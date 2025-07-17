Одна из крупнейших отраслей России погрузилась в масштабный кризис

Российская угольная промышленность переживает один из самых серьезных кризисов за последнее десятилетие. Европейский рынок закрыт из-за санкций, компаниям приходится перестраиваться на Индию и Китай, где у российского угля есть серьезная конкуренция. Большинство отечественных угольных компаний работают «в ноль», а в угледобывающих регионах России проходят массовые сокращения. Правительство уже приняло антикризисные меры, но спасет ли это отрасль — пока неясно. Жертвами кризиса могут стать десятки тысяч сотрудников угольных компаний и целые моногорода. «Идеальный шторм» — в материале «Холода».

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

В России сейчас работают около 180 угольных компаний, в которых заняты 170 тысяч человек. Основные угледобывающие предприятия находятся в Кемеровской и Красноярской областях, а также в Дальневосточном федеральном округе. Крупнейшая компания отрасли — «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК), вслед за ней идут компании «Стройсервис», «Эльгауголь», «Сибирский антрацит», Evraz и холдинг «Мечел», который контролирует более четверти мощностей по обогащению коксующегося угля в России и сейчас пытается разобраться с долгами «Газпромбанку» и ВТБ.

более чем в 8 раз упала прибыль угольной отрасли России с начала войны

По данным Росстата, в 2024 году убытки угольной отрасли достигли рекордных 113 миллиардов рублей. При этом доля убыточных предприятий увеличилась почти вдвое по сравнению с предыдущим годом и достигла 53% — то есть меньше половины российских угольных компаний остаются прибыльными. До этого, даже несмотря на введенные санкции, угольщикам получалось выходить в плюс: в 2023 году их прибыль составила 374 миллиарда рублей, а в 2022-м — 821 миллиард.

Тысячи школьниц обманом втягивают в вебкам Им обещают золотые горы, но работают они за копейки в грязи с тараканами. Они становятся жертвами эксплуатации и насилия Мир 12 минут чтения

Нынешние проблемы в угольной промышленности начались с 2022 года: тогда США и Европейский Союз запретили импорт угля из России. Потерять американской рынок было не так страшно, ведь США закупают уголь в основном из Колумбии и Канады, но на рынок ЕС приходилось до 25% экспорта российского угля. Из-за закрытия европейского рынка Россия теряет до восьми миллиардов евро (728 миллиардов рублей) выручки в год.

«Угольная отрасль столкнулась с тем, что можно назвать идеальным штормом: все проблемы сошлись в одночасье», — говорит экономист Наталья Зубаревич.

Ситуацию ухудшают не только санкции, но и упавшие до многолетних минимумов мировые цены на уголь. Основная причина снижения цен — падение спроса в Китае. Если в 2022 году экспортная стоимость (то есть стоимость с учетом доставки) тонны энергетического угля составляла от 148 до 192 доллара в зависимости от порта отправления, то по итогам 2024 года цены на тот же вид угля упали до 72–106 долларов за тонну.

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Особенно сильно кризис ударил по средним компаниям, которые специализируются на энергетическим угле. После потери европейского рынка им надо было быстро искать новых покупателей в Азии — в основном это Китай (почти половина экспорта в 2023–2024 годах), Турция (10–15%) и Индия (меньше 12%). Чтобы привлечь новых покупателей, российские компании часто вынуждены делать скидки и работать себе в убыток.

Массовая гибель насекомых ведет к катастрофе Из-за деятельности человека вскоре могут исчезнуть до 40% видов. Это грозит голодом и болезнями Мир 7 минут чтения

Более крупные компании — например, «Мечел» или «Якутуголь» — вынуждены сокращать добычу, так как столько угля просто оказалось никому не нужно ни за границей, ни в России, а каждая новая добытая тонна угля лишь увеличивает убытки. В частности, с января по май 2025 года добыча «Мечела» снизилась на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше изоляции — меньше денег

Еще до санкций экспорт оставался критически важным для доходов российских угольщиков: в 2022 году за границу ушло больше половины добытого в стране угля, что принесло около 44 миллиардов долларов. Внутренний рынок России слишком мал и слишком нерентабелен для отечественных компаний, так как внутренние цены примерно в три раза ниже экспортных.

Поэтому любые ограничения, которые влияют на экспорт, негативно отражаются на показателях российских угольщиков. Именно это и происходит. Экспорт угля из России падает третий год подряд: 196,2 миллиона тонн в 2024 году против 221,2 миллиона тонн в 2022-м. Причем в 2024 году российский экспорт снизился на 12,5% — до минимума за последние пять лет. Причем это снижение наблюдается на основных рынках сбыта России после введения санкций: в Китае, Южной Корее и Турции.

Он нанес своей девушке 59 ножевых ранений Сидел на мефедроне и убил ее под действием наркотика, а теперь он почетный студент престижного вуза. Все благодаря «СВО» Общество 13 минут чтения

Падение продаж за границу объясняется не только давлением Запада. Российскому углю становится сложнее конкурировать с топливом из других стран-экспортеров на восточных рынках: например, Китай и Индия стали наращивать внутреннюю добычу, а Австралия возобновила свой экспорт на рынок Китая после урегулирования торговых споров, которые длились около пяти лет.

Китай выбивает из российских компаний скидки и вынуждает их продавать уголь себе в убыток

Дополнительное давление на российские компании оказывает система импортных пошлин в Китае. Местные власти забирают 3–6% стоимости каждой ввезенной из России тонны угля. Причем пошлины распространяются не на всех импортеров: к примеру, уголь из Австралии или Индонезии не облагается дополнительными пошлинами.

В теории в Китае пошлину на импорт платит покупатель, а не продавец, поэтому российские угольщики должны платить только экспортную пошлину (процент от стоимости угля, который платится России при вывозе груза за границу). Но на практике китайские компании требуют, чтобы российские угольщики компенсировали пошлину скидкой в цене. И им приходится на это соглашаться, так как вариантов мало. Например, компания «Сибантрацит» закладывала потери от пошлин в свой бюджет еще на 2024 год.

Я сбежала от мужа-абьюзера в финский шелтер Чувствовала себя там самозванкой, а теперь начинаю жизнь заново в другой стране Общество 16 минут чтения

Несмотря на все проблемы, российские власти обещают не снижать экспорт угля, хотя спрос на этот энергоноситель растет очень медленно: в 2024 году эксперты оценивали рост потребления угля в 1% от года к году, в 2025-м ожидали рост всего лишь в 0,3%, а в следующие годы он, вероятно, вообще пойдет на спад, так как в будущем его заменят на газ и атомную энергетику — это экологичнее и дешевле. И невзирая на то, что сейчас человечество потребляет рекордное количество угля (почти девять миллиардов тонн в год), эксперты признают, что энергетический переход и отказ от угля неизбежны.

Техническая отсталость России

Западные санкции вскрыли еще одну проблему российской угольной промышленности — технологическая отсталость и зависимость от иностранного оборудования. Теперь российским угледобывающим компаниям приходится заниматься тем же, чем занимаются авиакомпании при нехватке самолетов, — каннибализацией: угольщики собирают рабочую технику «с миру по нитке» и разбирают оборудование с нескольких участков, чтобы собрать один работающий комплекс.

Флагман российского флота могут распилить на металлолом Единственный авианосец России уже седьмой год находится в ремонте, а в его восстановлении все меньше смысла Политика 8 минут чтения

Некоторое время российские компании надеялись, что китайское оборудование сможет заполнить ту нишу, которая образовалась после ухода западных поставщиков. Но, как оказалось, китайское оборудование уступает западным аналогам в качестве, да и купить его непросто: очереди растягиваются на годы вперед.

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Однако перекладывать всю вину за кризис только на санкции западных стран и ограничения на китайском рынке было бы некорректно. Внутри России существуют серьезные инфраструктурные проблемы с РЖД, которые мешают перевозке угля. Старший эксперт Института экономики и финансов Александр Титов считает, что проблемы на российских железных дорогах мешают экспорту угля гораздо сильнее санкций.

НТВ годами показывало ток-шоу о сексе Здесь говорили про женский оргазм, минет и кунилингус, а россияне учились пользоваться презервативами. Почему его закрыли? Общество 15 минут чтения

Значительная часть угля раньше шла на запад, но теперь большинство грузов идет на восток, из-за чего сильно перегружен Восточный полигон РЖД (комплекс железных дорог Восточной Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока). Чтобы это отрегулировать, власти ввели систему ограничений на то, сколько угля можно вывозить по конкретным железнодорожным путям. В 2024 году с шестью регионами договорились о вывозе примерно 100 миллионов тонн угля, но уже в 2025 году такие квоты останутся только у Кузбасса, и объем сократится почти вдвое — до 54 миллионов тонн.

Регионы под ударом

Кризис в угольной промышленности вряд ли серьезно повлияет на всю российскую экономику, поскольку вклад угольного сектора в ВВП страны составляет менее 1%. Однако с помощью угля вырабатывают более 15% электроэнергии в России, и именно это топливо играет ключевую роль в поддержании социально-экономической стабильности крупных регионов, которые могут серьезно пострадать.

Десятки тысяч человек могут покинуть зависимые от угольных предприятий города Кузбасса и Хакасии

В первую очередь, речь идет о Кемеровской области, где производят более 50% российского каменного угля и около 80% коксующегося. Из-за снижения спроса на уголь бюджет Кузбасса недосчитался 58 миллиардов рублей в прошлом году и еще пять миллиардов — в первом квартале текущего.

Сахарная смерть Женщина узнала о том, что совершил ее муж, и решила ему отомстить Криминал 6 минут чтения

Последствия кризиса и снижение доходов региона уже ощутили на себе местные жители: власти стали сокращать льготы для населения, в том числе для врачей. А местный монополист на поставки сортового угля в регионе — «Кузбасская топливная компания» — на фоне падения доходов даже отказался продавать уголь кузбассовцам по старым ценам, без скидок, прикрываясь кризисом в отрасли.

Бачатский угольный разрез, Кемеровская область. Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

От энергоносителей также зависит благополучие Хакасии, где в 2024 году угольная отрасль показала серьезный спад: по сравнению с 2023 годом добыча снизилась на 6%, экспорт — на 18%, а вместо прибыли, как в 2023 году, угольные компании региона получили убыток почти в три миллиарда рублей. Эксперты считают, что Хакасии нужна «серьезная поддержка» и прежде всего — квоты на перевозку угля.

«Сейчас затраты на логистику делают нерентабельным экспорт энергетического угля. От экспорта угля зависят налоговые поступления нескольких регионов, а это прежде всего социальные программы, дороги, инфраструктура, зарплаты бюджетникам», — объясняет генеральный директор компании «Русский Уголь» Владимир Коротин.

По данным Минэнерго за март этого года, в предбанкротном состоянии находились 27 российских угольных предприятий, а еще 62 — работали с убытком выше среднеотраслевого. 51 предприятие (шахты и разрезы) либо уже закрыты, либо находятся на грани закрытия (в их числе — девять шахт на оккупированной территории Донбасса).

Миллионам европейцев грозит дефицит питьевой воды Дырявые трубы и недальновидная политика в области природных ресурсов приведут к катастрофе. Изменений пока не предвидится Мир 10 минут чтения

Из-за падения выручки угольным компаниям приходится массово сокращать персонал. В первую волну увольнений попали как раз предприятия в Кемеровской области и Хакасии. В начале 2025 года доля убыточных угледобывающих компаний в Кузбассе составляла около 57%, в Хакасии — до 50%.

На 20% сократилась численность города Инта после закрытия последней шахта. Отток населения продолжается

В 2024 году в Кузбассе закрылось восемь шахт, почти 500 работников оставались без зарплаты. В феврале этого года началась первая масштабная волна протестов, вызванная угольным кризисом в регионе. Жители Кемеровской области, среди которых были шахтеры и их семьи, выходили на улицы и обращались напрямую к Владимиру Путину, требуя справедливости.

Кузбасс и Хакассия могут повторить сценарий, который произошел в Республике Коми еще до введения санкций: массовый отток населения из моногородов вслед за закрытием градообразующих предприятий. Яркий пример — город Инта, где в 2019 году закрылась последняя шахта «Интауголь» несмотря на 1,2 миллиарда рублей господдержки. Тогда работу потеряли больше 1200 человек — почти каждый 20-й житель города. Ежегодно из Инты уезжают 700–800 человек, потому что больше не могут найти здесь работу. С момента закрытия шахты город лишился 20% населения.

В матки тысяч женщин вставляли гвозди и щипцы Их пытали и насиловали военные во время гражданской войны. Они хотели сделать целый народ бесплодным Мир 14 минут чтения

Закрытие угольных предприятий в Хакасии может привести к необходимости расселения моногорода Черногорск, где живет почти 78 тысяч человек — это может обойтись федеральному бюджету в 100 миллиардов рублей.

Государство прощает должников

Проблемы отрасли уже пытается решить правительство, которое утвердило антикризисный план по помощи российским угольщикам. На начало июля 2025 года в Минэнерго обратились 73 угольных предприятия за господдержкой, из них 20 заявок находятся на рассмотрении. Решение уже принято для четырех компаний: «Воркутауголь», СУПК, «СДС-уголь» и «Мечел‑Майнинг» (горнодобывающее подразделение группы «Мечел»).

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В числе мер — отсрочки по налогам и страховым взносам до 1 декабря 2025 года, субсидии на транспортировку и скидка 12,8% к тарифу РЖД для компаний из Сибири. В частности, «Мечел» получил отсрочку на три года (максимальный срок) по уплате налогов и взносов на сумму более 13 миллиардов рублей. В компании надеются, что это поможет сохранить деньги для повседневной работы.

Господдержки недостаточно и ее не хватит на всех

Минэнерго также предлагает ввести мораторий на рост тарифов РЖД до конца 2025 года. Схожие меры использовались и при прошлых кризисах в угольной отрасли. С 2004 по 2013 год российские железные дороги перевозили уголь по специальным сниженным тарифам, что помогло отрасли сэкономить около 111 миллиардов рублей. При этом 80% этой скидки (почти 89 миллиардов) использовалось при перевозках угля на экспорт. Субсидированные перевозки угля, и без того низкодоходного груза, частично лишили РЖД прибыли в 2013 году.

«На кону — сохранение тысяч рабочих мест в десятке регионов России, прежде всего — в Сибирском федеральном округе. Ключевыми проблемами отрасли являются объемы вывоза угля в восточном направлении из регионов СФО, а также критическая для производителей стоимость его транспортировки по железной дороге и перевалки в портах. Сейчас затраты на логистику делают нерентабельным экспорт энергетического угля», — говорит генеральный директор компании «Русский Уголь» Владимир Коротин.

Представители отрасли сомневаются, что меры господдержки помогут справиться с кризисом. Сейчас, по их словам, остается надеяться только на жаркое лето в Китае, которое может увеличить спрос на российский уголь, ведь нужно будет больше электричества для работы кондиционеров и охлаждения. Власти же, по всей видимости, готовятся к банкротствам предприятий: в мае 2025 года Владимир Путин одобрил инициативу о создании специального агентства для санации угольных предприятий, включая особый порядок банкротства и переобучение уволенных сотрудников.

Выживут крупнейшие

Аналитики прогнозируют, что в течение ближайших полутора лет на российском угольном рынке произойдет консолидация, то есть слияние компаний. Часть аналитиков полагает, что слабые и убыточные компании, не выдержав конкуренции, будут закрываться или переходить под контроль более крупных игроков. В числе тех, кто может скупать убыточные активы, называют СУЭК, «Мечел», «Кузбассразрезуголь» и «Эльгауголь».

1,2 трлн рублей составляет совокупной долг угольной отрасли России

Другие эксперты сомневаются, что лидеры отрасли готовы скупать более мелких игроков. Вместо этого более сильные компании могут укрепить свои позиции за счет уже имеющихся, более прибыльных шахт и активов, не покупая новых. Из-за высокой ключевой ставки брать кредиты для сделок по слиянию и поглощению сейчас слишком дорого. К тому же у большинства угольных компаний и так большие долги, так как они берут займы по ставке под 20% — совокупный долг угольной отрасли перед банками по итогам 2024 года составил почти 1,2 триллиона рублей.

Я толстая — и не хочу худеть У меня и так есть все, ради чего люди пытаются сбросить вес. Но так было не всегда Общество 15 минут чтения

На закредитованность российских компаний повлияли и санкции. До начала войны в Украине российские угледобывающие предприятия часто пользовались предложениями европейских банков, где можно было взять кредит по низким ставкам. Также можно было выпустить так называемые еврооблигации — это когда компания занимает деньги у иностранных инвесторов. Сейчас такие способы финансирования для российских угольщиков закрыты.

Если ничего не изменится, то Минэнерго допускает сценарий, при котором убытки российских угольных компаний по итогам 2025 года увеличатся втрое и достигнут 350 миллиардов рублей. Одна из главных проблем — долги, которые к концу года могут достигнуть уже 1,4 триллиона рублей.При этом в 2022 году, когда кризис только начинался, Минэнерго предполагало, что если к 2030 году экспорт снизится на 30% по сравнению с 2021 годом (последним годом без санкций), то без работы могут остаться как минимум 22 тысячи человек только в Кузбассе и в Хакасии.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети! Telegram Instagram Facebook TikTok X