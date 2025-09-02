Катастрофа на Тянь-Шане

В августе 2025 года 47-летняя альпинистка Наталья Наговицина сломала ногу при спуске с самого высокого пика Тянь-Шаня и больше недели ждала помощи. При попытке эвакуировать Наговицину погиб ее друг и серьезно пострадали спасатели. Спасти альпинистку не получилось: в последний раз ее видели живой 20 августа. МЧС Кыргызстана уже объявило ее пропавшей без вести. За четыре года до этого на руках у Наговициной во время восхождения на вершину умер ее муж Сергей. Но это не остановило ее: она продолжила покорять вершины. Трагическая история супругов — в рубрике «Холода» «Катастрофы».

Пик Победы (7439 метров) — самая высокая точка в горной системе Тянь-Шань․ Также это одна из самых опасных вершин на территории бывшего СССР. После первого покорения в 1938 году при восхождениях и спусках там погибли более 100 человек. По статистике, каждый год на пике Победы погибают в среднем два альпиниста.

В августе 2025 года на пик Победы восходила российская альпинистка Наталья Наговицина. Днем 12 августа она добралась до вершины. В тот же день во время спуска она сломала ногу на высоте около 7200 метров — и осталась там ждать помощи.

Пик победы. Вид из базового лагеря. Фото: Chen Zhao / Flickr

К Наталье пришли альпинисты, с которыми она совершала восхождение, — немец Гюнтер Зигмунд и итальянец Лука Синигалья. Они поднимались к ней дважды: принесли ей еду и газ с расчетом на четыре-пять дней. Но 15 августа Луке Синигалье стало плохо: в тот же день он умер от обморожения и отека мозга.

Эвакуировать Наталью на вертолете не смогли — не позволяла погода. Около вершины была плохая видимость и метель, поэтому спасательную операцию пришлось отложить. Наталья больше недели оставалась на высоте более 7000 метров. Это смертельно опасно: человеку не хватает кислорода, поэтому появляются чувство усталости и вялости, головная боль, одышка, потеря аппетита, тошнота, нарушение сна и общее недомогание. 20 августа, в свой день рождения, Наталья перестала подавать признаки жизни, писали телеграм-каналы.

«Нас осталось двое… Сил больше нет…» Эльвира Шатаева была влюблена в горы и альпиниста. В горах она погибла, и муж похоронил ее у подножья погубившей ее вершины Общество 23 минуты чтения

25 августа МЧС Кыргызстана объявило о завершении спасательной операции.

Официально гибель альпинистки не подтверждена, но ее объявили пропавшей без вести. Попытки эвакуировать тело, скорее всего, возобновят уже весной 2026 года.

Покорила четыре семитысячника

Наталья Наговицина родилась в 1977 году под городом Лысьва Пермского края. Она окончила географический факультет Пермского национального исследовательского университета. Последние несколько лет она жила в Москве и работала в структуре Центризбиркома, которая занимается разработкой и поддержкой государственной автоматизированной системы «Выборы».

Наталья начала заниматься альпинизмом в апреле 2016 года. В ее карточке Федерации альпинистов России говорится, что свое первое восхождение она совершила на Тянь-Шане в Кыргызстане. С каждым разом маршруты, которые проходила Наталья, становились сложнее. За девять лет она покорила четыре из пяти семитысячников — самых высоких вершин на территории бывшего СССР.

Фото: @natalina_1022 / Instagram

Чаще всего Наталья Наговицина совершала восхождения со своим мужем Сергеем. Их знакомые вспоминают, что супруги много тренировались, бегали марафоны и жили от одного похода в горы до другого. У пары есть сын Михаил, который родился в 1998 году.

«Наташа была очень позитивным человеком — я никогда не слышал от нее каких-то жалоб. Любила горы, приключения, бегать и сына своего очень любила. Она искала возможность жить и наслаждаться этой жизнью», — говорил друг Наговициной, альпинист Алексей Попов.

В августе 2021 года Наговицины отправились на пик Хан-Тенгри — вершину высотой 7010 метров в Кыргызстане на границе с Казахстаном и Китаем. Этот поход стал последним для Сергея.

