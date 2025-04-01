Бывший официант построил самую дорогую компанию мира

Американец тайваньского происхождения Дженсен Хуанг приехал в США ребенком без знания языка и прошел путь от официанта в дешевой закусочной до одного из самых богатых людей в мире. Хуанг построил Nvidia — компанию, чья продукция сегодня определяет технологическое развитие мира и используется почти в каждом компьютере. Но начинала Nvidia не так радужно — от банкротства ее спас случай и щедрость менеджмента Sega. «Тейлор Свифт в мире технологий» и любимчик Илона Маска — в материале «Холода».
Хуанг — не просто гений технологий, но и яркая личность с узнаваемым стилем, которого повсюду встречают толпы фанатов (однажды он даже оставил автограф на груди у поклонницы). Его фирменный образ — дорогие кожаные байкерские куртки, которым крупные экономические издания посвящают целые статьи. За выбор курток отвечают его жена и дочь, а сам Хуанг уже более 20 лет не изменяет этому стилю. Еще одна деталь его имиджа — татуировка с логотипом Nvidia на плече. Он пообещал своим сотрудникам, что обязательно набьет тату с лого, когда акции компании будут стоить больше 100 долларов.
Сегодня состояние Хуанга оценивается почти в 100 миллиардов долларов — он занимает 15 место в рейтинге самых богатых людей планеты. Nvidia прочно закрепилась в «Великолепной семерке» — списке крупнейших IT-компаний мира. Nvidia выпускает графические процессоры для игр, 3D-визуализации, дата-центров и беспилотных автомобилей Tesla. Ее чипы незаметны, но они почти везде: они стоят в видеокартах компьютеров, ноутбуков и даже в консоли Nintendo Switch.
По рыночной капитализации (критерий, по которому оценивают «дороговизну» компании) Nvidia занимает третье место в мире, уступая лишь Apple и Microsoft, но опережая Amazon и Tesla. В 2024 году стоимость Nvidia выросла на два триллиона долларов из-за бешеного спроса на ее чипы для искусственного интеллекта, тогда же она на время стала самой дорогой компанией в мире. Сейчас Nvidia оценивается почти в три триллиона долларов, а ее акции за год подорожали на 171%, сделав ее одной из самых быстрорастущих в истории.
Американская мечта
Дженсен Хуанг родился на Тайване в 1963 году в семье инженера-химика и учительницы начальных классов. На своей родине он прожил недолго: когда ему исполнилось пять лет, его отец переехал по работе в Таиланд и перевез с собой семью. Еще через четыре года девятилетнего Женьсюня (так на самом деле зовут Дженсена) и его старшего брата отправили в США. Они поехали в Такому, штат Вашингтон, совершенно одни, без сопровождения взрослых.
Есть две версии, почему Хуангу пришлось переехать в Америку в столь юном возрасте. Первая причина — это война во Вьетнаме. К концу 1960-х годов конфликт начал разрастаться по всей Юго-Восточной Азии: США бомбили Камбоджу и обстреливали южный Лаос, и отец Хуанга боялся, что война постепенно подойдет и к границам Таиланда, где тогда жила семья.
По другой версии — у отца Хуанга была американская мечта, и поэтому он отравил в США своих детей. В конце 1960-х его отец Хуанг Син-тай впервые побывал в Нью-Йорке, где проходил программу повышения квалификации в американской компании Carrier, которая производит кондиционеры. Хуанг Син-тая настолько сильно впечатлила жизнь в Америке, что он поклялся отправить туда своих детей.
С тех пор маленький Дженсен и его брат начали учить английский язык. Их учила мама, которая сама не говорила по-английски. Как вспоминал Хуанг, мама каждый день выбирала из словаря английского языка 10 случайных слов и просила детей их заучить. Она проверяла знания своих сыновей, хотя сама не имела ни малейшего понятия, правильно ли они строят предложения на английском.
«Я — плод мечтаний и стремлений моих родителей», — говорил позднее Хуанг.
В 1973 году Хуанг приехал в США вместе с братом. В Такоме мальчиков ждал их дядя. Он решил заняться образованием детей и определил их в государственную школу в Кентукки. Там были свои методы воспитания: Хуанга заставляли мыть туалеты каждый день после уроков, а его брата отправили работать на табачной ферме.
Страшнее школы было общежитие, куда определили 10-летнего Хуанга. Он жил на территории религиозной школы для детей из неблагополучных семей, которых не брали в другие учреждения. Комнату он делил с 17-летним подростком, который в первую же ночь напугал Хуанга, показав ему ножевые ранения на своем теле.
Как вспоминал миллиардер, он был единственным мальчиком в общежитии, у кого не было складного ножа. Все остальные ученики курили, а некоторые даже не умели читать. Другие школьники часто буллили Хуанга из-за его азиатской внешности. Но в целом он верит, что время, проведенное в Кентукки, помогло выработать ему стойкость.
Первый чип комом
В 1976 году родители Хуанга переехали в Орегон, где наконец воссоединились со своими сыновьями. Здесь Дженсен Хуанг окончил старшую школу. Во время учебы он подрабатывал посудомойщиком и официантом в ресторане Denny’s. Эта работа сильно изменила его: он сам признавался, что именно в ресторане переборол свою застенчивость и научился общаться с людьми.
Затем Хуанг поступил в Орегонский государственный университет, где получил степень бакалавра в электротехнике и встретил свою будущую жену Лори Миллс — одну из трех девушек на курсе из 250 человек. Еще до свадьбы он пообещал ей, что к 30 годам станет гендиректором собственной фирмы — и сдержал слово. В 1992 году (за год до основания Nvidia) Хуанг окончил магистратуру в области электротехники в Стэнфордском университете.
Он и Миллс работали дизайнерами микрочипов в компаниях Кремниевой долины. По словам Хуанга, жена зарабатывала больше него, но ей пришлось оставить карьеру ради детей. Хуанг же совмещал работу и учебу в Стэнфорде. В 1984 году он успел чуть больше года поработать в компании Advanced Micro Devices — AMD — сегодня это главный конкурент Nvidia. Нынешняя глава AMD Лиза Су приходится Хуангу двоюродной племянницей, но это не повлияло на ее карьеру, ведь они не были знакомы до успеха AMD.
В 29 лет Хуанг занимал руководящую должность в компании LSI Logic, но решил оставить пост ради амбициозной идеи создать собственную компанию. Так в 1993 году родилась Nvidia со стартовым капиталом в 40 тысяч долларов (сейчас это примерно 90 тысяч долларов, или 7,5 миллиона рублей). Хуанг основал Nvidia вместе с двумя дизайнерами чипов — Крисом Малаховски и Кертисом Приемом, которые работали инженерами в Sun Microsystems (сейчас она уже поглощена корпорацией Oracle).
Идею открыть совместный бизнес они обсуждали в одном из заведений Denny’s — той самой сети ресторанов, где Хуанг работал официантом. Сначала они хотели назвать компанию NVision, но от этой идеи пришлось отказаться, так как это было созвучно с названием туалетной бумаги Envision. Тогда Хуанг предложил окрестить их детище словом Nvidia, похожим на латинское invidia, что означает «зависть».
Nvidia должна была создавать самые лучшие видеокарты для компьютеров. В 1990-х годах графика строилась на 3D-моделях, которые назывались примитивами. Графические художники использовали примитивы-треугольники, но Хуанг решил работать с более сложными квадратными и прямоугольными примитивами. Это обернулось катастрофой: Microsoft объявила, что их графическое ПО будет работать только с треугольниками, и «революционные» чипы Nvidia для видеокарт оказались бесполезными.
