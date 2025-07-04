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Экономика

Названы самые доступные страны для жизни в Европе

Где самые дешевые продукты? А где самый дорогой алкоголь?
6 минут чтения 00:01 4 июля
Названы самые доступные страны для жизни в Европе

Российское вторжение в Украину принесло нестабильность на европейский рынок товаров и услуг. По итогам 2022 года инфляция в еврозоне составила 9,2%, и основной причиной роста цен было подорожание энергоносителей. Однако с тех пор ценовая ситуация в странах Европы стабилизировалась, и по итогам 2024 года цены выросли на 2,4%. Недавно Евростат сравнил стоимость жизни во всех 27 странах Евросоюза. Из отчета можно сделать вывод, где жить дороже всего, а где, наоборот, дешевле. «Холод» проанализировал эти данные и отвечает на этот вопрос.

Лидерами по темпам роста цен в 2024 году стали Румыния (5,5%), Венгрия (4,8%), Бельгия (4,4–4,8%), Хорватия (4,5%) и Эстония (4,1%). В этих странах инфляционное давление оставалось самым сильным в ЕС. В то же время самые низкие показатели были зафиксированы в Ирландии (1%), Италии (1,4%), Люксембурге, Финляндии и Швеции (по 1,6%). 

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Невзирая на относительно низкий разброс данных по инфляции, разница между стоимостью продуктов питания, напитков, табака и алкоголя между странами Евросоюза и ближайшими соседями остается существенной. Для удобства сравнения Евростат использует относительные величины, согласно которым средний показатель по ЕС используется в качестве эталона и равен 100% (на графиках это «0»). Если показатель страны выше, то товар в ней стоит больше среднего по ЕС, если ниже — значит меньше.

В выборке также представлены страны-соседи и государства, которые входят в зону свободной торговли с Евросоюзом. Полный список можно увидеть на графиках.

Продукты питания

Самые дорогие продукты питания в Европе — в Люксембурге. Согласно данным Евростата, здесь они на 25,7% дороже, чем в среднем по Европе. На втором месте Дания (+19,3%), а замыкает тройку Ирландия, где цены на продукты на 11,9% выше, чем в среднем по ЕС. В пятерку стран с самой дорогой едой также попала Франция, а Мальта и Австрия поделили пятое место.

Самую дешевую еду можно найти в странах Восточной Европы, но ниже всего цены оказались в Румынии — поход за продуктами здесь окажется на 25,4% дешевле, чем в среднем в ЕС. На втором месте по уровню доступности — Словакия (17,1%), замыкает тройку — Польша, где продукты обойдутся на 14,4% дешевле. В топ-5 также попали Болгария и Чехия.

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Самое дорогое мясо среди стран ЕС можно найти в Люксембурге (на 37% дороже, чем в среднем по Европе). Второе место у Франции, где оно дороже на 31,7%, а замыкает тройку Бельгия (20,2%). Обратная ситуация в Словакии, где мясо обойдется на 29,8% дешевле среднего по ЕС, Румынии (27,1%) и Болгарии (25,2%).

Самые дорогие яйца и молочные продукты можно найти на Кипре, где они примерно на 30,8% дороже среднего по Европе. На втором месте по дороговизне — Греция (30,5%), на третьем — Болгария (25,7%). А вот самые дешевые яйца и молочные продукты можно найти в Словакии, где они обойдутся примерно на 13,7% дешевле, чем в среднем по Европе, а также в Польше (10,2%) и Чехии (8%).

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Самая дорогая рыба — в Дании, здесь она стоит на 29,7% дороже, чем в среднем по ЕС. На втором месте Австрия (25,8%), а третье у Германии (17%). Дешевле всего покупка рыбы обойдется в Румынии — на 17% дешевле, чем в остальном ЕС. На втором месте — Болгария (16,3%), а замыкает тройку — Литва (9,8%).

Самые дорогие хлебобулочные изделия в Европе, согласно данным Евростата, — в Дании. Хлеб здесь на 36,2% дороже, чем в среднем по Европе. На втором месте Люксембург (29,1), а замыкает тройку Австрия (20%). Дешевле всего хлеб можно найти в Румынии — сразу на 44%, чем в среднем по ЕС. На втором месте Болгария (26,9%), на третьем — Словакия, где хлебобулочные изделия оказались на 17,1% дешевле.

Напитки и табак

Самый дорогой алкоголь в Европе продается в Финляндии — более чем в два раза, или на 110,4% дороже, чем в среднем по ЕС. На втором месте оказалась Ирландия, где алкоголь дороже на 97,6%, замыкает тройку — Греция, где алкогольная продукция дороже примерно на 54%, чем в остальной Европе. Самый дешевый алкоголь можно найти в Италии — здесь он обойдется примерно на 16,1% дешевле, чем в среднем по Европе, чуть дороже алкоголь в Германии: на 13,3% дешевле, чем в среднем по Евросоюзу. Замыкает тройку стран по доступности алкоголя Чехия с 9,6%.

Безалкогольные напитки дороже всего обойдутся в Ирландии — на 40,4%, чем в среднем по ЕС. Чуть дешевле закупиться соками и лимонадами можно будет в Хорватии, где они дороже примерно на 31,1%, еще чуть доступнее — в Дании (30,5%). Самые дешевые напитки оказались снова в Италии — на 18,2% дешевле, чем в среднем по ЕС. Цены на них в Румынии составят 11,8% от средних по ЕС, а словацкие — 11,4%.

Наибольший разброс цен наблюдается в категории табачных изделий. Ирландия уверенно возглавляет рейтинг самых дорогих табачных изделий в Европе — средняя цена здесь выше на 158,6%, чем средняя по ЕС — то есть более чем в 2,5 раза. Высокие цены на табачную продукцию также во Франции (94,8%), Нидерландах (60,7%), Финляндии (57,5%) и Бельгии (36,2%)

А вот дешевле всего сигареты можно купить в Болгарии, где цены в два раза ниже среднего по ЕС, а именно на 50,9%. За ней следуют Польша (33,5%), Хорватия (33,1%), Греция (30,7%) и Кипр (28,1%).

Так где дешевле?

Согласно данным Евростата, на выделенные категории продуктов (еда, безалкогольные напитки, табак и алкоголь) уходит не более 22% всех расходов европейских домохозяйств, поэтому, чтобы эффективнее оценить доступность жизни в каждой стране, Евростат считает показатель общих расходов домохозяйств (household final consumption expenditure (HFCE)).

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Этот показатель включает в себя не только продукты питания, напитки и табак, но и услуги и прочие расходы. Таким образом HFCE выступает более комплексным индикатором доступности жизни, и в общем оценивать по нему правильнее. Исходя из данных расходов домохозяйств, самая дорогая жизнь в Европе в Дании — на 43,1% дороже, чем в среднем по ЕС.

На втором месте Ирландия: здесь жизнь обойдется в среднем на 38,1% дороже, замыкает тройку Люксембург, где жизнь в среднем дороже на 32,8%, чем в среднем по Евросоюзу. В топ-10 самых дорогих стран также оказались Финляндия, Бельгия, Нидерланды, Швеция, Австрия, Франция, Германия.

Самой доступной страной Евросоюза, согласно данным Евростата, оказалась Болгария. С учетом всех товаров и услуг жизнь здесь окажется в среднем на 40,3% дешевле, чем в остальной Европе. Чуть дороже обойдется жизнь в Румынии — на 36,3% дешевле, чем в среднем по ЕС. Замыкает тройку одна из самых бурно развивающихся экономик ЕС — Польша: жизнь здесь на 27,8% дешевле, чем в среднем по ЕС. 

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Примечательно, что самые доступные страны — это те, кто пока еще сохранил свои национальные валюты: болгарские левы, румынские леи и польские злотые. В топ-10 стран по доступности жизни также вошли Венгрия, Хорватия, Литва, Латвия, Словакия, Греция и Португалия.

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Фото:Unsplash
Автор:Анна Калтыгина

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