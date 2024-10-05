Миллионы безработных подрывают экономику Китая

Они ставят крест на амбициях обогнать США и стать финансовым центром мира. Жители смеются над беспомощностью властей и не верят в светлое будущее

Китай уже несколько лет не может решить проблему рекордной безработицы среди молодежи. Миллионы образованных китайцев просто не могут найти себе работу — вакансии доступны только в низкоквалифицированном сегменте. Проблема настолько велика, что уже превратилась в местный мем, с которым активно борется коммунистическая партия. Она настаивает, что молодежи следует забыть об амбициях и следовать путем Си Цзиньпина. Однако китайская пропаганда не работает на молодежь, которая все сильнее разочаровывается в действующей власти и не ждет от будущего ничего хорошего. Безработица подрывает и государственные амбиции Китая обогнать США и превратиться в первую экономику мира — мешают падающие темпы экономического роста и демографический кризис. Конец китайского экономического чуда — в материале «Холода».

Китайская экономика столкнулась с эпидемией молодежной безработицы. Если на общегосударственном уровне цифры еще приемлемые — доля безработных составляет 5,3% (для сравнения: в РФ — 2,4%, а США — 4%), — то среди молодого поколения (от 16 до 24 лет) она оценивается в 18,8%. Этот показатель все еще очень близок к историческому рекорду в 21,3%, который был зафиксирован в июне 2023 года. Согласно официальной статистике, из 96 миллионов молодых людей в Китае экономически активны только 33 миллиона. Еще 48 миллионов — учащиеся школ и университетов, а безработных в возрасте от 16 до 24 лет только 6 миллионов.

Год назад на фоне удручающих цифр китайские власти даже временно перестали публиковать статистику и изменили методику подсчета: из категории безработных убрали школьников, однако даже это не помогло — данные все еще находятся вблизи исторических максимумов.

«Молодым людям становится все сложнее находить высокооплачиваемую работу как раньше, поскольку за последние три года секторы городских услуг с высокой добавленной стоимостью, которые раньше поглощали многих выпускников, резко сократились, в частности, недвижимость, финансы и айти», — объясняет главный экономист Hang Seng Bank Дэн Ван.

Независимые экономисты и аналитики предполагают, что ситуация с безработицей в реальности еще хуже, чем в официальных отчетах. Профессор Пекинского университета Чжан Даньдань подсчитал, что без работы могла остаться почти половина молодых специалистов в стране. Он объясняет: в государственной статистике учитываются только те молодые люди, которые активно ищут работу. Остальные же, кто не хочет работать или живет на деньги родителей, не засчитываются. А это, по данным профессора, около 16 миллионов человек. Таким образом, молодежная безработица в Китае может достигать 46,5% от потенциально активного населения — то есть без работы сидят порядка 22 миллионов молодых специалистов.

Японские грабли

Нынешняя ситуация в Китае напоминает Японию конца XX века. Тогда Япония стремительно развивалась и пережила свое «экономическое чудо»: несколько длительных циклов бурного экономического роста, которые превратили Японию во вторую экономику мира после США. Однако в начале 1990-х бурный рост сменился стагнацией и застоем — экономика Японии больше не могла расти столь высокими темпами. С начала 1990-х по начало 2000-х реальный рост ВВП Японии составил всего 1,14%, а в период с 2000-х по 2010-е — 1%, из-за чего экономисты говорили сперва о «потерянном десятилетии», а позже — о «потерянных десятилетиях» (в период с 2010-х по 2020-е годы XXI века Япония, как и весь мир, восстанавливалась после кризиса 2007–2008 годов и столкнулась с эпидемией ковида).

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Первое «потерянное десятилетие» Японии началось после финансового кризиса в 1989 году, в результате которого уровень безработицы вырос за 10 лет в пять раз — с 1% до 5%. Миллионы японцев остались без работы, что для местных считается настоящим позором, который было принято скрывать от семьи. Именно поэтому оставшиеся без работы японцы каждый день делали вид, что продолжают ездить в офисы, тогда как на самом деле проводили это время в библиотеках, торговых центрах и парках.

Те же, кто не мог выдержать стыда из-за потери работы, сводили счеты с жизнью — рост безработицы привел к росту числа суицидов. Проблема стояла настолько остро, что на некоторых станциях метро в Токио начали устанавливать синие лампы, которые успокаивали людей.

Спустя 30 лет похожая картина наблюдается в Китае: как и японцы, китайцы тоже скрывают от своих родных увольнения или неудачи в поиске работы. Теперь они собираются в библиотеки, парки и прочие общественные места как на работу и возвращаются домой вечером. Некоторые семьи годами не догадываются, что их родные не могут найти работу. Среди завсегдатаев китайских библиотек — недавние выпускники университетов, которые не готовы идти на простые рабочие должности после долгих лет обучения.

