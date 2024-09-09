Главный враг «военкоров»

В последний день августа в Z-сообществе случился скандал. Провоенные авторы увидели в эфире Первого канала репортаж «военкора» Марата Хайруллина, в котором тот на примере 810-й бригады морской пехоты ВС РФ рассказывал о положении дел на Курском участке фронта. По словам Хайруллина, положение это было превосходным. В репортаже корреспондент, в частности, говорил, что, по словам морпехов, «у них полное преимущество в дронах»: «Вот этот миф, что у украинцев много дронов, — это все ерунда». Также Хайруллин рассказал, что у армии России «колоссальное преимущество» не только в дронах, но и в артиллерии, и в авиации. О том, как отреагировали Z-авторы и что их реакция может рассказать о перспективах войны, — в новой колонке писателя и исследователя Z-сообщества Ивана Филиппова.

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Репортаж «Первого» вызвал у Z-авторов искренний шок. Прямым текстом на главном канале страны нагло врали. И не абы о чем — автор репортажа врал об одной из самых острых проблем, о которой Z-сообщество пишет уже третий год. Для них недостаточное насыщение воюющих частей дронами, а также превосходство украинской армии в этом вопросе уже стали для общим местом. Об этом пишут и пишут.

Военные авторы рассказывают не только о количестве FPV-дронов, уничтожающих солдат и технику, но и о том, что украинская сторона это направление постоянно развивает. Недавно они поставили на поток дроны-истребители, которые сбивают российские разведывательные беспилотники. Сейчас главная тема — украинские огнеметные дроны, выжигающие термитной смесью посадки, в которых укрываются российские военные («термитная» — горючая смесь порошкообразного алюминия с оксидом железа; в мирной жизни используется для сварки металлов).

«Снова появилось это похабное “шапками закидаем”. И никого не смущает, что этот пышущий историческим оптимизмом господин рассказывает о боевых действиях в Курской области», — написал видный пропагандист Сергей Мардан. «Очередная порция ссанины в уши от Первого канала. Когда страна встанет, наконец на военные рельсы по-настоящему, менять придется многое. И мудоту из руководства федеральных каналов в том числе», — возмущался автор канала ZERGULIO. «Можно с открытым лицом, оказывается, говорить все, что угодно. Время нынче такое, клоунское…» — резюмировал «РосгVардеец».



Отзвуки этого скандала в Z-сообществе звучат до сих пор, но поговорить мне хотелось не о конкретном «военкоре» или реакции на него волонтеров и военных, а о сложных отношениях пишущих о войне телеграм-авторов и огромной машины российского государственного телевидения.

Отношения эти не заладились с первых дней войны, и причина тому понятна: российские государственные телеканалы в освещении войны руководствуются сводками министерства обороны, которое врет. Причем врет ежедневно. Примерно раз в полтора месяца, порой реже, какой-нибудь телевизионный материал просачивался в Z-пространство, вызывая у его обитателей ужас и возмущение.

Например, когда российский телеканал выдал за действия украинских военных жуткое видео, в котором российский военнослужащий добивает раненого товарища. Примеров таких немало, но глобально Z-каналы стараются телевизор игнорировать и выстраивать свое, параллельное российскому телевидению медиапространство, рассказывая читателям свою «правду» о войне и проблемах.

Правду в кавычках, потому что и у Z-каналов есть множество вещей, о которых они не пишут, которые они скрывают или приукрашивают. Тем не менее их картина дня всегда была куда более точная, чем картинка телевизионная, за что, как на днях написал «военкор» Александр Сладков, авторам этим регулярно доставалось от команды министра Шойгу: «Блогерам, критиковавшим команду прежнего министра, частенько давали леща за то, что в сети писали: тут провал, тут беда, тут надо исправлять. И опять блогеров драли, за слишком откровенную и резкую позицию». По словам Сладкова, лично его обзывали «алкоголиком» и даже завели уголовное дело о «дискредитации», от которого его спас директор ВГТРК Олег Добродеев.

Тем не менее, несмотря на все настоящие или выдуманные репрессии со стороны министерства обороны, Z-сообщество отлично существует с начала войны. Существует и растет. И вот на этот момент, мне кажется, и нужно обратить внимание.

Сам факт появления параллельного официальному медийного пространства говорит о том, что у значительной части российских граждан есть запрос на более объективную информацию, чем они получают по телевизору. Проще говоря, с началом войны миллионы наших сограждан вдруг (или не вдруг?) отчетливо поняли, что с экранов им врут. И начали искать альтернативные источники информации, которые говорили бы с ними на понятном языке и рассказывали бы о настоящем положении дел. Такими источниками стали тысячи Z-каналов, которые сегодня читают миллионы россиян.

У Z-авторов, в том числе у упомянутого выше Сладкова, большие надежды на нового министра обороны Андрея Белоусова и на то, что он сумеет наконец изменить информационную политику МО и в эфире появится больше обжигающей правды. Но вряд ли этим надеждам суждено сбыться.

Белоусов на Фрунзенской набережной не первый день и знает правила игры. Буквально на днях подведомственное ему министерство опубликовало отчет, согласно которому с начала войны российские военные уничтожили «642 украинских самолета, 283 вертолета и 17822 танков и иных боевых бронированных машин». Не погружаясь в детали, достаточно сказать, что цифры эти во много раз превышают не просто потери, а в принципе количество имеющейся у Украины техники. Просто для понимания масштаба лжи, у всего НАТО танков — 11 с небольшим тысяч.

Так что вряд ли министерство обороны, а вслед за ним и федеральные телеканалы перестанут врать зрителю. Особенно зрителю главному, который, по его собственным словам, цифрам министерства верит: «Министерство обороны дает эти данные, я считаю их объективными, потому что они подтверждаются сразу из нескольких источников. <...> То, что происходит каждый день, естественно, мне Генштаб Минобороны в ежедневном режиме несколько раз в сутки докладывает». Ну как тут перестать врать, когда сам Путин говорит такое?

Интересно другое. Тот факт, что в федеральном эфире про бои в Курской области говорят неправду, очевиден не только Z-авторам. Прямое тому доказательство — прирост аудитории Z-авторов, совпавший по времени с началом операции ВСУ. Я пока не встретил подробной аналитики на эту тему, но вижу, как крутится счетчик подписчиков у военных каналов, которые я читаю ежедневно. У некоторых из них прирост составляет больше 100 тысяч человек.

С точки зрения Z-авторов, информационная политика российского телевидения наносит сейчас стране непоправимый вред. В первую очередь потому, что, рисуя розовую картину бесконечных побед, она лишает граждан стимула «идти защищать Родину». Все хорошо, военные всем обеспечены, победа одна за другой, а бои в Курской области — это не более чем неудачная провокация. Такая позиция ничем не может помочь, например, в решении стоящей с каждым днем все острее проблемы нехватки людей на фронте.

«Часто вижу обвинения в адрес гражданского населения, которое не хочет участвовать в СВО и продолжает жить “нормальной жизнью”. А чего удивляемся-то? Речь о защите Родины тут не идет, по телевизорам сказали, что все хорошо. Вот сидит гражданин, деньги у него есть. <...> Сидит он думает, а хули мне там делать?» — так сформулировал проблему автор канала «Южный фронт».

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Удивительная получается картина. Российская армия тяжело воюет и в Украине, и уже теперь в России. Воюет с проблемами и сложностями, для решения которых обязательно требуются и вторая волна мобилизации, и «мобилизация всей страны» под лозунгом «все для фронта, все для победы», и агрессивная телевизионная кампания по призыву новых контрактников, потому что те, кто уже воюют, — заканчиваются. А телевизор, вместо того чтобы помогать, по сути, мешает. Успокаивает. Объясняет, что все хорошо и стабильно. Почему?

У Z-авторов и политологов есть вполне однозначный ответ: чтобы не нарушать иллюзию стабильности, чтобы не создавать, не дай бог, политических рисков, не раскачивать плывущую нужным курсом по спокойным волнам лодку. Это понятные соображения, но, мне кажется, это лишь часть ответа.

У российской пропаганды и российских федеральных телеканалов есть уже опыт призыва к стране мобилизоваться на борьбу с общим врагом — вакцинация. Тогда, если вы помните, вся мощь пропагандистской машины была брошена, чтобы призвать граждан делать прививки. И что? И ничего. Единственным осязаемым результатом той кампании стало оформление антиваксеров как отдельного и довольно значимого общественного движения, объединившего миллионы и не ставшего для власти проблемой только потому, что кампанию за вакцинацию аккуратно свернули.

И если страна не поверила главным телеканалам в вопросе собственного здоровья и призывы полностью проигнорировала, то как она отнесется к предложению умереть на войне? Или отдать значимую часть денег, или времени, или сил на войну? Мне кажется, что это и есть вторая половина ответа.

Российское телевидение не пытается мобилизовать страну потому, что люди в администрации президента не хотят экспериментировать. Мы позовем, а они не придут. Так, может, лучше не рисковать? Может быть, лучше не звать? Рискнуть, конечно, положением дел на фронте, но сберечь и стабильность, и миф о всесильной российской пропагандистской машине. Как бы чего не вышло.

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