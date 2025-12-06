Жест варварства

Обычная вечерняя прогулка с собакой обернулась кошмаром для жительницы Франции: она нашла человеческие кости. Эта находка дала начало долгому расследованию, и даже личность жертвы смогли установить не сразу. Как кости оказались в спокойном жилом районе и каким образом удалось раскрыть это преступление — в материале «Холода».

Вечером 31 августа 2017 года жительница коммуны Вернуйе, расположенной примерно в 45 километрах от центра Парижа, вместе со своей дочерью вышла на улицу, чтобы выгулять собаку. Обычно летними вечерами они гуляли по своей любимой, тихой и спокойной дороге. Но в этот раз прогулка не задалась.

«Тем вечером мы были очень осторожны, потому что накануне нашли кость — думали, это была кость животного. Мы не хотели, чтобы собака ее подобрала, поэтому наблюдали особенно внимательно», — вспоминала она.

В какой-то момент дочь закричала: «Мама, тут человеческий череп! Смотри!» Рядом с черепом женщина увидела одну кость. Быстро вернувшись домой, она немедленно позвонила в полицию.

В тот день на дежурстве был полицейский Жоэль Висенте. Расследование поручили вести именно ему. Вместе с коллегами он тем же вечером выехал на место, где рядом с мешками с обугленным строительным мусором и сожженными шинами обнаружил останки. «На костях не осталось почти ничего, не было плоти. Были зубы, которые изъяли, и волосы, которые также забрали [полицейские]», — вспоминал Висенте.

Идентифицировать жертву без экспертиз было невозможно. По словам главы следственной бригады Людивин Рюо, нельзя было даже понять, женщина это или мужчина. Для идентификации полицейские обратились в Институт криминалистических исследований Национальной жандармерии.

Эксперт-антрополог Франк Ноло, изучив кости, установил, что тело было расчленено. На это, по его словам, указывали характерные следы в районе головы, коленей и кистей рук. Ноло и коллеги пришли к выводу, что преступники сделали это с помощью металлической пилы или некоего похожего на пилу инструмента.

Чтобы установить рост человека, Ноло с коллегами разложили кости в анатомической последовательности, пытаясь воссоздать скелет. Они пришли к выводу, что жертва была ростом от 152 до 158 сантиметров. СМИ, ссылаясь на результаты ДНК-экспертизы, писали, что останки могли принадлежать девочке, но экспертная группа установила, что погибшая была женщиной в возрасте между 50 и 70 годами.

Им также удалось выяснить, что смерть наступила примерно 28 августа, приблизительно за три дня до того, как нашли тело. Это, однако, не помогло определить личность жертвы — в базе пропавших людей не оказалось человека, данные которого подходили бы под описание экспертизы.

Таинственное исчезновение

16 октября 2017 года недавно вышедший на пенсию 65-летний парижский таксист Филипп Маршан пришел в полицию парижского пригорода Булонь-Бийанкур, чтобы заявить о пропаже своей невесты Анн-Мари Риши. Он рассказал, что обнаружил исчезновение, вернувшись из больницы, где пробыл месяц из-за перелома шейки бедра.

Анн-Мари Риши, бывшей сотруднице транспортной компании RATP, на тот момент было 68 лет. За свою жизнь она трижды была замужем, два раза овдовела и один раз развелась. В первом браке у нее родился сын Оливье. Он рассказывал, что и третий муж Риши к моменту ее исчезновения умер.

Анн-Мари Риши. Фото: страница Анн-Мари в Facebook

Как рассказывал адвокат Оливье, в первом браке Анн-Мари пробыла более 20 лет. Ее муж изменил ей, когда их сыну было примерно шесть лет. По словам Оливье, после этого совместная жизнь стала «адом» как для его отца, так и для матери — Риши так никогда его и не простила. В итоге ее муж покончил с собой. Тело обнаружил Оливье, которому на тот момент было 14 лет.



«Я нашел своего отца повесившимся на двери», — вспоминал он. Юноша обвинил Риши в самоубийстве отца, переехал к бабушке и дедушке и отдалился от матери.

С последним партнером, Маршаном, Риши познакомилась за два года до своей пропажи, в декабре 2015 года, благодаря общему другу. По словам Маршана, это случилось на «вечеринке эротического характера». Они быстро стали жить вместе.

Незадолго до пропажи Риши опубликовала фотографию Маршана. Также в ее соцсетях были фото из путешествия на юго-восток Франции и снимок на фоне машины с подписью: «Подарок на помолвку от Филиппа [Маршана]». «Было видно, что она счастлива», — говорил Оливье, узнававший о жизни матери из соцсетей.

