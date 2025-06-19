«Он не педофил ни в коем случае»

Журналисты «Важных историй» совместно с журналистами «Верстки» выпустили расследование о российской сети по продаже секса с несовершеннолетними. Клиентами, по данным СМИ, были российские миллиардеры. Среди прочего журналисты рассказали истории несовершеннолетних девушек, с которыми, по их словам, за деньги занялся сексом миллиардер Олег Дерипаска. Рассказываем, что об этом известно.

«Проститутками они не занимаются»

Как пишут «Важные истории» со ссылкой на слова на тот момент 15-летней Елизаветы Поповой из Ижевска, ночью 6 июня 2019 года она оказалась в подмосковном особняке с бассейном и дорогой мебелью. Туда ее привез водитель, домработница накормила ужином, а затем некий мужчина занялся с ней сексом, через 20 минут ушел и вернулся утром. За это школьнице, по ее утверждениям, заплатили 150 тысяч рублей.

Вечером того же дня Попову привезли в пятиэтажную московскую квартиру, где за 15-минутный секс девушка получила еще 150 тысяч рублей и билет на оперу в Большой театр.

Этот эпизод, как пишут «Важные истории», в 2020 году изучали следователи в рамках уголовного дела против сутенеров, вовлекавших в работу несовершеннолетних девушек. Издание пишет, что Попова не сразу, но все-таки раскрыла следователям имя лишившего ее девственности мужчины. Им, по утверждениям девушки и издания, оказался миллиардер Олег Дерипаска.

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«Важные истории» описали работу сети по поиску несовершеннолетних девственниц для российских миллиардеров. Издание утверждает, что встречу Дерипаски с Поповой организовывали пять человек: Светлана Титова, Александра Шантырева, Ольга Гончарова, Максим Некозырев и Анастасия Якушева. Все они являются фигурантами уголовного дела, возбужденного в 2019 году в Приозерске Ленинградской области (материалы дела журналистам передал анонимный источник, на сайте суда этих данных нет).

Издание выяснило, что эта сеть по поиску девушек работала как минимум с 2018 по 2019 годы под прикрытием региональных (в частности детских) конкурсов красоты, модельных агентств, а также сайтов знакомств и различных тематических групп в мессенджерах.

Ключевой фигурой в этом бизнесе, по версии следствия, которую приводят журналисты, на тот момент была Титова. В 2017 году, как сообщается, она познакомилась с ранее судимым за разбой уроженцем Астрахани Некозыревым.

Журналисты пишут: Некозырев рассказал следователям, что Титова и ее сотрудницы искали «малолеток» в возрасте 15–16 лет и называли их «особо ценным товаром».

«Они [Титова и Шантырева] сказали, что проститутками они не занимаются, им интересно их “содержание”. Когда ищется девушка 15–16 лет, она должна быть чистая, пластичная, девственница. После чего эту девушку знакомят с клиентом, как правило, миллиардером, которых в Москве насчитывается достаточное количество. В чем заключалось содержание: девушке покупался абонемент в фитнес-клуб, содержание, вплоть до водителя, огромные суммы денег, доход с менеджером делится 50х50», — приводит слова Некозырева издание.

Одна из вовлеченных в секс-работу свидетельниц по этому делу Анна Изотова подтвердила «Важным историям», что в этом бизнесе высоко ценились несовершеннолетние девушки, которых заказывали «крупные шишки». «Это то ли мода такая, то ли фетиш. Меня больше удивляло, что несовершеннолетние сами были очень не против», — вспоминает Изотова.

«Не такая святая»

Найти согласных на эту «работу» несовершеннолетних девушек, не вовлеченных ранее в секс-индустрию, оказалось непросто. Об этом, по данным журналистов, Некозырев рассказывал следователям. По его словам, состоятельные клиенты, которых сутенеры в переписках называли «миллиардерами», требовали «незасвеченных» девственниц, так называемых «ноликов».

Фото: Unsplash

Со ссылкой на Некозырева издание также пишет, что иногда клиенты Титовой получали «фейковых девственниц». Сутенеры якобы давали девушкам шприцы со смесью глицерина и пищевой краски, которую нужно было ввести во влагалище перед половым актом. Также им выдавали «какие-то таблетки», от которых девушки испытывали жжение и боль во влагалище. По мнению секс-работницы, с которой поговорили «Важные истории», вероятно, это были жженые квасцы — порошок сушащий слизистую и стягивающий стенки влагалища.

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Также Титова и ее сообщники, по данным издания, иногда подделывали документы девушек. Некоторым несовершеннолетним увеличивали возраст, а иногда, наоборот, присылали 19–20-летних под видом школьниц.

Издание пишет, что первой несовершеннолетней, которую привел Некозырев, была 17-летняя Ирина Сапрыкина из Ижевска. В марте 2019 года девушка якобы сама откликнулась на объявление в одном из телеграм-каналов и, как утверждается, получила предложение от менеджера по имени Алина — «поехать к Дерипаске Олегу для оказания сексуальных услуг».

«В частном доме, который я точно при встрече узнаю, у меня была встреча с Дерипаской Олегом. Я оказала ему сексуальные услуги. После чего утром меня отвезли обратно в Москву», — рассказывала Сапрыкина на допросе.

Она утверждает, что планировалась еще одна встреча с миллиардером, но она не состоялась.

Сапрыкина также рассказала, что Якушева и Некозырев искали для нее других клиентов. Как пишут журналисты, она говорила следователям: «Мужчины знали, что мне 17 лет, они спрашивали это, а также спрашивали, где я учусь, из какого города».

Если Сапрыкина отказывалась ехать к очередному клиенту, Некозырев, по ее утверждениям, прибегал к угрозам. Так, он якобы обещал выложить видео, где она в нижнем белье, в группу «Рынок шкур», где публикуются личные данные девушек, якобы оказывающих секс-услуги (сайт также часто используется в мошеннических целях). Кроме того, он якобы пригрозил, что в случае отказа «чеченцы» изнасилуют мать Сапрыкиной.

Фото: Getty Images

После поездки к очередному клиенту Сапрыкина встретилась с на тот момент 15-летней Поповой и рассказала про секс с мужчинами за деньги. Она утверждает, что начала этот разговор, так как Некозырев «требовал втянуть кого-то из несовершеннолетних подружек в занятие проституцией». Первым клиентом Поповой, как утверждается, тоже стал Дерипаска. А позже Попова, по данным журналистов, сама уговорила нескольких подруг начать оказывать секс-услуги.

В своих показаниях, на которые ссылаются «Важные истории», Попова рассказала еще об одной встрече с миллиардером. Девушка утверждает, что 7 июня 2019 года вместе с Якушевой и Некозыревым они были в Краснодаре. А спустя три дня водитель привез ее в загородный дом «с большим количеством зданий белого цвета» и ипподромом. Там, по словам Поповой, Дерипаска занялся с ней сексом, заплатив за это 150 тысяч рублей. Также, по данным издания, девушка получила бриллиантовую подвеску, компьютер Apple и часы Apple Watch.

Украшение забрала Якушева, отметив, что родители школьницы начнут что-то подозревать, увидев большой бриллиант.

Встречи с Дерипаской, по данным «Важных историй», прекратились тем же летом. «Он узнал, что она встречается с другими, не такая святая», — говорил на допросе Некозырев.

Как минимум одну встречу Поповой с Дерипаской подтвердила Титова. Она рассказала, что миллиардеру якобы понравилась школьница, но он сказал ей «подрастать».

«Чтобы не навредили»

Похожую историю рассказала еще одна девушка. Алена Ярошенко утверждает, что впервые секс с Дерипаской ей предложили в 15 лет. Лишить ее девственности, по данным издания, Дерипаска планировал во время Петербургского международного экономического форума. Ярошенко сначала согласилась, но затем испугалась потенциальной реакции своей матери и передумала.

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Ярошенко рассказала следователям, что спустя два года сама вышла на менеджера, предлагавшего секс с Дерипаской. По ее словам, Дерипаска занимался с ней сексом за деньги до того, как ей исполнилось 18 лет. Ярошенко утверждает, что все вовлеченные в этот бизнес и сам миллиардер знают о возрасте девушек, которых принуждают заниматься проституцией. А сам Дерипаска, по ее утверждениям, «планомерно записывает девочек в университет», предпочитая юридические факультеты и выделяя профессию судей.

«Я с ним обсуждала возраст [девушек]. Потому что я уже тогда понимала, что очень много юных девочек. И он мне тогда сказал, что была какая-то неприятная ситуация, то есть, что он не педофил ни в коем случае, что была какая-то неприятная ситуация с какой-то взрослой девушкой, где она чего-то очень много плохого ему сделала, и что он берет маленьких девочек, совершеннолетних или почти совершеннолетних — чисто по принципу “чтобы не навредили”», — рассказала Ярошенко журналистам.

«Важные истории» утверждают, что в материалах уголовного дела имя Олега Дерипаски упоминается в показаниях свидетелей, а также в разговорах сутенеров и девушек, которые прослушивались. Однако в обвинительном заключении о нем, как утверждается, ничего не говорится.

Обвинение в рамках этого дела в итоге было предъявлено только Александру Усову, бизнес-партнеру зятя экс-министра обороны Анатолия Сердюкова. Он, как утверждает издание, платил по 150 тысяч за секс с юными девушками и 300 тысяч — за девственниц.

В ноябре 2019 Усова вместе с Поповой задержали силовики. Тогда же, пишут журналисты, провели ДНК-экспертизу, которая подтвердила сексуальный контакт между ними. Не дождавшись обвинений, Усов покинул Россию. В мае 2021 года его заочно арестовали по обвинению в «половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», и объявили в международный розыск. В 2022 году австрийские власти отказались экстрадировать Усова в Россию.

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