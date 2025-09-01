EN
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»

Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
8 минут чтения
Конкурсы красоты для мужчин — это явление, популярное в Южной Корее. Там мужчины тратят на косметику, в том числе декоративную, больше всех в мире и в тренде не брутальная, а «мягкая» маскулинность. Но несмотря на то, что представления о мужских стандартах красоты радикально изменились в последние годы, общество в Южной Корее остается патриархальным, а мужчин, участвующих в конкурсах, нередко травят за внешность и успехи. Мужское дефиле — в материале «Холода».

Белье, масло для тела и уверенность в себе

Несколько десятков мужчин — загорелых, стройных, с четко очерченными мышцами — дефилируют по сцене в обтягивающих белых плавках. Так проходит один из этапов мужского конкурса красоты в Южной Корее. Страницы этого конкурса в соцсетях полны фотографий, на которых участники позируют в белье. Медиа — в частности, издания с гомосексуальной аудиторией, — посвящают этим снимкам публикации, призывая читателей «побаловать себя и насладиться фотографиями красивых мужчин, почти обнаженных, если не считать белья, масла для тела и уверенности в себе». 

Мужские конкурсы красоты популярны в Южной Корее. Один из самых масштабных и известных — Mister International Korea — существует уже больше 10 лет. А в 2018 году участник из Кореи победил в международной версии конкурса — Mister International. 

Почему популярны мужские конкурсы красоты
Mister International Korea. Кадр: ASIAN MEN studio / Facebook

Претендовать на звание Mister International Korea могут неженатые мужчины от 18 лет до 31 года. К внешности участников предъявляют строгие требования. «Главное — чтобы у тебя было много мышц и мало жира. Но ты не должен выглядеть как бодибилдер, — рассказывал один из участников конкурса Чу Янг Ли. — Нужно быть в очень хорошей физической форме: это обеспечивает 70% результата».

В те годы, когда мужские конкурсы красоты набирали популярность, в Южной Корее в принципе менялись представления о том, что такое маскулинность и как должны выглядеть мужчины. В последние десятилетия стандартом стал так называемый образ flower boy — он предполагает мягкую, а не брутальную, маскулинность. С этим связан и бум национальной бьюти-индустрии: к 2017 году южнокорейские мужчины оказались на первом месте в мире по расходам на косметику, в том числе декоративную.

Крутые парни против цветочных мальчиков 

Так было не всегда. В 1980-х и 1990-х годах в Южной Корее предпочитали образ «сильного делового мужчины» в строгом костюме с дорогими часами. Но в середине 1990-х годов в корейском обществе произошел сдвиг, во многом связанный с тем, как изменились взгляды и потребности женщин. В 1997 году страна столкнулась с серьезным финансовым кризисом, в результате которого сильно пострадали женщины: их увольняли чаще, чем мужчин. Эта и другие гендерные несправедливости сформировали среди них спрос на альтернативные мужские образы — более мягкие и нежные. Такие мужчины, по мнению исследователя Роальда Малиангкая, позволяли женщинам чувствовать себя сильнее. Их популярности также способствовало распространение японской манги: мужские персонажи в манге для девушек и женщин зачастую представали мягкими, нежными, чувствительными, искренними и вежливыми.

Да и молодых мужчин — особенно студентов — постепенно все меньше и меньше стал привлекать образ мачо. Популярная культура диктовала, что «крутые парни» должны демонстрировать свою силу в роли солдат, полицейских или гангстеров, и не оставляла им шанса пойти учиться в университет или вести обычную тихую жизнь, не говоря уже о том, чтобы быть уязвимыми и проявлять свои чувства.

На эти запросы ответила новая волна корейской поп-культуры, которая зародилась в середине 1990-х. Кей-поп быстро превратился в огромную индустрию с поклонниками по всему миру. И вывел на сцену мужчин в новом — мягком — образе.

Патриархат с мужским мейк-апом

Яркое воплощение нового стандарта красоты, который предложил мужчинам кей-поп, — это участники популярного бой-бэнда BTS: стройные, но мускулистые тела, уложенные и часто осветленные волосы, стильная одежда, безупречная кожа и декоративная косметика. Кей-поп артисты стали лицами косметических брендов. Сперва их приглашали рекламировать продукты для женщин, но постепенно на корейском бьюти-рынке все большую популярность стала приобретать уходовая и декоративная косметика, созданная для мужчин.

Бой-бэнд BTS. Фото: William Perez / Image Press Agency / NurPhoto / Reuters

Кей-поп повлиял и на то, как в Южной Корее стали воспринимать мужские тела. Подтянутое, но не слишком мускулистое тело оказалось самым социально приемлемым: оно ассоциируется с успехом в карьере и интеллектом. А вот мужчин с гипертрофированными мышцами стали воспринимать как не слишком интеллектуальных, агрессивных и недостаточно уверенных в себе.

Блогеры, которые снимали туториалы по мужскому макияжу, получили огромную популярность на ютубе. Салоны красоты в Сеуле стали предлагать мужчинам «кей-поп образ»: визажисты выравнивали их тон кожи, делали контуринг и макияж бровей и губ, чтобы «подчеркнуть мужественность». Количество мужчин, которые прибегают к косметической хирургии, тоже стало расти.

В медиа и академической среде новый стандарт мужской красоты в Южной Корее первое время называли «женоподобным» — но вскоре исследователи отказались от этого понятия. Для мужчин в Корее следить за своим внешним видом и пользоваться декоративной косметикой, как полагает исследователь Роальд Малианкгай, не означает быть похожими на женщин. 

Более того: социолог Гоун Юнг пришла к выводу, что, когда мужчины начинают пользоваться инструментами из женского арсенала, это не размывает патриархальные нормы, а наоборот укрепляет их. Макияж и в целом ухоженный внешний вид становятся атрибутом мужественности, превращаются в инструмент, с помощью которого мужчины транслируют уверенность и успех. 

Интерес мужчин к своему внешнему виду не отменяет патриархата, говорила в интервью CNN в 2020 году автор блога о корейской бьюти-индустрии Катрин Споварт: «Гендерные роли в Южной Корее по-прежнему традиционно распределены и скованы довольно жесткими рамками, и сексуальные предпочтения, отличные от гетеросексуальных, не обсуждаются открыто».

Больше критики, чем комплиментов

Женские конкурсы красоты критикуют на протяжении многих лет — в том числе в Южной Корее. Их осуждали за объективацию женщин и навязывание нереалистичных стандартов красоты. Под давлением общественности в 2019 году один из самых знаменитых конкурсов Miss Korea исключил из своей программы этап, во время которого женщины дефилируют в купальниках. В 2021 году соревнование в бикини попытались вернуть, что спровоцировало скандал в корейских медиа.

Mister International Korea 2021. Кадр: BBC

Однако центральной частью мужских конкурсов красоты остается соревнование в нижнем белье. По словам участника Mister International Korea Чу Янг Ли, это главный этап.

«Дискуссия о женском теле и о расстройствах пищевого поведения идет [в публичном пространстве] больше 40 лет, — сказал в разговоре с Би-би-си антрополог Лоуренс Моночелло, автор гендерных исследований о южнокорейском обществе. — Больше 40 лет слышна критика того, какой стандарт женского тела транслируется в обществе, и слова о том, как это вредит молодым девушкам и женщинам. Но аналогичной дискуссии о мужском теле нет. А если такие дискуссии и происходят, то чаще всего застревают на аргументе о том, что мужчины находятся не в таком тяжелом положении, как женщины, а значит, на это можно не обращать внимания».

Участники конкурса Mister International Korea 2025. Фото: @misterinternationalkorea / Instagram

По словам участника конкурса красоты Чу Янг Ли, опыт соревнования помог ему найти работу в финансовой сфере: благодаря своему титулу он выделялся среди других кандидатов. Внешний вид в последние десятилетия действительно стал важен для трудоустройства в Южной Корее: привлекательная внешность считается одним из преимуществ кандидата наряду с образованием, стажировками и другими профессиональными компетенциями. 

Однако репутация участника конкурса красоты имеет и свои недостатки, рассказал Чу Янг Ли. «Я отношусь к своей работе очень серьезно. Но многие в моем профессиональном окружении используют мой титул для того, чтобы меня принизить: “Ой, этот парень, наверное, только и делает, что тусуется и ходит в бары. Скорее всего, он не очень серьезен”. Честно говоря, я получаю больше критики, чем комплиментов».

редакция «Холода»
Фото:@misterinternationalkorea / Instagram