Филипп Маршан. Фото: страница Анн-Мари в Facebook

Маршан до Риши тоже успел побывать в долгих отношениях — с бывшей женой он прожил вместе 32 года. Они познакомились, когда ему было около 30 лет, и в браке у них родилась дочь. Выйдя на пенсию, Маршан развелся.

Беспокойный характер

Во время визита в полицию после пропажи Риши Маршан показал следователям последние сообщения от нее, датированные началом октября. Там говорилось, что она находится у подруги в городе Камбре на севере Франции. Она извинялась, что не навестила его в больнице и уехала без предупреждения. Последнее сообщение было от 8 октября. В нем Риши сообщила, что скоро вернется. Полиция начала расследование, но далеко не продвинулась: сотрудников было слишком мало, а дел — слишком много.

Маршан рассказывал полицейским, что часто ссорился с невестой. Он не хотел эксклюзивных отношений после 30 лет брака, у Анн-Мари же были другие взгляды на их совместную жизнь.

Из-за этого, по словам Маршана, они и поссорились в последний раз, в день, когда он сломал шейку бедра и попал в больницу. Анн-Мари, как он утверждал, в это время была дома и открыла дверь скорой помощи.

Как вспоминал полицейский Жоэль Висенте, Маршан говорил, что у Анн-Мари «беспокойный характер». Он говорил о ее психологических проблемах и даже заявил, что она страдает «биполярным расстройством с шизофреническими наклонностями». По словам Маршана, она ушла из дома без необходимых медикаментов.

Анн-Мари и Маршан. Фото: страница Анн-Мари в Facebook

Все вещи Анн-Мари остались в квартире Маршана в Булонь-Бийанкуре. Среди них была ее сумочка с удостоверением личности и банковской картой. Маршан сказал полицейским, что она ушла лишь со своим мобильным телефоном и паспортом, говорила глава следственной группы Людивин Рюо.

В январе 2019 года, примерно через 15 месяцев после пропажи невесты, Маршан отправил электронное письмо в подразделение по борьбе с преступлениями против личности, спросив о том, как продвигается расследование. Незадолго до этого новые сотрудники полиции, пришедшие в это подразделение в 2018 году, обнаружили странность, на которую их предшественники не обратили внимание: 8 октября 2017 года, когда Анн-Мари Риши якобы отправляла сообщение из Камбре, ее телефон на самом деле находился где-то неподалеку от квартиры Маршана.

Полицейские возобновили расследование и снова начали искать Анн-Мари Риши. В этот раз они направились домой к Маршану, вспоминал Висенте. Они обнаружили, что все личные вещи Анн-Мари пропали, осталась только расческа. С нее сняли образцы ДНК и добавили в национальную базу. Они совпали с имеющимися в базе образцами ДНК останков.

Улики на счетах

Маршану не сообщили о том, что Анн-Мари мертва, — следователи объяснили это тем, что в делах об убийствах женщин подозреваемыми нередко становятся их партнеры. Следователи начали втайне разрабатывать версию о том, что ее убил Маршан.

Прослушав звонки, в частности в скорую, следователи поняли: детали в рассказе о его переломе не сходятся — по одной из версий, он получил травму при пробежке, по другой — когда упал у себя дома.

Следователи также проверили слова Маршана о психологическом здоровье Анн-Мари. Они изучили ее медицинскую историю и обнаружили, что у нее было несколько депрессивных эпизодов, но ни биполярного расстройства, ни шизофренических тенденций у нее никогда не фиксировали.

Следователи также поставили Маршана на прослушку и услышали, как в разговоре с одним из своих приятелей он называл Анн-Мари «сумасшедшей» и «истеричкой».

Банковские счета Риши, как оказалось, по-прежнему были активны — даже после исчезновения ее банковской карточкой регулярно пользовались. Следователи задались вопросом, кто опустошает счета. Они сравнили данные банковских счетов Риши с данными счетов Маршана и поняли, что ее картой пользовался именно он. Со счета Анн-Мари с момента ее пропажи было потрачено около 30 тысяч евро, в то время как с карты Маршана — лишь четыре тысячи евро, говорила адвокат сына Риши Анн Буйон.



Больше всего следователей заинтересовали две покупки, вспоминали они. В ночь, когда, согласно экспертизе, тело Анн-Мари было сожжено, Маршан заправился в Исси-ле-Мулино, примерно в четырех километрах от Булонь-Бийанкура. Вторая покупка была сделана в хозяйственном магазине там же. Согласно чекам, Маршан купил строительные мешки. Следствие посчитало, что это могли быть те же мешки, что позднее нашли рядом с останками.

Следствию удалось отследить перемещения машины Маршана с помощью встроенной в его автомобиль для подключения к интернету сим-карты. Выяснилось, что в ночь, когда тело Анн-Мари сожгли, машина Маршана была в Вернуйе, где нашли ее останки, — в то время как его телефон всю ночь был дома.

«Она хотела всего меня»

В шесть утра 15 октября 2019 года полицейские пришли домой к Маршану. Ему сообщили о смерти Анн-Мари и — сразу после этого — о том, что его задерживают по подозрению в убийстве.

Следователь Рюо участвовала в допросах Маршана. Она вспоминала: он говорил, что не понимает, что ему вменяют, и отрицал свою причастность к убийству Анн-Мари. Однако, когда ему показали улики, он «ощутил себя загнанным в угол» и признался, что задушил свою партнершу. По его словам, Анн-Мари подозревала его в измене, набросилась на него и начала его душить, а он ответил ей тем же. Она упала, он упал на нее и затем понял, что та не дышит.

Осознав случившееся, Маршан решил избавляться от тела. Он купил мешки, заплатив за них картой убитой невесты, при этом не забыв воспользоваться собственной картой лояльности, на которую ему начислили баллы за покупку. После этого Маршан вернулся домой и расчленил тело пилой, в процессе выбив зубы молотком и срезав ножницами подушечки пальцев. Все это он делал для того, чтобы тело невозможно было идентифицировать. Говоря об этом следователям, Маршан жаловался, что ему сложно про это рассказывать.

Найденные кости Анн-Мари. Фото: Au bout de l’enquête — France Télévisions / Youtube

После расчленения тела Маршан сложил останки в мешки и поехал, сам не зная куда, чтобы от них избавиться, говорили адвокат самого Маршана, защитница Оливье, а также Рюо. В итоге он оказался в районе Вернуйе и решил, что это хорошая идея — выбросить мешки именно в этом месте, на укромной тропе.

Маршан разлил бензин, купленный за несколько часов до этого, зажег спичку и бросил ее на мешки. Они не загорались, поэтому он подошел поближе, чтобы разжечь огонь, но именно в этот момент мешки резко вспыхнули. Именно тогда-то Маршан и упал, сломав шейку бедра. Из-за перелома идти он уже не мог, и до машины ему пришлось ползти. Добравшись до дома, он вызвал скорую.

Изабель Тейе, проводившая психиатрическую экспертизу Маршана, вспоминала, что быстро установила с ним контакт. По ее словам, про Анн-Мари он говорил: «Она хотела всего меня».

«Я хотел ее успокоить»

Маршан утверждал, что не хотел убивать свою спутницу. «Я хотел ее успокоить, не заметил, что она задыхается. Я не хотел ее убивать. Я ее любил, зачем мне это было делать? У нас были планы, я серьезно думал о будущем с ней», — говорил он.

После убийства, по его словам, Маршан несколько минут был в оцепенении, а затем «выбрал худший вариант — избавиться от тела».

Процесс над Маршаном начался в суде присяжных Ивелина в Версале 6 марта 2023 года. Когда он появился в суде, то Оливье, по его воспоминаниям, сказал сам себе: «Но это не он это [убийство] совершил. Это не может быть он». Настолько, по его словам, Маршан не был похож на убийцу.

На третий день слушаний Маршан подробно рассказал о начале их с Анн-Мари отношений. Он описал развитие своих романтических чувств, а затем — ее психологические трудности, в частности госпитализации из-за «истерического состояния». Он признал, что вел распутную жизнь, тогда как для Анн-Мари их отношения были «скорее эксклюзивными».

«Я всем врал», — говорил Маршан. Своей дочери, бывшей жене, новым подругам он слал сообщения от имени Анн-Мари, чтобы создать впечатление, что она жива.

«Меня поймали на моей лжи. Я не хотел потерять уважение семьи и доброжелательное отношение соседей. Меня постоянно спрашивали о ее отсутствии. Это было очень тяжело», — объяснял Маршан на суде.

По поводу того, почему он так поступил с телом, Маршан сказал: «Я не могу объяснить этот жест варварства».

Приговор 70-летнему Маршану за убийство Анн-Мари Риши вынесли 10 марта 2023 года. Он получил 25 лет заключения и оспаривать приговор не стал.

Единственный сын Риши Оливье тоже присутствовал на слушании. В последний раз он виделся с матерью за 14 лет до того, как узнал о ее убийстве.

«Она умерла одна, ее похоронили одну. Нас на похоронах было трое: я, моя жена и сын», — сказал он.

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности