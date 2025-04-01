Бывший официант построил самую дорогую компанию мира

Он переехал в США, не зная языка, а созданный им стартап чуть не обанкротился. Это была Nvidia

Американец тайваньского происхождения Дженсен Хуанг приехал в США ребенком без знания языка и прошел путь от официанта в дешевой закусочной до одного из самых богатых людей в мире. Хуанг построил Nvidia — компанию, чья продукция сегодня определяет технологическое развитие мира и используется почти в каждом компьютере. Но начинала Nvidia не так радужно — от банкротства ее спас случай и щедрость менеджмента Sega. «Тейлор Свифт в мире технологий» и любимчик Илона Маска — в материале «Холода».

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Хуанг — не просто гений технологий, но и яркая личность с узнаваемым стилем, которого повсюду встречают толпы фанатов (однажды он даже оставил автограф на груди у поклонницы). Его фирменный образ — дорогие кожаные байкерские куртки, которым крупные экономические издания посвящают целые статьи. За выбор курток отвечают его жена и дочь, а сам Хуанг уже более 20 лет не изменяет этому стилю. Еще одна деталь его имиджа — татуировка с логотипом Nvidia на плече. Он пообещал своим сотрудникам, что обязательно набьет тату с лого, когда акции компании будут стоить больше 100 долларов.

Сегодня состояние Хуанга оценивается почти в 100 миллиардов долларов — он занимает 15 место в рейтинге самых богатых людей планеты. Nvidia прочно закрепилась в «Великолепной семерке» — списке крупнейших IT-компаний мира. Nvidia выпускает графические процессоры для игр, 3D-визуализации, дата-центров и беспилотных автомобилей Tesla. Ее чипы незаметны, но они почти везде: они стоят в видеокартах компьютеров, ноутбуков и даже в консоли Nintendo Switch.

$3,5 трлн стоила Nvidia на пике капитализации в ноябре 2024 года

По рыночной капитализации (критерий, по которому оценивают «дороговизну» компании) Nvidia занимает третье место в мире, уступая лишь Apple и Microsoft, но опережая Amazon и Tesla. В 2024 году стоимость Nvidia выросла на два триллиона долларов из-за бешеного спроса на ее чипы для искусственного интеллекта, тогда же она на время стала самой дорогой компанией в мире. Сейчас Nvidia оценивается почти в три триллиона долларов, а ее акции за год подорожали на 171%, сделав ее одной из самых быстрорастущих в истории.

Американская мечта

Дженсен Хуанг родился на Тайване в 1963 году в семье инженера-химика и учительницы начальных классов. На своей родине он прожил недолго: когда ему исполнилось пять лет, его отец переехал по работе в Таиланд и перевез с собой семью. Еще через четыре года девятилетнего Женьсюня (так на самом деле зовут Дженсена) и его старшего брата отправили в США. Они поехали в Такому, штат Вашингтон, совершенно одни, без сопровождения взрослых.

Железнодорожный вокзал в Такоме, 1970-е. Фото: NARA / Wikimedia Commons

Есть две версии, почему Хуангу пришлось переехать в Америку в столь юном возрасте. Первая причина — это война во Вьетнаме. К концу 1960-х годов конфликт начал разрастаться по всей Юго-Восточной Азии: США бомбили Камбоджу и обстреливали южный Лаос, и отец Хуанга боялся, что война постепенно подойдет и к границам Таиланда, где тогда жила семья.

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По другой версии — у отца Хуанга была американская мечта, и поэтому он отравил в США своих детей. В конце 1960-х его отец Хуанг Син-тай впервые побывал в Нью-Йорке, где проходил программу повышения квалификации в американской компании Carrier, которая производит кондиционеры. Хуанг Син-тая настолько сильно впечатлила жизнь в Америке, что он поклялся отправить туда своих детей.

С тех пор маленький Дженсен и его брат начали учить английский язык. Их учила мама, которая сама не говорила по-английски. Как вспоминал Хуанг, мама каждый день выбирала из словаря английского языка 10 случайных слов и просила детей их заучить. Она проверяла знания своих сыновей, хотя сама не имела ни малейшего понятия, правильно ли они строят предложения на английском.

