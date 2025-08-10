Фальшивый исламский матриархат

Туареги — полукочевой народ, живущий в пустыне Сахара. Они исповедуют ислам, но с подросткового возраста лицо закрывают мужчины, а не женщины. Девственность невесты не считается важной, мужчину могут наказать, если он нагрубит жене, а женщина может подать на развод и выставить мужа на улицу. Из-за этих обычаев туарегов долго называли примером мусульманского матриархата — но все оказалось куда сложнее. Что скрывается за этой внешней свободой — в материале «Холода».
В Африке живет больше двух миллионов туарегов — это полукочевой народ, который с древних времен населял пустыню Сахара (хотя некоторые туареги сейчас ведут оседлый образ жизни и живут в городах). Туарегов легко отличить по их внешнему виду: мужчины ходят покрытыми. Сами они называли себя «люди вуали», а в западном мире прижилось название «Синие люди», поскольку в прошлом их платки обычно были цвета индиго.
По традиции туарегов, когда мальчик достигает периода полового созревания, семья проводит для него обряд инициации. На юношу надевают большой платок: один его конец оборачивают вокруг головы как тюрбан, а вторым закрывают лицо. После этого он ходит покрытым всю жизнь и снимает платок крайне редко. Считается неприличным, например, показываться с открытым лицом перед потенциальной невестой или — уже после брака — перед тещей.
Впрочем, в последние десятилетия этот обычай уже не так распространен, как раньше. Но все же часть туарегов, особенно вне городов, продолжает покрываться.
Женщины-туареги, напротив, не закрывают лицо. Они носят платок — но более короткий, и не обматывают его вокруг головы, а просто накидывают, оставляя лицо открытым.
Матриархальное племя
Туареги живут в окружении арабов-мусульман и сами исповедуют ислам. Они приняли его в промежутке между VIII и XII веками, после того как арабы завоевали территории Северной Африки. Традиция туарегских мужчин закрывать лицо существовала еще до того, как народ принял ислам — так и получилось, что это единственные в мире мусульмане, у которых мужчины ходят покрытыми, а женщины — нет.
В конце XIX века Франция завоевала часть Африки, и туареги оказались жителями французской колонии. Тогда европейцы впервые узнали об их культуре и поразились, какое положение в обществе туарегов занимают женщины — особенно в сравнении с их соседями-арабами.
Как замечал швейцарский журналист Рене Гарди, путешествовавший по Африке в 1950-х годах, в отличие от арабских народов, у туарегов женщины могли участвовать в обсуждении дел сообщества вместе с мужчинами. Они не проводили жизнь в затворничестве, как арабские женщины, а владели рабами и скотом, управляли стадами овец, отвечали за образование детей. Женщины могли быть поэтессами и музыкантами: сочиняли песни о разных любовных историях и военных походах мужчин и выступали на музыкальных фестивалях.
Из-за этих обычаев — а еще из-за того, что французским колонизаторам-христианам было выгодно подчеркивать отличия туарегов от арабов-мусульман, чтобы сделать из них союзников — родился миф об экзотическом матриархальном племени. Его до сих пор распространяют в том числе русскоязычные медиа.
Многоженство осуждают
Женщины-туареги действительно не живут в затворничестве и пользуются большей свободой, чем во многих других сообществах мусульман. В том числе в романтических отношениях: к примеру, музыкальные фестивали, на которых выступают женщины, проводят для того, чтобы юноши и девушки могли пообщаться и пофлиртовать.
Ни родителей девушки, ни родителей ее жениха обычно не волнует, девственницей ли она выходит замуж. Добрачные сексуальные связи не возбраняются — ни для мужчин, ни для женщин. Единственное, что считается позором — рождение внебрачных детей.
Девушек обычно выдают замуж в возрасте от 12 до 20 лет. Партнеров чаще всего подбирают родители, и зачастую они женят двоюродных братьев и сестер. Но у женщин есть возможность воспротивиться выбору родителей и отказаться выходить замуж за того, кого те подобрали.
Кроме того, женщины имеют право на развод и часто им пользуются. Исследователи рассказывали, что зачастую, когда первый брак заключается по настоянию родителей и затем распадается, второй брак уже заключают по любви.
Традиционно туареги практиковали моногамию: мужчины не заводили несколько жен, как было принято в соседних мусульманских странах. В одном из исследований описано, как в XX веке один из знатных мужчин-туарегов взял себе вторую жену — но многие в обществе возмутились, причем в основном другие женщины. Они добились, чтобы он отказался от одной из жен. Но сейчас многоженство иногда практикуется, и некоторые консервативные приверженцы ислама среди туарегов пропагандируют его.
Жилье останется у жены
Такое распределение гендерных ролей у туарегов во многом связано с их доисламскими традициями и мифологией. Для туарегов исторически была свойственна матрилинейность: это значит, что этнос отслеживал свое происхождение от мифологической женщины-прародительницы, и имущество передавалось по материнской линии.
Поэтому, например, жилище (то есть передвижной шатер, поскольку туареги — народ полукочевой) принадлежит именно женщине. Она приносит его в брак в качестве приданого. И если она разводится с мужем, то остается в собственном шатре, а муж его покидает.
У туарегских женщин есть экономическая независимость, они могут свободно путешествовать. Исследовательница Сюзан Расмуссен рассказывала, что большинство туарегов считают, что уважают женщин.
Избиение жены считается позором. Но, как и в любом обществе, подобные установки не всегда реализуются на практике, говорит Расмуссен. В идеале туарегский мужчина не должен проявлять агрессию в адрес жены. Но если такое происходит, то женщина может подать жалобу — и ее мужа вызовут на беседу к группе авторитетных мужчин, которые имеют право его оштрафовать.
Женщины теряют независимость
Однако матрилинейность — это не матриархат. Это не означает, что в обществе доминируют женщины. Руководящие должности на всех социальных уровнях у туарегов занимают мужчины, именно они принимают решения, которые имеют значение для сообщества.
И то, что мужчины покрывают голову, не значит, что они играют у туарегов менее значимую роль. На самом деле, как утверждают исследователи, мужчины покрываются именно из-за их доминирующего положения — потому что покрытие лица среди туарегов связано с высоким социальным статусом.
На распределение гендерных ролей среди туарегов сильно повлияли и принятие ислама, и современные процессы. За последние десятилетия туареги пережили несколько засух и войн. Из-за этого поголовье скота сильно сократилось. А поскольку имущество женщин в основном и составлял скот, многие из них стали менее состоятельными и менее независимыми.
В некоторых областях, где туареги одновременно и кочуют, и занимаются скотоводством и земледелием, мужчины начали сами строить себе дома. Эти дома, в отличие от передвижных шатров, остаются в собственности мужчин даже после развода. И если женский шатер и мужской дом стоят на одном и том же участке, то в случае развода возникают конфликты.
Стандарты женской красоты у туарегов отличаются от западных, и это тоже связано с тем, как распределены гендерные роли. Чем женщина полнее, тем более красивой она считается. «Толстая» женщина, по мнению туарегов, более фертильна и олицетворяет экономический успех ее мужа: если она много ест, значит, ее муж хорошо справляется с тем, чтобы добывать ей пропитание.
Расмуссен приводила в одной из своих работ цитату туарегской женщины, которая вспоминала, как много подарков дарил ей и ее семье муж и как много молока она пила на своей свадьбе. «Мне нравится быть замужем! Быть замужем — значит быть с мужчиной, который трудится как раб», — сказала она. Расмуссен объяснила, что у туарегов мужчина символически выполняет роль слуги женщины. С точки зрения представлений туарегов об устройстве общества, женщина делегирует мужчине право действовать в ее интересах. Но мужчины фактически управляют тем, как именно эти интересы соблюдаются — например, следят за распределением урожая.