Фото: Christian Lue / Unsplash

Четверть выпускников 2022 года искали работу в области технологий, однако проблема в том, что Китай создает недостаточно рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. Государству, скорее, нужны те, кто согласится на низкооплачиваемый труд, особенно в развивающейся сфере услуг, водители, курьеры и официанты. Китайцы с высшим образованием попросту не хотят так работать и стремятся переждать кризис на рынке труда.

В итоге конкуренция за хорошее место оказывается слишком высока. «Найти работу не сложно, но трудно найти достойную», — делится опытом китайский студент, изучающий международные финансы в Пекине. Сейчас он работает в горной деревне в провинции Гуйчжоу и получает 427 долларов в месяц.

Китайская особенность

Принципиальное отличие Китая от Японии того времени — недостаточные экономические успехи первого. Япония за годы своего бурного развития смогла наладить производство высокотехнологичной продукции и стать мировым лидером во многих областях, что позволило стране получить статус государства с высоким уровнем дохода от Всемирного банка. Китаю же за свои годы бурного роста подобных успехов, как и этого статуса достигнуть не удалось.

Уровень богатства стран Всемирный банк считает, опираясь на Валовый национальный доход (ВНД). Это показатель состоит из суммы ВВП и доходов, полученных гражданами из-за рубежа (вывезенные из страны активы при этом вычитаются). Китай с 2010 года находится в категории стран с доходом выше среднего, но перейти в категорию с высоким доходом не смог даже по итогам 2023-го, хотя в этой категории числятся Россия, Болгария и Чили.

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Подсчеты Всемирного банка за 2023 год показали, что ВНД Китая на душу населения составил 13400 долларов. Это ниже, чем порог в 14005 долларов, по которому и квалифицируют «богатые» страны. В той же Японии в 2023 году ВНД составил 39030 долларов, в США — 80300 долларов, а в России — 14250. Позиции Китая подкосила эпидемия COVID-19, а также кризис на рынке недвижимости, который уже перерос в долговой.

Высокий спрос на рабочие профессии и сотрудников сферы услуг не позволяет расти зарплатам, поэтому многие стараются попасть хотя бы на государственную службу, где доходы примерно такого же уровня, но обязанности соответствуют тем компетенциям, которые многие вчерашние студенты получили в университетах. Именно такой путь выбрала 25-летняя Тянь.

Вместо работы она сидит в библиотеке на окраине Чэнду, где готовится к сдаче теста на государственную службу. На экзаменах, к которым готовится Тянь, обычно спрашивают об идеях лидера Китая Си Цзиньпина. В 2023 году на 200 тысяч должностей в государственном секторе претендовало более 7,7 миллиона человек. Из всех сдающих экзамен работу получают только два процента.

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Тянь окончила университет три года назад. За это время она уже пыталась сдать тест, но безуспешно. В библиотеке она готовится ко второй попытке, опасаясь перспективы работы на низкокомпетентной должности. Она вспоминает опыт ее одноклассников, которые не сидят в библиотеках, а устроились на работу в кофейнях. Не всем суждено успешно устроиться в государственной системе, рассуждает Тянь.

«Я так усердно училась, чтобы у меня было больше возможностей. В чем смысл всего этого?» — задается вопросом 25-летняя китаянка.

Имитируют работу не только молодые, но и опытные китайские специалисты. Например, 35-летняя магистр математики, имеющая многолетний опыт в сфере контроля рисков, Эхо Ван из Гуанчжоу — ее семья не знает, что она уволилась из Alibaba Group. Как и многие другие, Ван проводит время в библиотеке: рассылает резюме, иногда спит, что-то читает, но главное — стабильно жалеет о своем решении уйти из компании. Каждый день она соблюдает один и тот же ритуал: уходит в библиотеку утром и возвращается к 9 часам вечера — именно такой распорядок дня она соблюдала во время работы в Alibaba.

Фото: Nurphoto / Reuters

Эхо живет в одной квартире с мужем, дочерью и родителями супруга. Об увольнении знает только муж. Эхо боится делиться секретом со свекром и свекровью. Походы в библиотеку помогают ей поддерживать легенду о занятости на работе. Если родители мужа узнают про увольнение, то заставят ее остаться домохозяйкой и родить второго ребенка.

Некоторым безработным в библиотеках все же удается найти работу: 33-летний Хоуи Хуан 10 лет строил карьеру в сфере информационных технологий, но был уволен. Поиски затянулись на четыре месяца, и все это время он ездил в шанхайскую библиотеку: рассылал резюме, скрывая от родственников увольнение. За два года после четырехмесячного простоя он дважды находил работу, но дважды был уволен. Сейчас он снова работает — правда, теперь на дорогу до работы он тратит намного больше, чем раньше.

Смеяться запрещено

Социологические опросы показывают, что настроение молодежи в Китае сейчас ниже, чем у старшего поколения. Не имея стабильной работы, многие китайцы отказываются заводить детей, что усугубляет и проблемы рождаемости — Китай переживает крупнейший за последние 60 лет демографический кризис. Нация безжалостно стареет и может потерять до половины населения к концу XXI века.

