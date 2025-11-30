Лучшие страны для иммигрантов

Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?

Крупнейшее мировое сообщество экспатов InterNations опубликовало ежегодный отчет Expat Insider 2025 — одно из самых подробных исследований о жизни за границей. В этом году в него вошли 46 государств, наиболее комфортных с точки зрения работы, жизни и адаптации для иностранцев. Лидеры рейтинга — латиноамериканские и азиатские государства, а вот Европа — в конце списка. Где иностранцу жить хорошо — в материале «Холода».

Рейтинг Expat Insider составляется на базе глубинных опросов — каждый респондент должен заполнить анкету. В итоговый рейтинг попадают только те страны, из которых было получено не менее 50 анкет. В 2025 году в опросе приняли участие более 10 тысяч человек из 172 разных стран, которые рассказали о своем опыте переезда, работы и адаптации в новой среде. В итоговый рейтинг 2025 года вошло 46 государств — на семь меньше, чем в прошлом году.

Рейтинг складывается на основе позиций каждой страны в профильных субрейтингах, где экспаты оценивали такие факторы, как качество жизни, простота адаптации, работа за рубежом, удовлетворенность финансовым положением на новом месте, а также бытовой комфорт (жилье, оформление документов и бюрократия, язык и цифровизация), безопасность и уровень личного счастья.

Дорогая и неудобная Европа

Большую часть нижней десятки рейтинга занимают европейские страны: Италия (37 место), Швеция (38 место), Норвегия (39 место), Великобритания (41 место), Германия (42 место) и Финляндия (43 место).

Европейские страны показывают отличные результаты в субрейтингах по экологии и состоянию окружающей среды, однако значительно уступают другим по остальным параметрам. Экспаты в этих странах жалуются на высокие цены, низкую доступность медицинских и государственных услуг, а также сложности с языковой адаптацией. Например, в Великобритании иммигранты недовольны медициной и высокой стоимостью жилья. В Италии и Германии экспаты испытывают трудности с цифровизацией и административными вопросами.

«Богатство само по себе не делает человека счастливым, особенно если все заработанные деньги мгновенно съедаются высокой стоимостью жизни», — говорит главный редактор компании InterNations, которая организует опрос экспатов и создание рейтинга, Катрин Чудоба.

Она также отмечает, что ни одна из этих стран не оказалась в топе подрейтинга по уровню личного счастья. По этому параметру лучшая позиция среди европейских стран, которые попали в антитоп-10, у Италии — 26-е место.

Новичками в нижней десятке рейтинга в 2025 году оказались Швеция и Южная Корея. «Южная Корея в этом году столкнулась с самым резким падением в наших рейтингах, и это связано с ухудшением показателей практически по всем направлениям нашего исследования», — сказала Чудоба, выделяя проблемы в здравоохранении, безопасности, политической стабильности и финансовом комфорте экспатов.

Южная Корея за год упала на 21 позицию, заняв 44-е место и попав в тройку худших вместе с Турцией (45 место) и Кувейтом (46). Экспаты в этих странах сходятся во мнении, что там тяжело работать из-за сильно отличающейся культуры и отношения к работе.

Канада (40 место) входит в десятку худших второй год подряд. Одна из главных проблем иммигрантов там — финансы. Экспаты жалуются на высокие цены, особенно на стоимость общественного транспорта и жилья.

Лучшие для жизни

В рамках исследования InterNations выделили отдельный подрейтинг стран с самым высоким качеством жизни — один из ключевых индексов Expat Insider 2025. Он отражает, насколько комфортно экспатам жить в той или иной стране: оцениваются экология, безопасность, доступность медицины, транспорт, досуг и общее удовлетворение жизнью.

В этом году лидером снова стала Испания, которая удерживает первое место по качеству жизни среди экспатов с 2022 года. Здесь довольны своей жизнью 84% иммигрантов — это значительно выше среднемирового показателя в 67%. Страна привлекает комфортным климатом, богатой культурой, активной ночной жизнью и множеством возможностей для спорта и отдыха. Более 80% респондентов считают, что в Испании доступная, недорогая и качественная медицина и хороший общественный транспорт.

«Качество продуктов питания, здравоохранения, транспорта и экологии превосходное», — прокомментировал свою жизнь в Мадриде экспат из США.

