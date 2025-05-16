Переговоры России и Украины провалились

В Стамбуле 16 мая прошла встреча делегаций России и Украины. В ходе переговоров Россия выдвинула «нереальные» требования, которые далеки от всего, что обсуждалось ранее. Об этом в своем аккаунте в Х написал журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник в украинской дипломатии. По его словам, российская сторона также потребовала от украинской армии вывести войска из нескольких районов внутри Украины в обмен на прекращение огня.

ТАСС со ссылкой на источники пишет, что переговоры между двумя странами завершены, делегации разошлись, готовятся заявления для прессы. Эту информацию также подтвердил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Турецкое агентство «Анадолу» со ссылкой на главу МИД Турции Хакана Фидана сообщило, что Россия и Украина достигли принципиального согласия встретиться вновь.

Комментируя переговоры в Стамбуле, украинский политик заявил, что Россия отказалась заключать 30-дневное перемирие и потребовала вывода войск ВСУ с территории четырех захваченных областей Украины. Речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Кроме того, по словам Гончаренко, Москва потребовала создать зону безопасности в Сумской области и пригрозила ее аннексией.

Переговоры делегаций двух стран длились менее двух часов. После их завершения президент Украины Владимир Зеленский призвал Владимира Путина «наделить свою делегацию реальными полномочиями».

«Очевидно, что российская делегация, прибывшая в Стамбул, — очень низкого уровня. В ее составе нет ни одного человека, который действительно принимает решения в России. Несмотря на это, я направил нашу команду во главе с министром обороны Украины в Стамбул — хотя бы для того, чтобы выяснить, способны ли эти россияне вообще что-либо решать. Украина готова на все реалистичные шаги ради окончания этой войны. Я призываю Путина наделить свою делегацию реальными полномочиями», — написал украинский президент в своем телеграм-канале.

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По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, после переговоров президент Украины, а также президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министр Польши Дональд Туск поговорили по телефону с лидером США Дональдом Трампом. Разговор подтвердил и сам Зеленский.

«Украина готова к самым быстрым шагам ради настоящего мира, и важно, чтобы мир сохранял твердую позицию. Наша позиция такова: если россияне отказываются полностью и без условий прекратить огонь и убийства, против них должны действовать жесткие санкции. Давление на Россию должно сохраняться, пока она не будет готова завершить войну», — написал президент Украины.

Возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной в Турции помощник Путина Владимир Мединский утверждает, что российская сторона «удовлетворена» переговорами. По словам Мединского, Россия «приняла во внимание запрос» прямых переговоров между Путиным и Зеленским.

«После предоставления сторонами видения прекращения огня считаем целесообразным продолжить наши переговоры. Мы договорились, что каждая сторона представит свое видение по возможному будущему прекращению огня и пропишет это в деталях», — сказал он.

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Кроме того, он подтвердил информацию о готовящемся обмене пленными в формате «1000 на 1000», о которой ранее заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Мы знаем дату, но пока не будем ее называть», — заявлял ранее министр обороны. Умеров также добавил, что в ближайшее время сообщит о возможном новом раунде переговоров.

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