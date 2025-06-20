Z-каналы в кризисе

Просмотры падают, аудитория уходит, а сами авторы все чаще говорят про мир. Что с ними будет дальше?

Телеграм-каналы, которые освещают войну в Украине со стороны России, переживают кризис доверия: число подписчиков падает, а интерес к провоенному контенту уменьшился в несколько раз. Читатели разочаровались в «придворных» авторах и переходят к блогерам, которые позиционируют себя как независимые. Однако и они оказались неспособны удержать изрядно уставшую от войны аудиторию, и сами уже всерьез задумываются о возвращении к мирной жизни. Сомнительные перспективы Z-сообщества — в материале «Холода».

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Telegram давно стал главной площадкой для контента так называемого «Z-сообщества» — сети каналов, поддерживающих и освещающих войну в Украине со стороны российской армии. С начала вторжения их аудитория стремительно росла, но война затянулась, и это привело к постепенному оттоку подписчиков у большинства каналов.

По подсчетам «Холода», за последний год некоторые провоенные авторы потеряли до 30% своей аудитории, а за два года количество подписчиков у отдельных каналов упало почти вдвое. Интерес к «Z-сообществу» стремительно снижается, и даже небольшой всплеск на фоне событий августа 2024 года, когда украинские военные взяли под контроль территории Курской области, не изменил эту тенденцию.

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Сильнее всего аудитория падает у телеграм-каналов, явно аффилированных с властью. Эксперты связывают это с тем, что уровень доверия к ним упал, а люди ищут новые источники информации. Отписавшихся больше не устраивает молчание известных военкоров или простое воспроизведение нарративов телевизионной пропаганды.

Альтернатива телевизору

Среди авторов, которые особенно ощутили спад, — так называемые «придворные военкоры». Эксперт по Z-каналам Иван Филиппов так называет тех военных корреспондентов, которых приглашают в Кремль: Александр Коц, Александр Сладков, Екатерина Агранович, Евгений Поддубный, Мурад Газдиев, Дмитрий Стешин. Еще недавно их награждали медалями за «героизм», сажали за один стол с Владимиром Путиным и министром обороны Андреем Белоусовым.

Но рост их аудитории закончился в середине 2023 года, и в последние два года количество их подписчиков стремительно сокращалось. По подсчетам «Холода», аудитория пропагандиста и военкора «Комсомольской правды» Александра Коца росла до конца 2022 года. На пике популярности в ноябре 2022 года его канал насчитывал 690780 подписчиков, однако в последующие месяцы их количество стабильно падало. С 1 декабря 2022 по 1 июня 2025 года Коц потерял примерно 18,3% аудитории (с 682880 до 558154 подписчиков).

Похожая ситуация произошла и с другими популярными военкорами — репортерами «ВГТРК» Александром Сладковым и Евгением Поддубным. Аудитория Поддубного на пике, 24 октября 2022 года, составляла 955932 подписчика, однако затем перестала расти и за последние два с половиной года упала более чем на 21% (с 955932 до 696475 пользователей). Количество подписчиков Сладкова росло подольше — вплоть до 5 июля 2023 года, когда на пике составило 1076629 пользователей. Но в следующие два года упало на 21,9% (с пикового значения до 840496).

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Единственный кратковременный всплеск аудитории «придворных» случился в начале курской операции ВСУ. Эксперты, с которыми поговорил «Холод», связывают это с тем, что россияне разочаровались во вранье по телевизору и искали альтернативные источники информации в интернете. Однако, видимо, военкоры российских госСМИ не смогли удовлетворить этот запрос, и интерес к ним вскоре продолжил снижаться.

Кризис доверия к «придворным» подтверждают и охваты. Так, у Александра Коца в октябре 2022 года — на пике популярности из-за мобилизации — средние охваты постов достигали 450 тысяч просмотров. Но уже в апреле-июне 2023 года они упали до примерно 296 тысяч, в том же периоде 2024 года — до примерно 180 тысяч, а в 2025-м — уже ниже 142 тысяч. Таким образом, с пиковых значений охваты Коца упали на 68%.

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У Поддубного похожая динамика: его пик тоже пришелся на октябрь 2022 года, когда средние охваты доходили почти до 600 тысяч, к апрелю-июню 2023 года они опустились до примерно 430 тысяч, в 2024-м — почти до 270 тысяч, а в 2025-м — всего до 165 тысяч. Итого за три года падение составило 72,5%.

Пик популярности Александра Сладкова пришелся на апрель 2022 года — тогда средние охваты его постов составляли более 865 тысяч просмотров, затем в апреле-июне 2023 года они снизились до примерно 624 тысяч, в 2024-м — до около 350 тысяч, а в 2025-м — до примерно 271 тысячи просмотров. Падение составило 69%.

Более нишевые военкоры тоже стремительно теряют аудиторию. Количество подписчиков «придворной» Екатерины Агранович росло до апреля 2023 года и на пике составило 81525 подписчиков. В последующие месяцы оно упало на 43,24% и на 1 июня 2025 года составило 46273 пользователя. Корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин за 2022 год набрал 187808 подписчиков, но в следующие два с половиной года потерял 23,5% аудитории, которая снизилась до 143597 подписчиков. А военкор Russia Today Мурад Газдиев с пика популярности в мае 2023 года на отметке в 43159 подписчиков потерял 35% аудитории — 1 июня 2025 на него было подписано 27999 пользователей. Число их подписчиков уже не растет даже во время важных событий вроде освобождения Курской области или переговоров в Стамбуле.

Динамика охватов у нишевых кремлевских военкоров выглядит более хаотично, чем у популярных, поскольку их читаемость во многом зависит от репостов большими каналами, из-за чего их средние охваты не так показательны.

Так, Екатерина Агранович, набиравшая в среднем около 25 тысяч просмотров в апреле 2022 года, уже в мае того же года достигла пика своей популярности с охватом в 79244 просмотра, после чего показатели начали падать. В апреле 2023 года каналу удалось приблизиться к пиковым значениям, набрав чуть более 76 тысяч просмотров, однако затем последовал новый обвал в мае-июне — до 33–34 тысяч. В 2024 году охваты скакали в пределах 23–45 тысяч, а в 2025 году произошло окончательное падение до уровня 12–14 тысяч.

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Та же ситуация у Дмитрия Стешина: его рекорд охватов также пришелся на май 2022 года — 173 тысячи просмотров в среднем, но уже в июне они упали до 138 тысяч. В 2023 году апрельский всплеск до 120 тысяч просмотров уже в следующем месяце сменился падением до 70–72 тысяч, в 2024 году показатели стабилизировались в районе 54–56 тысяч, а к 2025 году просели до 40–48 тысяч.Социолог Игорь Эйдман подчеркивает, что «в основном упала аудитория персонажей, которые в наибольшей степени светились по российским государственным телеканалам». Он связывает этот тренд с общим «снижением интереса к общественно-политическим программам и политическим ток-шоу на российских федеральных каналах».

«Сейчас многие из тех, кто был подписан на этих авторов, пытаются ориентироваться на каналы, которые, как им кажется, не являются прямым рупором администрации президента или Минобороны, а выражают мнение активистов войны», — поясняет Эйдман.

Иван Филиппов соглашается, что главная причина в отказе от «вещания сверху»: «Люди приходят в Z-пространство за информацией, альтернативной телевизору. Они не верят телевизору в принципе. Отсюда выросло само явление Z-пространства, когда сторонники войны вдруг поняли, что по ТВ им врут, и пошли искать». По его словам, сотрудники ВГТРК, Первого канала и других российских государственных медиа не отвечают на этот запрос — они пишут «сдержанно» и игнорируют многие события.

«Пыпа» на руинах «Вагнера»

После смерти Евгения Пригожина перспективы телеграм-каналов, которые связывали с ЧВК «Вагнер», были туманны. Продолжать ассоциироваться с «предателем» было невыгодно и рискованно, поэтому эти каналы были вынуждены меняться. Динамика аудитории внутри этого кластера неоднородная, из чего можно сделать вывод, что далеко не всем каналам удалось успешно перестроиться в соответствии с новыми политическими реалиями.

Например «Оркестр Вагнера» и «Канал Рихарда Вагнера» только за последний год потеряли 30% и 20% своей аудитории соответственно. Первые месяцы войны их количество подписчиков росло — пик популярности «Оркестра» пришелся на июнь 2023 года, когда произошел бунт Пригожина, и 27 июня составил 967284 подписчика, а пик «Рихарда» произошел в октябре 2022-го на отметке 73907 пользователей. К июню 2025-го аудитория «Оркестра Вагнера» сократилась на 58,05% до 405 793, а у «Канала Рихарда Вагнера» ушло почти 63% подписчиков — остались всего 27367.

Популярный телеграм-канал вагнеровцев Grey Zone, еще летом 2023 года насчитывавший 620 тысяч подписчиков, сегодня имеет чуть больше 440 тысяч. В начале войны авторы канала публиковали по 30–70 постов в день, но после смерти Пригожина число публикаций сократилось до 5–15. С 23 августа 2024 года канал перестал обновляться, и с тех пор в нем идет только отток аудитории.

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При этом другие проекты, такие как «Разгрузка Вагнера» и «Тринадцатый», научились удерживать аудиторию. «Разгрузка», которая после запуска в феврале 2023 года стремительно росла и в июне 2024 года насчитывала 242033 подписчиков, к июню 2025 года удержала практически весь этот прирост, потеряв лишь 5% аудитории и сохранив 229890 «верных» читателей. Точно так же «Тринадцатый»: с 1 июня 2023 года по 1 июня 2024 года увеличил базу читателей с 120585 до 254238 подписчиков, а за следующий год удержал 97,4% своей аудитории — снизившись всего на 2,6% до 247709 подписчиков.

Аудитория канала Alex Parker Returns и вовсе продолжает расти — только за последний год количество его подписчиков выросло на 16% (с 222182 до 257959 на 1 июня 2025 года).

Иван Филиппов объясняет такую разницу сменой повестки: «Как я понимаю, самые интересные в этом смысле каналы — это все, что связано с Африкой», — говорит он. «Разгрузка Вагнера» и «Тринадцатый» действительно частично переключились на африканскую проблематику, найдя новую нишу. Кроме того, оба канала все еще демонстрируют лояльность Пригожину и движению «Вагнера», скорбя по ушедшему лидеру.

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Социолог Игорь Эйдман считает, что подобная эволюция вполне логична: «квазифашистская, милитаристская аудитория» этих каналов, по его словам, собрала аудиторию мужчин, во многом связанных с силовыми структурами, для которых военная тематика — это «хобби, а порой и профессия». Он считает, что такие люди «готовы следить за любыми войнами, а не только российско-украинским конфликтом».

Alex Parker Returns открыто критикует Владимира Путина и называет его «Пыпой»

Канал Alex Parker Returns тоже время от времени пишет о ЧВК «Вагнера», но его автор давно вышел за рамки этой темы. Сегодня он чаще комментирует политические события по всему миру и ищет новые поводы для высказываний. Это один из немногих Z-блогеров, кто открыто критикует Владимира Путина и называет его «Пыпой». По словам Ивана Филиппова, автор живет в Канаде, поэтому может позволить себе куда более резкие высказывания в адрес власти, чем многие другие Z-блогеры.

Что касается охватов постов, то в случае «вагнеровцев» они дают не очень показательную картину, поскольку числа искажаются из-за репостов других крупных каналов и не всегда отражают реальный интерес аудитории к определенным авторам. Особенно заметными были два всплеска внимания: июнь 2023 года — во время мятежа Пригожина — и август 2024 года, когда начались боевые действия в Курской области.

Бойцы ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону в июне 2023 года. Фото: Reuters

«Оркестр Вагнера», например, стартовал со скромных 20 тысяч просмотров на пост в июне 2022 года, но во время бунта Пригожина в июне 2023 года достиг пика в 482971 просмотр. После этого началось стремительное падение: к апрелю-июню 2024 года охваты упали до уровня 106–115 тысяч, а к 2025 году и вовсе рухнули до 24–71 тысячи просмотров.

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Канал «Разгрузка Вагнера» достиг рекорда по просмотрам в августе 2024 года с охватом 1131793 пользователей, благодаря освещению событий в Курской области. При этом показатели канала крайне нестабильны и зависят от инфоповодов, во время которых его публикации репостят более крупные авторы — охваты колеблются от 148 до 352 тысяч просмотров с апреля по май 2024 года и с 170 до 725 тысяч в апреле и мае 2025 года.

Только Alex Parker Returns на протяжении нескольких лет постепенно наращивал охваты с 40–70 тысяч в мае-июне 2022 года, до 80–90 тысяч в мае-июне 2023-го, затем в августе 2024 года достиг пика в 120 тысяч просмотров в среднем и в 2025 году стабилизировался на уровне 100–120 тысяч просмотров.

Имитация независимости

Иван Филиппов связывает массовый отток подписчиков у многих провоенных телеграм-каналов с общей усталостью аудитории от войны. Но отписываются далеко не ото всех каналов «Z-сообщества»: на фоне снижения интереса к открыто провластным каналам активно растут так называемые «независимые эксперты». Это словосочетание пишется в кавычках, потому что, хоть они и пытаются выглядеть, как будто находятся вне официальной пропаганды, на самом деле тоже они связаны с властями.

«Люди имитируют независимость. Но независимости там никакой нет»

Так, аудитория канала «Рыбарь» за последний год выросла на 3,61% и к 1 июня 2025 года составила 1259549 подписчиков (но при охватах лишь в 200 тысяч просмотров на пост). «Два майора» увеличили аудиторию на 73,61%, доведя ее до 1241573 пользователей (хотя охват отдельных публикаций составляет около 250 тысяч), а канал Fighterbomber прибавил 19,34% и к 1 июня достиг отметки в 548029 подписчиков (его посты просматривает почти половина подписчиков — примерно 260 тысяч).

Социолог Игорь Эйдман считает, что именно эти каналы отвечают запросу россиян на «независимые» источники информации. «Люди имитируют независимость. Но независимости там никакой, естественно, нет. Они все под контролем», — говорит он. Действительно, по данным The Bell, проект «Рыбарь» получал финансирование от Евгения Пригожина и может быть связан с ФСБ. Авторы канала Fighterbomber ведут передачу «333» на «Соловьев Live», а «Два майора» транслируют позицию Министерства обороны.

По словам Филиппова, рост «Рыбаря» также отчасти обусловлен наличием «целой профессиональной редакции, которая днями и ночами занимается тем, чтобы повысить количество подписчиков». Эйдман добавляет, что «Рыбарь» освещает не только войну в Украине, но и множество других вооруженных конфликтов по всему миру, поэтому его аудитория с милитаризированными интересами растет.

В то же время, по мнению Филиппова, «“Два майора” и Fighterbomber — это совсем другая история». Причина их успеха, по его словам, кроется в «интересных авторах»: «У того и другого канала бывают очень острые тексты, прямо по-настоящему суперострые, плюс бывают какие-то интересные», — говорит Филиппов.

Вот пример того, как Fighterbomber пишет об обсуждении в Госдуме ограничений на пожертвования на личные банковские карты: «Ого! Всего три года прошло. Что вдруг случилось то?) Непонятна механика процесса. Какая отчетность, и как эти деньги можно тратить. Ну и какая ответственность разумеется у срочносборщика. Если это такие же условия как для фондов, только в виде карточек, то это нахуй не нужная затея. Потому что в армии все есть и письмо с печатью и подписью никто не напишет. А если там все будет шоколадно и удобно, то у нас все поголовно станут срочносборными волонтерами. Проще взять пару срочносборщиков и все движения средств по картам которые указаны как карта для сборов выложить в открытом доступе. Этого будет достаточно, чтоб половину срочносборщиков на следующий день сожгли нахуй)» (правописание оригиналов сохранено).

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Филиппов особенно выделяет «Два майора» за активность: по его словам, это волонтерский проект, поэтому авторы канала тесно общаются с военными, поднимают действительно волнующие их темы и регулярно публикуют новое. Fighterbomber, по его словам, «плодовит меньше», но зато как никто другой разбирается в авиации — «хотя репутация у него, скажем так, далеко не идеальная, он все еще главный эксперт в этом пространстве», говорит Филиппов.

Картинка «с фронта»

Еще одна группа растущих проектов — это блоги, созданные людьми, позиционирующими себя как близких к линии фронта. «Филолог в засаде», «Рой TV – Максим Калашников», «Zаписки Ветерана», Лев Вершинин, канал Апти Алаудинова — у таких каналов прирост аудитории составил до 104% за последний год.

