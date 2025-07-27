Это крупнейшая фастфуд-сеть в мире

В 1990-е годы сын бедного фермера начал продавать дешевое мороженое. Сейчас у его компании больше точек, чем у McDonald's или Starbucks

Чжан Хунчао, сын китайского фермера, переехал в город на учебу и открыл небольшой ларек с японскими сладостями, но тот долго не продержался. Несколько лет он пытался открывать различные бизнесы, но они не имели успеха, пока однажды Чжан Хунчао не решил продавать дешевое мороженое около школы. Сейчас его сеть Mixue — одна из самых влиятельных компаний 2025 года, а у бизнесмена состояние больше, чем у многих нефтяных магнатов. Новая китайская мечта — в материале «Холода».

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Mixue — это небольшие кафе, где продают прохладительные напитки и десерты. В меню можно найти милкшейки, смузи, бабл-ти, а также мороженое с печеньем Oreo. У сети есть логотип — улыбающийся снеговик с короной, который держит скипетр в форме рожка мороженого.

В мире насчитывается более 45 тысяч ресторанов Mixue — больше, чем у McDonald’s или Starbucks. Эта сеть мало знакома западным потребителям, поскольку представлена в основном в азиатских странах — в Китае, Таиланде, Камбодже, Сингапуре, Вьетнаме, Японии и Южной Корее. В Европе точка Mixue есть только во Франции.

Фото: SOPA Images Limited / Alamy Live News / Reuters

В этой сети низкие цены: напитки там стоят шесть юаней — это меньше одного доллара. В Китае столько стоит одна банка «Кока-колы». Для сравнения: другой китайский бренд Nayuki продает такие же напитки в среднем по 3,8 доллара.

«Пусть люди во всем мире хорошо едят и пьют всего за два американских доллара», — говорит основатель Mixue Чжан Хунчао

Кафе Mixue сделали его миллиардером: состояние Чжан Хунчао уже превысило 10 миллиардов долларов. Это в три раза больше, чем у бывшего главы Starbucks Говарда Шульца.

Бабушка вложилась в дело

Чжан Хунчао рос в бедной семье в провинции Хэнань. Его родители были фермерами. Они мечтали дать образование своим трем сыновьям и поэтому отправили их в город. Чжан Хунчао поступил в Хэнаньский университет экономики и права в городе Чжэнчжоу. В те годы он разводил перепелов и кроликов, а также подрабатывал официантом. Но однажды он задумался о собственном бизнесе, вдохновившись книгой Ога Мандино «Величайший торговец в мире». В ней рассказывалется о судьбе погонщика верблюдов, открывшего свое дело.

В 1997 году, когда ему исполнился 21 год, Чжан Хунчао занял 360 долларов у своей бабушки и открыл в Чжэнчжоу небольшой ларек, где продавал прохладительные напитки и какигоори — это японский десерт изо льда с добавлением сладкого сиропа, который готовится с помощью специального аппарата какигоори-ки, снимающего стружку с куска льда. Этот аппарат Чжан Хунчао сделал сам.

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Поначалу бизнес шел хорошо. Чжан Хунчао продавал напитки себестоимостью 1,5 юаня (примерно 21 цент) за 100 юаней (14 долларов), то есть с наценкой почти в 6600%. Но вскоре начались проблемы. Люди покупали какигоори только летом, а зимой спрос на десерт и прохладительные напитки падал. Кроме того, развитию бизнеса мешали местные власти, которые несколько раз сносили ларек из-за урбанизации Чжэнчжоу. Чжан Хунчао восстанавливал его как минимум пять раз, но спустя какое-то время он все же закрыл ларек.

Позже, когда Чжан Хунчао добился успеха, он говорил, что в те времена думал о самоубийстве. Его спасли мысли о близких: он хотел вернуть одолженные ему деньги.

Братская франшиза

Чжан Хунчао еще несколько раз пытался открывать ларьки то со сладкими напитками, то с морожеными. Ничего из этого не выстреливало до 2003 года, когда он открыл магазинчик с мороженым около школы. Его основными клиентами стали дети и подростки.