«Я не оставлю мужа»

24 июля 2021 года Наговицины прилетели в Бишкек, откуда на следующий день отправились в альпинистский лагерь рядом с горой Хан-Тенгри. Они вышли на маршрут вместе с еще одним альпинистом — итальянцем Лукой Синигалья. На третий день восхождения погода испортилась, началась метель. Тогда команда спустилась, а через день отдыха снова отправилась наверх.

Во время перехода реки между ледниками альпинисты увидели, что смыло переправу, которая всегда была на том месте. При прыжке со льдины Сергей Наговицин провалился одной ногой в воду и промочил ботинок. Весь следующий день команда отдыхала и сушила обувь.

Гора Хан-Тенгри. Фото: Jaan Künnap / Wikimedia Commons

Через три дня альпинисты пошли на штурм вершины, но поняли, что не успевают подняться в течение дня. Итальянец Лука Синигалья пошел дальше, но Наговицины решили не продолжать подъем, а просто перенести лагерь повыше. После ночевки они направились к вершине. В какой-то момент Сергей Наговицин пожаловался на боль в желудке. После того как супруги выпили чай, ему стало немного лучше, и они продолжили восхождение.

После очередного привала Сергей остановился во время подъема на высоте 6400 метров. Наталья, которая шла за ним, не поняла, что произошло. Поравнявшись с мужем, она увидела, что тот не мог ни повернуться, ни сидеть без опоры, а его речь была невнятной.

«Он говорит: “Давай я первый пойду”. Я ответила: “Ну хорошо, иди первый”. Он пролезает две веревки и останавливается. Я удивилась — вроде еще рано делать перерыв, только что сидели. Может, что-то случилось, что-то нужно поправить? Я поднимаюсь к нему, спрашиваю: “Что случилось?” Оказалось, что его парализовало. До сих пор не знаю, от чего именно», — рассказывала Наталья в документальном фильме 2022 года.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

Наталья смогла выйти на связь по рации с руководителем лагеря Дмитрием Грековым. Он вызвал помощь, но на следующий день спасательная группа не вышла навстречу супругам. Наговицина вспоминала, что сама почти не пила и не ела, а оставляла все мужу. К тому моменту его речь стала более внятной. А еще Сергей перестал чувствовать пальцы — даже не понял, когда у него слетела перчатка.

«Я спрашивала, болит ли голова. Он отвечал: “Совсем чуть-чуть”. Я говорю: “А что ноги?” Он ответил: “Я не могу терпеть, у меня болят ноги”. Я так понимаю, что они у него были уже обморожены. Он не шевелился несколько часов. Руки в локтях у него сгибались, а пальцы — нет <…> Его руки были белые-белые, и пальцы никак не сгибались», — вспоминала Наталья.

Наталья Наговицина. Кадр: Дмитрий Синицын / Youtube

Врач, с которым Наталья связалась по рации, просил ее спускаться, чтобы она сама не обморозилась. Но Наталья отказалась: муж нуждался в ее помощи, и она не хотела оставлять его умирать одного. Ее диалог с врачом приводится в документальном фильме «Остаться с Хан-Тенгри»:

— Где именно вы находитесь?

— Под куполом, выше 6800.

— Какое его состояние сейчас?

— Не может сидеть, валится набок, речь путаная.

— Наташа, вам нужно спускаться самой. Вы не сможете ему ничем помочь. Как меня понял? Прием.

— Я все понимаю. Но я не оставлю его одного.

— Наташа, ответьте Южному. Вам нужно спускаться, Наташа. Погода портится, скоро ночь.

— Я не оставлю мужа. Он совсем беспомощный, я питье ему даю.

— Значит, ваше решение оставаться с ним?

— Да.

Наталья и Сергей провели без сна больше суток — руководитель сказал им, что засыпать ночью в таком состоянии нельзя. Наговицина вспоминала, что иногда она вставала на колени, чтобы закрыть мужа от поземки: стала портиться погода, начался ветер.

«Сама я почему-то не боялась умереть. Боялась, что останусь инвалидом: обморожусь, отнимут руки-ноги. Что я тогда буду делать? Я сказала врачу, что останусь с мужем. Он говорил мне: “Они же лучше знают. Раз они говорят, то иди”. Я ответила: “Не выноси мне сейчас мозг. Я пока приняла такое решение, все”. После этого муж обнял меня, и я поняла, что все сделала правильно», — вспоминала Наговицина.

