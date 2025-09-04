Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar

Производитель машин класса люкс Jaguar проходит через очень спорный ребрендинг. За один год компания поменяла буквально все: сняла с производства почти всю линейку автомобилей в пользу футуристичных электрокаров и даже отказалась от культового лого — фигурки ягуара. Компания ставит на новое поколение: в ее рекламе — «гендерно-нейтральные модели» и отсылки к woke-культуре. Все это должно спасти ее от падения продаж, но эксперты в это не верят и прогнозируют крах компании. Но даже издевки Илона Маска и Дональда Трампа не пошатнули веры Jaguar в выбранную стратегию. Новое британское упорство — в материале «Холода».

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

В ноябре 2024 года Jaguar анонсировал «новую эру» в жизни компании. Теперь Jaguar придерживается стиля «экспрессивный модернизм» — это смелые дизайнерские решения, которые должны привлекать внимание. По задумке, новые машины Jaguar должны отражать философию основателя бренда Уильяма Лайонса — «Ничего не копируй».

Для продвижения новой концепции Jaguar выпустил рекламный ролик, в котором не было ни одного автомобиля. Зато в видео снялись люди разных национальностей и возрастов — все они были в яркой одежде. Героев ролика CNN назвал «гендерно-нейтральными моделями». На фоне звучали новые слоганы компании: «Живи в полный цвет», «Стирай будничное» и «Ломай шаблоны».

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем Политика 22 минуты чтения

Ребрендинг Jaguar мало кто понял. Под видео пользователи писали, что Jaguar похоронил себя, шутили про новые гендерные местоимения для компании и говорили, что такая реклама подошла бы для одежды или «камней для андрогинов», а не для автомобиля. А основатель Tesla Илон Маск даже спросил в официальном аккаунте Jaguar, а продают ли они вообще машины.

«А цифра 00 в названии связана с количеством автомобилей, которые вы надеетесь продать?» — иронизировали пользователи под видео с презентацией концепт-кара.

Почти через год о ребрендинге узнал Дональд Трамп. Он заявил, что бренд ведет «глупую woke-кампанию», которая может привести к катастрофе, а ролик сравнил со скандальной рекламой джинсов American Eagle с актрисой Сидни Суини. Президент напомнил, что акции American Eagle выросли почти на 20% после релиза рекламы, а Jaguar, по его словам, терпит лишь неудачи.

«Кто захочет купить Jaguar после этой позорной рекламы?» — написал Трамп.

Хотя автолюбители называли Type 00 «Кибертраком для Барби» и «Бэтмобилем», в самой Jaguar модель считают «произведением искусства» и не намерены прогибаться под давлением хейтеров и менять изначальные планы.

Мощь Ф-1 в суперкаре для Барби

В ходе ребрендинга Jaguar поменял свой легендарный логотип в виде морды рычащего ягуара, вместо него теперь — надпись Jaguar, выполненная новым фирменным шрифтом из трех заглавных и трех строчных букв. Также на диски будет нанесена новая монограмма в виде круглого золотого значка с буквами J и r. В самой компании новую айдентику назвали «торжеством модернизма».

«Возрождение бренда мирового масштаба потребовало от нас бесстрашия. Это полная перезагрузка. Jaguar преобразился, чтобы вновь обрести свою уникальность и вдохновить новое поколение», — говорил управляющий директор Jaguar Роудон Гловер.

Компания также презентовала концепт-кар, который соответствует новой философии бренда, — электромобиль Jaguar Type 00. Обычно новые машины показывают на автомобильных выставках, но Jaguar выбрал для презентации своего авто Неделю искусств в Майами. Type 00 не похож ни на одну ранее выпущенную машину Jaguar, хотя его дизайн напоминает Cadillac Celestiq, если бы у него была кроссовер-версия.

Jaguar Type 00. Фото: Jaguar

У Type 00 нет привычных задних дверей и стекол заднего вида. Вместо этого концепт-кар оборудован камерами и экранами, которые показывают водителю, что происходит сзади и в слепых зонах. По всему кузову проходит особый графический элемент в виде тонких параллельных линий. Больше всего он заметен спереди, где он заменяет традиционную решетку радиатора и сочетается с ультратонкими светодиодными фарами.

Катастрофа на Тянь-Шане Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу Общество 16 минут чтения

Новые «Ягуары» получат самые мощные двигатели в истории компании: 986 лошадиных сил, что сравнимо с современными болидами Формулы-1. К примеру, у двигателя суперкара Ferrari 488, который разгоняется до 100 километров в час всего за три секунды, мощность двигателя составляет 660–710 лошадиных сил в зависимости от модификации.

История легенды

Jaguar всегда выделялся и выпускал необычные для своего времени машины. Во многом благодаря своему основателю — британцу Уильяму Лайонсу, который увлекался мотоциклами и автомобилями с юности. Уже в 13 лет он купил свой первый мотобайк у знакомого, ушедшего на Первую мировую войну. И хотя он был слишком молод, чтобы водить самому, он смог на нем заработать: собственноручно разобрал мотобайк, пересобрал с улучшенными деталями и продал его.

После школы Лайонс попробовал изучать судостроение, но быстро понял, что это дело ему не по душе. Вскоре по инициативе отца он перешел на практику в автомобильную компанию — сначала в Crossley Motors, где занимался машинами скорой помощи и военными грузовиками, а затем в Jackson Brothers, где изучал строение легковых машин.

«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами» Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи Мир 8 минут чтения

Примерно в то же время Лайонсу посчастливилось познакомиться со своим соседом Уильямом Уолмсли, заядлым автолюбителем, который в 1920 году спроектировал уникальную коляску для мотоцикла — это дополнительное кресло (иногда его называют «люлькой»), которое прикрепляют к основному мотоциклу. Уолмсли не придумал коляску, но он усовершенствовал ее, сделав более обтекаемый корпус с заостренным носом.

Уильям Лайонс, ок. 1920. Фото: Public Domain

Такое необычное кресло привлекло внимание мотоциклистов, и Уолмсли решил наладить небольшое производство вместе с друзьями в своем гараже. Каждую неделю они собирали по одной-две коляски под названием Swallow и продавали их по 28 фунтов (почти 118 тысяч рублей по нынешнему курсу с учетом инфляции). Постепенно дело росло: Уолмсли зарегистрировал дизайн, выпустил рекламную открытку и привлек свою жену Этель, которая занималась отделкой колясок.

Одним из покупателей коляски Swallow стал Уильям Лайонс. Он прицепил ее к своему мотоциклу Harley-Davidson и заметил, что его байк стал привлекать все больше внимания прохожих. Люди интересовались, где можно приобрести такую стильную люльку. Тогда Лайонс и понял — при правильной рекламе этих колясок можно заработать большие деньги.

Я уехал из Украины в Чехию За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию Общество 9 минут чтения

Так в 1922 году в Блэкпуле появилась компания Swallow Sidecar (SS), которую основали Лайонс и Уолмсли. Уже через несколько лет компания выпустила свой первый автомобиль SS1, а в 1935 году представила прорывную модель — SS Jaguar. Свое название — Jaguar Cars Limited — компания получила в 1945 году. Считается, что она отказалась от старого названия из-за негативных ассоциаций, которые вызывала аббревиатура SS.

Эпоха доминирования

С момента основания Jaguar выпускал уникальные машины. В 1935 году появился первый четырехдверный седан SS Jaguar 2½, а еще через 13 лет — самый быстрый на тот момент автомобиль Jaguar XK120, который развивал скорость до 203 километров в час. В середине XX века компания представила гоночный Jaguar D-Type, один из первых автомобилей с несущим кузовом, который является стандартом автопроизводства до сих пор. Эта модель считается одной из самых красивых в истории.

«Это самый красивый автомобиль в мире», — говорил создатель Ferrari Энцо Феррари о Jaguar E-Type.

Еще одна культовая модель — Jaguar E-Type — была представлена в 1961 году на автомобильной выставке в Женеве. Это был эталонный автомобиль для своего времени: в 1960-е годы машины стали делать не только практичными и простыми, но и более стильными и эстетичными. Когда создатель Ferrari Энцо Феррари впервые увидел Jaguar E-Type, он произнес: «Это самый красивый автомобиль в мире».

«Вспомните E-Type. Представляете, когда его увидели впервые? По сравнению с остальными он словно спустился с небес на землю», — говорил главный креативный директор Jaguar Land Rover Джерри Макговерн.

Одна из крупнейших отраслей России погрузилась в масштабный кризис Тысячи шахтеров рискуют остаться без работы, десятки компаний могут закрыться, а города — опустеть Экономика 17 минут чтения

В середине XX века Jaguar преуспевал во всем: компания делала уникальные красивые машины, которыми не мог похвастаться ни один другой автомобильный бренд. Тогда британские машины были не только стильными, но и практичными: в 1950-е годы пилоты на Jaguar пять раз побеждали в старейшей в мире 24-часовой автомобильной гонке на выносливость «24 часа Ле-Мана». Составить им конкуренцию в то время могла разве что Ferrari.

Индийский спаситель

Некоторые автомобильные эксперты считают, что проблемы Jaguar начались не в XXI веке, а намного раньше — когда Уильям Лайонс постепенно отходил от дел, а его детище стало переходить из рук в руки. В результате серии слияний 1965–1968 годов Jaguar оказался в составе крупнейшего в Британии автомобильного конгломерата British Leyland, известного также марками Land Rover и Mini. Их сотрудничество продлилось чуть меньше 20 лет, и после этого Jaguar снова стал независимой компанией до 1989 года — тогда его акции за 2,5 миллиарда долларов выкупил американский Ford Motor Company.

Jaguar X-Type. Фото: IFCAR / Wikimedia Commons

Проблемы начались сразу после смены владельцев. «Ягуары» по-прежнему выделялись своим дизайном, но характеристики не впечатляли и разочаровывали своих покупателей. Машины были заявлены как премиальные, однако на деле у них часто бывали проблемы с качеством, или они не поспевали за новыми технологиями, которые уже использовали конкуренты.

Самая успешная компания XXI века Ее создал мигрант из ЮАР, который никогда не занимался бизнесом. Он смог потеснить Red Bull Экономика 13 минут чтения

Ford пытался исправить все технические проблемы, но модели Jaguar все равно не оправдывали ожиданий рынка. Так, компактный седан Jaguar X-Type, выпускавшийся в начале 2000-х годов, оказался лишь переделанной версией европейского Ford Mondeo. Его критиковали за то, что на деле он не был «настоящим «Ягуаром»». Другие модели (например, спортивный седан Jaguar XF) не имели полного привода и расходовали слишком много топлива.

2003 Ford Mondeo LX TDCi 2.0. Фото: Vauxford / Wikimedia Commons

У американского концерна не хватало денег, чтобы соперничать с немецкими Mercedes и BMW, которые вовсю внедряли полный привод и дизельные двигатели нового поколения и выпускали кроссоверы. Продажи «Ягуаров» падали, и в 2008 году Ford решил продать свои британские бренды (к тому моменту Ford принадлежал и Land Rover, купленный в 2000 году у BMW за три миллиарда евро). В итоге обе компании отошли индийской Tata Motors всего за 2,3 миллиарда долларов — дешевле, чем Ford потратил на покупку одного только Jaguar.

Названы самые доступные страны для жизни в Европе Где самые дешевые продукты? А где самый дорогой алкоголь? Экономика 6 минут чтения

Благодаря решениям Ратана Таты, бывшего главы конгломерата, Tata Motors буквально спасла Jaguar и Land Rover, объединив их в общую компанию JLR в 2013 году. В период мирового финансового кризиса 2008 года Тата разрешил тратить 14% от годовой выручки на разработку новых технологий и производство. Для сравнения: другие автопроизводители вкладывали в этот сегмент около 5% своей выручки.

Он пошел на риск, когда продажи новых автомобилей резко упали. В США авторынок рухнул почти на 40%, а некогда крупнейший автоконцерн мира General Motors и вовсе обанкротился и попросил помощи у государства. Вложения в Jaguar дали результат только спустя пять лет: в 2013 году было продано более 77 тысяч автомобилей против 50 тысяч моделей с 2009 по 2012 год.

Jaguar F-Pace. Фото: El monty / Wikimedia Commons

Настоящий прорыв произошел в 2016 году благодаря выходу первого кроссовера в истории Jaguar — модели F-Pace. Он имел полный привод, а после рестайлинга 2020 года обзавелся и подключаемым гибридным двигателем. Цена F-Pace начиналась от 41 тысячи долларов, тогда как почти все остальные модели Jaguar стоили дороже на десятки тысяч долларов.

Миллионы безработных подрывают экономику Китая Они ставят крест на амбициях обогнать США и стать финансовым центром мира. Жители смеются над беспомощностью властей и не верят в светлое будущее Экономика 12 минут чтения

С помощью автомобиля F-Pace Jaguar надеялся выйти на массовые рынки. Хотя модель соперничала с такими почти что классическими моделями, как Audi Q5 и Volkswagen Tiguan, ей удавалось успешно теснить их на рынке. В 2016 году F-Pace признали лучшей машиной для женщин, а уже через год Нью-Йоркский международный автосалон назвал ее самой лучшей и самой красивой машиной 2017 года.

В итоге стратегия Ратаны Таты с упором на долгосрочные инвестиции сработала. В 2012 году выручка JLR достигала 13,5 миллиарда фунтов, а в 2017 она увеличилась до 25,8 миллиарда. Из-за высокого спроса компания начала открывать новые заводы в Великобритании, Индии, Китае, Словакии и Бразилии.

Хорошее враг лучшего

Некоторые эксперты считают, что новые Jaguar хоть и продавались хорошо, но в конечном итоге навредили бренду. Большой кроссовер совсем не похож на классические спорткары, которые прославили Jaguar в свое время. Рынок ожидал от бренда чего-то более похожего на уникальные спортивные седаны, нежели большие джипы, которые уже давно предлагали Audi или Porsche.

на 60% рухнули продажи Jaguar в период с 2018 по 2022 год

К тому же новые проблемы не заставили себя долго ждать: в период с 2018 по 2022 год продажи Jaguar рухнули почти на 60%. Если в 2018 году компания JLR продавала более 180 тысяч машин этой марки, то в 2022 году этот показатель упал до 77 тысяч. Тогда и начались разговоры о том, что снова нужно что-то менять.

Фото: Unsplash

Главный креативный директор JLR Джерри Макговерн говорил, что последние 20 лет компания старалась угодить массовому потребителю и делать «универсально привлекательные» автомобили. Теперь же руководство признает, что попытка сделать машины «для всех» провалилась: Jaguar не смог стать «массовым премиумом».

Раньше компания гналась за объемом продаж, но теперь делает ставку на уникальность своих машин. Макговерн считает, что из-за погони за массовостью бренд Jaguar стал слишком «нормальным». Новая стратегия должна помочь вернуть ему уникальность и создавать не похожие ни на что машины — как и задумывал основатель марки Уильям Лайонс.

Бывший официант построил самую дорогую компанию мира Он переехал в США, не зная языка, а созданный им стартап чуть не обанкротился. Это была Nvidia Экономика 20 минут чтения

Профессор экономики в Бирмингемской школе бизнеса Дэвид Бейли считает, что Jaguar, как и его конкурентам, всегда было трудно держаться на плаву в премиальном сегменте, однако в долгосрочной перспективе ставка на этот рынок остается верным решением. Вместо гонки за низкими ценами и огромными объемами производства компания делает ставку на эксклюзивные автомобили, которые выделялись бы на фоне остального автопрома.

Переломный момент

Спорный ребрендинг готовился несколько лет. Еще в 2023 году Макговерн заверял, что новые модели Jaguar станут «переломным моментом» для бренда — это будут особые машины, которые должны «вызывать эмоции» и «шокировать». Тогда же компания наняла три дизайнерские команды, которые придумали 18 вариантов машин для новой линейки.

«Если машина выглядит привычно, в будущем это не сработает», — говорил Макговерн в 2023 году.

Jaguar подошел к ребрендингу довольно радикально. К началу 2025 года компания остановила производство практически всей линейки автомобилей. С производства сняли сразу пять моделей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) — XE, XF, F-Type, I-Pace и E-Pace. Руководство JLR посчитало, что эти автомобили не приносили компании достаточной прибыли, поэтому на заводах до 2026 года продолжают собирать только внедорожник F-Pace.

Табачным окуркам нашли полезное применение Два брата из Индии переработали миллиарды сигарет и сколотили состояние Экономика 10 минут чтения

Из-за остановки производства продажи новых Jaguar в апреле 2025 года в Европе по сравнению с тем же периодом год назад рухнули на 97%: всего 49 авто вместо 1961. Некоторые журналисты ухватились за эти показатели и ставили их в заголовках своих статей о Jaguar. Во многих таких статьях говорится, что «woke-ребрендинг» негативно повлиял на финансовые показатели компании.

«Продажи Jaguar резко упали после того, как легендарный британский автомобильный бренд резко изменил свой имидж, вызвав возмущение у поклонников», — писала газета Daily Mail, один из самых популярных британских таблоидов.

В таких статьях не объясняется, что продажи упали не из-за низкого спроса или «неудачного ребрендинга», а из-за практически нулевого предложения, на что компания пошла сознательно — с ноября 2024 года Jaguar просто перестал продавать почти все свои модели. В автомобильной индустрии такого еще не было — производитель буквально исчез с рынка. В Tata Motors объясняли это решение так: Jaguar дает своим клиентам «передышку» перед новой эрой.

Jaguar I-Pace. Фото: Alexander Migl / Wikimedia Commons

Отказ от машин с ДВС проходит по другой стратегии компании под названием «Переосмысляй» (Reimagine), о которой Jaguar объявила еще в 2021 году. Ее главная цель — достичь нулевого уровня выбросов углерода к 2039 году. Отказ от ДВС — во многом вынужденная мера, так как все больше стран вводят запреты на продажу новых машин с ДВС, например, в Великобритании такой запрет заработает уже в 2030 году.

Никому не известная фирма замахнулась на самый крупный проект Европы Она обещает провести «метро» от Португалии до Украины и поезда со скоростью до 400 км/ч Экономика 10 минут чтения

Jaguar уже делал электромобили, но получались они достаточно проблемными. Почти три тысячи уже проданных кроссоверов I-Pace 2019 года пришлось изымать у клиентов в США из-за производственного дефекта аккумуляторов LG. Известно как минимум о трех «Ягуарах», которые загорелись из-за этой неполадки. В Великобритании забрали на доработку еще около 44 тысяч автомобилей JLR 2016–2019 годов из-за того, что эти машины выбрасывали парниковых газов больше разрешенной нормы.

В 2021 году JLR оказалась в центре скандала, напоминающего «Дизельгейт» с Volkswagen. Компанию обвинили в том, что более 365 тысяч ее машин были оснащены «читерскими устройствами», которые занижали уровень вредных выбросов (в частности, оксида азота) во время испытаний. В реальной дорожной езде машины якобы загрязняли воздух сильнее, чем было заявлено во время тестов.

Это крупнейшая фастфуд-сеть в мире В 1990-е годы сын бедного фермера начал продавать дешевое мороженое. Сейчас у его компании больше точек, чем у McDonald’s или Starbucks Экономика 9 минут чтения

В 2023 году против JLR подали судебный иск на три миллиарда фунтов стерлингов из-за установки якобы неисправной системы сажевого фильтра в их дизельных автомобилях. Этот фильтр — обязательный экологический компонент, улавливающий вредные выбросы из двигателя. Иск может затрагивать около миллиона владельцев автомобилей Jaguar, Land Rover и Range Rover.

Оба дела еще не завершены, а руководство JLR отрицает любые обвинения. Тем не менее скандалы с «нечестными» электромобилями и возгорающиеся «Ягуары» ударили по репутации JLR.

Несколько непростых лет

Type 00 — первый электромобиль, который Jaguar представил после своей масштабной «перезагрузки». Это концепт-кар, а значит, лишь прототип реальной машины, созданный не для продажи, а для демонстрации технологий и нового дизайна после ребрендинга. Первым серийным автомобилем Jaguar станет четырехдверный электрокар в кузове Gran Turismo, который официально представят в конце 2025 года, но он уже мелькал несколько раз на тестах.

Я работаю на заводе и инвестирую в крипту У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть Экономика 9 минут чтения

Пока остается неясным, какое место на рынке займут электромобили Jaguar, стартовая цена которых, предположительно, составит не менее 135 тысяч долларов (около 11 миллионов рублей). Электромобили ближайших конкурентов, такие как BMW iX или Audi Q8 e-tron, стоят почти вдвое дешевле.

Фото: Shutterstock

Полный переход на электромобили довольно сомнителен. Эксперты отмечают, что сегодня предложение электромобилей уже превышает спрос, поэтому вывод на рынок еще более дорогих моделей может оказаться экономически неоправданным. К тому же большинство водителей считают цены на электромобили слишком завышенными и не готовы покупать их, пока есть более дешевые машины на бензине.

Впервые в мире целая страна запретит продажу бензиновых и дизельных авто Норвегия переходит на электрокары за счет владельцев обычных машин. Поможет ли это остановить изменение климата? Мир 8 минут чтения

Опыт премиум-производителей также показывает, что делать ставку на электромобили сейчас довольно рискованно. К примеру, продажи электромобиля Porsche Taycan упали почти вдвое за один год: глобальные поставки за первые шесть месяцев 2024 года сократились с 17991 до 8838 автомобилей по сравнению с тем же периодом 2023 года. Продажи электрической версии Mercedes G-класса и вовсе назвали полным провалом: электрокар покупают в семь раз реже, чем ту же модель с «традиционным» двигателем.

Тем не менее мировой рынок электромобилей продолжает стремительно расти: в 2024 году продано более 17 миллионов электрокаров, а в 2025 году ожидается, что продастся уже более 20 миллионов — то есть каждый четвертый новый автомобиль в мире будет работать на батареях. По прогнозам, постепенно будет появляться все больше и больше электромоделей стоимость менее 30 тысяч долларов (2,3 миллиона рублей).

Фальшивый исламский матриархат Это единственный в мире народ, где мужчина считается слугой женщины и ходит покрытым. В чем подвох? Мир 12 минут чтения

Несмотря на скандалы и тотальное сокращение производства, концерн JLR пока что не терпит серьезных убытков из-за ребрендинга Jaguar. Компания зарабатывает даже после остановки производства почти всей линейки Jaguar благодаря хорошим продажам автомобилей Range Rover. По этой же причине в компании не проводилось сокращений, а заводские мощности перераспределены под другие нужды.

«Кто-то полюбит Jaguar сейчас, кто-то позже, а кто-то никогда его не полюбит. И это нормально», — считает Джерри Макговерн.

Из-за «новой философии» Jaguar на кону стоит не вся бизнес-модель, а скорее репутация производителя легендарных британских автомобилей. Пока что руководство Jaguar говорит, что ожидает «несколько непростых лет» для компании.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности