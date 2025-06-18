Европейская деревня «скупает» новых жителей

В швейцарской деревне решили платить тем, кто согласится переехать и прожить там не меньше 10 лет. Эта история попала в СМИ, и люди со всего мира съехались в Альбинен, но там их ждало разочарование. Оказалось, журналисты забыли упомянуть о главных требованиях к мигрантам. Почему людям пришлось уехать ни с чем — в материале «Холода».
В деревне Альбинен с видом на Альпы живут 256 человек. Ее площадь 15,5 квадратных километра — то есть она размером почти как пять Центральных парков Нью-Йорка. Но практически всю площадь деревни покрывают пастбища и леса, а жилые дома и дороги занимают чуть меньше 2%.
В Альбинене нет банка и почты, а автобус в соседний город ходит раз в час. Местная школа закрылась еще в 2008 году, потому что в деревне было слишком мало детей. Но там работает один бар и небольшой магазин. А еще сохранилась церковь XVI века, отреставрированная в 1946 году после землетрясения.
В семи километрах от деревни находится небольшой курортный городок Лойкербад. Летом здесь работает оздоровительный центр с термальными источниками, а зимой — горнолыжный курорт. В Лойкербаде отдыхали Чарли Чаплин, Лев Толстой и Иоганн Вольфганг Гете.
Население Альбинена начало сокращаться в 1940-х годах. Сейчас большая часть жителей — люди старше 60 лет. В 2018 году в Альбинене жили всего семеро детей. Если оттуда уедут еще больше людей, деревня может совсем опустеть.
Чтобы ее спасти, жители решили привлекать молодые семьи — и предложили платить им за переезд. В 2017 году несколько местных жителей вынесли эту идею на голосование и большинство поддержало проект. С 1 января 2018 года Альбинен действительно стал «спонсировать» новых жителей.
Переехавшему в деревню полагается 25 тысяч швейцарских франков (2,4 миллиона рублей по нынешнему курсу). Еще 10 тысяч (961 тысяча рублей) можно получить на каждого ребенка — даже если он родится уже после переезда.
В программе могут участвовать люди младше 45 лет. Они обязаны прожить в деревне не меньше 10 лет. Если кто-то уедет раньше или продаст жилье, выплаты придется вернуть, однако детские пособия останутся у семьи.
Не все так сказочно
Журналисты публиковали статьи о швейцарской «райской деревне», которая готова платить мигрантам за переезд, но не упоминали обо всех «подводных камнях», а иногда и вовсе писали неправду. Поэтому властям пришлось давать разъяснения.
Тогдашний глава поселения Бит Йост говорил, что его «завалили» обращениями, а швейцарское телевидение показывало иммигрантов из Бразилии, Камеруна и Италии, которые приезжали в деревню с чемоданами еще до старта программы. В год запуска программы власти Альбинена получили 12 тысяч запросов.
Однако деньги за переезд полагаются только тем, у кого уже есть паспорт Швейцарии или вид на жительство категории «С». Такой ВНЖ получают иностранцы, которые непрерывно прожили в Швейцарии пять или 10 лет (в зависимости от гражданства) на легальных основаниях.
Впрочем, даже не каждый швейцарец подходит под требования местных властей. Чтобы участвовать в программе, необходимо подтвердить финансовую состоятельность и инвестировать от 200 тысяч франков (19,2 миллиона рублей) в покупку или ремонт жилья в деревне — это в восемь раз больше обещанной выплаты. При этом небольшая квартира в Швейцарии в среднем стоит не меньше полумиллиона франков (48 миллионов рублей), поэтому и 200 тысяч может не хватить. Кроме того, заявитель должен стать налоговым резидентом Альбинена, а для этого там нужно прожить не менее пяти лет.
Хотя бы пять семей
Даже если человек подходит под все условия программы, он не обязательно получит субсидию — у местных властей может просто не хватить денег. Власти берут средства из Фонда поддержки жилищного строительства и семьи, который каждый год пополняют на 100 тысяч франков. Получается, выплаты могут получить примерно четыре человека в год.
Мэрия Альбинена жаловалась, что получает сотни запросов в день как от иностранцев, так и от швейцарцев, которые, прочитав новости, захотели переехать туда ради денег. Большинство желающих не соответствуют требованиям программы, но местная администрация все равно обязана ответить на их обращения.
«Люди — например, из Марокко, Сирии или других мест — приезжают в Альбинен каждую неделю и спрашивают, когда они смогут получить деньги и где можно жить. <…> Эти люди отчаянно ищут возможность изменить свою жизнь, но мы не можем им помочь», — говорил экс-глава Альбинена Бит Йост.
Первыми переселенцами в итоге стала семейная пара с двумя детьми из швейцарского кантона Аргау — они купили дом в деревне и получили от города 70 тысяч франков. Еще одним участником программы стал местный житель, который отреставрировал старый дом.
Изначально мэрия надеялась привлечь хотя бы пять семей за пять лет. В итоге за это время там поселились 50 новых жителей — 31 взрослый и 16 детей. Их переезд стоил властям 710 тысяч франков.
«Холоду» нужна ваша помощь, чтобы работать дальше
Мы продолжаем работать, сопротивляясь запретам и репрессиям, чтобы сохранить независимую журналистику для России будущего. Как мы это делаем? Благодаря поддержке тысяч неравнодушных людей.
О чем мы мечтаем?
О простом и одновременно сложном — возможности работать дальше. Жизнь много раз поменяется до неузнаваемости, но мы, редакция «Холода», хотим оставаться рядом с вами, нашими читателями.
Поддержите «Холод» сегодня, чтобы мы продолжили делать то, что у нас получается лучше всего — быть независимым медиа. Спасибо!