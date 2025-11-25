Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»

Соцсети восхищаются им и ставят в пример. Но на самом деле все было не так

История Пабло Акуньи из Парагвая, который с рождения был лишен рук и ног, завирусилась в соцсетях. Жена бросила его с двумя дочерьми, когда младшей было несколько месяцев. В медиа восхищаются тем, что мужчина поднял дочерей «в одиночку», и называют его примерным отцом. Однако на самом деле Пабло Акунья не может ни перемещаться, ни обслуживать себя сам — и все бытовые хлопоты легли на другого человека. «Холод» рассказывает историю женщины, оставшейся в тени.

«По-настоящему быть отцом»

Пабло Акунья родился с генетической аномалией: у него не было рук, а ноги не развились до конца. В его родном парагвайском городе Сан-Педро-дель-Парана его называли «человек в тележке». Дело в том, что долгое время семья не могла купить инвалидную коляску, и Акунья передвигался на деревянной тачке. А потом, когда журналисты подарили ему современную коляску, оказалось, что передвигаться на тачке ему удобнее — и он продолжил использовать ее и даже в ней спать.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

Некоторое время Пабло Акунья был женат — о том, как он познакомился с супругой, медиа не пишут. Когда ему было около 30, у них с женой родилась дочь, а спустя три года — вторая. Но когда старшей дочери было три года, а младшей — четыре месяца, жена ушла из семьи.

Дети остались жить с отцом — и сейчас они уже взрослые. По их словам, несмотря на трудности, их детство было счастливым. Младшая дочь, Элида, говорила в интервью парагвайскому изданию La Cronica: «Мой отец — это мой мир. Он мой друг, человек, которому я могу довериться. Я никогда не видела его грустным или злым — он всегда радостный. И дает мне хорошие советы, хотя даже не учился в школе. Он очень умен. Я восхищаюсь им. Он лучший отец на свете».

Акунья с младшей дочерью Элидой. Фото: Nación Media

Впервые историю Пабло Акуньи парагвайские журналисты рассказали в 2017 году. Она быстро разошлась в региональных медиа и соцсетях. Тогда в материалах рассказывали, что он живет без рук и ног — а пожилая мама заботится о нем. Журналисты писали, что семье нужна помощь, и просили власти обратить внимание на эту ситуацию.

Прошло пару лет, историю семьи Акунья заметили международные и даже российские издания — и с тех пор о ней регулярно пишут. В одном из материалов журналисты привели комментарий его дочери — и с тех пор образ мужчины в соцсетях начал меняться.

Загадочная пирамида появилась в Антарктиде Она в 9 раз выше египетских. Все спорят, кто ее построил: говорят об НЛО и нацистах. А как на самом деле? Интернет и мемы 7 минут чтения

В заголовках многих заметок Акунья предстает как пример героического отца, который сумел вырастить двух дочерей, несмотря на собственную инвалидность. Некоторые даже пишут, что он «вырастил дочерей в одиночку» и что он «заслуживает аплодисментов» за то, что «не бросил своих дочерей»: «Он может научить нас, что значит по-настоящему быть отцом».

Журналисты утверждают, что Акунья «вырастил, выучил и обеспечил» своих детей

Даже то, что жена ушла от Пабло, «не стало для него препятствием перед тем, чтобы обеспечить детям счастливую жизнь», подчеркивают журналисты. В некоторых изданиях утверждают, что, несмотря на инвалидность, Пабло Акунья «вырастил, выучил и обеспечил» своих детей.

Однако в медиа редко рассказывают о том, какую роль в этом сыграла бабушка девочек — мать Пабло Акуньи. Если о ней упоминают, то зачастую лишь кратко, в конце материала.

«Я ему и мать, и отец»

Судя по всему, ее роль в семье — куда значительнее, чем может показаться. Сам Пабло Акунья не может ни передвигаться, ни обслуживать себя самостоятельно. Даже для того чтобы сходить в туалет, ему нужна помощь.

Я переехала в Польшу и счастлива Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии Общество 12 минут чтения

Есть лишь ограниченный набор действий, которые он может выполнить самостоятельно. Например, Акунья умеет отвечать на телефонные звонки — нажимает на экран телефона носом — и переключать каналы на телевизоре с помощью пульта тем же способом. Деревянную тачку, на которой он живет, всю жизнь катала его мать, которой сейчас должно быть уже больше 90 лет.

Игнасиа дель Валле — вдова военного. Всего она родила и вырастила шестерых детей. Как рассказывали местные СМИ, один из ее сыновей — Пабло — родился крошечным. Ни она, ни ее муж не знали, что делать: в местности, где они жили, медицинскую помощь получить было трудно. В ближайшую больницу новорожденного понес муж Игнасиа: сама она не могла уйти из дома, потому что нужно было следить за остальными детьми. Отец пробыл вместе с Пабло в больнице два или три месяца, а потом они вернулись домой.

Акунья с матерью. Фото: Nación Media

С тех пор мать всегда была рядом с сыном и во всем ему помогала. «Я ему и отец, и мать, и та, что была с ним всю жизнь. Теперь мы стареем вместе», — говорила Игнасиа в интервью парагвайскому телеканалу. Она называет Пабло «самым счастливым» из всех ее детей — потому что ему досталось особое внимание. Сына, которому в 2021 году исполнилось 60 лет, мать по-прежнему называла малышом.

Содержала семью всю жизнь тоже она: они жили на пенсию, которая женщина получала как вдова военнослужащего. Кроме того, Игнасии помогали деньгами другие дети, а еще друзья и соседи.

Крупнейший скандал в истории Би-би-си Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов Мир 9 минут чтения

Со временем она состарилась настолько, что ей уже было тяжело ухаживать за сыном. К этому моменту внучки успели повзрослеть и переехать — теперь одна из них вернулась в родной город заботиться о бабушке и отце. Для этого ей пришлось бросить работу.

Некоторые пользователи соцсетей, узнав об этом, возмутились. Они предположили, что именно на Игнасию легли основные заботы по воспитанию внучек — помимо того, что она и так заботилась о сыне с инвалидностью. Многие писали, что нечестно так мало говорить о ее вкладе.

«Всю тяжелейшую работу сделали и делают женщины»

«Есть у меня смутное подозрение, что всех-таки вырастила бабушка», «Всю тяжелейшую работу сделали и делают женщины, заслуги пытаются приписать мужику», «Хоть один раз он смог покормить их, искупать, поменять памперс, завязать шнурки?», «Это пост не об отце-одиночке, а о женщине, которая, помимо сына с инвалидностью, вырастила еще и его детей», — так комментировали эту историю в соцсетях.

Материалы о Пабло и его семье продолжают всплывать в соцсетях, хотя последнее интервью с его дочерью было опубликовано в 2021 году. Что с ними сейчас — неизвестно. Однако на тот момент Игнасия, ее сын и внучка Элида вместе жили в съемном доме. В заголовке говорилось, что Акунья «в одиночку вырастил двух дочерей».

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности