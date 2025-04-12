Табачным окуркам нашли полезное применение

Окурки — самый распространенный вид пластикового мусора на планете. По оценке Всемирной организации здравоохранения, ежегодно люди выбрасывают около 4,5 триллиона сигаретных фильтров, и, по подсчетам National Geographic, лишь треть из них оказывается в урнах. Братья Наман и Випул Гупта из Индии создали уникальную технологию переработки этого токсичного мусора в мягкие игрушки. За шесть лет им удалось построить многомиллионную компанию, помочь решить экологическую проблему и привлечь в свой бизнес сотни безработных женщин. Индийская сказка — в материале «Холода».

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Впервые о проблеме сигаретных отходов Наман Гупта задумался в 2015 году во время учебы в университете. По его словам, окурки бросались ему в глаза повсюду: на тротуарах, в парках, у остановок. Эта проблема остро стояла не только в столичном регионе, но и по всей стране. С ней почти не боролись: не существовало ни норм, ни инфраструктуры для утилизации окурков.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Индии насчитывается около 75 миллионов взрослых курильщиков. Только за 2021–2022 годы они выбросили порядка 100 миллиардов окурков.

«Я был потрясен, что никто до сих пор не говорит об этом крупнейшем искусственно созданном загрязнителе планеты», — говорит Гупта.

Он начал исследовать, как окурки влияют на окружающую среду, и довольно быстро выяснил: сигаретные фильтры почти полностью состоят из ацетата целлюлозы — пластика, который разлагается до 14 лет. В итоге у Намана родилась идея заняться переработкой сигаретных отходов, о чем он рассказал старшему брату — инженеру Випулу Гупте.

Наман Гупта. Кадр: The New Indian / Youtube

«Когда он сказал, что хочет бороться с экологическим кризисом путем переработки окурков, я сразу поверил в него и его миссию. Его решимость вдохновила меня», — вспоминал Випул. Вместе они начали разрабатывать систему, которая позволила бы перерабатывать все составляющие сигаретного мусора — от фильтров до бумаги и остатков табака.

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25 сентября 2018 года братья основали компанию Code Effort (CODE расшифровывается как «To Conserve Our Depleting Environment», в переводе с английского — «Сохранить нашу истощающуюся окружающую среду»). Випул взял на себя техническую часть: подобрал оборудование, помог устроить лабораторию, нашел химические компоненты для переработки и организовал сам процесс.

Однако для братьев было важно не просто утилизировать отходы, а дать им новую жизнь. Так появилась идея создавать из переработанных окурков разные изделия: мягкие игрушки, подушки, бумагу и даже средство от комаров. В запуск проекта они вложили около полутора-двух миллионов рупий (почти полтора-два миллиона рублей).

Тонны окурков

Одна из главных трудностей для компании заключалась в сборе сигаретных отходов — в общественных местах Индии почти нет специальных урн для курильщиков, а сами окурки сложно отделять от остального мусора. Из-за этого стартапу пришлось привлекать к работе простых уборщиков.

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В первые дни удавалось переработать всего по 10 граммов окурков — примерно 30–40 штук. Однако постепенно обороты росли: уже в июне 2022 года в сборе мусора участвовали более двух тысяч человек из более чем 250 округов, ежедневно собирая до тонны сигаретных отходов.

Около 2% окурков Индии успевают перерабатывать братья Гупта

Параллельно с этим братья начали развивать городскую инфраструктуру по сбору окурков и заниматься просвещением населения. Совместно с экспертами они разработали специальные урны под названием V bins — устойчивые к огню и влаге контейнеры, предназначенные исключительно для сигаретных отходов.

VBins. Кадр: Anuj Ramatri / Youtube

«Мы размещаем V bins в местах, где курят чаще всего: возле табачных киосков, в офисах, торговых и бизнес-центрах — в специально отведенных зонах, чтобы собирать отходы прямо у источника», — объясняет Наман.

Компания установила более 200 тысяч урн V bins по всей стране. Братья сделали ставку на крупные города: Дели, Гургаон, Нойда. В то же время компания предлагает приобрести урны и жителям других регионов. «Сейчас мы перерабатываем шесть-семь миллионов окурков ежедневно, — говорит Наман. — Но это все еще лишь около 2% от общего объема сигаретных отходов в стране».

Плюшевые медведи и средство от комаров

По словам создателей компании Code Effort, они вторично используют все три основные составляющие сигаретного мусора: бумагу, табак и пластик. Переработка окурков начинается с ручной сортировки: работницы компании ежедневно разделяют их на компоненты и распределяют по категориям.

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«У нас есть сертификаты ISO 90001, 140001 и GRS, подтверждающие, что наша продукция соответствует государственным стандартам безопасности, качества и экологичности. Кроме того, мы имеем ISO 450001, показывающий, что мы можем обеспечить безопасность сотрудников, непосредственно работающих с окурками», — говорит Наман.

Кадр: Anuj Ramatri / Youtube

Из табака и пепла компания производит компост, который передается в близлежащие питомники. Бумагу превращают в бумажную массу, из которой делают листы, пакеты и конверты. Кроме того, часть переработанной бумаги используется для создания средства от комаров в виде пластин — бумажных прямоугольников, пропитанных ядом. При нагревании таких пластин яд испаряется, и его пар в воздухе убивает насекомых.

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Пластиковое волокно обрабатывают по запатентованной технологии. Его измельчают, превращая в рыхлую массу, и затем обрабатывают химически — этот этап занимает около суток. После этого волокно промывают, сушат в специальных машинах и отправляют на кардование. В результате получается гладкое, мягкое и легкое волокно, подходящее для набивки мягких игрушек и подушек.

Окурки дарят независимость

Именно плюшевые медведи, набитые переработанным волокном, быстро стали узнаваемым символом Code Effort. Производители утверждают, что игрушки абсолютно безопасны для детей, поскольку процесс переработки прошел все необходимые лабораторные испытания.

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Помимо заботы об окружающей среде, стартап занимается трудоустройством женщин из родного региона братьев Гупта. Именно они шьют все мягкие игрушки компании, которые поступают в продажу. Наман и Випул организовали для женщин обучение и закупили все необходимое: швейные машины, иглы, нитки и другое оборудование.

По словам Намана, сегодня в компании трудятся более сотни мастериц из деревни Нангли, где расположено производство. Многие женщины занимались шитьем дома, но долгое время не могли пойти работать.

Фото: Code Effort Private Limited

Одна из них — 35-летняя домохозяйка Пуннам Чаухан. По ее словам, она занимается рукоделием уже больше 10 лет, но раньше шила только для семьи. «В нашей культуре не принято, чтобы женщины работали вне дома. Я купила маленькую швейную машинку и училась шитью по видеоурокам», — говорит она.

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Жизнь Чаухан изменилась, когда в 2019 году Code Effort открыли фабрику в ее деревне. «Они предложили мне делать для них игрушки, купили все материалы и научили меня шить изделия нужного качества и размеров. Раньше мой заработок составлял всего 20 рупий в день, а теперь — вырос до тысячи (около тысячи рублей. — Прим. Холода). Этот бизнес дал мне не только финансовую независимость, но и уважение и признание», — добавила Чаухан.

Миллионы из пепла

Стартапу удалось привлечь внимание крупных игроков местного рынка — их изделия используют известные индийские бренды: Reliance Retail и Nesta Toys. Code Effort предпочитает работать с большими компаниями, избегая розничных покупателей, так как сотрудничество с крупными брендами — это гарантия больших заказов и стабильности для Code Effort. После согласования дизайна, размеров и технических характеристик эти параметры остаются неизменными на протяжении долгого периода производства.

Кадр: The New Indian / Youtube

К 2025 году Code Effort, по утверждению основателей стартапа, переработала уже больше двух миллиардов окурков. Компания внесена в Книгу рекордов Limca и Книгу рекордов Индии — индийские аналоги Книги рекордов Гиннесса, а также во «Всемирную» и «Международную» книги рекордов — менее известные международные реестры достижений.

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Code Effort не раскрывает свои финансовые данные, из-за чего оценивать ее экономическое положение сложно. Однако, по некоторым данным, в 2022–2023 финансовом году ее выручка составила 989 тысяч рупий (около миллиона рублей). С 2022 года, по словам основателей, компания вышла в прибыль и развивается без привлечения стороннего капитала. По данным финансового портала Tofler, чистая прибыль компании в 2023–2024 финансовом году выросла на 7124%.

По словам Намана, братья собираются масштабировать производство. «Мы передали нашу технологию в соседние страны — Малайзию, Непал и Бангладеш. Мы хотим расширить свою деятельность и выйти на глобальный уровень, поскольку это общемировая проблема», — говорит он. К 2030 году компания планирует перерабатывать уже до 400–500 тонн окурков в месяц. Кроме того, братья Гупта хотят расширить ассортимент, добавив в него товары для домашних животных и очистители воздуха, а также запустить собственный бренд аксессуаров для дома Decor Earth Private Limited.

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