Нестандартный подход Хуанга к рендерингу сорвал контракт с японским производителем видеоигр и консолей Sega. В то время Sega была главным конкурентом компании Sony, которая в 1994 году выпустила первую версию своей приставки PlayStation, моментально ставшей хитом. Sega была обязана создать что-то похожее, чтобы оставаться конкурентоспособной на рынке видеоигр — тогда они придумали и выпустили приставку Dreamcast.
Компанию Хуанга привлекли к разработке графического процессора для Dreamcast. Спустя год разработок руководство Nvidia осознало, что их революционное решение не востребовано, из-за чего у компании оставалось два варианта — либо немедленно прекратить разработку чипа и потерять клиента, либо продолжать работу, но встретиться с нулевым интересом на рынке. В обоих случаях Nvidia ждало банкротство.
На помощь к Хуангу неожиданно пришел президент Sega Сёитиро Иримадзири. Несмотря на то, что он объявил Хуангу неприятные новости: Nvidia отстранена от дел, графический процессор для Dreamcast выпустит совершенно другая компания, — Иримадзири не разочаровался в Nvidia после одной ошибки и убедил руководителей Sega инвестировать дополнительные средства в проект Хуанга. Тогда Sega дала Nvidia пять миллионов долларов — по сути, японский гигант вложил деньги в сомнительный стартап, который не смог выполнить свои условия по контракту. Это была необъяснимая удача.
«У нас были только эти деньги. Его понимание и щедрость дали нам шесть месяцев жизни», — вспоминал Хуанг.
Он уволил половину сотрудников и вложил последние деньги в разработку новой видеокарты RIVA 128. Когда она только поступила в продажу в 1997 году, у Nvidia хватало денег лишь на последнюю зарплату сотрудникам. Однако спустя четыре месяца карта разошлась тиражом в миллион экземпляров — это спасло компанию от краха. Позже Sega продала свою долю в Nvidia примерно за 15 миллионов долларов — добрый жест Иримадзири окупился в три раза.
Крипто-лихорадка
В 1999 году Nvidia выпустила по-настоящему революционную технологию — первое поколение графических процессоров GeForce. Это полностью меняло работу компьютеров: GeForce 256 брал на себя обработку 3D-графики и стал работать на основе параллельных вычислений, то есть вычисления происходили одновременно, а не по одному, как это было раньше. Как выразился бывший глава отдела маркетинга Nvidia Дэн Виволи, «мы изобрели новую категорию, чтобы быть в ней лидерами».
К началу 2000-х годов графические процессоры Nvidia пользовались большим спросом среди геймеров, поскольку эта технология ускоряла обработку изображений в играх. Чипы Nvidia ставили в такие приставки, как PlayStation 3 и оригинальный Xbox.
Со временем графические процессоры начали использовать не только для обработки графики, но и для более сложных вычислительных задач. В 2006 году Nvidia представила технологию CUDA (Compute Unified Device Architecture), благодаря которой графическая карта компьютера стала работать эффективнее центрального процессора (он считается «мозгом» компьютера). CUDA позволила применять графические процессоры Nvidia в обучении искусственного интеллекта и даже в «добыче» криптовалют.
Со временем видеокарты Nvidia набрали бешеную популярность у майнеров криптовалют. Дело в том, что любая транзакция с криптовалютой должна быть подтверждена, и этим занимаются специальные компьютеры. Они объединяют транзакции в блоки и проверяют их с помощью сложных вычислений. Так все транзакции и складываются в блокчейн — цепочку, которая хранит информацию обо всех действиях с биткоином. С такой задачей может справиться только компьютер на основе очень мощного графического процессора — именно такие и выпускает Nvidia (например, процессоры серии RTX 30XX).
С 2016 года, когда криптовалюта начала дорожать, майнеры подчистую скупали графические процессоры, чтобы усилить свои вычислительные машины. Это привело к росту цен на акции Nvidia и AMD, а компания Хуанга стала не справляться с возросшим спросом. В 2021 году Nvidia пришлось выпустить специальное программное обеспечение к процессору RTX 3060, которое искусственно ограничивало возможность майнить криптовалюту Ethereum. Это было сделано для того, чтобы графических процессоров хватило и для других клиентов — ИИ-исследователей и геймеров.
Выдал базу для ChatGPT
Без графического процессора от Nvidia не было бы и современных нейросетей, так как они идеально подходят для обучения моделей ИИ. К примеру, ChatGPT обучался с использованием 10 тысяч графических процессоров от Nvidia, объединенных в суперкомпьютер от Microsoft.
Хуанг одним из первых увидел потенциал в ИИ, назвав развитие нейросетей «новой индустриальной революцией». Он решил попробовать поработать с нейросетями еще в 2010-х годах, когда искал новых клиентов для CUDA. В то время никто не интересовался искусственным интеллектом, потому что эта сфера считалась не очень развитой: нейросети еле-еле могли распознать человеческую речь.
Немногочисленные исследователи нейросетей стали разрабатывать свои ИИ-модели на основе CUDA от Nvidia. Один из таких ученых — нобелевский лауреат 2024 года, профессор Университета Торонто Джеффри Хинтон, который с 2009 года обучал нейросеть распознавать слова на основе технологии от Nvidia. Он добился значительных успехов и представил их на технологической конференции, после чего связался с Nvidia и сообщил: «Послушайте, я только что сказал тысяче исследователей машинного обучения, что они должны пойти и купить карты Nvidia. Вы можете прислать мне одну бесплатную?» Ему отказали.
Настоящий прорыв произошел в 2012 году, когда ученик Хинтона, программист Алекс Крижевский использовал графический процессор Nvidia для обучения нейросети AlexNet. Она оказалась быстрее и точнее всех предыдущих моделей и могла распознавать содержимое фотографий. Для ее обучения Крижевский использовал лишь две платы от Nvidia. Теперь, спустя более 10 лет, Nvidia занимает около 95% рынка графических процессоров для машинного обучения.
«Они [Nvidia] взяли архитектуру, которая использовалась для улучшения игр, и придумали, как объединить эти вещи в целую сеть <…> По сути, они создали рынок, которого не существовало, а именно графические процессоры для ИИ или графические процессоры для машинного обучения», — говорит гендиректор исследовательской технологической компании The Futurum Group Дэниел Ньюман.
Можно сказать, что Дженсен Хуанг стоял у истоков ChatGPT. В 2016 году глава Nvidia лично доставил первый суперкомпьютер DGX-1 для разработки искусственного интеллекта в компанию OpenAI, которая создала самый известный в мире чат-бот. Суперкомпьютер весил более 30 килограммов и состоял из 35 тысяч деталей — на его создание у Nvidia ушло пять лет. Этот момент считают знаковым в истории нейросетей.
Сегодня технологические гиганты массово скупают чипы Nvidia для разработки своих проектов с искусственным интеллектом — это не только чат-боты, но и беспилотные автомобили. Цена одного такого чипа начинается от 10 тысяч долларов, а топовые версии могут стоить и больше 40 тысяч. Для обучения и запуска новых моделей нейросетей могут понадобиться сотни графических процессоров Nvidia, которым нет альтернатив — из-за высокого спроса покупатель может ждать чипы почти год.
Хуанг верит, что в ближайшем будущем компании будут строить «фабрики ИИ» с помощью чипов Nvidia — это новые центры обработки данных, которые будут создавать и обучать алгоритмы. По сути, это будущие «заводы» по производству искусственного интеллекта, которые заменят традиционные вычислительные центры.
Хуанга не догонят
Большую часть истории Кремниевой долины лидером в области разработки процессоров считалась компания Intel, однако Nvidia удалось положит конец ее доминированию. С тех пор, как OpenAI выпустила ChatGPT, акции Nvidia выросли на 583%, а компания закрепила за собой статус главного игрока в эпоху искусственного интеллекта.
За последние пять лет Intel растеряла свои лидерские позиции. В конце 2024 года Intel уступила Nvidia свое место в «промышленном индексе Доу» — это один из самых известных фондовых индексов в мире, куда включают крупнейшие публичные компании США.
