Европейская деревня «скупает» новых жителей

Власти обещали 30 тысяч долларов тем, кто переедет в глушь у подножья Альп. Мигранты со всего мира поверили в это и остались ни с чем

В швейцарской деревне решили платить тем, кто согласится переехать и прожить там не меньше 10 лет. Эта история попала в СМИ, и люди со всего мира съехались в Альбинен, но там их ждало разочарование. Оказалось, журналисты забыли упомянуть о главных требованиях к мигрантам. Почему людям пришлось уехать ни с чем — в материале «Холода».

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В деревне Альбинен с видом на Альпы живут 256 человек. Ее площадь 15,5 квадратных километра — то есть она размером почти как пять Центральных парков Нью-Йорка. Но практически всю площадь деревни покрывают пастбища и леса, а жилые дома и дороги занимают чуть меньше 2%.

В Альбинене нет банка и почты, а автобус в соседний город ходит раз в час. Местная школа закрылась еще в 2008 году, потому что в деревне было слишком мало детей. Но там работает один бар и небольшой магазин. А еще сохранилась церковь XVI века, отреставрированная в 1946 году после землетрясения.

В семи километрах от деревни находится небольшой курортный городок Лойкербад. Летом здесь работает оздоровительный центр с термальными источниками, а зимой — горнолыжный курорт. В Лойкербаде отдыхали Чарли Чаплин, Лев Толстой и Иоганн Вольфганг Гете.

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Население Альбинена начало сокращаться в 1940-х годах. Сейчас большая часть жителей — люди старше 60 лет. В 2018 году в Альбинене жили всего семеро детей. Если оттуда уедут еще больше людей, деревня может совсем опустеть.

Чтобы ее спасти, жители решили привлекать молодые семьи — и предложили платить им за переезд. В 2017 году несколько местных жителей вынесли эту идею на голосование и большинство поддержало проект. С 1 января 2018 года Альбинен действительно стал «спонсировать» новых жителей.

Фото: Google Maps

Переехавшему в деревню полагается 25 тысяч швейцарских франков (2,4 миллиона рублей по нынешнему курсу). Еще 10 тысяч (961 тысяча рублей) можно получить на каждого ребенка — даже если он родится уже после переезда.

В программе могут участвовать люди младше 45 лет. Они обязаны прожить в деревне не меньше 10 лет. Если кто-то уедет раньше или продаст жилье, выплаты придется вернуть, однако детские пособия останутся у семьи.

Не все так сказочно

Журналисты публиковали статьи о швейцарской «райской деревне», которая готова платить мигрантам за переезд, но не упоминали обо всех «подводных камнях», а иногда и вовсе писали неправду. Поэтому властям пришлось давать разъяснения.

Тогдашний глава поселения Бит Йост говорил, что его «завалили» обращениями, а швейцарское телевидение показывало иммигрантов из Бразилии, Камеруна и Италии, которые приезжали в деревню с чемоданами еще до старта программы. В год запуска программы власти Альбинена получили 12 тысяч запросов.

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Однако деньги за переезд полагаются только тем, у кого уже есть паспорт Швейцарии или вид на жительство категории «С». Такой ВНЖ получают иностранцы, которые непрерывно прожили в Швейцарии пять или 10 лет (в зависимости от гражданства) на легальных основаниях.

Впрочем, даже не каждый швейцарец подходит под требования местных властей. Чтобы участвовать в программе, необходимо подтвердить финансовую состоятельность и инвестировать от 200 тысяч франков (19,2 миллиона рублей) в покупку или ремонт жилья в деревне — это в восемь раз больше обещанной выплаты. При этом небольшая квартира в Швейцарии в среднем стоит не меньше полумиллиона франков (48 миллионов рублей), поэтому и 200 тысяч может не хватить. Кроме того, заявитель должен стать налоговым резидентом Альбинена, а для этого там нужно прожить не менее пяти лет.

Хотя бы пять семей

Даже если человек подходит под все условия программы, он не обязательно получит субсидию — у местных властей может просто не хватить денег. Власти берут средства из Фонда поддержки жилищного строительства и семьи, который каждый год пополняют на 100 тысяч франков. Получается, выплаты могут получить примерно четыре человека в год.

Фото: Google Maps

Мэрия Альбинена жаловалась, что получает сотни запросов в день как от иностранцев, так и от швейцарцев, которые, прочитав новости, захотели переехать туда ради денег. Большинство желающих не соответствуют требованиям программы, но местная администрация все равно обязана ответить на их обращения.

«Люди — например, из Марокко, Сирии или других мест — приезжают в Альбинен каждую неделю и спрашивают, когда они смогут получить деньги и где можно жить. <…> Эти люди отчаянно ищут возможность изменить свою жизнь, но мы не можем им помочь», — говорил экс-глава Альбинена Бит Йост.

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Первыми переселенцами в итоге стала семейная пара с двумя детьми из швейцарского кантона Аргау — они купили дом в деревне и получили от города 70 тысяч франков. Еще одним участником программы стал местный житель, который отреставрировал старый дом.

Изначально мэрия надеялась привлечь хотя бы пять семей за пять лет. В итоге за это время там поселились 50 новых жителей — 31 взрослый и 16 детей. Их переезд стоил властям 710 тысяч франков.

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