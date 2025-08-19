EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Я работаю на заводе и инвестирую в крипту

У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть
9 минут чтения 00:01 19 августа
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту

Джо Пеши (имя изменено по просьбе героя) из Кабардино-Балкарии. Долгое время он жил в Москве и Черногории, но вернулся обратно на родину. Сейчас он работает на заводе и каждый день таскает 40-килограммовые люки. После смены на производстве он подрабатывает бариста в кафе. Его совокупный доход составляет 80–90 тысяч рублей, чего едва хватает, чтобы прокормить семью из шести человек. Себя он считает финансово грамотным гражданином — он даже успешно торговал криптовалютой, но найти стабильный способ зарабатывать больше пока не может. Джо рассказал «Холоду», как он совмещает завод и инвестиции и чего ему не хватает, чтобы зарабатывать больше.

Информация о заработке и тратах описана со слов героя.

Карточка героя

Имя: Джо Пеши (имя изменено по просьбе героя)

Возраст: 28 лет

Город/регион: Кабардино-Балкария

Образование: два высших. По первому образованию — переводчик с английского языка. По второму — социальный работник

С кем живу: жена, двое детей, бабушка и дедушка

Должность и сфера: литейщик на частном предприятии

Доход: 70 тысяч рублей на заводе (60 тысяч оклад и 10 тысяч за съемку рилсов с предприятия) и 10–20 тысяч с подработки бариста в кафе

Главное достижение / жизненный успех: если воспитаю детей порядочными людьми

Я родился и вырос в небольшом городе в Кабардино-Балкарии. После учебы в Нальчике переехал в Москву. Сначала работал в сфере обслуживания, потом устроился на завод и научился всем этапам производства. Социальным работником меня никуда не брали, полагаю, из-за моего этнического происхождения. В какой-то момент я устроился в фирму, которая занималась перевозкой и продажей майнинг-оборудования. Там я получал от 150 до 170 тысяч рублей. Один раз доходило до 300 тысяч. Тогда я смог начать откладывать деньги.

Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип
Общество10 минут чтения

Моя жена по профессии — моушн-дизайнер. До рождения детей она работала в разработке мобильных игр. В 2022 году ее компания релоцировала своих сотрудников в Черногорию, куда переехали и мы. Там я успел поработать на стройке, на продовольственном складе, курьером, поваром, администратором. В общем, это были обычные эмигрантские работы. 

Прожив в Черногории больше года, мы решили вернуться обратно в Россию, но уже домой — в Кабардино-Балкарию. Нам стало сложно без друзей и родственников, и мы хотели, чтобы наши родители видели, как растут их внуки.

Жилье 

Сейчас мы с женой и детьми живем в фамильном доме моих бабушки и дедушки. Он небольшой, но в нем много комнат: семь жилых, два санузла, летняя кухня и мансарда. На две семьи хватает. Мы живем в частном секторе в самом тихом, по моему мнению, городе на свете. В восемь вечера тут все уже закрыто, машины не ездят, людей на улицах нет. Идеальное место, чтобы встретить старость.

Фокси-Нокси
Фокси-Нокси
20-летняя девушка приехала в Италию учиться по обмену, но вместо этого угодила в тюрьму по обвинению в убийстве
Криминал22 минуты чтения

Этот дом я строил вместе с дедушкой, когда я еще учился в школе. Поэтому у меня есть навык в строительстве, и сейчас я занимаюсь ремонтом на нашем участке. В нашей культуре не принято жить отдельно от родственников. Поэтому, если я и приобрету свое жилье, то только в качестве инвестиций. 

Доходы

На заводе у меня много обязанностей: я и формовщик, и литейщик, и еще обрабатываю детали. Это физически тяжелая работа, так как люк весит в среднем 30–40 килограммов, а за смену я поднимаю 20–30 штук.

Так как раньше я работал видеографом на разных мероприятиях (свадьбах, днях рождения), то на заводе тоже стал снимать весь производственный процесс. Иногда даже рилсы монтирую. За это мне доплачивают 10 тысяч. В итоге я получаю 70 тысяч рублей в месяц. 

70 тыс. рублей
получает Джо Пеши в месяц

Помимо основной работы я подрабатываю бариста в кофейне — беру по половине смены. Получаю за это еще 10–20 тысяч рублей. В сумме мой доход составляет 80–90 тысяч в месяц. 

Жена сейчас не работает, занимается детьми и бытом, но иногда берет какие-то проекты на фрилансе. Продукты на всю семью в основном покупаю я. Коммунальные услуги оплачивают мои бабушка и дедушка, которые тоже работают. 

Старый добрый рунет
Старый добрый рунет
Поставьте ICQ, напишите нам в «Живой журнал» и пройдите самый ламповый тест «Холода»
Интернет и мемы2 минуты чтения

Я отношу нашу семью к нижнему порогу среднего класса. Нам на все хватает денег, мы не голодаем, у нас есть машина, но позволить себе лишнего мы не можем. Я не считаю свои доходы достойными — их хватает лишь на удовлетворение базовых человеческих потребностей: жилье, еда, безопасность и транспорт. 

Расходы

Все мои расходы — это продукты, коммуналка, транспорт, дети и интернет. За аренду и коммунальные услуги (около 15–20 тысяч в месяц, зимой — до 30 тысяч) я не плачу. На продукты на шестерых человек в месяц у меня уходит 70–80 тысяч рублей, но это с подгузниками, детским питанием, домашней химией и покупками на маркетплейсах. Едим мы самую обычную еду: фрукты, овощи, каждую неделю по 30 яиц, сыр, молоко, кефир, фарш говяжий, курицу. Иногда готовим рыбу. Цены у нас в регионе невысокие, а продукты очень качественные, поэтому мы довольны. Конечно, мы не покупаем мраморную говядину, но в целом ни в чем себя не ограничиваем. 

Первая финансовая пирамида России
Первая финансовая пирамида России
Она возникла задолго до «МММ» Сергея Мавроди и просуществовала более 10 лет. Но мошенников все же наказали, а суд над ними освещал Антон Чехов
Экономика17 минут чтения

У меня два автомобиля: старый «мерседес» 1989 года — я о нем мечтал всю жизнь, и сейчас это только моя машина, я на ней на работу езжу — и «Лада-Калина». Последнюю я недавно купил на накопленные деньги для семейных поездок. Она обошлась мне в 250 тысяч рублей, но еще 50 тысяч я потратил на новое масло, техобслуживание, ремни и прочее. В остальном деньги уходят только на бензин, а если что-то ломается, я стараюсь чинить сам.

На медицинские услуги мы деньги практически не тратим, так как ОМС (бесплатное обязательное медицинское страхование. — Прим. «Холода») в России хорошо работает, а дети болеют нечасто. Какие-то подписки на рабочие сервисы или бьюти-процедуры жена оплачивает из своих средств. 

Мы научились экономить: старшего сына уже приучили к горшку — памперсы теперь не нужны

Одежду мы практически не покупаем, потому что у нас ее и так много. Бабушка раньше работала на вещевом рынке, поэтому сейчас на нашем чердаке можно найти одежду на все сезоны и на любой вкус. А если учитывать, что мода циклична, то вещи довольно стильные. Детские вещи нам отдает моя мама, которая недавно вышла замуж и родила двоих детей. 

Из развлечений в основном мы ездим с детьми в парк, очень редко ходим в кафе. На выходных я обычно делаю дома ремонт. Хочу на улице организовать детскую зону и поставить навес. Материалы стоят дорого, но часть из них я смогу взять со своей работы. 

В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба
В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба
Встреча с ней почти всегда заканчивается для человека смертью
Общество8 минут чтения

Сейчас моей зарплаты не хватает на то, чтобы что-то откладывать. Иногда даже траты превышают доходы, поэтому приходится обращаться к накоплениям. Но в целом мы научились экономить: например, старшего сына уже приучили к горшку, и памперсы ему не нужны.

Если получается отложить какие-то деньги, то я могу их потратить на подарок жене. Недавно на день рождения подарил ей огромный букет пионов и яндекс-колонку. 

Ежемесячные расходы:

– продукты, памперсы и детское питание — около 70000–80000 рублей;

– бензин — 8000–10000 рублей;

– интернет, мобильная связь — 1630 рублей;

– подписки на сервисы — до 5000 за полгода.

Сбережения 

У нас есть финансовая подушка в виде 500 тысяч рублей, в собственности также находятся два автомобиля и участок земли без дома (он стоит около полумиллиона рублей). Часть сбережений я положил под процент на вклад. 

Главная финансовая задача, которая стоит сейчас передо мной, — получать стабильную зарплату в 100 тысяч рублей на протяжении многих месяцев. Сейчас я устал от роли бариста, поэтому нахожусь в поисках другой подработки. Если мои доходы вырастут, я все равно буду тратить все деньги на семью, просто продукты в корзине будут более качественными. 

Мой сын гей, а другой — священник
Мой сын гей, а другой — священник
Мы живем в Грузии, и религия помогла сыну принять своего брата. Но это было непросто
Общество10 минут чтения

В будущем, когда дети подрастут, мы с женой планируем вернуться обратно в Москву или вообще переехать в другую страну, чтобы там работать. В идеале я бы хотел найти такую работу, которая позволит мне полностью обеспечивать моих родных.

Инвестиции 

Считаю, что я финансово грамотный человек, но без финансов, которыми можно управлять. В том, что сейчас я мало зарабатываю и не инвестирую, виноват только я сам. В данный момент у меня получается заработать ровно столько, сколько хватает на обычную жизнь без излишеств. Я знаю, что в моих силах сделать гораздо больше, но пока не понимаю как. Возможно, это проблема на психологическом уровне.

В том, что сейчас я мало зарабатываю и не инвестирую, виноват только я сам

Как мне кажется, лучший инструмент инвестирования — это покупка недвижимости и земли. Если ты не знаешь, куда деть деньги, можно заняться покупкой квартир. Таким образом ты сохранишь сбережения, но вряд ли много заработаешь. Несмотря на то что с годами стоимость жилья увеличивается, еще происходит инфляция и скачки курса. Это надо учитывать. 

Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
Общество12 минут чтения

Сейчас очень много людей держат деньги во вкладах из-за высоких процентных ставок, но вряд ли это сильно улучшит жизнь людей. По статистике, 80% вкладов — до миллиона рублей, и заработок с этого минимальный. Раньше я также пробовал покупать и продавать криптовалюту, но там были мизерные суммы: не больше одной-двух тысяч долларов. Я брал Litecoin, Dogecoin и биткоин, но это не принесло мне большой доход. 

Изучать финансовую тему я любил еще в детстве — узнавал, как что покупается, что такое добавленная стоимость на товар и прочее. Читал энциклопедии, смотрел телеканал National Geographic, искал что-то в интернете. Своих детей я обязательно буду учить, как распоряжаться деньгами, потому что в основном россияне финансово безграмотны. 

Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Две-три тренировки в неделю могут прибавить почти 10 лет. Футбол, теннис и бег — что оказалось эффективнее?
Общество10 минут чтения

Я знаю, что пенсия у меня будет минимальная, но я на нее и не рассчитываю. Прожить в России на пенсию невозможно, учитывая, что у нас только коммуналка стоит 15 тысяч рублей в месяц. Поэтому у меня есть как минимум 20–30 лет, чтобы обеспечить себе хорошую старость. Может, я куплю себе несколько участков и сделаю там ферму, которая будет мне приносить небольшой, но пассивный доход. 

Если на голову упадут пять миллионов рублей

Если бы у меня было пять миллионов рублей, я бы купил одну квартиру или коммерческое помещение под магазин за два миллиона. Еще два я бы перевел в валюту, а остальные — вложил в криптовалюту. Но вообще на эмоциональном уровне очень хочется продать свою «Калину» и купить более комфортный автомобиль. Это было бы максимально глупо, но точно улучшило бы мое эмоциональное состояние. Мне было бы приятно, что моя семья ездит на большой комфортабельной машине. 

С возрастом начинаешь относиться к покупкам с точки зрения не только практичности, но и эмоций. Иногда надо себя радовать, потому что в конечном итоге эмоциональные покупки тоже улучшают качество жизни.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Автор:Дарья Морозова
При участии:Лидия Зимогорова

Посмотрите другие материалы

Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
Экономика
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть
00:01 19 августа
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Общество
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип
00:01
Фокси-Нокси
Криминал
Фокси-Нокси
20-летняя девушка приехала в Италию учиться по обмену, но вместо этого угодила в тюрьму по обвинению в убийстве
17:00 17 августа
Старый добрый рунет
Интернет и мемы
Старый добрый рунет
Поставьте ICQ, напишите нам в «Живой журнал» и пройдите самый ламповый тест «Холода»
00:01 17 августа
Путин и Трамп встретились на Аляске
Политика
Путин и Трамп встретились на Аляске
О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть?
02:47 16 августа
Первая финансовая пирамида России
Экономика
Первая финансовая пирамида России
Она возникла задолго до «МММ» Сергея Мавроди и просуществовала более 10 лет. Но мошенников все же наказали, а суд над ними освещал Антон Чехов
00:01 16 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Самая вымирающая страна мира преодолела падение рождаемости
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Самая вымирающая страна мира преодолела падение рождаемости
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования