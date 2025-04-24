Никому не известная фирма замахнулась на самый крупный проект Европы

Она обещает провести «метро» от Португалии до Украины и поезда со скоростью до 400 км/ч

Небольшой аналитический центр 21st Europe, которому нет и года, задумал объединить Европу крупнейшей высокоскоростной железнодорожной сетью. Проект под названием Starline уже называют новым общеевропейским метро: синие поезда в цвет флага ЕС будут соединять города по всему континенту и разгоняться до 400 км/ч. Инициатива выглядит как долгожданное решение транспортных проблем в Европе, однако эксперты называют его утопией. Да и к самим авторам проекта есть вопросы: они не представили даже предварительную смету мегапроекта, хотя и обещают заменить самолеты. Европейский метрополитен — в материале «Холода».

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Европейская железнодорожная сеть развита слабо, а ее качество напрямую зависит от национальных перевозчиков. К примеру, прямое сообщение между Парижем и Берлином запустили лишь год назад (до этого его прерывали в 2014 и 2020 годах). Сейчас путь между двумя крупными европейскими столицами занимает восемь часов, а до этого пассажирам приходилось делать пересадку, чтобы добраться из Франции в Германию по земле. Прямых железнодорожных маршрутов, например, из Лиссабона в Париж или из Риги в Варшаву не существует до сих пор.

Еще одна европейская проблема — поезда ходят очень медленно. Высокоскоростными сетями могут похвастать только Франция, Испания и Германия, но в других регионах Европы таких поездов пока нет. Например, пассажиры железнодорожного рейса Бухарест — Вена, проводят в пути более 18 часов, хотя расстояние между городами примерно такое же, как между Берлином и Парижем — чуть более тысячи километров.

Сказочный проект

Проект Starline призван решить проблемы европейского транспорта. Новые поезда и железнодорожные линии должны соединить более 40 городов Европы, включая три страны вне Европейского Союза — Великобританию, Турцию и Украину. По задумке, Starline будет курсировать между станциями по всему европейскому континенту по маршрутам, которые соединены как линии в обычном городском метро. Разница лишь в том, что остановки находятся в разных странах. Реализовать проект обещают всего за пятнадцать лет

Изображение: 21st Europe

Всего таких маршрутов будет пять, и названы они по первым буквам латинского алфавита — A, B, C, D и E. Маршрут А должен соединить Хельсинки, Прагу, Цюрих и Неаполь, маршрут B стартует в Лиссабоне, а заканчивается в Киеве. Конечная на маршруте С — турецкий Стамбул, из которого по прямой можно будет доехать до Парижа. Маршрут D будет идти от Киева до Дублина с остановками в Амстердаме и Львове.

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Некоторые города стоят по пути сразу нескольких маршрутов: это значит, что здесь можно будет сделать пересадку на другую «ветку». К примеру, в Берлине и Милане пересекутся сразу три линии, а в Мюнхене, Софии, Киеве и Мадриде «встретятся» два маршрута.

Проектировщики Starline обещают, что их маршруты будут на 30% быстрее, чем аналогичные автомобильные и нынешние железнодорожные. Скорость поездов составит 300–400 километров в час. Это выше, чем самые быстрые поезда Европы на сегодня: испанских iryo, разгоняющихся до 360 километров в час, и французских TGV, максимальная скорость которых доходит до 320 километров в час. Таким образом путь из Хельсинки в Берлин займет чуть более пяти часов, хотя сейчас этот маршрут занял бы целый день на машине (включая паромную переправу до Таллина) или два часа на самолете.

Изображение: 21st Europe

Скорость важна не только для пассажиров, но и для грузоперевозок. Поезда Starline, как обещают их проектировщики, смогут быстрее перевозить продукты и лекарства — это снижает зависимость от самолетов и машин в вопросе логистики. «Более быстрая Европа означает более устойчивые цепочки поставок», — говорится на сайте проекта.