Правда, охваты публикаций у этих «фронтовых блогеров» показывают неоднородную картину: если одни каналы — например, «Рой TV» и «Лев Вершинин» — стабильно растут по просмотрам, то «Филолог в засаде» или «Zаписки Ветерана» уже прошли пиковые значения и сейчас поддерживают показатели в два-три раза ниже максимумов: в самом крупном из них, «Zаписках ветерана», каждый пост в среднем читает чуть более 100 тысяч человек.

Охваты Апти Алаудинова и вовсе скачут каждый месяц — в апреле 2023 года его публикации смотрели в среднем около 63 тысяч человек, в мае того же года — больше 100 тысяч; а на несколько месяцев они просели до 40–50 тысяч. В августе 2024 года охваты дошли до пиковых 160 тысяч, но к маю 2025-го снова упали до 45 тысяч.

Эксперты связывают популярность блогов людей, близких к фронту, тем, что читатели хотят получать «прямые репортажи» от очевидцев, которые, по их мнению, в меньшей степени транслируют государственную пропаганду и менее подвержены цензуре.

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При этом Эйдман и Филиппов подчеркивают, что далеко не все эти «военкоры» действительно находятся на фронте. По словам Филиппова, «Zаписки Ветерана» ведет «мелкий гондон, который сидит за много тысяч километров от линии соприкосновения», но благодаря военному опыту и большим связям ему удается создавать иллюзию приближенности к фронту.

Эйдман отмечает, что подобные имитирующие независимость каналы появились после бунта Пригожина: «Российские власти тоже опасаются этих фашистоидов. Они их сами родили, благодаря милитаристскому шовинистическому пропагандистскому курсу. Подняли, вооружили даже. Но после мятежа Пригожина они стали бояться и в том числе в телеграме это зачистили».

«Эти каналы, как фальшивые, так и не фальшивые, все находятся на подкормке у российских властей. И люди, которые их возглавляют, отнюдь не бессеребренники. Они, конечно, фашисты по психологии, но главная их цель — это все-таки деньги. И это очень большой и серьезный бизнес», — говорит он.

Теперь, по словам Эйдмана, в «Z-сообществе» остались лишь те, кто «имитирует» независимость: «Люди пытаются найти, как они считают, независимый канал — из первых рук то, что происходит совсем близко к фронту. Им подгоняют эти телеграм-каналы от лица военных, людей, которые якобы там воюют». По мнению Эйдмана, такие представители «Z-сообщества» просуществуют «столько, сколько им башляют».

Дальше — меньше

По мнению экспертов, аудитория у каналов, посвященных исключительно войне в Украине, уже прошла свой пик и расти больше не будет. Существующие телеграм-каналы все равно не могут полностью удовлетворить своих подписчиков: эксперты отмечают, что в комментариях аудитория ждет более резких высказываний и побед, а этого авторы каналов им дать не могут. При этом значительная часть аудитории, да и сами авторы Z-каналов, не скрывают усталости от войны.

Фото: Sefa Karacan / Reuters

Вот, например, как 3 мая о войне в Украине пишет «придворный военкор» Александр Сладков: «Мне нас жалко. Нас бьют. Я уже дошел до жалости. Был период отрицания, гнева, еще чего-то. А теперь я принял ситуацию такой, какая она есть. Нас бьют, как мух мухобойкой. <…> Надо или прекращать войну, переходить к заморозке, к перемириям, или еще куда-то, или воевать так, как обычно воюют русские на фронте и в тылу, и в Ставке. Мы в этом боевом паритете с Украиной можем сточить оставшихся желающих драться. Тут уже “да ладно, все нормально” не прокатит. Мы зависли в дилемме “бить или не бить”. Конечно бить. Зачем столько денег на свирепую мощь потрачено, которая стоит на дальнем дворе».

«Есть тенденция к уменьшению аудитории, причем радикальная. Это видно не только по подпискам, но и, что не менее важно, по количеству пожертвований [на войну]. С каждым днем народу все меньше и меньше интересно знать про войну. Она слишком давно идет, это всех уже по-настоящему утомило», — говорит Иван Филиппов.

По его словам, даже крупные авторы Z-сообщества во время пасхального перемирия открыто признавались, что хотят мира. Они стали чаще размышлять о послевоенной жизни и о том, как не рады им будут граждане их же страны, когда они вернутся домой. «Очень сильно чувствуется усталость от войны. Устали все», — говорит Филиппов.