Вскоре у Сергея начался бред. Он не осознавал, где находится, но иногда приходил в сознание. В эти моменты супруги обсуждали, что они будут делать, когда его спустят, и строили планы. Когда рассвело, Наталья обнаружила, что у ее мужа обморозилось лицо: за ночь оно стало почти черным. Утром к ним пришли два альпиниста, которые вели туристические группы. Они решили спустить Сергея вниз.

Наталья стала спускаться самостоятельно. Сергей ей крикнул вдогонку: «Принеси квас»

Наговицина легла спать в палатке в лагере, который находился чуть ниже. Когда туда вернулись альпинисты, Сергея с ними не было.

«Я спросила: “Где он?” Они ответили, что у них больше не было сил спускать его вдвоем, и они оставили его на высоте 6400. Палатки уже не было, и его оставили в спальнике. Гиды сказали: “Мы будем спускать его на следующий день до 6000 метров, а ты спускайся ниже”. Я ответила: “Нет, я буду спускаться только с ним”. Я тогда уже пожалела, что спустилась раньше, могла бы еще несколько часов провести рядом с ним», — говорила Наговицина.

Ко второму приходу спасателей Сергей Наговицин был уже мертв, а спальный мешок вместе с телом ветром сдуло в пропасть. Из-за погодных условий эвакуировать его тело так и не смогли.

Через год после трагедии Наталья совершила восхождение на эту вершину одна. По дороге она установила мемориальную табличку в память о муже на той высоте, где он погиб. К табличке Наталья принесла бутылку кваса.

Наталья с квасом и мемориальной табличкой на вершине. Кадр: Кадр: Дмитрий Синицын / Youtube

«Прощаться я не буду, потому что он всегда со мной», — говорила Наталья в документальном фильме 2022 года. Через четыре года после гибели мужа она повторит его судьбу.

Сумасшедшая гора

В августе 2025 года Наталья Наговицина решила совершить восхождение на пик Победы — высшую точку Тянь-Шаня. При успешном восхождении она получила бы награду «Снежный барс». Ее присваивают альпинистам, которые покорили все пять семитысячников на территории бывшего СССР: пик Хан-Тенгри (7010 метров), пик Корженевской (7105 метров), пик Ленина (7134 метра), пик Исмоила Сомони (7495 метров) и пик Победы (7439 метров).

Пик Победы — одна из самых сложных вершин на территории бывшего СССР. К тому же на гребнях вершины очень низкие температуры даже летом, а ветра могут достигать 40–50 метров в секунду. Из-за высоты и особенностей рельефа эвакуировать оттуда пострадавших очень сложно. По словам альпинистки Аллы Мишиной, на пик Победы ходит не более 30 человек в год. Восхождение на эту вершину занимает пять дней, столько же — спуск. Альпинистский сезон на этой вершине длится максимум месяц.

Пик Победы. Фото: Jaan Künnap / Wikimedia Commons

«Каждый год там случаются происшествия. Сумасшедшая гора. Лавины идут постоянно. Погода меняется несколько раз в день, случаются настоящие шторма. Она расположена в таком месте, где как раз формируются и стыкуются самые сильные циклоны», — считает альпинист Алексей Букинич.

Наговицина уже пыталась взойти на пик Победы в 2024 году, но тогда гид развернул группу и сказал, что альпинистам нужно подготовиться. «Весь год она бредила походом, это была ее мечта — покорить пятый семитысячник, чтобы получить значок “Снежный барс”. Для альпинистов это очень престижно», — говорила «Комсомольской правде» подруга Наговициной Лия Попова.

Попова также вспоминала, что за полгода до восхождения Наталья получила травму. В одном из походов она сломала ногу, но за несколько месяцев успела восстановиться и к августу 2025 года была в отличной физической форме.

На маршрут Наталья Наговицина вышла не одна: в команде с ней был россиянин Роман Мокринский, немецкий альпинист Гюнтер Зигмунд и итальянец Лука Синигалья, с которым Наговицина познакомилась во время восхождения на Хан-Тенгри в 2021 году. Изначально с ними шел также американец по имени Пол (фамилия неизвестна), но он повернул обратно, не доходя даже до первого лагеря. Оставшиеся четверо вышли на штурм вершины 12 августа 2025 года.