«Я — плод мечтаний и стремлений моих родителей», — говорил позднее Хуанг.

В 1973 году Хуанг приехал в США вместе с братом. В Такоме мальчиков ждал их дядя. Он решил заняться образованием детей и определил их в государственную школу в Кентукки. Там были свои методы воспитания: Хуанга заставляли мыть туалеты каждый день после уроков, а его брата отправили работать на табачной ферме.

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Страшнее школы было общежитие, куда определили 10-летнего Хуанга. Он жил на территории религиозной школы для детей из неблагополучных семей, которых не брали в другие учреждения. Комнату он делил с 17-летним подростком, который в первую же ночь напугал Хуанга, показав ему ножевые ранения на своем теле.

Как вспоминал миллиардер, он был единственным мальчиком в общежитии, у кого не было складного ножа. Все остальные ученики курили, а некоторые даже не умели читать. Другие школьники часто буллили Хуанга из-за его азиатской внешности. Но в целом он верит, что время, проведенное в Кентукки, помогло выработать ему стойкость.

Первый чип комом

В 1976 году родители Хуанга переехали в Орегон, где наконец воссоединились со своими сыновьями. Здесь Дженсен Хуанг окончил старшую школу. Во время учебы он подрабатывал посудомойщиком и официантом в ресторане Denny’s. Эта работа сильно изменила его: он сам признавался, что именно в ресторане переборол свою застенчивость и научился общаться с людьми.

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Затем Хуанг поступил в Орегонский государственный университет, где получил степень бакалавра в электротехнике и встретил свою будущую жену Лори Миллс — одну из трех девушек на курсе из 250 человек. Еще до свадьбы он пообещал ей, что к 30 годам станет гендиректором собственной фирмы — и сдержал слово. В 1992 году (за год до основания Nvidia) Хуанг окончил магистратуру в области электротехники в Стэнфордском университете.

Он и Миллс работали дизайнерами микрочипов в компаниях Кремниевой долины. По словам Хуанга, жена зарабатывала больше него, но ей пришлось оставить карьеру ради детей. Хуанг же совмещал работу и учебу в Стэнфорде. В 1984 году он успел чуть больше года поработать в компании Advanced Micro Devices — AMD — сегодня это главный конкурент Nvidia. Нынешняя глава AMD Лиза Су приходится Хуангу двоюродной племянницей, но это не повлияло на ее карьеру, ведь они не были знакомы до успеха AMD.

Бывшая штаб-квартира AMD в Саннивейле, Калифорния. Фото: Coolcaesar / Wikimedia Commons

В 29 лет Хуанг занимал руководящую должность в компании LSI Logic, но решил оставить пост ради амбициозной идеи создать собственную компанию. Так в 1993 году родилась Nvidia со стартовым капиталом в 40 тысяч долларов (сейчас это примерно 90 тысяч долларов, или 7,5 миллиона рублей). Хуанг основал Nvidia вместе с двумя дизайнерами чипов — Крисом Малаховски и Кертисом Приемом, которые работали инженерами в Sun Microsystems (сейчас она уже поглощена корпорацией Oracle).

«Революционные» чипы Nvidia для видеокарт оказались бесполезными

Идею открыть совместный бизнес они обсуждали в одном из заведений Denny’s — той самой сети ресторанов, где Хуанг работал официантом. Сначала они хотели назвать компанию NVision, но от этой идеи пришлось отказаться, так как это было созвучно с названием туалетной бумаги Envision. Тогда Хуанг предложил окрестить их детище словом Nvidia, похожим на латинское invidia, что означает «зависть».

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Nvidia должна была создавать самые лучшие видеокарты для компьютеров. В 1990-х годах графика строилась на 3D-моделях, которые назывались примитивами. Графические художники использовали примитивы-треугольники, но Хуанг решил работать с более сложными квадратными и прямоугольными примитивами. Это обернулось катастрофой: Microsoft объявила, что их графическое ПО будет работать только с треугольниками, и «революционные» чипы Nvidia для видеокарт оказались бесполезными.

