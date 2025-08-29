Я уехал из Украины в Чехию

За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию

23-летний Артем Волков (имя героя изменено по его просьбе) — студент российского вуза, который с недавнего времени живет и работает в Чехии. Его семья долгие годы проживала в России, хотя сами они родом из Украины. Незадолго до начала полномасштабной войны он поехал в Украину, чтобы заменить паспорт, после чего планировал вернуться в Россию. Но война все изменила, и он застрял в Украине. Воевать Артем не хотел, поэтому спустя какое-то время решил перейти границу с Румынией. Теперь он старается освоиться в Чехии. Волков рассказал свою историю «Холоду».

Я родился в Закарпатской области, но с раннего детства жил в Ейске — это Краснодарский край. Там же окончил школу. В 2021 году поступил в университет в Ростове-на-Дону, выбрал архитектуру: еще со школы мечтал заниматься проектированием зданий. Учеба шла тяжело: постоянно не хватало денег, приходилось подрабатывать. В Украину ездил редко — только по необходимости. Без прямого сообщения между странами это было сложно и дорого.

В декабре 2021 года я потерял свой загранпаспорт. Примерно через неделю мне позвонили из украинского консульства в Ростове, которое еще работало, и сообщили, что нашли мой документ. Я поехал туда, забрал его, но на этом сложности не закончились — мне нужно было обновить внутренний паспорт.

Сейчас его выдают в 14 лет на 4 года, а я получал в 16. В 2022 году, в мои 20 лет, его срок истекал. Я обратился на горячую линию генерального консульства Украины в Ростове, но мне отказали в оформлении, сославшись на какие-то нестыковки с документами, и рекомендовали ехать в Украину.

Ужгород. Фото: Reuters

В январе 2022 года я приехал в Ужгород к бабушке и подал документы на обновление паспорта. В процессе оформления выяснилось, что нужно делать еще и новый загранпаспорт. Выдать загран должны были 2 марта, а внутренний паспорт — 25 февраля.

Разрыв связей

В это время у меня начались проблемы в университете. В феврале 2022 года администрация вуза снова начала переводить часть студентов на удаленку и жестче следить за пропусками. Это было не лучшее время для пропуска занятий, а я из-за документов застрял почти на месяц.

А 24 февраля началась полномасштабная война. Первым, кто сообщил мне о вторжении, была моя преподавательница из ростовского университета и куратор группы. Она знала, что я в Украине, и сразу написала. В голове не укладывалось, что это правда.

В городе замерла жизнь: магазины закрылись, транспорт остановился, люди перестали выходить из домов. Я надеялся, что это все закончится за несколько дней, что я вернусь и доучусь семестр или хотя бы возьму академ. Куратор помогла мне оформить справку, чтобы сдать курсовые онлайн. Декан сказал: «Как только сможешь — возвращайся».

Фото: предоставлены Артемом

Но ситуация ухудшалась. Границу с Россией вскоре закрыли. В Украине объявили мобилизацию. Некоторые знакомые добровольно уехали на фронт. Людей забирали прямо с улиц — военкоматы работали буквально в режиме «поимки»: останавливали парней, печатали повестки прямо на улице. Меня спасало, что я жил у бабушки, не по месту регистрации, но все же атмосфера была тревожной.

Ломались отношения даже с близкими друзьями и родственниками из России. С кем-то разговоры о войне приводили к конфликтам. Некоторые одобряли действия России, другие сомневались, но боялись говорить вслух. Даже в семье возникали разногласия. Мой младший брат, мама и папа — все недавно получили российское гражданство.

Один знакомый всерьез уверял меня, что украинская армия расстреливает своих. Это было просто ужасно. Но и в Украине, честно говоря, тоже есть пропаганда, просто не такая навязчивая. Иногда я спорил с родителями. Они как будто не понимали, что происходит. Потом мама рассказала, как детей в школе выстраивали в букву Z. Я тогда показал ей фото из Германии 1941 года, где дети выстраивались в свастику. Мы так или иначе это обсуждали, но оставались в хороших отношениях.

Весной 2022 года я решил отчислиться из вуза в Ростове и искать пути уехать — либо в Словакию, либо в Чехию. Но так просто это не получилось, и я застрял в Украине еще на два года.

