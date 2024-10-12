Впервые в мире целая страна запретит продажу бензиновых и дизельных авто

Электромобили заряжаются на одной из улиц в Осло, Норвегия, 30 апреля 2019 года. Фото: Jonathan Nackstrand / AFP / Scanpix

Норвегия стала первой страной, где число электромобилей превысило количество автомобилей на бензине. Это стало возможным благодаря политике «загрязнитель должен платить». Власти уже несколько десятилетий стимулируют граждан переходить на электрокары: их освобождают от налогов, дают скидки на парковку и разрешают ездить по выделенной полосе. Однако полноценно говорить об экологическом успехе Норвегии сложно, так как «чистота электрокара» зависит от энергии, на которой он ездит, а производство электрокаров даже опаснее для окружающей среды, чем обычных автомобилей. К тому же перенести местный опыт на весь остальной мир сложно из-за высокой стоимости электрокаров. «Зеленые» успехи и сомнения — в материале «Холода».

За последние 20 лет более миллиона машин с бензиновыми двигателями в Норвегии заменили на электрокары и гибриды. Сейчас же девять из десяти новых проданных авто в стране имеют электродвигатель. Бум электрокаров спровоцировали норвежские власти, которые еще с 1990-х годов с помощью льгот и привилегий мотивируют норвежцев переходить на более экологичный транспорт, делая эксплуатацию электромобиля выгоднее, чем машины с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).

Сейчас гражданский автопарк Норвегии насчитывает 2,8 миллиона авто: из них 1,2 миллиона с дизельным двигателем, 754303 электромобиля и 753905 машин, работающих на бензине. Руководитель направления транспортных исследований аналитического центра экологического фонда Zero в Осло Ингвильд Килен Рёрхольт считает, что к 2029 году электромобилей на дорогах Норвегии станет больше, чем бензиновых и дизельных вместе взятых. И для этого есть все основания — уже в следующем году Норвегия станет первой страной, в которой не будут продавать бензиновые и дизельные автомобили.

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«Зеленые амбиции» правительства дорого обходятся «традиционным» автомобилистам, которые ездят на машинах с двигателем внутреннего сгорания: именно они платят налоги по повышенным ставкам из-за того, что их машины загрязняют окружающую среду — так владельцы автомобилей с ДВС спонсируют переход нации на электромобили.

Дискриминация внутреннего сгорания

В Норвегии работает прогрессивная система налогов на автомобили: машины с высоким уровнем выбросов облагаются более высокими налогами, чем машины с низким. Долгое время правительство брало деньги на популяризацию электромобилей именно из тех дорожных сборов, которые платят владельцы обычных автомобилей с ДВС.

Владельцам электромобилей в Норвегии дали ряд привилегий: например, они не платят налоги на выбросы и получают скидки при уплате общих дорожных налогов и сборов. Долгое время электромобили не облагались НДС при покупке или аренде, но с 2023 года этот налог все же ввели на некоторые электромобили. Теперь НДС рассчитывается с той части цены, которая превышает 500 тысяч крон (или 42 тысячи евро). В эту ценовую категорию попадает, например, Tesla X, которая стоит больше миллиона крон (84 тысячи евро).

Подземная парковка, предназначенная только для электромобилей, Осло, Норвегия, 30 апреля 2019 года. Фото: Jonathan Nackstrand / AFP / Scanpix

Самая продаваемая машина в Норвегии — электрокар Tesla Y, стоимость которой начинается от 447 тысяч норвежских крон (38 тысяч евро). На втором и третьем местах — электрические кроссоверы Toyota bZ4X (от 36,8 тысяч евро) и Volkswagen ID.4 (от 32 тысяч евро). Средняя месячная зарплата в стране при этом — 47 тысяч норвежских крон (около 4 тысяч евро, что становятся примерно 2972 евро после уплаты налогов).

У электромобилей в Норвегии есть преимущество на дорогах. Они имеют право ездить по автобусным полосам, а также могут получать скидки на парковку и проезд по платным дорогам. Такие льготы недешево обходятся государству: с каждым годом бюджет Норвегии расходует все больше денег из-за перехода на более экологичный транспорт. В 2022 году это обошлось бюджету в 39,4 миллиарда крон (3,3 миллиарда евро), а в 2023-м — уже в 43 миллиарда крон (3,6 миллиарда евро).

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Норвегия может позволить себе снизить налоги на транспорт благодаря деньгам, которые власти зарабатывают на нефти и газе. У страны крупнейший в мире суверенный фонд благосостояния, объем которого оценивается в 1,7 триллиона долларов. Основа фонда — нефтегазовые доходы. Эти деньги Норвегия инвестирует в том числе лидеров на рынке электрокаров — американскую компанию Tesla и китайскую BYD Co. Такая «денежная подушка» и позволила освободить владельцев электромобилей от ряда налогов, не слишком увеличивая нагрузку на бюджет страны.

Маркетинговый ход для спасения экологии

И все же электромобили нельзя назвать стропроцентно экологичным видом транспорта, хоть они и гораздо чище автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Автомобили с нулевым выбросом — это, скорее, маркетинговый ход, чем реальность. Все дело в энергии, которая используется для зарядки электромобиля. Для Норвегии это не проблема, ведь почти 99% энергии внутри ее сетей приходятся на гидро и ветряные электростанции и чуть больше 1% — на газ.

Но, например, в Германии этот показатель значительно ниже — только 63% энергии производится из возобновляемых источников, а почти 21% приходится на уголь. Таким образом, электрокары в Германии «грязнее», чем в Норвегии. Из-за различного баланса источников энергии в системах разных стран электрокары могут «выбрасывать» на 85% больше вредных твердых частиц, чем при поездках на машинах с ДВС, — то есть в странах с «грязными энергосистемами» совокупный эффект от электрокаров будет даже хуже, чем от обычных автомобилей.

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Наличие достаточного количества зарядных станций — еще одна проблема для развития электротранспорта. В Норвегии проблем с зарядками нет: в одной только столице общественных пунктов зарядки насчитывается более двух тысяч. Некоторые станции даже бесплатные — они находятся вблизи торговых центров и отелей. Правда, на бесплатную зарядку отводится ограниченное время, а некоторые станции требуют специальной подписки. Зарядить машину можно и дома. Стоимость установки домашней зарядной станции начинается от 15 тысяч норвежских крон (чуть меньше 1,3 тысячи евро). Зарядить электрокар можно и от обычной розетки, однако эксперты не рекомендуют это делать из соображений безопасности. Однако даже Европа пока не может похвастать такой инфраструктурой.

С производством автомобиля тоже не все однозначно — оно в два раза больше способствует глобальному потеплению, чем производство автомобиля с ДВС. Все дело в литий-ионных аккумуляторах, используемых в электрокарах. Для их производства требуются редкие металлы — никель и литий, последний часто называют «белым золотом» из-за его рыночной стоимости.

Однако разница в загрязнениях между электрокаром и машиной с ДВС значительно сокращается по мере их эксплуатации. Для того, чтобы среднестатистическому электрокару стать экологичнее обычной машины, им необходимо пользоваться всего лишь один-два года — в зависимости от изначальной «чистоты» источника энергии.

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Электромобиль может оставлять больший углеродный след в процессе производства, тогда как обычный автомобиль больше загрязняет планету из-за опасных выхлопов при движении. Профессор Университета Брауна Стивен Пордер считает, что массовый переход на электрокары сможет замедлить изменение климата. Он отмечает, что для этой цели не подходят гибридные модели: такие машины переключаются с аккумулятора на бензиновый двигатель на длинных дистанциях и в итоге выделяют такие же газы, что и обычный автомобиль.

Однако это мнение спорно, ведь самым экологичной машиной на текущий момент признана гибридная Toyota Prius Prime SE. Главный научный сотрудник Toyota Motor Corp. Джилл Пратт не считает, что всем нужно покупать электромобили. По его мнению, гибридные машины — один из возможных способов сократить выбросы, и они могут быть эффективны в этом не менее, чем электрокары. Пратт настаивает, что власти разных стран должны направлять деньги на сокращение выбросов углерода, а не на запрет дизельных или бензиновых машин. К тому же полному переходу на экоавтомобили пока мешает нехватка лития и недостаточная инфраструктура для зарядки.

Доступность электрокаров пока тоже под вопросом, хотя и разница в цене между ними и машинами с ДВС стремительно сокращается. Например, два года назад в США надо было платить порядка 17 тысяч долларов больше за новый электрокар, сейчас же эта разница снизилась до пяти тысяч долларов. Некоторые аналитики прогнозируют, что цены на автомобили с ДВС и электромобили могут сравняться примерно через два года.

«Москович» с электродвигателем на выставке «Сделано в России», Москва, 20 октября 2023 года. Фото: Sefa Karacan / Anadolu / Reuters Connect

Минимальная стоимость электрокара в России начинается от 2,99 миллионов рублей (около 28,5 тысяч евро) при средней зарплате в стране на уровне 85 тысяч рублей (800 евро). За такие деньги можно купить машину от российского бренда Evolute, который является копией китайского седана Dongfeng Aeolus E70. Самый дешевый электрокар в странах Европы обойдется в 20,8 тысяч евро — за эти деньги можно купить Dacia Spring. Средний уровень зарплат в ЕС составляет примерно 2350 евро.

На начало 2024 года общее число электрокаров в мире достигло 40 миллионов, из них 14 миллионов зарегистрированы в 2023 году, за который было продано на 35% электрокаров (или 3,5 миллиона моделей) больше, чем в 2022 году. 95% мировых продаж электромобилей по-прежнему сконцентрированы всего на нескольких крупных рынках: Китай (чуть менее 60% от общего числа продаж), Европа (менее 25%) и США (10%).