Я работаю на заводе и инвестирую в крипту

У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть

Джо Пеши (имя изменено по просьбе героя) из Кабардино-Балкарии. Долгое время он жил в Москве и Черногории, но вернулся обратно на родину. Сейчас он работает на заводе и каждый день таскает 40-килограммовые люки. После смены на производстве он подрабатывает бариста в кафе. Его совокупный доход составляет 80–90 тысяч рублей, чего едва хватает, чтобы прокормить семью из шести человек. Себя он считает финансово грамотным гражданином — он даже успешно торговал криптовалютой, но найти стабильный способ зарабатывать больше пока не может. Джо рассказал «Холоду», как он совмещает завод и инвестиции и чего ему не хватает, чтобы зарабатывать больше.

Информация о заработке и тратах описана со слов героя.

Карточка героя Имя: Джо Пеши (имя изменено по просьбе героя) Возраст: 28 лет Город/регион: Кабардино-Балкария Образование: два высших. По первому образованию — переводчик с английского языка. По второму — социальный работник С кем живу: жена, двое детей, бабушка и дедушка Должность и сфера: литейщик на частном предприятии Доход: 70 тысяч рублей на заводе (60 тысяч оклад и 10 тысяч за съемку рилсов с предприятия) и 10–20 тысяч с подработки бариста в кафе Главное достижение / жизненный успех: если воспитаю детей порядочными людьми

Я родился и вырос в небольшом городе в Кабардино-Балкарии. После учебы в Нальчике переехал в Москву. Сначала работал в сфере обслуживания, потом устроился на завод и научился всем этапам производства. Социальным работником меня никуда не брали, полагаю, из-за моего этнического происхождения. В какой-то момент я устроился в фирму, которая занималась перевозкой и продажей майнинг-оборудования. Там я получал от 150 до 170 тысяч рублей. Один раз доходило до 300 тысяч. Тогда я смог начать откладывать деньги.

Моя жена по профессии — моушн-дизайнер. До рождения детей она работала в разработке мобильных игр. В 2022 году ее компания релоцировала своих сотрудников в Черногорию, куда переехали и мы. Там я успел поработать на стройке, на продовольственном складе, курьером, поваром, администратором. В общем, это были обычные эмигрантские работы.

Прожив в Черногории больше года, мы решили вернуться обратно в Россию, но уже домой — в Кабардино-Балкарию. Нам стало сложно без друзей и родственников, и мы хотели, чтобы наши родители видели, как растут их внуки.

Жилье

Сейчас мы с женой и детьми живем в фамильном доме моих бабушки и дедушки. Он небольшой, но в нем много комнат: семь жилых, два санузла, летняя кухня и мансарда. На две семьи хватает. Мы живем в частном секторе в самом тихом, по моему мнению, городе на свете. В восемь вечера тут все уже закрыто, машины не ездят, людей на улицах нет. Идеальное место, чтобы встретить старость.

Этот дом я строил вместе с дедушкой, когда я еще учился в школе. Поэтому у меня есть навык в строительстве, и сейчас я занимаюсь ремонтом на нашем участке. В нашей культуре не принято жить отдельно от родственников. Поэтому, если я и приобрету свое жилье, то только в качестве инвестиций.

Доходы

На заводе у меня много обязанностей: я и формовщик, и литейщик, и еще обрабатываю детали. Это физически тяжелая работа, так как люк весит в среднем 30–40 килограммов, а за смену я поднимаю 20–30 штук.

Так как раньше я работал видеографом на разных мероприятиях (свадьбах, днях рождения), то на заводе тоже стал снимать весь производственный процесс. Иногда даже рилсы монтирую. За это мне доплачивают 10 тысяч. В итоге я получаю 70 тысяч рублей в месяц.

70 тыс. рублей получает Джо Пеши в месяц

Помимо основной работы я подрабатываю бариста в кофейне — беру по половине смены. Получаю за это еще 10–20 тысяч рублей. В сумме мой доход составляет 80–90 тысяч в месяц.

Жена сейчас не работает, занимается детьми и бытом, но иногда берет какие-то проекты на фрилансе. Продукты на всю семью в основном покупаю я. Коммунальные услуги оплачивают мои бабушка и дедушка, которые тоже работают.

Я отношу нашу семью к нижнему порогу среднего класса. Нам на все хватает денег, мы не голодаем, у нас есть машина, но позволить себе лишнего мы не можем. Я не считаю свои доходы достойными — их хватает лишь на удовлетворение базовых человеческих потребностей: жилье, еда, безопасность и транспорт.

Расходы

Все мои расходы — это продукты, коммуналка, транспорт, дети и интернет. За аренду и коммунальные услуги (около 15–20 тысяч в месяц, зимой — до 30 тысяч) я не плачу. На продукты на шестерых человек в месяц у меня уходит 70–80 тысяч рублей, но это с подгузниками, детским питанием, домашней химией и покупками на маркетплейсах. Едим мы самую обычную еду: фрукты, овощи, каждую неделю по 30 яиц, сыр, молоко, кефир, фарш говяжий, курицу. Иногда готовим рыбу. Цены у нас в регионе невысокие, а продукты очень качественные, поэтому мы довольны. Конечно, мы не покупаем мраморную говядину, но в целом ни в чем себя не ограничиваем.