Некоторые безработные китайцы и вовсе опускают руки. 36-летняя Цинь Ран не может найти работу два года. За это время она отправила резюме в сотни компаний, но на собеседования ее позвали лишь две. В библиотеке она готовится к экзамену в аспирантуру — она надеется, что учеба позволит ей отложить тревожный поиск работы.

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«Пройдет еще 20 с лишним лет, прежде чем я достигну пенсионного возраста. Будет ли у меня еще одна возможность поработать?» — спрашивает Ран.

Масштабы молодежной безработицы настолько велики, что она уже стала местным мемом. В китайской соцсети Weibo можно встретить картинки с Кун Ицзи, это главный герой одноименного рассказа Лу Синя — основоположника современной китайской литературы. Кун Ицзи, образованный ученый, который не смог сдать экзамены для поступления на престижную бюрократическую должность и вынужден побираться. Он носит длинную одежду, которая позволительна только богачам, отказывается от черной работы и ворует, чтобы прокормиться.

Памятник китайскому писателю Лу Синю, автору рассказа про Кун Ицзи, Шаосин, Китай, 26 сентября 2023 года. Фото: Yomiuri / Reuters

Мемы с Куном стали настолько популярными, что государство начало с ними бороться. Центральное телевидение Китая (CCTV) выпустило сюжет о герое рассказа Лу Синя. В материале призывали молодежь «снять с себя длинные мантии» и присмотреться к «коротким курткам», которые в Китае носили бедняки. Эту аллегорию интерпретировали так: выпускникам следует забыть о гордости и соглашаться на любую работу, которую они смогут найти. Трагическая ошибка Куна была в том, что он не сумел адаптироваться к новой жизни. В конце рассказа герой исчезает, а автор намекает на гибель персонажа.

«Нам говорили, что наше будущее будет ярким и прекрасным, но теперь мы обнаружили, что наши мечты разбиты», — говорит 24-летняя Инь, выпускница медицинского университета. Она верила, что потраченные на учебу годы обязательно окупятся.

Коммунистическая партия Китая пытается решить проблему с безработицей с помощью программ распределения молодых людей в бедные деревни и села китайской глубинки. Там они красят дома или учат местных детей читать. Китайская пропаганда напоминает, что в молодости нынешний лидер Китая Си Цзиньпин проработал семь лет в сельской местности во времена Культурной революции в Китае. Он пас овец, ухаживал за посевами и спал в землянках. Си призывает современную молодежь следовать его примеру.

«Чем более вы амбициозны, тем более приземленными вам нужно быть», — писала по поводу безработицы газета People’s Daily, принадлежащая Коммунистической партии Китая.

Проблему усугубляет конфликт поколений — пожилые китайцы критикуют современных выпускников за их излишнюю придирчивость к работе. С критикой со стороны старшего поколения столкнулась 23-летняя Лю Синъюй, которая не смогла найти работу по специальности после окончания инженерного колледжа. После выпуска она смогла найти работу только на позиции менеджера по продажам в салоне мобильных телефонов на неполную занятость с окладом в 630 долларов. Через некоторое время ей предложили постоянную работу, но зарплата должна была уменьшиться почти в два раза. Синъюй отказалась переходить на такие условия и покинула компанию.

«Много раз я ловила себя на мысли: какой смысл было идти в университет, если в конечном итоге я занимаюсь этим?» — говорит Лю.

Безработной молодежи остается надеяться только на свою семью. Некоторые исследователи даже констатируют появление в Китае класса «новых бедняков». Это люди, которые в зрелом возрасте не работают и живут за счет своих родителей. Аналитики предупреждают, что взрослые иждивенцы могут быть опасны для всего общества.

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«Поскольку “новые бедняки” уже давно живут в изоляции, забвении и скуке, их основными психическими состояниями стали раздражительность, антисоциальность и насилие. Это будут основные факторы, порождающие социальную нестабильность», — объясняет Сунь Фэн, социолог из Университета Цинхуа.

Все больше и больше китайцев перестают верить в то, что жизнь в стране станет лучше в ближайшие пять лет. В 2014 году, когда Си Цзиньпин только заступил на свой первый срок, 76,5% китайцев заявляли, что экономическая ситуация в Китае улучшилась по сравнению с прошлыми годами. Тогда 73% граждан Китая с оптимизмом смотрели в будущее. В 2023 году, на 10-й год правления Си Цзиньпина, лишь 38,8% китайцев заметили улучшения в своей жизни. В улучшение ситуации в ближайшие пять лет верят уже меньше половины населения — 47%.

Мечта Си Цзиньпина — сделать из Китая сверхдержаву и обойти США — при таком состоянии экономики и уровне жизни населения может не исполниться. Пока что США побеждает в гонке за звание крупнейшей экономики мира: в 2023 году номинальный ВВП США вырос на 6,3% и опередил рост ВВП Китая на 5,2%. Невзирая на многочисленные экономические проблемы обеих экономик и, в частности, пандемию, экономика США прошла эти кризисы стабильнее и в лучшем состоянии, чем экономика Китая.