Впереди всех шел Гюнтер Зигмунд. Лука Синигалья решил вернуться в лагерь ниже вершины из-за обмороженных пальцев. Наталья Наговицина оторвалась от Романа Мокринского, но вскоре он догнал ее, и они пошли наверх в одной связке. К тому моменту Гюнтер Зигмунд уже успел покорить вершину и вернуться к Луке Синигалья.

Днем 12 августа Наговицина и Мокринский вышли на вершину пика Победы. Во время спуска Мокринский сообщил, что они соскользнули с гребня. Веревка спасла их от гибели, но Наталья упала с высоты и сломала ногу. После консультации с базой Мокринский вытащил Наговицину на гребень, зафиксировал и утеплил. Всю ночь он шел до пещеры, где ночевали Зигмунд и Синигалья.

Альпинисты отказались от дальнейшего спуска и поднялись к Наговициной с палаткой, спальником, газовой горелкой и продуктами. Через несколько часов погода на пике испортилась. После ночевки Зигмунд и Синигалья забрали рацию и начали спуск к пещере. На базе Наговицину попросили настроиться на пять дней ожидания. В тот же день видимость ухудшилась, а Зигмунд и Синигалья спустились в пещеру, где их ждал Роман Мокринский.

Лука Синигалья. Фото: @luke.sinigaglia / Instagram

На следующий день видимость стала лучше, но Синигалье стало плохо. У него нарушилась координация, а речь была бессвязной. Врач предположил, что у него случился отек мозга, и посоветовал сделать ему укол — но шприцы остались в рюкзаке рядом с Наговициной.

«Он кричал на нас. Он волновался о своей руке. Он думал, что мы хотели ампутировать ее. Прошло полчаса спуска, и он погиб. Он умер на моих руках», — рассказал немецкий альпинист Гюнтер Зигмунд.

Лука Синигалья скончался вечером 15 августа. Гюнтер Зигмунд и Роман Мокринский оставили его тело в пещере и продолжили спуск, во время которого выяснилось, что у них нет палатки. Им пришлось ночевать в спальниках на морозе.

Последний шанс

16 августа за Натальей Наговициной вылетел вертолет Минобороны Кыргызстана — но на высоте 4600 метров он потерпел крушение. Все выжили, но четыре члена экипажа получили травмы. Несколько спасателей добрались до альпинистов. Помощь нужна была только Зигмунду.

Все это время Наталья Наговицина находилась на высоте более 7000 метров, но была жива. Днем 19 августа она попала на видео во время облета территории дроном. Наталья махала рукой. Было видно, что ее палатку разорвал ветер. По словам альпинистов, еще никому не удавалось спасти пострадавшего на пике Победы, спустив его с высоты более 7100 метров.

Наталья на видео с дрона. Кадр: Mash

«До этого времени никого с таких высот вообще не спускали. Такого в истории не было. Уже не сезон: вертолеты на такую высоту не залетают. Там уже человек восемь лежит. Сейчас там арктические условия. Кто туда полезет? Ради погибшего полезут живыми рисковать?» — сказал изданию MSK1 альпинист Алексей Букинич.

20 августа — в день, когда Наталье Наговициной исполнилось 48 лет, — к пику Победы прилетел вертолет Ми-17, который эвакуировал Романа Мокринского и Гюнтера Зигмунда. Их доставили в больницу в Бишкеке. Зигмунд был в тяжелом состоянии.

За Натальей Наговициной и телом Луки Синигалья планировали отправить вертолет с итальянским экипажем. Вылет был назначен на 22 августа. Но погода на пике Победы снова испортилась, и спасательные работы отложили на три дня.

Я уехал из Украины в Чехию За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию Общество 9 минут чтения

«Последний шанс. Завтра, 25 августа, обещают ясный день. Попробуют сделать еще один облет дроном, и, если Наталья Наговицина жива, будет предпринята попытка снять ее еврокоптером с итальянским пилотом», — написала на своей странице альпинистка и знакомая Натальи Наговициной Анна Пиунова.

Но 25 августа видимость не улучшилась: вертолет снова не смог вылететь, а спасатели, работавшие на вершине, объявили о завершении операции. Все альпинисты покинули базовый лагерь.

В тот же день сын Натальи Наговициной Михаил опубликовал на своей странице пост, в котором обратился к российским властям и послу РФ в Кыргызстане с просьбой провести новую съемку с дрона и организовать спасательную операцию.

27 августа МЧС республики признал Наталью Наговицину пропавшей без вести. Погибшими на пике Победы объявили иранских альпинистов Хассана Машхадиоглу и Марьям Пилехвари. Они покорили вершину 11 августа и на спуске пересеклись с Натальей Наговициной, которая в этот момент поднималась им навстречу. Потом связь с альпинистами прервалась: спасатели нашли их следы, вещи и снаряжение, но самих людей обнаружить не удалось.

«Оставить живого человека умирать»

После происшествия в соцсетях развернулась эмоциональная дискуссия на тему стоит ли продолжить операцию. Некоторые друзья Натальи Наговициной писали, что считают, что спасатели в Кыргызстане не сделали всего возможного.

«Оставить живого человека умирать — это как минимум странно. Они говорят, что с такой высоты людей еще не снимали. Но понятно, если это касается трупов. Но тут человек в полном сознании, просто с переломом. И не предоставить ресурсы? Это ужасно», — говорил знакомый Наговициной изданию «Москва Онлайн»

Однако среди альпинистов есть и другое мнение. Некоторые уверены, что Наталью Наговицину уже невозможно спасти — и осуждают людей, которые собирают деньги на попытку ее эвакуировать.

«Я не понимаю, зачем снимать кусок мороженого мяса ценой жизни других людей. Я категорически против, чтобы собирали деньги на то, чтобы другие люди рисковали, чтобы снимать чужие трупы. Это сложнейшее место на пике Победы. И вы хотите отправить туда людей, чтобы они с 80 килограммами в руках спустились оттуда, откуда она не смогла спуститься?» — спорит с оппонентами альпинист и автор блога про горы Болт Закиров.

В МВД Кыргызстана пообещал возбудить уголовное дело против турфирмы Ak-Sai Travel, с которой альпинистка отправилась в горы. В самой компании заявили, что, «несмотря на героизм и самоотверженность участников, экстремальные погодные условия позволили спасти лишь немногих».

«Орский Чикатило» и убийца-монах Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет Криминал 18 минут чтения

Телеграм-канал Mash заявлял, что перед восхождением Наталья Наговицина выбрала базовую страховку, которая покрывает затраты в 35 тысяч долларов (2,8 миллиона рублей). Операция по спасению, по информации канала, стоила 58,8 тысяч долларов (4,7 миллиона рублей). Mash сообщил, что если Наговицина не выжила, то на эвакуацию тела придется тратить деньги ее сыну.

«Только участие в этой группе стоит около 400 тысяч рублей. Она в прошлом году мне говорила, что брала гида индивидуального за пять тысяч долларов, чтобы он зашел с ней на Победу. Но незадолго до восхождения он попал в больницу. Она его зашла проведать, он ей вернул деньги. Я в прошлом году за страховку, включая вертолет, платил около 22 тысяч рублей, которая покрывает до 30–50 тысяч долларов. Насколько я понял, на Победе такого не было», — заявил изданию MSK1 знакомый Наговициной.

Наталья. Фото: @natalina_1022 / Instagram

Подруга Натальи альпинистка Лия Попова написала на своей странице в инстаграме прощальный пост про нее.

«Она любила горы всей душой и не могла отказаться от них даже после трагической гибели ее мужа в горах. Весь год она готовилась к восхождениям — бегала, участвовала в марафонах, занимала призовые места, ездила на альпсборы, тренировалась и закрыла второй разряд по альпинизму. Она была очень сильная и выносливая, за ее плечами четыре семитысячника. Поэтому те, кто пишут, что она была не готова к горе, — лицемеры! Она была готова, и гора пустила ее на вершину, но, к сожалению, не захотела ее отпускать», — говорится в посте.

Тела Натальи Наговициной и Луки Синигальи, скорее всего, останутся на пике Победы до следующего года. В МЧС Кыргызстана заявили, что до весны никаких спасательных операций не будет.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети! Telegram Instagram Facebook TikTok X