Intel тоже выпускает графические процессоры, но компания не была так активна в сфере ИИ, что ослабило ее позиции. Непосредственно перед выходом ChatGPT (ноябрь 2022 года) Nvidia стоила около 420 миллиардов долларов, тогда как Intel — почти в три с половиной раза меньше. С того времени Nvidia подорожала в 6,9 раза — до 2,9 триллионов долларов, а Intel за тот же период только дешевела, достигнув минимума в 81 миллиард в июне 2024 года.
Финансовые показатели двух компаний также ярко показывают, как сильно Nvidia ушла вперед. В 2024 году Intel отчиталась об убытке в 18,8 миллиарда долларов. В прошлом году компания потеряла 60% своей стоимости, что стало самым большим падением за 53 года с момента выхода на биржу.
Компания Хуанга за 2024 год вышла на чистую прибыль в 29,76 миллиарда долларов. Под конец года капитализация Nvidia достигала 3,5 триллиона долларов, а в ноябре ей даже удалось обойти Apple и на время стать самой дорогой компанией мира.
На рынке технологий есть еще один сильный игрок — AMD. Компания дальней родственницы Хуанга старается не отставать от Nvidia и в прошлом году выпустила свой чип для работы искусственного интеллекта, который называют конкурентом чипа Blackwell от Nvidia.
Однако пока, хотя AMD активно вкладывается в ИИ, она все равно не доходит до финансовых показателей Nvidia. За 2024 год AMD заработала 25,79 миллиарда долларов, из которых чистая прибыль составила 5,42 миллиарда — в пять с половиной раз меньше, чем у Nvidia. В последние дни 2024 года AMD стоила чуть больше 203 миллиардов долларов — в 17 раз меньше, чем Nvidia.
Тайваньская точность
Хуанг продолжает жить в США. Его главный дом находится в Кремниевой долине, недалеко от штаб-квартиры Nvidia в Санта-Кларе, штат Калифорния. Он находится под постоянной охраной, а личная безопасность главы компании — отдельная статья расходов бюджета Nvidia. В 2023 году она обошлась компании в полмиллиона долларов.
Дом за семь миллионов долларов площадью 650 квадратных метров и шестью спальнями не единственная недвижимость миллиардера: его семья владеет домами в Лос-Альтос-Хиллз, Сан-Франциско, а также на Гавайях. С конца 1980-х годов Хуанг потратил около 55 миллионов долларов на недвижимость.
За свое имущество бизнесмен не платит налоги в полном размере. Журналисты The New York Times изучили его финансовые и налоговые документы и выяснили, что семья Хуангов недоплатила в американский бюджет около восьми миллиардов долларов с налогов.
Гендиректор Nvidia уходит от уплаты налогов на имущество и наследство, используя лазейки в американском законодательстве. Более 10 лет назад он и его жена начали вкладываться в безотзывные трасты — переданные туда средства перестают считаться личными и облагаются более низкими налогами. Вероятно, это одна из самых крупных схем по легальному уклонению от налогов в истории США.
Хуанг не единственный миллиардер, который уходит от уплаты налогов, используя лазейки в законодательстве: уязвимостью федеральных законов пользуются многие американские богачи, включая Марка Цукерберга и топ-менеджеров таких крупных компаний, как Google, Mastercard и AMD. Бывший главный советник Дональда Трампа по экономике Гэри Кон вообще говорил, что налоги на наследство платят «только идиоты».
Бизнес Nvidia в ближайшие годы только продолжит набирать обороты, а Хуанг — богатеть. Аналитики прогнозируют, что выручка компании будет расти и дальше (по итогам 2025 года она превысила 130 миллиардов долларов — это вдвое больше выручки за 2024 год). Сам Хуанг считает, что безумный успех Nvidia стал реальностью благодаря ИИ: эта технология в ближайшие десятилетия поменяет не только компьютерную индустрию, но и весь мир.
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