канада и Великобритания все же внесли бизнесмена в свои «черные списки».

Куда более строго к «Новатэку» относятся США. Компания Михельсона попала в санкционные списки американского Минфина еще в 2014 году «в ответ на продолжающиеся попытки России дестабилизировать восточную Украину». С 2022 года Вашингтон постепенно ужесточает санкции против «дочек» и партнеров «Новатэка». Это играет на руку и самим США: ограничения помогают убрать крупного конкурента с европейского рынка, где американские компании лидируют по количеству поставок.

Почти весь объем российского СПГ за 2024 год поступил в Европу от «Новатэка»

После начала полномасштабной войны в Украине СПГ стал особенно важен для Евросоюза: если в 2021 году доля СПГ в общем импорте газа в ЕС составляла 20%, то к 2024-му году этот показатель достиг почти 40%. Так получилось из-за ограничений на поставки в Европу российского трубопроводного газа (хотя и его доля в общих поставках до сих пор выше 10%).

Леонид Михельсон на заводе «Ямал СПГ». Фото: Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

Несмотря на все санкции, Россия в 2024 году оставалась вторым крупнейшим поставщиком газа в Европу после Норвегии. До сих пор ЕС закупает половину всего экспортного российского СПГ, оставаясь его крупнейшим потребителем. В прошлом году на долю России пришлось почти 19% от общего объема импорта газа в ЕС — это больше, чем доли поставок из США, Азербайджана, Катара или Алжира.

В прошлом году на российский СПГ приходилось 7,3% поставок в Европу. Почти весь объем российского сжиженного газа за 2024 год поступил в Европу с заводов «Ямал СПГ» и «Криогаз-Высоцк», принадлежащих «Новатэку».

Больше всего в 2025 году российский СПГ покупают Франция (41% от импорта), Бельгия (28%) и Испания (20%). Всего с начала 2022 года по июнь 2025-го страны ЕС потратили почти 120 миллиардов евро на закупку трубопроводного газа и СПГ у России — это в два раза больше расходов Европы на военную помощь для Украины. Этих средств хватило бы на производство и запуск около двух тысяч ракет из комплекса «Ярс».

СПГ оставался последним видом топлива, на который Евросоюз долгое время не накладывал никакие санкции. Как объясняли европейские дипломаты, ЕС невыгодно ограничивать поставки СПГ из России, так как российскому топливу сейчас нет альтернатив (хотя президент США Дональд Трамп постоянно обещает их предоставить).

Цистерны «Ямал СПГ». Фото: Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

Евросоюз впервые ограничил импорт российского СПГ в 14-м пакете санкций, который был принят через два года после начала полномасштабной войны в Украине. Тогда российским перевозчикам запретили использовать европейские порты как перевалочные пункты, где они могли перегружать газ с одного танкера на другой.

Эти меры почти не повлияли на поставки. Лишь в 19-м пакете, утвержденном в октябре 2025 года, ЕС ввел настоящее эмбарго: с 1 января 2027 года странам ЕС будет полностью запрещено покупать сжиженный газ у России.

А пока что Россия и «Новатэк» показывают беспрецедентные цифры в оборотах на европейском рынке. В 2024 году российские газовые компании поставили Европе рекордный объем сжиженного природного газа — почти 18 миллионов тонн. За тот же год «Новатэк» отчитался о выручке в 1,5 триллиона рублей (при чистой прибыли почти в 500 миллиардов) — это самый большой показатель за всю историю компании.

Вдобавок «Новатэк», судя по всему, уже начал готовиться к санкционному сценарию. В ноябре стало известно, что компания начала поставки газа в Китай с санкционного проекта «Арктик СПГ 2». Правда, с беспрецедентными скидками.

Человек искусства

Леонид Михельсон активно инвестирует в проекты, не связанные с добычей газа. «Новатэк» раньше спонсировал сборную России по футболу и помогал футбольному клубу «Крылья Советов» из Самары (сейчас команда задолжала почти миллиард рублей дочке «Ростеха»). Кроме того, «Новатэк» поддерживает Федерацию акробатического рок-н-ролла, в которой работала дочь Путина Катерина Тихонова.

Виктория Михельсон. Фото: VAC Foundation

Помимо спорта, Михельсон увлекается искусством и фотографией. Он признавался, что стал интересоваться современным искусством благодаря своей дочери Виктории. 33-летняя наследница миллиардера живет в Швейцарии, а образование получила в Нью-Йорке и Лондоне, где изучала историю искусств. Сейчас она занимает восьмое место в рейтинге самых богатых женщин России с состоянием в 1,1 миллиарда долларов. Основную часть этих денег ей приносят акции «Новатэка».

В 2023 году Михельсон передал дочке 100% компании «Оптима», которая владеет центром современного искусства «ГЭС-2» в Москве. Именно около «ГЭС-2» стояла спорная скульптура «Большая глина №4» швейцарского художника Урса Фишера. Автор хотел показать кусок глины, который он мял в руках, но москвичи увидели в скульптуре «кусок говна». Сейчас произведение Фишера уже убрали с площади перед музеем и перенесли к зданию «Новатэка» в Москве.

«Большая глина №4» у здания «ГЭС-2». Фото: Timur Maisak / Wikimedia Commons

По словам знакомых бизнесмена, Михельсон действительно хотел создать в столице современное культурное пространство и не жалел денег на «ГЭС-2»: здание бывшей электростанции превратили в музей по проекту легендарного итальянского архитектора Ренцо Пиано, работавшего над Центром Помпиду в Париже. Реконструкция обошлась главе «Новатэка» почти в полмиллиарда долларов.

В честь дочки Михельсон назвал свой фонд по поддержке современного искусства V-A-C (расшифровывается как Victoria — the Art of Вeing Contemporary). Именно этот фонд устраивает бесплатные выставки в «ГЭС-2», а его издательство V-A-C Press печатало книги о гендере и феминизме (сейчас большинство этих книг недоступны для продажи и убраны с полок книжного магазина в «ГЭС-2»). До начала войны фонд Михельсона привозил в Москву работы исландского художника Рагнара Кьяртанссона, который в 2022 году помог участнице Pussy Riot Марии Алехиной сбежать из-под домашнего ареста в Европу.

После начала «СВО» иностранные художники стали отказываться от сотрудничества с V-A-C, но Виктория Михельсон все равно продолжает устраивать выставки в Европе. Например, связанный с Викторией фонд арендует в Венеции трехэтажный особняк XVIII века для организации культурных мероприятий и выставок. Раньше итальянское отделение V-A-C выставляло здесь российских художников, но в 2022 году активисты в знак протеста против Михельсона оккупировали здание и его пришлось закрыть.

Арендованный особняк в Венеции. Фото: Scuolapiccolazattere.com

Спустя два года арт-пространство снова открылось в том же особняке в Венеции, но уже под новым названием — Scuola Piccola Zattere. Виктория Михельсон уверяла, что итальянского отделения V-A-C, которое раньше базировалось в скуоле, «больше не существует». Сейчас арт-пространство работает в обычном режиме и готовится к новой выставке в конце ноября.

«Я не хочу, чтобы меня определяло место моего рождения. Фонд, которым я руковожу, итальянский, зарегистрирован в Венеции, как и весь мой персонал. Я живу в Европе, в Швейцарии», — говорила Виктория Михельсон в 2024 году.

В 2024 году художница Екатерина Марголис посетила презентацию Scuola Piccola Zattere, где напрямую спросила у кураторов выставок, каково им открывать арт-пространство в Европе на деньги «путинского олигарха». Ей ответила сама Виктория Михельсон: со слов Марголис, дочь Михельсона не поддерживает войну в Украине и дружит с украинцами, но у нее есть «ограничения личного характера», из-за которых ни она, ни ее фонд не могут открыто осуждать «СВО».

Неприкосновенный олигарх

По состоянию на 2025 год Леонид Михельсон с семьей занимает третье место среди самых богатых россиян. Его основной бизнес-партнер Геннадий Тимченко занимает шестое место в том же рейтинге, уступая ему около пяти миллиардов долларов. Тимченко владеет 23,5% акций «Новатэка» — чуть меньше, чем у самого Михельсона (24,6%).

Влияние друга Путина на компанию настолько заметно, что журналисты однажды спросили у Михельсона, не опасается ли он, что партнер со временем вытеснит его из управления «Новатэком». «Работоспособность Геннадия Николаевича меня поражает, и откуда у вас берутся такие вопросы, мне просто непонятно», — ответил на это Михельсон.

Сейчас перед «Новатэком» стоит вопрос, что делать с новым европейским эмбарго на поставки сжиженного газа из России. С одной стороны, это может помешать планам Путина по увеличению доли российского СПГ на мировом рынке. С другой стороны, «Новатэк» уже более десяти лет успешно работает под секторальными санкциями США и даже после вторжения в Украину европейцы помогали Михельсону обходить новые ограничения.

Михельсон. Фото: Sefa Karacan / Anadolu / Reuters

Пока что Михельсон не паникует из-за предстоящих санкций на СПГ. Он уверен, что из-за таких ограничений пострадает скорее европейский потребитель, который первый столкнется с повышением цен. По его словам, Россия обеспечивает 10% мирового производства сжиженного газа, поэтому эти объемы «просто пойдут на другие рынки» вместо Европы.

Сам Леонид Михельсон персонально не числится в европейских санкционных списках, хотя его бизнес напрямую связан с войной в Украине. Еще в 2023 году журналисты выяснили, что структуры «Новатэка» набирают добровольцев в российскую армию. Это подтверждают и близкие солдат, погибших в боях в Украине. Добровольцы от «Новатэка» получают по 200–300 тысяч рублей, которые выплачивает фонд «Мужество» вдобавок к зарплате от Минобороны.

Почти 200 миллионов рублей пожертвований этот фонд получил именно от «Новатэка».Украина ввела санкции против Михельсона в 2022 году, а украинские организации не раз обращались к властям Евросоюза с просьбой принять какие-нибудь меры против Леонида Михельсона. Пока что такие обращения не приносят результата. «Новатэк», в свою очередь, тоже не сидит без дела: компания засылает своих лоббистов в страны Запада, чтобы те попытались договориться о смягчении секторальных санкций.

