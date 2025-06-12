Архитектор операции «Паутина»

1 июня украинские беспилотники атаковали военные аэродромы сразу в четырех российских регионах. Эта масштабная операция получила название «Паутина» — украинские власти утверждают, что готовили ее полтора года. Ею руководил глава Службы безопасности Украины, 42-летний генерал-лейтенант Василий Малюк. «Холод» рассказывает, что о нем известно.

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Операция «Паутина»

1 июня украинские дроны атаковали военные аэродромы в Иркутской, Мурманской, Рязанской и Ивановской областях. Операция под названием «Паутина» стала самым крупным ударом по военной инфраструктуре на территории России с начала войны.

В Службе безопасности Украины (СБУ) рассказали, что готовили «Паутину» полтора года — операцию курировал сам президент Украины Владимир Зеленский. Сначала, как рассказали в ведомстве, в Россию переправили беспилотники, затем — небольшие деревянные контейнеры. Дроны спрятали в контейнерах, погрузили в фуры и отправили к военным базам в разных регионах. Крышки контейнеров открыли дистанционно перед запуском беспилотников.

Потери российской авиации после операции «Паутина» оценивают по-разному. Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось поразить 41 военный самолет, а нанесенный ущерб в Киеве оценили более чем в семь миллиардов долларов. По данным НАТО, дроны повредили 40 самолетов, из них 10–13 уничтожили.

Василий Малюк во время спецоперации «Паутина». Фото: Eyepress / Reuters

В Минобороны России рассказали лишь о «возгорании нескольких единиц авиационной техники» в Мурманской и Иркутской областях. В российском МИДе утверждают, что техника «не уничтожена, а повреждена». Однако СМИ писали, что в Кремле атака вызвала «гнев и тревогу».

Источники в Белом доме рассказали, что президент США Дональд Трамп якобы был «фрустрирован» операцией СБУ: по его мнению, она может привести к обострению конфликта. Вскоре после этой атаки Трамп позвонил Владимиру Путину. По словам американского президента, во время разговора Путин пообещал, что «ответит» Украине.

Утром 6 июня Россия нанесла массированный удар по Киеву — погибли четыре человека. Но, по информации ​​Reuters, в Белом доме считают, что ответ российских войск еще впереди.

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Глава СБУ Василий Малюк говорил об операции «Паутина»: «Это был не просто сокрушительный удар по вражеской авиации, а серьезная пощечина по мощи и террористической сущности РФ». Именно он руководил этой операцией, а также курировал и последующую атаку на Крымский мост: 3 июня, спустя два дня после удара по аэродромам, СБУ подорвала опоры Крымского моста — с февраля 2022 года Украина атаковала этот мост уже третий раз.

Впечатлил президента

42-летнего Василия Малюка The Guardian описывает как крепкого бритоголового мужчину, похожего на вышибалу из ночного клуба. Знакомые Малюка вспоминают, что он с юности увлекался спортом, занимался боксом, пока не получил травму руки. «Он считает, что спорт приучает к дисциплине», — говорит источник The Guardian.

Как пишет The Guardian, Малюк с детства мечтал работать в спецслужбах, поэтому окончил академию СБУ, а в 2014 году воевал в «зоне АТО» (то есть «антитеррористическая операция» — так в Украине называли войну в Донбассе в 2014–2018 годах. — Прим. «Холода») на юго-востоке Украины.

Фото: Владимир Зеленский и Малюк. Фото: Anadolu / Reuters

До 2020 года Малюк в течение нескольких лет был замглавы отдела СБУ в Житомирской области — регионе, где он родился и вырос, — а затем возглавлял этот отдел. В 2019 году он якобы познакомился с Владимиром Зеленским, который только вступил в должность президента. «Он сел с Зеленским в вертолет и показал ему все нарушения в Житомирской области, — вспоминал источник в СБУ. — В том числе где незаконно добывают янтарь. Зеленского это впечатлило».

В 2020 году Малюка назначили первым заместителем главы СБУ. В то же время он возглавлял внутреннее подразделение по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Но уже в 2021 году Зеленский отправил его в отставку, заявив, что СБУ недостаточно эффективно борется с контрабандой. После увольнения Малюк работал замминистра внутренних дел. Однако уже в феврале 2022 года, вскоре после начала полномасштабной войны, Зеленский вернул его в СБУ — снова на пост замглавы.

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Назначение Василия Малюка на пост главы СБУ происходило на фоне скандала. Прежнего руководителя ведомства Ивана Баканова, которого называли другом детства Владимира Зеленского, президент отстранил от должности в июле 2022 года. Баканова уволили за неисполнение служебных обязанностей: как заявил Зеленский, в первые месяцы войны сотни представителей украинских спецслужб содействовали России. Тем же летом в госизмене и мошенничестве обвинили двух генералов СБУ, близких к Ивану Баканову.

«Он бульдог»

Возглавив СБУ, Василий Малюк, как пишет The Guardian, решил выявить «кротов» среди работников спецслужб. Одним из самых громких дел стало задержание начальника штаба Антитеррористического центра СБУ Дмитрия Козюры — его подозревают в работе на российские спецслужбы. Малюк сам задержал его — и в украинских медиа широко разошлась фотография, на которой глава СБУ держит за воротник предполагаемого двойного агента.

«Один из признаков того, что операция “Паутина” прошла удачно, — никто не узнал о ней заранее. Он [Малюк] избавился от предателей: не ото всех — это вряд ли возможно, — но от многих», — говорил The Guardian один из сотрудников СБУ.

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По словам украинского чиновника, который сотрудничал с главой СБУ, Малюк не склонен к рефлексии и сомнениям. «Он бульдог. Он не интеллектуал, не раздумывает, не мешкает, — сказал он. — Но при этом он не злой. Люди, которые возглавляют такие службы, зачастую жестоки. Малюк не хочет никому причинить боль, но знает, что иногда придется это делать».

За время службы Малюк возглавлял несколько успешных операций. СБУ неоднократно атаковала российские нефтебазы: Малюк объяснял, что хотел сократить доходы Кремля и «перекрыть Путину кислород». Разработанные СБУ морские дроны Sea Baby к октябрю 2024 года, по данным службы, поразили 11 российских военных кораблей. Ими же Украина ударила по Крымскому мосту в июле 2023 года.

Поврежденный крымский пост в октябре 2022 года. Фото: Reuters

Другой взрыв на мосту — в октябре 2022 года — тоже организовала СБУ. По словам Малюка, он готовил эту операцию вместе с двумя сотрудниками спецслужбы — для нее Украина якобы «втемную» использовала российских контрабандистов. Тогда погибли несколько человек, а российские власти назвали произошедшее терактом. В марте 2024 года российский суд заочно арестовал Малюка по делу о «теракте» на мосту.

Малюк также упоминал другие атаки: к примеру, рассказывал о деталях организации убийства российского военного пропагандиста Владлена Татарского и покушения на политика и писателя Захара Прилепина, поддерживающего вторжение и даже участвовавшего в нем. Однако признавать, что СБУ причастна к этим атакам, не стал.

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Малюк вряд ли сам придумал «Паутину», считают эксперты. Вероятно, это была идея сотрудников службы. Но, по мнению аналитиков, Малюк дал команде свободу действий и сумел убедить президента, что план можно реализовать.

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