У меня два автомобиля: старый «мерседес» 1989 года — я о нем мечтал всю жизнь, и сейчас это только моя машина, я на ней на работу езжу — и «Лада-Калина». Последнюю я недавно купил на накопленные деньги для семейных поездок. Она обошлась мне в 250 тысяч рублей, но еще 50 тысяч я потратил на новое масло, техобслуживание, ремни и прочее. В остальном деньги уходят только на бензин, а если что-то ломается, я стараюсь чинить сам.

На медицинские услуги мы деньги практически не тратим, так как ОМС (бесплатное обязательное медицинское страхование. — Прим. «Холода») в России хорошо работает, а дети болеют нечасто. Какие-то подписки на рабочие сервисы или бьюти-процедуры жена оплачивает из своих средств.

Мы научились экономить: старшего сына уже приучили к горшку — памперсы теперь не нужны

Одежду мы практически не покупаем, потому что у нас ее и так много. Бабушка раньше работала на вещевом рынке, поэтому сейчас на нашем чердаке можно найти одежду на все сезоны и на любой вкус. А если учитывать, что мода циклична, то вещи довольно стильные. Детские вещи нам отдает моя мама, которая недавно вышла замуж и родила двоих детей.

Из развлечений в основном мы ездим с детьми в парк, очень редко ходим в кафе. На выходных я обычно делаю дома ремонт. Хочу на улице организовать детскую зону и поставить навес. Материалы стоят дорого, но часть из них я смогу взять со своей работы.

Сейчас моей зарплаты не хватает на то, чтобы что-то откладывать. Иногда даже траты превышают доходы, поэтому приходится обращаться к накоплениям. Но в целом мы научились экономить: например, старшего сына уже приучили к горшку, и памперсы ему не нужны.

Если получается отложить какие-то деньги, то я могу их потратить на подарок жене. Недавно на день рождения подарил ей огромный букет пионов и яндекс-колонку.

Ежемесячные расходы: – продукты, памперсы и детское питание — около 70000–80000 рублей; – бензин — 8000–10000 рублей; – интернет, мобильная связь — 1630 рублей; – подписки на сервисы — до 5000 за полгода.

Сбережения

У нас есть финансовая подушка в виде 500 тысяч рублей, в собственности также находятся два автомобиля и участок земли без дома (он стоит около полумиллиона рублей). Часть сбережений я положил под процент на вклад.

Главная финансовая задача, которая стоит сейчас передо мной, — получать стабильную зарплату в 100 тысяч рублей на протяжении многих месяцев. Сейчас я устал от роли бариста, поэтому нахожусь в поисках другой подработки. Если мои доходы вырастут, я все равно буду тратить все деньги на семью, просто продукты в корзине будут более качественными.

В будущем, когда дети подрастут, мы с женой планируем вернуться обратно в Москву или вообще переехать в другую страну, чтобы там работать. В идеале я бы хотел найти такую работу, которая позволит мне полностью обеспечивать моих родных.

Инвестиции

Считаю, что я финансово грамотный человек, но без финансов, которыми можно управлять. В том, что сейчас я мало зарабатываю и не инвестирую, виноват только я сам. В данный момент у меня получается заработать ровно столько, сколько хватает на обычную жизнь без излишеств. Я знаю, что в моих силах сделать гораздо больше, но пока не понимаю как. Возможно, это проблема на психологическом уровне.

В том, что сейчас я мало зарабатываю и не инвестирую, виноват только я сам

Как мне кажется, лучший инструмент инвестирования — это покупка недвижимости и земли. Если ты не знаешь, куда деть деньги, можно заняться покупкой квартир. Таким образом ты сохранишь сбережения, но вряд ли много заработаешь. Несмотря на то что с годами стоимость жилья увеличивается, еще происходит инфляция и скачки курса. Это надо учитывать.

Сейчас очень много людей держат деньги во вкладах из-за высоких процентных ставок, но вряд ли это сильно улучшит жизнь людей. По статистике, 80% вкладов — до миллиона рублей, и заработок с этого минимальный. Раньше я также пробовал покупать и продавать криптовалюту, но там были мизерные суммы: не больше одной-двух тысяч долларов. Я брал Litecoin, Dogecoin и биткоин, но это не принесло мне большой доход.

Изучать финансовую тему я любил еще в детстве — узнавал, как что покупается, что такое добавленная стоимость на товар и прочее. Читал энциклопедии, смотрел телеканал National Geographic, искал что-то в интернете. Своих детей я обязательно буду учить, как распоряжаться деньгами, потому что в основном россияне финансово безграмотны.

Я знаю, что пенсия у меня будет минимальная, но я на нее и не рассчитываю. Прожить в России на пенсию невозможно, учитывая, что у нас только коммуналка стоит 15 тысяч рублей в месяц. Поэтому у меня есть как минимум 20–30 лет, чтобы обеспечить себе хорошую старость. Может, я куплю себе несколько участков и сделаю там ферму, которая будет мне приносить небольшой, но пассивный доход.

Если на голову упадут пять миллионов рублей

Если бы у меня было пять миллионов рублей, я бы купил одну квартиру или коммерческое помещение под магазин за два миллиона. Еще два я бы перевел в валюту, а остальные — вложил в криптовалюту. Но вообще на эмоциональном уровне очень хочется продать свою «Калину» и купить более комфортный автомобиль. Это было бы максимально глупо, но точно улучшило бы мое эмоциональное состояние. Мне было бы приятно, что моя семья ездит на большой комфортабельной машине.

С возрастом начинаешь относиться к покупкам с точки зрения не только практичности, но и эмоций. Иногда надо себя радовать, потому что в конечном итоге эмоциональные покупки тоже улучшают качество жизни.