Магазин Mixue в Гонконге. Фото: Yi Haifei / China News Service / Alamy Live News / Reuters

Название Mixue Чжан Хунчао зарегистрировал еще в 1999 году — так он и назвал свою компанию. На этот раз он опробовал новую модель развития бизнеса: продавал все по низким ценам, чтобы привлечь детей, и инвестировал деньги в оборудование. Фирменный десерт Mixue — мягкое мороженое в рожке — стоил всего один юань (11 рублей по нынешнему курсу).

Сеть Чжан Хунчао начала расширяться, когда к нему присоединились родственники и друзья. Они стали открывать новые точки по всему Китаю под брендом Mixue с помощью франшизы — это модель бизнеса, по которой головная компания (франчайзер) разрешает другим предпринимателям (франчайзи) использовать свой бренд, рецепт и технологии за определенную плату. Франчайзи открывают точки под брендом франчайзера, следуют его стандартам, зарабатывают на этом и отдают процент. Так работают большая часть ресторанов McDonald’s и Subway.

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Сегодня более 99% точек Mixue в Азии работают по франшизе. С годами компания упростила требования для своих франчайзи, чтобы бизнес под ее брендом могли открывать все больше предпринимателей (а не только друзья и родственники). Каждому потенциальному владельцу ресторана Mixue, который приходит договариваться о франшизе в главный офис, выдают буклетик с вдохновляющим лозунгом: «Отправная точка никогда не бывает слишком маленькой, а мечта никогда не бывает слишком большой».

Фото: 彩色琪子 / Wikimedia Commons

За использование своего бренда Mixue получает роялти. Но основной доход компании приносит другое: она продает франчайзи оборудование, а также ингредиенты для напитков и сладостей.

В сети до сих пор продолжает работать та же стратегия, что и в магазинчике с мороженым у школы: большой объем производства и низкие цены. Молочный чай и мороженое в Mixue стоят в два раза дешевле, чем у ближайших конкурентов. Из-за этого точки Mixue особенно успешны в небольших городах, где менее конкурентные рынки. В таких местах сосредоточено около 75% кафе Mixue.

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Модель Mixue оказалась успешной во многом благодаря сквозной цепочке поставок. Работает эта схема так: компания не только продает уже готовые продукты, но и сама производит упаковку, оборудование и около 60% необходимых ингредиентов — молоко, чай, фруктовые сиропы и приправы. Это позволяет им меньше зависеть от внешних поставщиков.

Миллионная прибыль

В 2018 году Mixue открыла первую зарубежную точку — во Вьетнаме. В 2023 году, даже без точек в США и Европе, компания уже стала второй в мире по производству готовых напитков, уступив только гиганту Starbucks (хотя заведений у Mixue больше). В Китае Mixue остается лидером, занимая 11,3% рынка напитков.

Штаб-квартира Mixue в Чжэнчжоу. Фото: Windmemories / Wikimedia Commons

С каждым годом компания зарабатывает все больше. В 2022 году ее чистая прибыль составляла два миллиарда юаней (278 миллионов долларов), в 2023-м — 3,2 миллиарда юаней (445 миллионов долларов), в 2024-м — 4,4 миллиарда юаней (612 миллионов долларов). Компания сохраняет 15% выручки: то есть с каждых 100 юаней выручки она оставляет себе 15 юаней после всех расходов на налоги и зарплаты. Это считается хорошим показателем для такого бизнеса.

В марте 2025 года Mixue разместила свои акции на Гонконгской фондовой бирже, то есть стала публичной. В первый день торгов стоимость ее акции поднялась на 47%, а сама компания привлекла 444 миллиона долларов. Не всем желающим удалось купить ценные бумаги Mixue, поскольку спрос превысил предложение в 5258 раз. Такой ажиотаж на бирже не видели с 2021 года.

За почти пять месяцев на бирже рыночная капитализация компании выросла более чем в два раза и достигла почти 24 миллиардов долларов

Были и другие китайские компании напитков, которые становились публичными: к примеру, бабл-ти-кафе Guming и Chabaidao. Однако выдержать конкуренцию удается не всем: акции Chabaidao упали на 40% после выхода на биржу, а основатели сети бабл-ти-кофеен Nayuki потеряли почти все состояние.

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