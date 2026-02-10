EN
Экономика

Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели

Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
8 минут чтения 00:01 10 февраля
Два выпускника Королевского технологического университета Стокгольма запустили стартап, который произвел революцию в разработке, — платформа Lovable позволяет создать свое приложение даже тем, у кого нет никаких знаний в программировании. Эта простая идея позволила проекту быстро нарастить аудиторию, завоевать деньги инвесторов, а самим недавним студентам — стать миллиардерами. Вайб Фабиана Хедина и Антона Осика — в материале «Холода».

Шведский проект Lovable («Привлекательный» или «Милый») был запущен в ноябре 2024 года. Спустя восемь месяцев он достиг дохода в 100 миллионов долларов, что сделало его самым быстрорастущим технологическим стартапом в истории. Другие стремительно развивающиеся компании в области ИИ — израильский Wiz и американский Deel — достигли таких показателей за 18–20 месяцев.

Начальная страница Lovable похожа на интерфейс ChatGPT или DeepSeek. Это такой же чат, в котором человек может написать свой запрос, а нейросеть (Lovable использует разные языковые модели, в том числе Google Gemini) поможет его осуществить. По сути, Lovable работает на основе вайб-кодинга: пользователь описывает свои идеи, а дизайн и код генерирует искусственный интеллект.

Скриншот: Loveable

Базовая версия Lovable позволяет создать простой сайт или приложение, а для регулярного использования понадобится приобрести подписку за 25 или 50 долларов в месяц (от двух до четырех тысяч рублей). Журнал Forbes подсчитал, что в режиме подписки создание примитивного проекта вроде игры «Змейка» с помощью Lovable обойдется в один доллар.

$6,6 млрд
стоит вайб-стартап Lovable

В конце 2025 года стартап привлек 330 миллионов долларов инвестиций, в том числе и от венчурных компаний, связанных с Nvidia. Сегодня стоимость Lovable оценивается в 6,6 миллиарда долларов — это в шесть раз больше рыночной капитализации легендарной игровой компании Ubisoft, но все еще не дотягивает до флагманов рынка (например, Deel или Figma). 

У Lovable два основателя: 26-летний Фабиан Хедин и 35-летний Антон Осика. Каждый из них владеет 24% акций Lovable — это примерно 1,6 миллиарда долларов на человека. Остальная часть — около 52% акций — принадлежит разным инвесторам. Доля в компании сделала Фабиана Хедина одним из самых молодых миллиардеров Европы, кто заработал деньги сам, а не получил их по наследству.

С детства программист

Фабиан Хедин начал изучать программирование еще в школе. На это его вдохновила игра Minecraft, где он создавал собственные серверы и играл на них. В старшей школе он уже писал код к собственным мини-играм, программам и сайтам. После школы он пробовал разработать свои стартапы, привлекая к ним друзей.

Хедин изучал промышленную экономику в элитном Королевском технологическом институте в Стокгольме, где и встретил Антона Осику через общих знакомых. Они вместе работали над одним из стартапов, но спустя 10 месяцев Хедин решил уйти и заняться собственными проектами.

Однако на этом их пути не разошлись. Хедин вспоминал, как Осика внезапно позвонил ему в одно субботнее утро 2023 года и предложил пойти погулять. Во время той прогулки он и пригласил Хедина присоединиться к GPT Engineer — это собственный проект Осики и «прародитель» Lovable.

Фабиан Хедин и Антон Осика. Фото: Loveable

Антон Осика тоже писал код с 12 лет. Он родился в 1990 году в Стокгольме, а детство провел в частном доме родителей. На момент рождения Осики его отцу было 19 лет, а мать еще даже не поступила в университет. 

Осика говорил, что по шведским меркам его семья жила бедно. По его словам, в школе он получал «что-то вроде социального пособия» и отличался от других детей: «Мне было стыдно, что у меня не было такой красивой одежды, как у других».

После школы Осика решил связать свою жизнь с наукой. Он изучал физику в Королевском технологическом институте, а затем попал в ЦЕРН — крупнейшую в мире лабораторию физики высоких энергий. Там он работал с лучшими физиками мира, но быстро понял, что хочет заниматься чем-то более практичным.

Осика бросил физику и присоединился к нескольким успешным техническим стартапам. В свободное время разрабатывал собственный проект GPT Engineer, куда позже пригласил Хедина. В июне 2023 года он опубликовал свой проект на платформе GitHub, и приложение почти мгновенно залетело в тренды.

Антон Осика поверил в GPT Engineer и уволился с работы, чтобы полностью сосредоточиться на своем проекте. Так, вместе с Хедином, ставшим техническим директором, они превратили сложный GPT Engineer в понятный для всех Lovable, который уже в первые месяцы привлек 7,5 миллиона долларов инвестиций.

Не все так просто 

С помощью Lovable действительно можно создать примитивные сайты, но даже для таких проектов недостаточно просто вписать промт из головы. Многие пользователи советуют использовать с этим сервисом ChatGPT, который поможет сформулировать наиболее точный запрос, чтобы Lovable сработал правильно. По сути, человек становится «медиатором» в общении между разными нейросетями. 

Перед тем как опубликовать сайт или веб-приложение, пользователь обязательно должен настроить параметры безопасности — это тоже довольно сложно сделать без дополнительной помощи нейросети. Сам Lovable сканирует проекты на предмет утечек данных и паролей, но человек с базовыми знаниями ПК вряд ли сможет устранить их сам. 

Фото: Loveable

Сегодня платными сервисами Lovable пользуются порядка 320 тысяч клиентов — в основном это предприниматели, которые делают сайты для своих бизнесов без программистов. Среди известных клиентов Lovable — сервис такси Uber и крупнейшая в Европе телекоммуникационная компания Deutsche Telekom, их дизайнеры и менеджеры теперь могут приносить программистам функциональные интерфейсы, чтобы быстрее объяснить свой запрос.

По словам Фабиана Хедина, каждый день с помощью Lovable создается 50–60 тысяч новых проектов. Осика добавляет, что на сайты и веб-приложения, созданные с помощью Lovable, ежедневно заходят до шести миллионов человек.

Один из минусов сервиса — уязвимость: весной 2025 года сотни онлайн-проектов были взломаны из-за ошибки в настройках безопасности в базах данных. Злоумышленники могли без входа в систему напрямую читать и менять личные данные через публичный ключ, встроенный в код. Вскоре Lovable постаралась исправить эту ошибку.

Программисты больше не нужны?

Основной офис Lovable находится в Стокгольме. К концу прошлого года на компанию работали 120 специалистов, но благодаря новым инвестициям стартап планировал увеличить свой штат как минимум вдвое в ближайший год. 

За последний год Lovable показала впечатляющий рост. Если в первой половине 2025 года доход компании от подписок составлял в среднем около 10 миллионов долларов в месяц, то во второй превысил 50 миллионов.

«Мы с Фабианом пообещали, что значительная часть прибыли, полученной от Lovable, пойдет на обеспечение успешного перехода человечества к сверхинтеллектуальному искусственному интеллекту, который будет полезен для современных людей», — говорил Антон Осика.

Дальнейшие перспективы Lovable предсказать сложно. Сегодня на рынке можно найти и другие инструменты для программирования на основе ИИ (например, Devin Cognition или Cursor), но они ориентированы скорее на профессиональных программистов. С другой стороны, обновляется и привычный для многих графический редактор Figma, который с прошлого года сделал общедоступным свой сервис вайб-кодинга Figma Make, позволяющий с помощью нейросети Claude дополнить кодом свои макеты.

Скриншот: Firebase Studio

Куда больше власти в этой сфере могут получить технологические гиганты. Google уже создала сервис Firebase Studio для ИИ-разработки приложений и переманивает к себе профессиональных «вайб-кодеров» за миллиарды долларов. В этом же направлении может развиваться и компания OpenAI, создатель ChatGPT — самой популярной нейросети в мире. 

Аналитики исследовательской компании Gartner прогнозируют, что большинство новых приложений (около 70% вместо 25%, как это было в 2025-м) уже в этом году будут создаваться с помощью low-code-платформ — то есть почти без глубокой ручной разработки кода. Эксперты считают, что один опытный разработчик с помощью ИИ может выполнять работу трех или четырех инженеров среднего уровня. Только в США в прошлом году сокращения затронули 127 тысяч специалистов в IT.

Объем рынка low-code-разработки в 2026 году превысит 30 миллиардов долларов, что сделает этот сегмент одним из самых быстрорастущих в IT-индустрии. Такой рост напрямую связан с радикальным ускорением разработки — сроки создания проектов сократятся до 90%. Процессы, раньше занимавшие месяцы, теперь могут укладываться в недели или даже дни.

Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства.
Автор:Александра Ястребова
Фото:Loveable