Sega спасла молодой стартап Nvidia от банкротства

Нестандартный подход Хуанга к рендерингу сорвал контракт с японским производителем видеоигр и консолей Sega. В то время Sega была главным конкурентом компании Sony, которая в 1994 году выпустила первую версию своей приставки PlayStation, моментально ставшей хитом. Sega была обязана создать что-то похожее, чтобы оставаться конкурентоспособной на рынке видеоигр — тогда они придумали и выпустили приставку Dreamcast.

Компанию Хуанга привлекли к разработке графического процессора для Dreamcast. Спустя год разработок руководство Nvidia осознало, что их революционное решение не востребовано, из-за чего у компании оставалось два варианта — либо немедленно прекратить разработку чипа и потерять клиента, либо продолжать работу, но встретиться с нулевым интересом на рынке. В обоих случаях Nvidia ждало банкротство.

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На помощь к Хуангу неожиданно пришел президент Sega Сёитиро Иримадзири. Несмотря на то, что он объявил Хуангу неприятные новости: Nvidia отстранена от дел, графический процессор для Dreamcast выпустит совершенно другая компания, — Иримадзири не разочаровался в Nvidia после одной ошибки и убедил руководителей Sega инвестировать дополнительные средства в проект Хуанга. Тогда Sega дала Nvidia пять миллионов долларов — по сути, японский гигант вложил деньги в сомнительный стартап, который не смог выполнить свои условия по контракту. Это была необъяснимая удача.

«У нас были только эти деньги. Его понимание и щедрость дали нам шесть месяцев жизни», — вспоминал Хуанг.

Он уволил половину сотрудников и вложил последние деньги в разработку новой видеокарты RIVA 128. Когда она только поступила в продажу в 1997 году, у Nvidia хватало денег лишь на последнюю зарплату сотрудникам. Однако спустя четыре месяца карта разошлась тиражом в миллион экземпляров — это спасло компанию от краха. Позже Sega продала свою долю в Nvidia примерно за 15 миллионов долларов — добрый жест Иримадзири окупился в три раза.

Крипто-лихорадка

В 1999 году Nvidia выпустила по-настоящему революционную технологию — первое поколение графических процессоров GeForce. Это полностью меняло работу компьютеров: GeForce 256 брал на себя обработку 3D-графики и стал работать на основе параллельных вычислений, то есть вычисления происходили одновременно, а не по одному, как это было раньше. Как выразился бывший глава отдела маркетинга Nvidia Дэн Виволи, «мы изобрели новую категорию, чтобы быть в ней лидерами».

Дженсен Хуанг в 2003 году. Фото: MediaNews Group / The Mercury News / Getty Images

К началу 2000-х годов графические процессоры Nvidia пользовались большим спросом среди геймеров, поскольку эта технология ускоряла обработку изображений в играх. Чипы Nvidia ставили в такие приставки, как PlayStation 3 и оригинальный Xbox.

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Со временем графические процессоры начали использовать не только для обработки графики, но и для более сложных вычислительных задач. В 2006 году Nvidia представила технологию CUDA (Compute Unified Device Architecture), благодаря которой графическая карта компьютера стала работать эффективнее центрального процессора (он считается «мозгом» компьютера). CUDA позволила применять графические процессоры Nvidia в обучении искусственного интеллекта и даже в «добыче» криптовалют.

Со временем видеокарты Nvidia набрали бешеную популярность у майнеров криптовалют. Дело в том, что любая транзакция с криптовалютой должна быть подтверждена, и этим занимаются специальные компьютеры. Они объединяют транзакции в блоки и проверяют их с помощью сложных вычислений. Так все транзакции и складываются в блокчейн — цепочку, которая хранит информацию обо всех действиях с биткоином. С такой задачей может справиться только компьютер на основе очень мощного графического процессора — именно такие и выпускает Nvidia (например, процессоры серии RTX 30XX).

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С 2016 года, когда криптовалюта начала дорожать, майнеры подчистую скупали графические процессоры, чтобы усилить свои вычислительные машины. Это привело к росту цен на акции Nvidia и AMD, а компания Хуанга стала не справляться с возросшим спросом. В 2021 году Nvidia пришлось выпустить специальное программное обеспечение к процессору RTX 3060, которое искусственно ограничивало возможность майнить криптовалюту Ethereum. Это было сделано для того, чтобы графических процессоров хватило и для других клиентов — ИИ-исследователей и геймеров.

Выдал базу для ChatGPT

Без графического процессора от Nvidia не было бы и современных нейросетей, так как они идеально подходят для обучения моделей ИИ. К примеру, ChatGPT обучался с использованием 10 тысяч графических процессоров от Nvidia, объединенных в суперкомпьютер от Microsoft.

Хуанг одним из первых увидел потенциал в ИИ, назвав развитие нейросетей «новой индустриальной революцией». Он решил попробовать поработать с нейросетями еще в 2010-х годах, когда искал новых клиентов для CUDA. В то время никто не интересовался искусственным интеллектом, потому что эта сфера считалась не очень развитой: нейросети еле-еле могли распознать человеческую речь.

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Немногочисленные исследователи нейросетей стали разрабатывать свои ИИ-модели на основе CUDA от Nvidia. Один из таких ученых — нобелевский лауреат 2024 года, профессор Университета Торонто Джеффри Хинтон, который с 2009 года обучал нейросеть распознавать слова на основе технологии от Nvidia. Он добился значительных успехов и представил их на технологической конференции, после чего связался с Nvidia и сообщил: «Послушайте, я только что сказал тысяче исследователей машинного обучения, что они должны пойти и купить карты Nvidia. Вы можете прислать мне одну бесплатную?» Ему отказали.

Посетители смотрят 3D-демонстрацию графических процессоров NVIDIA на выставке технологий CeBIT в Ганновере, 2010 год. Фото:

Sean Gallup / Getty Images

Настоящий прорыв произошел в 2012 году, когда ученик Хинтона, программист Алекс Крижевский использовал графический процессор Nvidia для обучения нейросети AlexNet. Она оказалась быстрее и точнее всех предыдущих моделей и могла распознавать содержимое фотографий. Для ее обучения Крижевский использовал лишь две платы от Nvidia. Теперь, спустя более 10 лет, Nvidia занимает около 95% рынка графических процессоров для машинного обучения.

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«Они [Nvidia] взяли архитектуру, которая использовалась для улучшения игр, и придумали, как объединить эти вещи в целую сеть <…> По сути, они создали рынок, которого не существовало, а именно графические процессоры для ИИ или графические процессоры для машинного обучения», — говорит гендиректор исследовательской технологической компании The Futurum Group Дэниел Ньюман.

Можно сказать, что Дженсен Хуанг стоял у истоков ChatGPT. В 2016 году глава Nvidia лично доставил первый суперкомпьютер DGX-1 для разработки искусственного интеллекта в компанию OpenAI, которая создала самый известный в мире чат-бот. Суперкомпьютер весил более 30 килограммов и состоял из 35 тысяч деталей — на его создание у Nvidia ушло пять лет. Этот момент считают знаковым в истории нейросетей.

На 583% выросли акции Nvidia с момента запуска ChatGPT

Сегодня технологические гиганты массово скупают чипы Nvidia для разработки своих проектов с искусственным интеллектом — это не только чат-боты, но и беспилотные автомобили. Цена одного такого чипа начинается от 10 тысяч долларов, а топовые версии могут стоить и больше 40 тысяч. Для обучения и запуска новых моделей нейросетей могут понадобиться сотни графических процессоров Nvidia, которым нет альтернатив — из-за высокого спроса покупатель может ждать чипы почти год.

Хуанг верит, что в ближайшем будущем компании будут строить «фабрики ИИ» с помощью чипов Nvidia — это новые центры обработки данных, которые будут создавать и обучать алгоритмы. По сути, это будущие «заводы» по производству искусственного интеллекта, которые заменят традиционные вычислительные центры.

Хуанга не догонят

Большую часть истории Кремниевой долины лидером в области разработки процессоров считалась компания Intel, однако Nvidia удалось положит конец ее доминированию. С тех пор, как OpenAI выпустила ChatGPT, акции Nvidia выросли на 583%, а компания закрепила за собой статус главного игрока в эпоху искусственного интеллекта.

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За последние пять лет Intel растеряла свои лидерские позиции. В конце 2024 года Intel уступила Nvidia свое место в «промышленном индексе Доу» — это один из самых известных фондовых индексов в мире, куда включают крупнейшие публичные компании США.

