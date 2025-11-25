EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»

Соцсети восхищаются им и ставят в пример. Но на самом деле все было не так
6 минут чтения 00:01 25 ноября
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»

История Пабло Акуньи из Парагвая, который с рождения был лишен рук и ног, завирусилась в соцсетях. Жена бросила его с двумя дочерьми, когда младшей было несколько месяцев. В медиа восхищаются тем, что мужчина поднял дочерей «в одиночку», и называют его примерным отцом. Однако на самом деле Пабло Акунья не может ни перемещаться, ни обслуживать себя сам — и все бытовые хлопоты легли на другого человека. «Холод» рассказывает историю женщины, оставшейся в тени.

«По-настоящему быть отцом»

Пабло Акунья родился с генетической аномалией: у него не было рук, а ноги не развились до конца. В его родном парагвайском городе Сан-Педро-дель-Парана его называли «человек в тележке». Дело в том, что долгое время семья не могла купить инвалидную коляску, и Акунья передвигался на деревянной тачке. А потом, когда журналисты подарили ему современную коляску, оказалось, что передвигаться на тачке ему удобнее — и он продолжил использовать ее и даже в ней спать.

Некоторое время Пабло Акунья был женат — о том, как он познакомился с супругой, медиа не пишут. Когда ему было около 30, у них с женой родилась дочь, а спустя три года — вторая. Но когда старшей дочери было три года, а младшей — четыре месяца, жена ушла из семьи.

Дети остались жить с отцом — и сейчас они уже взрослые. По их словам, несмотря на трудности, их детство было счастливым. Младшая дочь, Элида, говорила в интервью парагвайскому изданию La Cronica: «Мой отец — это мой мир. Он мой друг, человек, которому я могу довериться. Я никогда не видела его грустным или злым — он всегда радостный. И дает мне хорошие советы, хотя даже не учился в школе. Он очень умен. Я восхищаюсь им. Он лучший отец на свете».

Акунья с младшей дочерью Элидой. Фото: Nación Media

Впервые историю Пабло Акуньи парагвайские журналисты рассказали в 2017 году. Она быстро разошлась в региональных медиа и соцсетях. Тогда в материалах рассказывали, что он живет без рук и ног — а пожилая мама заботится о нем. Журналисты писали, что семье нужна помощь, и просили власти обратить внимание на эту ситуацию.

Прошло пару лет, историю семьи Акунья заметили международные и даже российские издания — и с тех пор о ней регулярно пишут. В одном из материалов журналисты привели комментарий его дочери — и с тех пор образ мужчины в соцсетях начал меняться. 

Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Она в 9 раз выше египетских. Все спорят, кто ее построил: говорят об НЛО и нацистах. А как на самом деле?
Интернет и мемы7 минут чтения

В заголовках многих заметок Акунья предстает как пример героического отца, который сумел вырастить двух дочерей, несмотря на собственную инвалидность. Некоторые даже пишут, что он «вырастил дочерей в одиночку» и что он «заслуживает аплодисментов» за то, что «не бросил своих дочерей»: «Он может научить нас, что значит по-настоящему быть отцом». 

Журналисты утверждают, что Акунья «вырастил, выучил и обеспечил» своих детей

Даже то, что жена ушла от Пабло, «не стало для него препятствием перед тем, чтобы обеспечить детям счастливую жизнь», подчеркивают журналисты. В некоторых изданиях утверждают, что, несмотря на инвалидность, Пабло Акунья «вырастил, выучил и обеспечил» своих детей.

Однако в медиа редко рассказывают о том, какую роль в этом сыграла бабушка девочек — мать Пабло Акуньи. Если о ней упоминают, то зачастую лишь кратко, в конце материала.

«Я ему и мать, и отец»

Судя по всему, ее роль в семье — куда значительнее, чем может показаться. Сам Пабло Акунья не может ни передвигаться, ни обслуживать себя самостоятельно. Даже для того чтобы сходить в туалет, ему нужна помощь. 

Я переехала в Польшу и счастлива
Я переехала в Польшу и счастлива
Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии
Общество12 минут чтения

Есть лишь ограниченный набор действий, которые он может выполнить самостоятельно. Например, Акунья умеет отвечать на телефонные звонки — нажимает на экран телефона носом — и переключать каналы на телевизоре с помощью пульта тем же способом. Деревянную тачку, на которой он живет, всю жизнь катала его мать, которой сейчас должно быть уже больше 90 лет.

Игнасиа дель Валле — вдова военного. Всего она родила и вырастила шестерых детей. Как рассказывали местные СМИ, один из ее сыновей — Пабло — родился крошечным. Ни она, ни ее муж не знали, что делать: в местности, где они жили, медицинскую помощь получить было трудно. В ближайшую больницу новорожденного понес муж Игнасиа: сама она не могла уйти из дома, потому что нужно было следить за остальными детьми. Отец пробыл вместе с Пабло в больнице два или три месяца, а потом они вернулись домой.

Акунья с матерью. Фото: Nación Media

С тех пор мать всегда была рядом с сыном и во всем ему помогала. «Я ему и отец, и мать, и та, что была с ним всю жизнь. Теперь мы стареем вместе», — говорила Игнасиа в интервью парагвайскому телеканалу. Она называет Пабло «самым счастливым» из всех ее детей — потому что ему досталось особое внимание. Сына, которому в 2021 году исполнилось 60 лет, мать по-прежнему называла малышом. 

Содержала семью всю жизнь тоже она: они жили на пенсию, которая женщина получала как вдова военнослужащего. Кроме того, Игнасии помогали деньгами другие дети, а еще друзья и соседи. 

Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
Мир9 минут чтения

Со временем она состарилась настолько, что ей уже было тяжело ухаживать за сыном. К этому моменту внучки успели повзрослеть и переехать — теперь одна из них вернулась в родной город заботиться о бабушке и отце. Для этого ей пришлось бросить работу.

Некоторые пользователи соцсетей, узнав об этом, возмутились. Они предположили, что именно на Игнасию легли основные заботы по воспитанию внучек — помимо того, что она и так заботилась о сыне с инвалидностью. Многие писали, что нечестно так мало говорить о ее вкладе.

«Всю тяжелейшую работу сделали и делают женщины»

«Есть у меня смутное подозрение, что всех-таки вырастила бабушка», «Всю тяжелейшую работу сделали и делают женщины, заслуги пытаются приписать мужику», «Хоть один раз он смог покормить их, искупать, поменять памперс, завязать шнурки?», «Это пост не об отце-одиночке, а о женщине, которая, помимо сына с инвалидностью, вырастила еще и его детей», — так комментировали эту историю в соцсетях. 

Материалы о Пабло и его семье продолжают всплывать в соцсетях, хотя последнее интервью с его дочерью было опубликовано в 2021 году. Что с ними сейчас — неизвестно. Однако на тот момент Игнасия, ее сын и внучка Элида вместе жили в съемном доме. В заголовке говорилось, что Акунья «в одиночку вырастил двух дочерей».

Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства.
Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Автор:Маша Морозова
Редактор:Юлия Дудкина
Фото:Nación Media

Посмотрите другие материалы

Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Общество
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Соцсети восхищаются им и ставят в пример. Но на самом деле все было не так
00:01 25 ноября
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Общество
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Теперь пытаюсь строить новую жизнь, но не теряю надежды вернуться на родину
00:01
Тело на обочине
Криминал
Тело на обочине
На трассе в подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Преступников пытались поймать полиция и вооруженные уличные гонщики, но жертв становилось все больше
17:00 23 ноября
Семейную пару из России расчленили в ОАЭ
Криминал
Семейную пару из России расчленили в ОАЭ
Он был «обаятельным мошенником» и хвастался близостью к Дурову, а она продвигала духовные практики. Их тела нашли в пакетах
00:01 23 ноября
«Человеческое сафари» для богатых
Мир
«Человеческое сафари» для богатых
Россияне и другие иностранцы могли платить десятки тысяч евро, чтобы пострелять по людям. Дети стоили дороже всего
17:00 22 ноября
Лучший на своем курсе
Криминал
Лучший на своем курсе
Загадочное убийство перспективного выпускника бизнес-школы раскрыли лишь спустя десятилетия — благодаря флаеру и телешоу
00:01 22 ноября

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии