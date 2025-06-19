«Он не педофил ни в коем случае»

Журналисты «Важных историй» совместно с журналистами «Верстки» выпустили расследование о российской сети по продаже секса с несовершеннолетними. Клиентами, по данным СМИ, были российские миллиардеры. Среди прочего журналисты рассказали истории несовершеннолетних девушек, с которыми, по их словам, за деньги занялся сексом миллиардер Олег Дерипаска. Рассказываем, что об этом известно.
«Проститутками они не занимаются»
Как пишут «Важные истории» со ссылкой на слова на тот момент 15-летней Елизаветы Поповой из Ижевска, ночью 6 июня 2019 года она оказалась в подмосковном особняке с бассейном и дорогой мебелью. Туда ее привез водитель, домработница накормила ужином, а затем некий мужчина занялся с ней сексом, через 20 минут ушел и вернулся утром. За это школьнице, по ее утверждениям, заплатили 150 тысяч рублей.
Вечером того же дня Попову привезли в пятиэтажную московскую квартиру, где за 15-минутный секс девушка получила еще 150 тысяч рублей и билет на оперу в Большой театр.
Этот эпизод, как пишут «Важные истории», в 2020 году изучали следователи в рамках уголовного дела против сутенеров, вовлекавших в работу несовершеннолетних девушек. Издание пишет, что Попова не сразу, но все-таки раскрыла следователям имя лишившего ее девственности мужчины. Им, по утверждениям девушки и издания, оказался миллиардер Олег Дерипаска.
«Важные истории» описали работу сети по поиску несовершеннолетних девственниц для российских миллиардеров. Издание утверждает, что встречу Дерипаски с Поповой организовывали пять человек: Светлана Титова, Александра Шантырева, Ольга Гончарова, Максим Некозырев и Анастасия Якушева. Все они являются фигурантами уголовного дела, возбужденного в 2019 году в Приозерске Ленинградской области (материалы дела журналистам передал анонимный источник, на сайте суда этих данных нет).
Издание выяснило, что эта сеть по поиску девушек работала как минимум с 2018 по 2019 годы под прикрытием региональных (в частности детских) конкурсов красоты, модельных агентств, а также сайтов знакомств и различных тематических групп в мессенджерах.
Ключевой фигурой в этом бизнесе, по версии следствия, которую приводят журналисты, на тот момент была Титова. В 2017 году, как сообщается, она познакомилась с ранее судимым за разбой уроженцем Астрахани Некозыревым.
«Они [Титова и Шантырева] сказали, что проститутками они не занимаются, им интересно их “содержание”. Когда ищется девушка 15–16 лет, она должна быть чистая, пластичная, девственница. После чего эту девушку знакомят с клиентом, как правило, миллиардером, которых в Москве насчитывается достаточное количество. В чем заключалось содержание: девушке покупался абонемент в фитнес-клуб, содержание, вплоть до водителя, огромные суммы денег, доход с менеджером делится 50х50», — приводит слова Некозырева издание.
Одна из вовлеченных в секс-работу свидетельниц по этому делу Анна Изотова подтвердила «Важным историям», что в этом бизнесе высоко ценились несовершеннолетние девушки, которых заказывали «крупные шишки». «Это то ли мода такая, то ли фетиш. Меня больше удивляло, что несовершеннолетние сами были очень не против», — вспоминает Изотова.
«Не такая святая»
Найти согласных на эту «работу» несовершеннолетних девушек, не вовлеченных ранее в секс-индустрию, оказалось непросто. Об этом, по данным журналистов, Некозырев рассказывал следователям. По его словам, состоятельные клиенты, которых сутенеры в переписках называли «миллиардерами», требовали «незасвеченных» девственниц, так называемых «ноликов».
Со ссылкой на Некозырева издание также пишет, что иногда клиенты Титовой получали «фейковых девственниц». Сутенеры якобы давали девушкам шприцы со смесью глицерина и пищевой краски, которую нужно было ввести во влагалище перед половым актом. Также им выдавали «какие-то таблетки», от которых девушки испытывали жжение и боль во влагалище. По мнению секс-работницы, с которой поговорили «Важные истории», вероятно, это были жженые квасцы — порошок сушащий слизистую и стягивающий стенки влагалища.
Также Титова и ее сообщники, по данным издания, иногда подделывали документы девушек. Некоторым несовершеннолетним увеличивали возраст, а иногда, наоборот, присылали 19–20-летних под видом школьниц.
Издание пишет, что первой несовершеннолетней, которую привел Некозырев, была 17-летняя Ирина Сапрыкина из Ижевска. В марте 2019 года девушка якобы сама откликнулась на объявление в одном из телеграм-каналов и, как утверждается, получила предложение от менеджера по имени Алина — «поехать к Дерипаске Олегу для оказания сексуальных услуг».
«В частном доме, который я точно при встрече узнаю, у меня была встреча с Дерипаской Олегом. Я оказала ему сексуальные услуги. После чего утром меня отвезли обратно в Москву», — рассказывала Сапрыкина на допросе.
Она утверждает, что планировалась еще одна встреча с миллиардером, но она не состоялась.
Сапрыкина также рассказала, что Якушева и Некозырев искали для нее других клиентов. Как пишут журналисты, она говорила следователям: «Мужчины знали, что мне 17 лет, они спрашивали это, а также спрашивали, где я учусь, из какого города».
Если Сапрыкина отказывалась ехать к очередному клиенту, Некозырев, по ее утверждениям, прибегал к угрозам. Так, он якобы обещал выложить видео, где она в нижнем белье, в группу «Рынок шкур», где публикуются личные данные девушек, якобы оказывающих секс-услуги (сайт также часто используется в мошеннических целях). Кроме того, он якобы пригрозил, что в случае отказа «чеченцы» изнасилуют мать Сапрыкиной.
После поездки к очередному клиенту Сапрыкина встретилась с на тот момент 15-летней Поповой и рассказала про секс с мужчинами за деньги. Она утверждает, что начала этот разговор, так как Некозырев «требовал втянуть кого-то из несовершеннолетних подружек в занятие проституцией». Первым клиентом Поповой, как утверждается, тоже стал Дерипаска. А позже Попова, по данным журналистов, сама уговорила нескольких подруг начать оказывать секс-услуги.
В своих показаниях, на которые ссылаются «Важные истории», Попова рассказала еще об одной встрече с миллиардером. Девушка утверждает, что 7 июня 2019 года вместе с Якушевой и Некозыревым они были в Краснодаре. А спустя три дня водитель привез ее в загородный дом «с большим количеством зданий белого цвета» и ипподромом. Там, по словам Поповой, Дерипаска занялся с ней сексом, заплатив за это 150 тысяч рублей. Также, по данным издания, девушка получила бриллиантовую подвеску, компьютер Apple и часы Apple Watch.
Встречи с Дерипаской, по данным «Важных историй», прекратились тем же летом. «Он узнал, что она встречается с другими, не такая святая», — говорил на допросе Некозырев.
Как минимум одну встречу Поповой с Дерипаской подтвердила Титова. Она рассказала, что миллиардеру якобы понравилась школьница, но он сказал ей «подрастать».
«Чтобы не навредили»
Похожую историю рассказала еще одна девушка. Алена Ярошенко утверждает, что впервые секс с Дерипаской ей предложили в 15 лет. Лишить ее девственности, по данным издания, Дерипаска планировал во время Петербургского международного экономического форума. Ярошенко сначала согласилась, но затем испугалась потенциальной реакции своей матери и передумала.
Ярошенко рассказала следователям, что спустя два года сама вышла на менеджера, предлагавшего секс с Дерипаской. По ее словам, Дерипаска занимался с ней сексом за деньги до того, как ей исполнилось 18 лет. Ярошенко утверждает, что все вовлеченные в этот бизнес и сам миллиардер знают о возрасте девушек, которых принуждают заниматься проституцией. А сам Дерипаска, по ее утверждениям, «планомерно записывает девочек в университет», предпочитая юридические факультеты и выделяя профессию судей.
«Я с ним обсуждала возраст [девушек]. Потому что я уже тогда понимала, что очень много юных девочек. И он мне тогда сказал, что была какая-то неприятная ситуация, то есть, что он не педофил ни в коем случае, что была какая-то неприятная ситуация с какой-то взрослой девушкой, где она чего-то очень много плохого ему сделала, и что он берет маленьких девочек, совершеннолетних или почти совершеннолетних — чисто по принципу “чтобы не навредили”», — рассказала Ярошенко журналистам.
«Важные истории» утверждают, что в материалах уголовного дела имя Олега Дерипаски упоминается в показаниях свидетелей, а также в разговорах сутенеров и девушек, которые прослушивались. Однако в обвинительном заключении о нем, как утверждается, ничего не говорится.
Обвинение в рамках этого дела в итоге было предъявлено только Александру Усову, бизнес-партнеру зятя экс-министра обороны Анатолия Сердюкова. Он, как утверждает издание, платил по 150 тысяч за секс с юными девушками и 300 тысяч — за девственниц.
В ноябре 2019 Усова вместе с Поповой задержали силовики. Тогда же, пишут журналисты, провели ДНК-экспертизу, которая подтвердила сексуальный контакт между ними. Не дождавшись обвинений, Усов покинул Россию. В мае 2021 года его заочно арестовали по обвинению в «половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», и объявили в международный розыск. В 2022 году австрийские власти отказались экстрадировать Усова в Россию.
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