Еще одно преимущество Starline — его экологичность. По словам авторов идеи, реализация проекта позволит значительно сократить внутриевропейские авиаперевозки и снизить выбросы этой сферы на 95%.

Цена поездки

Авторы проекта Starline — небольшой аналитический центр 21st Europe из Дании, где работает менее десяти человек. Основателем центра является дизайнер Кааве Пур. Согласно его страничке в LinkedIn, он занят сразу в нескольких собственных небольших стартапах в Европе. До этого Пур возглавлял дизайнерскую компанию Space10, которая более десяти лет готовила проекты для IKEA (сейчас Space10 ликвидирована).

Более 400 миллиардов евро будет стоить общеевропейское «метро»

21st Europe уверена, что сможет решить все проблемы с железнодорожным сообщением в Европе, хотя не приводит никаких конкретных цифр стоимости проекта. Однако, если отталкиваться от стоимости высокоскоростной сети Испании, которая считается самой протяженной в ЕС и стоила почти 56 миллиардов евро, то по самым скромным оценкам «Холода» реализация проекта Starline потребует более 400 миллиардов евро. Протяженность испанской системы — более трех тысяч километров, Starline же обещает построить 22 тысячи километров путей.

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Стоимость не включает в себя расходы на критически важную инфраструктуру, а именно тоннели под Ирландским, Адриатическим и Балтийским морями. Последний, например, обойдется в 15–20 миллиардов евро — он станет самым длинным подводным тоннелем в мире.

Изображение: 21st Europe

Источники финансирования проекта в 21st Europe тоже не называет, однако авторы идеи предлагают вложиться в Starline всем странам Евросоюза: основные деньги на строительство сети будут идти из бюджета ЕС и из кредитов Европейского инвестиционного банка (это банк ЕС, который выдает дешевые кредиты на важные проекты). При этом национальные правительства должны финансировать станции в своих странах, и в этом им должен помочь частный бизнес, который будет открывать там магазины и кафе.

«Крайне важно, чтобы мы не бросились тратить все наши деньги на оборонные инициативы, оставив без внимания инвестиции в социальную сферу. <…> Из-за неравенства и недостатка инвестиций в наше будущее в Европе возникнет сильная раздробленность, поляризация и внутренние конфликты», — считает основатель 21st Europe Кааве Пур.

Национальные железнодорожные операторы должны будут обслуживать маршруты Starline по франчайзинговой модели: каждая страна управляет своими участками маршрутов, но все они подчиняются единой системе правил и стандартов. Например, французский перевозчик SNCF сможет работать на маршрутах Starline, если будет соблюдать правила, которые приняли все другие франчайзи: единый стиль поездов, одинаковый для всех способ покупки билетов и соответствующий сервис. По такой франшизе, например, работают по всему миру некоторые рестораны McDonald’s: предприниматели платят взнос за право открыть ресторан под брендом и соблюдают все стандарты сети — от рецептов до дизайна.

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Цена на билеты в поезда Starline должна быть «значительно ниже», чем на обычные поездки по Евросоюзу сейчас. В 21st Europe не уточняют, что для их компании означает «значительно ниже» и с чем именно они сравнивают цены, ведь стоимость проезда всегда зависит от типа билета (туда-обратно), времени бронирования и страны. К примеру, билет в одну сторону в Норвегии стоит в среднем 25 евро, а в Германии — чуть больше десяти. Порой поезд выходит даже дороже самолета.

Такая огромная транспортная сеть требует централизованного европейского управления. 21st Europe предлагает отдать Starline под контроль единого органа в рамках ЕС — Европейского железнодорожного агентства (ERA). Оно будет разрабатывать общие технические стандарты для поездов и инфраструктуры для всех стран по маршруту, включая и тех, которые не входят в Европейский Союз — Великобританию, Украину и Турцию.

Наивные мечты

Независимый аналитик и преподаватель College of Europe Джон Уорт раскритиковал Starline. Он описал весь проект фразой «где-то между утопией и наивной мечтой», хотя сами проектировщики из 21st Europe называют себя прагматичными идеалистами. Некоторые участки пути, по словам Уорта, просто нереалистичны: например, чтобы соединить Загреб и Рим на маршруте B, нужно будет проложить тоннель под Адриатическим морем.

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Такой же тоннель (или даже мост) придется строить в районе Ирландского моря, чтобы соединить Ливерпуль и Дублин или Глазго и Белфаст по маршруту D. В 2021 году бывший британский премьер Борис Джонсон уже предлагал соединить Шотландию и Северную Ирландию с помощью моста, но от этой идеи отказались из-за ее непомерно большой цены: около 460 миллиардов долларов. Тоннель обошелся бы в 287,5 миллиарда долларов.

Некоторые другие маршруты Starline тоже вызывают вопросы. Например, путь из Мюнхена в Милан пролегает прямой линией через Цюрих — непонятно, как именно поезд должен проезжать через швейцарские Альпы.

Изображение: 21st Europe

Другие идеи 21st Europe не новы. Стартап предлагает ввести единую систему покупки билетов на поезда, которой в Европе до сих пор нет. Покупать билеты между европейскими странами часто бывает неудобно: приходится использовать сайты разных перевозчиков, и у каждой страны они свои (например, ItaliaRail в Италии или Deutsche Bahn в Германии). Еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас говорил, что система единого бронирования в Европе может появиться к 2026 году и без участия Starline. Уже сейчас разрабатывают возможность ездить по континенту с одним билетом, который покрывал бы все участки пути.

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Нет никакой информации и о поездах: кто будет их производить, сколько их потребуется на каждом из маршрутов, какими параметрами они должны обладать и т. д. Зато авторы проекта уже подготовили брендинг и цвета: по задумке 21st Europe, поезда Starline должны быть синего цвета, как флаг Евросоюза. Такая расцветка поездов была выбрана еще и с заделом на будущее: синие поезда в идеале должны стать таким же узнаваемым брендом, как красные лондонские автобусы и желтые такси.

Не новая идея

Европа хоть и медленно, но все же шла к единой железнодорожной сети и без Starline. Еще с 1996 года Евросоюз одобрил строительство Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T). Это масштабный проект по созданию транспортных путей по всему континенту, который соединит более 400 городов ЕС к 2050 году: речь не только про железнодорожные пути, но и про новые автомобильные дороги, порты и даже аэропорты. Всего TEN-T обойдется странам ЕС в 850 миллиардов долларов — это самый крупный транспортный проект в истории.

Изображение: 21st Europe

Железнодорожная сеть TEN-T включает как существующие линии, подлежащие модернизации, так и строящиеся магистрали, такие как Rail Baltica, соединяющую Польшу со странами Балтии. Среди новых проектов TEN-T — маршруты до Украины и Молдавии, которые вводятся в том числе и для того, чтобы ограничить транзит с Беларусью и Россией. Также строится железнодорожный тоннель длиной 64 километра под Альпами, соединяющий Австрию и Италию, и подводный тоннель между Данией и Германией, который сократит время в пути между Копенгагеном и Гамбургом до 2,5 часов.

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Завершение основной сети TEN-T позволит увеличивать ВВП Евросоюза ежегодно на 1,8% вплоть до 2030 года, а также поспособствует созданию новых рабочих мест и упростит логистику. По некоторым подсчетам, на каждый инвестированный 1 евро Европа получит около шести евро дополнительного ВВП. Экономический эффект от запуска проекта — плюс 306 миллиардов евро в год.

Даже если европейские страны и договорятся о беспрепятственном движении поездов через границы, то с решением технических проблем все намного сложнее. В разных странах — разные стандарты для рельсов, подачи электричества и светофоров. Кроме того, машинисты должны знать язык страны, через которую едут, хотя бы на уровне B1. Пока все эти разрозненные правила существует, поезда не смогут свободно курсировать по всей Европе.

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