В плену фрустрации

Первый год был просто провальным. Я сидел дома, ни с кем особо не общался, ничего не делал. Потом начались блэкауты, отключения воды, отопления. Иногда по несколько дней не было света. Сперва было страшно и очень неудобно, ведь такие банальные вещи, как уборка, стирка и готовка, зависели от электричества. Но вскоре люди приспособились и к этому: в ход пошли бензиновые и дизельные генераторы, аккумуляторы от автомобилей. Кто побогаче, покупали источники бесперебойного питания.

Приходилось жить согласно графикам отключений: заранее заряжать все гаджеты и аккумуляторы. Старшее поколение обходилось еще скромнее: свечами и газовыми лампами. Связь и интернет каждый раз после запланированного (были и внештатные) отключения работали от силы час-два, затем все наглухо висло, связь пропадала. Магазины продолжали работать с помощью бензиновых генераторов, правда, расплачиваться все равно приходилось наличкой, а продавцы вспомнили, что такое аналоговые весы с системой грузиков, так как электронные очень быстро садились.

$6 тысяч стоил нелегальный переход границы Украины с Румынией

На второй год, в 2023-м, я начал выходить в люди, нашел работу в баре. Потом открыл маленькую студию, делал татуировки. Мой быт потихоньку наладился. Но перманентный стресс никуда не делся. Я сильно потерял в весе, начались проблемы со здоровьем.

Ситуация вокруг становилась невыносимой. Передвижение по городу усложнялось: мобильные блокпосты, постоянные проверки. Военные автомобили и мешки с песком стояли в рандомных местах.

ТЦК Ужгорода. Фото: SerhiiHudak / Ukrinform / NurPhoto / Reuters

Сперва никто никого не останавливал и не проверял, но ситуация ухудшилась со временем. Так называемые ТЦК (территориальный центр комплектования, отвечает за мобилизацию. — Прим. «Холода») почувствовали власть в своих руках и стали останавливать вообще всех. Если нет документов, типа военного билета, тебя сразу паковали в «бусик», микроавтобус ТЦК.

Местные умельцы организовали в мессенджере Viber группу, где каждый мог оповещать о месторасположении полиции и ТЦК. Так их обходили. Я ездил на горном мотоцикле — на нем можно, если что, сигануть в узкую улочку и избежать задержания. Но мне повезло: я с ними ни разу так и не пересекся лично, лишь видел пару раз издалека.

Все эти истории с «упаковкой в бусики» и отключения электричества случались волнообразно, и каждый раз, выходя на улицу, я не знал, что может произойти. Я решил, что пора уезжать. Несколько месяцев искал способы, оформлял документы. И в сентябре 2024 года выехал в Чехию.

Свобода за доллары

Выезжал я со своим двоюродным братом — мы решились на это одновременно. У меня уже была нужная сумма на руках. Я подождал месяц, пока соберет он. Эта авантюра обошлась нам по 6000 долларов США с человека. Примерно столько стоила свобода на тот момент — сейчас цену можно умножить на два. Мы связались с так называемым агентом — это просто чувак, который крутился среди пограничников, ТЦК-шников и прочих.

Первый раз он приехал примерно 2–3 сентября 2024 года и объяснил, что к чему. Через пару дней приехал снова, потом на двое суток пропал. Мы никак не могли с ним связаться.

Он объявился в 5 утра 7 сентября и сказал, что пора выезжать. На тот момент мы уже собрали по маленькому рюкзаку и ждали в доме брата. В рюкзаках наших были только документы, минимум необходимой одежды, сменная обувь — она была нужна, потому что нам предстояло преодолеть широкую реку. Все это мы крепко перемотали пленкой и скотчем.

Мы были полны надежды, что все получится. Было хорошее предчувствие. Так, собственно, и вышло. Мы сели в автомобиль «агента». Он отвез нас в приграничный поселок. Мы остановились в переулке и подождали второй автомобиль. В это время он провел нам «инструктаж». Я как сейчас помню его слова:

«Ни в коем случае не разворачивайтесь, как бы ни было страшно. Иначе вас либо сразу пристрелят, либо отправят на фронт».

Сейчас-то стало понятно, что это он говорил, просто чтоб добавить адреналина, но тогда прозвучало устрашающе (согласно законам Украины, им грозил штраф или административный арест на 10–15 суток. — Прим. «Холода»). Нас пересадили в другой автомобиль. Мы проехали через поселок, и одна из улочек вывела к высокому забору с колючей проволокой. Штук пять слоев проволочного забора, натянутых на деревянные столбы.

Фото: Unsplash

Нам сказали бежать, и мы побежали к этому забору. В нем оказалась заранее подготовленная небольшая прорезь, чтобы туда мог протиснуться один человек. Пока брат лез через нее, я увидел, что прямо возле забора растет дерево. Я на жутком адреналине и страхе взобрался на него, спрыгнул с другой стороны забора и придержал эту колючую сетку, чтобы брат мог протиснуться.

Когда он выбрался, мы побежали к речке сквозь заросли. Мгновение — и я уже иду по колено в воде посреди высокогорной реки с сильным течением. Но нам повезло — почти весь август не было дождей, и река обмелела, так что мы ее не переплывали, а просто перешли.

После реки мы еще шли какое-то время и оказались на территории Румынии. Нам уже ничего не угрожало, но мы все равно решили побежать. Мы бежали вдоль поля по дороге, потом через поле. Услышав шум автомобилей, притормозили. Это была трасса. Мы очень обрадовались, так как думали, что с этой стороны будет глушь.

Люди радуются, когда мужчине удается уехать из Украины

Мы переоделись, вышли к трассе и пошли вдоль нее. Минут через 10 увидели возле дома женщину и объяснили ей через гугл-переводчик, кто мы и что тут делаем. Она предложила нам присесть на диван и выпить кофе, а сама позвонила в полицию. Через пять минут приехал полицейский автомобиль. Сотрудники полиции обыскали наши рюкзаки и спросили лишь, нет ли у нас с собой нелегальных вещей или холодного оружия.

После этого нас с сиреной повезли в отделение полиции и отправили в камеру предварительного заключения в подвале участка, велев ждать оформления. К нам зашла уборщица, которая говорила на ломаном русском. Она сказала забавную вещь: «Что-то вы ребята долго, объявили, что вы пересекли границу еще в шесть утра». Дело в том, что румынская сторона пристально следит за границей с Украиной. С помощью дронов и вышек они узнали про нас и даже искали после пересечения границы.

Через четыре часа нас отвели в какой-то кабинет, где отсканировали паспорта и оформили какие-то документы и еще пересчитали все ввезенные деньги. После этого нас отвезли в еще одно место для оформления других документов. Там было очень много людей, в том числе из Украины. В итоге оформили нам документ «Временная защита Румынии» с которым мы отправились в Чехию уже без особых приключений.

Новая жизнь

В Чехии я попал к своим родственникам. Они помогли мне найти первую работу и немного освоиться. Люди радуются, когда мужчине удается уехать из Украины, не осуждают. Общаюсь я только с украинцами, так как мне все еще мешают языковой и культурный барьеры. Плюс жители Чехии уже давно стали относиться к украинцам очень плохо. Кажется, в целом для Европы эта тема наболевшая, а в Чехии вообще сильные националистические настроения. Выходцы из Украины часто становятся героями пьяных драк. Еще люди недовольны тем, что беженцы занимают места в детских садах и школах.

Мне кажется, на ситуацию частично повлияла давняя интеграция людей с Ближнего Востока в страны Европы, и теперь местные граждане с опаской относятся к мигрантам. К этому добавилось то, что украинцы перенасытили рынок труда, особенно в Польше, и возникла довольно обширная ненависть к нам. Можно частенько услышать в свой адрес что-то вроде «Вали домой в Украину», «Ты украл у меня работу» и все в таком духе. Но для меня это не имеет никакого значения — такой уж я человек.

Я сразу записался на языковые курсы. Без знания чешского нельзя ни учиться, ни работать. Сейчас у меня уровень А1, сдаю экзамен, чтобы получить аттестат. Особых проблем не было — чешский очень схож с украинским. К тому же мой родной язык — это так называемый «закарпатский суржик», в котором очень много слов из близлежащих Чехии, Словакии и Польши.

Южная Чехия. Фото: Alamy / Reuters

Живу я на юге Чехии, рядом с Австрией. Работаю неполную неделю в местном кафе официантом и барменом. Смена 12 часов. В свободное время подрабатываю в ларьке по продаже мороженого. В оба места я устроился по знакомству. Зарабатываю нормально, на жизнь хватает. Планирую продолжить учиться, возможно, снова на архитектора. Посмотрим, как пойдет.

Я стараюсь поддерживать связь с близкими — как из России, так и из Украины, — и хотел бы когда-нибудь снова приехать в Россию. Но точно не в ближайшее время. Надо здесь сначала на ноги встать. А там у меня ведь родители, они ждут. Обязательно заеду в гости, когда все немного уляжется.