Intel тоже выпускает графические процессоры, но компания не была так активна в сфере ИИ, что ослабило ее позиции. Непосредственно перед выходом ChatGPT (ноябрь 2022 года) Nvidia стоила около 420 миллиардов долларов, тогда как Intel — почти в три с половиной раза меньше. С того времени Nvidia подорожала в 6,9 раза — до 2,9 триллионов долларов, а Intel за тот же период только дешевела, достигнув минимума в 81 миллиард в июне 2024 года.

Дженсен Хуанг представляет AI Computer DGX Station на конференции разработчиков GTC в марте 2025 года. Фото: Andrej Sokolow / DPA / Reuters

Финансовые показатели двух компаний также ярко показывают, как сильно Nvidia ушла вперед. В 2024 году Intel отчиталась об убытке в 18,8 миллиарда долларов. В прошлом году компания потеряла 60% своей стоимости, что стало самым большим падением за 53 года с момента выхода на биржу.

Компания Хуанга за 2024 год вышла на чистую прибыль в 29,76 миллиарда долларов. Под конец года капитализация Nvidia достигала 3,5 триллиона долларов, а в ноябре ей даже удалось обойти Apple и на время стать самой дорогой компанией мира.

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На рынке технологий есть еще один сильный игрок — AMD. Компания дальней родственницы Хуанга старается не отставать от Nvidia и в прошлом году выпустила свой чип для работы искусственного интеллекта, который называют конкурентом чипа Blackwell от Nvidia.

Однако пока, хотя AMD активно вкладывается в ИИ, она все равно не доходит до финансовых показателей Nvidia. За 2024 год AMD заработала 25,79 миллиарда долларов, из которых чистая прибыль составила 5,42 миллиарда — в пять с половиной раз меньше, чем у Nvidia. В последние дни 2024 года AMD стоила чуть больше 203 миллиардов долларов — в 17 раз меньше, чем Nvidia.

Тайваньская точность

Хуанг продолжает жить в США. Его главный дом находится в Кремниевой долине, недалеко от штаб-квартиры Nvidia в Санта-Кларе, штат Калифорния. Он находится под постоянной охраной, а личная безопасность главы компании — отдельная статья расходов бюджета Nvidia. В 2023 году она обошлась компании в полмиллиона долларов.

Дом за семь миллионов долларов площадью 650 квадратных метров и шестью спальнями не единственная недвижимость миллиардера: его семья владеет домами в Лос-Альтос-Хиллз, Сан-Франциско, а также на Гавайях. С конца 1980-х годов Хуанг потратил около 55 миллионов долларов на недвижимость.

Дом Хуанга в Лос-Альтос-Хиллз. Фото: Google Maps

За свое имущество бизнесмен не платит налоги в полном размере. Журналисты The New York Times изучили его финансовые и налоговые документы и выяснили, что семья Хуангов недоплатила в американский бюджет около восьми миллиардов долларов с налогов.

Гендиректор Nvidia уходит от уплаты налогов на имущество и наследство, используя лазейки в американском законодательстве. Более 10 лет назад он и его жена начали вкладываться в безотзывные трасты — переданные туда средства перестают считаться личными и облагаются более низкими налогами. Вероятно, это одна из самых крупных схем по легальному уклонению от налогов в истории США.

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Хуанг не единственный миллиардер, который уходит от уплаты налогов, используя лазейки в законодательстве: уязвимостью федеральных законов пользуются многие американские богачи, включая Марка Цукерберга и топ-менеджеров таких крупных компаний, как Google, Mastercard и AMD. Бывший главный советник Дональда Трампа по экономике Гэри Кон вообще говорил, что налоги на наследство платят «только идиоты».

Бизнес Nvidia в ближайшие годы только продолжит набирать обороты, а Хуанг — богатеть. Аналитики прогнозируют, что выручка компании будет расти и дальше (по итогам 2025 года она превысила 130 миллиардов долларов — это вдвое больше выручки за 2024 год). Сам Хуанг считает, что безумный успех Nvidia стал реальностью благодаря ИИ: эта технология в ближайшие десятилетия поменяет не только компьютерную индустрию, но и весь мир.

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