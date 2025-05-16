Переговоры России и Украины провалились

В Стамбуле 16 мая прошла встреча делегаций России и Украины. В ходе переговоров Россия выдвинула «нереальные» требования, которые далеки от всего, что обсуждалось ранее. Об этом в своем аккаунте в Х написал журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник в украинской дипломатии. По его словам, российская сторона также потребовала от украинской армии вывести войска из нескольких районов внутри Украины в обмен на прекращение огня.
ТАСС со ссылкой на источники пишет, что переговоры между двумя странами завершены, делегации разошлись, готовятся заявления для прессы. Эту информацию также подтвердил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.
Турецкое агентство «Анадолу» со ссылкой на главу МИД Турции Хакана Фидана сообщило, что Россия и Украина достигли принципиального согласия встретиться вновь.
Комментируя переговоры в Стамбуле, украинский политик заявил, что Россия отказалась заключать 30-дневное перемирие и потребовала вывода войск ВСУ с территории четырех захваченных областей Украины. Речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.
Переговоры делегаций двух стран длились менее двух часов. После их завершения президент Украины Владимир Зеленский призвал Владимира Путина «наделить свою делегацию реальными полномочиями».
«Очевидно, что российская делегация, прибывшая в Стамбул, — очень низкого уровня. В ее составе нет ни одного человека, который действительно принимает решения в России. Несмотря на это, я направил нашу команду во главе с министром обороны Украины в Стамбул — хотя бы для того, чтобы выяснить, способны ли эти россияне вообще что-либо решать. Украина готова на все реалистичные шаги ради окончания этой войны. Я призываю Путина наделить свою делегацию реальными полномочиями», — написал украинский президент в своем телеграм-канале.
По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, после переговоров президент Украины, а также президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министр Польши Дональд Туск поговорили по телефону с лидером США Дональдом Трампом. Разговор подтвердил и сам Зеленский.
«Украина готова к самым быстрым шагам ради настоящего мира, и важно, чтобы мир сохранял твердую позицию. Наша позиция такова: если россияне отказываются полностью и без условий прекратить огонь и убийства, против них должны действовать жесткие санкции. Давление на Россию должно сохраняться, пока она не будет готова завершить войну», — написал президент Украины.
Возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной в Турции помощник Путина Владимир Мединский утверждает, что российская сторона «удовлетворена» переговорами. По словам Мединского, Россия «приняла во внимание запрос» прямых переговоров между Путиным и Зеленским.
«После предоставления сторонами видения прекращения огня считаем целесообразным продолжить наши переговоры. Мы договорились, что каждая сторона представит свое видение по возможному будущему прекращению огня и пропишет это в деталях», — сказал он.
Кроме того, он подтвердил информацию о готовящемся обмене пленными в формате «1000 на 1000», о которой ранее заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
«Мы знаем дату, но пока не будем ее называть», — заявлял ранее министр обороны. Умеров также добавил, что в ближайшее время сообщит о возможном новом раунде переговоров.
«Холоду» нужна ваша помощь, чтобы работать дальше
Мы продолжаем работать, сопротивляясь запретам и репрессиям, чтобы сохранить независимую журналистику для России будущего. Как мы это делаем? Благодаря поддержке тысяч неравнодушных людей.
О чем мы мечтаем?
О простом и одновременно сложном — возможности работать дальше. Жизнь много раз поменяется до неузнаваемости, но мы, редакция «Холода», хотим оставаться рядом с вами, нашими читателями.
Поддержите «Холод» сегодня, чтобы мы продолжили делать то, что у нас получается лучше всего — быть независимым медиа. Спасибо!