Второе место по качеству жизни занимают ОАЭ. Главное преимущество Эмиратов — безопасность, что отметили все опрошенные экспаты. К другим плюсам респонденты относят политическую стабильность и качество медицины, хотя, по их мнению, ее стоимость завышена.

Как и в случае с антитоп-10, большинство стран в этом рейтинге — европейские: Испания — лидер подрейтинга, Австрия (4 место), Люксембург (5 место), Чехия (8 место) и Португалия (10 место). Но, несмотря на то, что они демонстрируют хорошие результаты по различным позициям, у них есть слабые стороны. Например, в Австрии не все хорошо с безопасностью и политической стабильностью, а в Люксембурге плохой выбор досуга. Чехия и Португалия проигрывают в качестве медицины.

Шанхай. Фото: Pexels

Значительно улучшил свои позиции в 2025 году Китай, который поднялся на шестое место, хотя в 2024 году занимал только 19-е. Страна стала значительно безопаснее и улучшила свои показатели по качеству досуга. Экспаты по всему Китаю хвалят скорость и качество общественного транспорта и эффективность онлайн-покупок, которые значительно экономят время.

«Если вы что-то купили и хотите вернуть, просто оставьте это у двери, и у вас заберут», — говорит голландский экспат и трэвел-блогер Крис Оберман.

Еще один большой плюс Китая — карьерные возможности для иммигрантов. Респонденты также отмечают, что здесь справедливо оплачивают выполненную работу. «Перспективы карьерного роста в глазах экспатов улучшились, гарантии занятости стали выше, чем год назад, и даже баланс между работой и личной жизнью улучшился», — отметила автор исследования Катрин Чудоба.

Только 6% экспатов в Китае пожаловались на нехватку денег для комфортной жизни. За последние годы общая удовлетворенность своей карьерой в Китае среди экспатов выросла с 68% до 76%. «Жизнь становится все лучше и лучше с тех пор, как я приехал сюда. Зарплаты выросли, но стоимость жизни осталась прежней», — сообщила американка, переехавшая в Далянь.

Лучшие из лучших

Главный рейтинг Expat Insider 2025 объединяет все ключевые показатели: от качества жизни и финансового благополучия до легкой адаптации и карьерных возможностей. Большинство мест в десятке лидеров занимают латиноамериканские и азиатские страны.

Новичками в топ-10 стали Китай (6 место) и Малайзия (10 место). Вместе с Таиландом (4 место), Вьетнамом (5 место) и Индонезией (8 место) все эти государства представляют блок азиатских стран, которые заняли половину списка.

Иммигрантов, живущих в Азии, объединяет удовлетворенность своим финансовым положением, а также бытовым комфортом. Например, во всех пяти странах нет проблем с поиском жилья. Только Китай занимает 11-е место (из 46) в плане доступности проживания, и это худший результат среди представленных стран.

Эти азиатские страны (помимо Малайзии) входят в топ-10 по уровню счастья экспатов. Однако не все мигранты довольны своим качеством жизни там. Например, Индонезия занимает 40 место по этому показателю, так как туда сложно добраться, там загрязненная окружающая среда, недоступная медицина и проблемы с безопасностью.

10 место занимает Малайзия, где экспатам легко в бытовом плане — у них нет проблем с языком и поиском жилья. Кроме того, в этой стране они чувствуют себя финансово благополучными.

На 9 месте — единственная в топ-10 европейская страна — Испания. Это одна из самых комфортных для жизни стран (2 место), однако она проигрывает по необходимым для экспатов условиям: жилье, язык и документооборот (23 место в подрейтинге) и наличие работы (27 место в подрейтинге).

Индонезия занимает 8 место. В этой стране самые дружелюбные местные жители, понятная культура и высокая вероятность обрести новых знакомых и друзей. Кроме того, в Индонезии несложно найти жилье и варианты досуга.

На 7 месте страна Ближнего Востока — ОАЭ, которая является самой комфортной по качеству жизни. Однако там иммигранты недовольны своим располагаемым доходом (38 место) и в целом уровень удовлетворенности жизнью за границей средний (17 место).

В Китае, который находится на 6 позиции, наоборот, экспаты довольны своим финансовым благополучием. Иммигранты также назвали эту страну лучшей для путешествий. Кроме того, там хорошие карьерные перспективы и зарплаты, но плохая цифровизация и знание местными жителями международных языков.

5-е место — Вьетнам

Вьетнам — страна, где иностранцы больше всего довольны своим финансовым положением. Экспаты отмечают, что во Вьетнаме хорошие карьерные перспективы и неплохие зарплаты. Местные жители относятся к приезжим дружелюбно, и найти жилье тут не составляет труда.

Ханой. Фото: Alamy

Тем не менее иммигрантам не нравится во Вьетнаме окружающая среда и климат, бюрократия, уровень цифровизации и сложности с общественным транспортом, которые не позволяют комфортно путешествовать.

4-е место — Таиланд

Основное преимущество Таиланда — это простота адаптации. В этой стране местные жители дружелюбны по отношению к иностранцам. Кроме того, в Таиланде можно легко снять жилье, поехать отдыхать и даже найти доступную и качественную медицину. Однако среди минусов экспаты выделяют климат, безопасность и цифровизацию.

3-е место — Мексика

Мексика отличается своей простотой обустройства и комфортными финансовыми условиями. Здесь экспатам легче всех привыкнуть к местной культуре и завести друзей среди жителей.

«Мне нравится погода, доступная и свежая еда, культура и приятные люди», — отмечает канадский иммигрант, живущий в Ахихике.

В то же время качество жизни в Мексике находится на среднем уровне (23 место). Среди проблем мигранты выделяют: здравоохранение, возможности для путешествий, безопасность и плохое качество воздуха. Последние два пункта — одни из самых плохих в мире.

Мигранты едут в Мексику в основном из-за работы. Они отмечают, что в стране есть большие карьерные возможности, а в компаниях соблюдается баланс между работой и личной жизнью.

2-е место — Колумбия

На втором месте в рейтинге лучших стран для экспатов — Колумбия, которая за год поднялась на пять позиций. Главное преимущество страны перед другими — финансовое благополучие иммигрантов и низкая стоимость жизни. 81% экспатов довольны своим денежным положением в Колумбии (в мире — 54%).

В то же время стоит отметить, что 57% экспатов не работают в местных компаниях и 92% респондентов хватает денег для комфортной жизни в стране. Помимо хорошего финансового положения, иммигранты в Колумбии довольны своей социальной жизнью и чувствуют себя как дома среди местных жителей.

«Я на пенсии, поэтому наслаждаюсь размеренным ритмом жизни здесь, в Колумбии», — отметил в анкете американский иммигрант, который живет в Боготе.

Однако для жизни в латиноамериканской стране надо знать испанский язык и быть готовым к тому, что документы или справки невозможно получить онлайн. Кроме того, мигрантов смущает ситуация с безопасностью и политической нестабильностью. Это ставит Колумбию только на 18-е место в подрейтинге качества жизни.

Панама на вершине

В рейтинге лучших стран для экспатов второй год подряд первое место занимает Панама. 94% экспатов, которые переехали в эту страну, довольны своей жизнью там. Это самый высокий показатель среди всех участников рейтинга. Особенно нравится жизнь в Панаме экспатам-пенсионерам — 35% респондентов из этой страны уже вышли на пенсию. Из них 18% заявили, что переехали как раз с целью завершить профессиональный путь.

По качеству жизни Панама занимает третье место, так как здесь много возможностей для путешествий, доступный и дешевый общественный транспорт, красивая природа, хорошее питание и много возможностей заниматься спортом. При переезде у иммигрантов не было проблем с визами и жильем, а также с работой.

Панама. Фото: Unsplash

Более трети (35%) экспатов планируют остаться в Панаме на всю жизнь. Для сравнения — в мире только 24% иммигрантов хотят прожить в стране, в которую они переехали, до старости. На это решение влияет гостеприимство и дружелюбие местных жителей, а также доходы, которых хватает на комфортную жизнь.

Однако иммигранты выделяют и минусы Панамы. Например, плохая доступность экологически чистых товаров и услуг (например, возобновляемых источников энергии и органических продуктов питания), слабые транспортная инфраструктура и цифровизация государственных услуг.

«Панама занимает первые три места по всем индексам и входит в первую десятку почти по всем подкатегориям нашего исследования, что весьма впечатляет», — рассказала главный редактор InterNations Катрин Чудоба. По ее словам, Панаму делает привлекательной «идеальное сочетание приличной инфраструктуры по доступным ценам», «приятный климат» и «открытая, дружелюбная культура, в которую легко можно интегрироваться».

