Почему военные блогеры не критикуют Путина

Третью неделю идут бои в Курской области. И если внимательно прочитать все, что написали провоенные каналы о последних событиях, то у неподготовленного читателя может возникнуть совершенно резонный вопрос: а что же Путин? Почему Z-авторы готовы «рубить правду-матку» и «дискредитировать» армию в самых прямых выражениях, всегда найдут кого обвинить, но никогда не посмеют высказать что-то в адрес Верховного? Об этом — в новой колонке писателя и исследователя Z-сообщества Ивана Филиппова.

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С момента, когда первые украинские военные пересекли государственную границу России, Z-каналы не только пишут о боях, но и ищут ответственных за прорыв ВСУ. Почему фортификационные сооружения не смогли замедлить продвижение армии противника и где они вообще, если на них было потрачено 15 миллиардов рублей? Виноват экс-губернатор области Старовойт! А почему в принципе российские военные допустили такое скопление украинской техники и личного состава на границе? Почему не разглядели и не предотвратили? Виноват начальник Генштаба Герасимов, которому докладывали о планах противника, но он «отмахнулся».

Почему государственные телеканалы и другие СМИ продолжают на третью неделю вторжения говорить о полноценных боях на российской территории как о досадном недоразумении? Где ответственные за информационную политику?

И только один вопрос остается незаданным: а что этот, как его там, президент?

Конечно, поведение самого Владимира Путина после начала боев в Курской области никого особо удивить не может: начиная с первых месяцев его правления, про президента известно, что в момент чрезвычайной ситуации он всегда исчезает. Вот и теперь сначала он поехал в Азербайджан, потом посетил Северную Осетию, Кабардино-Балкарию и Чечню. Владимир Путин с интересом посмотрел, как стреляет из автомата Адам Кадыров, попробовал знаменитую яблочную пастилу, вышел «к народу» во Владикавказе и даже встретился со специально подобранными матерями Беслана (их было целых три).

За все эти дни о боях в Курской области Путин если и говорил, то исключительно протокольными и не имеющими прикладного смысла фразами. И это неудивительно. Интересно другое. Если бы сторонний наблюдатель попробовал составить себе представление о том, как устроено современное российское государство, используя как источник информации только Z-каналы, его взгляду открылась бы удивительная картина.

С одной стороны, современная Россия — это авторитарный режим, в котором вся полнота власти в руках у одного человека, у Путина. Именно на нем замыкается та самая «вертикаль власти», это он решает все вопросы в стране — от начала «специальной военной операции» до вопроса «возможности формирования мобильных котельных на приграничных с Украиной территориях». При этом, когда в стране происходит событие поистине исторического масштаба, об ответственности первого лица государства, который, на секундочку, еще и Верховный главнокомандующий вооруженными силами, речи не идет вообще. Так даже не ставится вопрос.

Откуда в этой авторитарной системе с фиктивными выборами взялся экс-губернатор Курской области Старовойт, который не сумел организовать защиту вверенной ему территории? Непонятно. Кто его назначил на эту должность? Странный вопрос. Сам, наверное, назначился. А Генеральный штаб — почему его возглавляет очевидно некомпетентный в вопросах войны человек, чья это ответственность? Ветром, наверное, надуло.

Наконец, суммируя все жалобы Z-авторов за время войны, как так вышло, что вся система выстроена вокруг коррупции и некомпетентности, где любое достижение возможно исключительно вопреки, а не благодаря? Откуда взялись все те люди, по вине которых воюющую армию во многом содержат волонтеры? Короткий и емкий ответ на этот вопрос сформулировал уже покойный Z-автор Андрей «Мурз» Морозов: «само насралось».

Авторы Z-каналов часто пишут о Владимире Путине. Они благоговейно называют его Верховный. Или Темнейший. Или, следуя введенной Маргаритой Симоньян практике, просто Начальник. Но совершать Начальник может исключительно героические поступки, и, что самое важное, он никогда и ни при каких обстоятельствах не может нести ответственности за неудачи.

На минувшей неделе Z-авторы поминали Евгения Пригожина, разбившегося на самолете год назад. Пригожин для большинства представителей военного сообщества — фигура практически сакральная. Погиб он при максимально странных обстоятельствах. Сам Владимир Путин, комментируя смерть соратника, сначала сказал, что в телах Пригожина и Уткина обнаружены фрагменты ручных гранат, а потом посетовал, что «на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась».

Поверили ли тогда Z-авторы российскому президенту? Нет. Понимают ли они, кто несет ответственность за скоропостижную кончину руководства ЧВК «Вагнер»? Вне всяких сомнений — да. Но при этом в череде парадных текстов на годовщину нет на ответственность Владимира Путина за смерть Пригожина даже намека. Z-каналы боятся так даже вопрос сформулировать.

«Спустя год простые люди говорят, как не хватает лидера, которым был Е. В. Пригожин, и продолжают нести цветы на его могилу. И теперь, спустя год, я четко вижу, что страна потеряла сильный стальной кулак. <…> Хочу закончить данный пост, который является данью памяти, фразами, ставшими поистине народными на войне и которые нам подарил Евгений Викторович: <…> Лучше умереть героем, чем жить пидарасом», — пишет автор канала «РосгVардеец».

«Надеюсь, что настоящие предатели расплатятся своей кровью за обман доверия Президента, за попытку продажи страны и за многочисленные жертвы, к которым привели их преступные действия», — всхлипывает Анастасия Кашеварова.

«Память о героях жива. И герои живы. И Пригожин жив! Он не предал страну, президента и народ», — заключает в прошлом Красная шапочка, а ныне одна из самых кровожадных жриц войны Яна Поплавская.

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Люди, которые читают Z-каналы давно и системно, отлично знают, что на обсуждение и уж тем более критику решений Путина существует негласное, но очень жесткое табу. Именно за его нарушение в места не столь отдаленные отправился «герой русской весны» Игорь Стрелков. Пока Игорь Иванович критиковал военное руководство, «проживающее на планете розовых пони», его никто не трогал, но как только он начал высказывать сомнения в Верховном, товарищ майор немедленно обратил на него свое пристальное внимание.

Сегодня если в Z-канале встречается критика Путина — это гарантия того, что автор живет за границей. Так могут позволить себе писать автор канала Alex Parker Returns, который, по его собственным словам, живет в Канаде (подтвердить или опровергнуть это невозможно), или соратник Стрелкова Лев Вершинин, проживающий в Испании.

«Начальником Генштаба ВС РФ продолжает быть талантливый военачальник, который провалил подготовку к СВО, планирование СВО, первый этап СВО, сдал плацдармы в Киевской, Черниговской, Сумской областях, затем сдал почти всю Харьковскую область, город Херсон. Все короткие просветления в ходе тотального кромешного пиздеца случались благодаря другим генералам вопреки действиям Герасима. <…> Понятное дело, что главную ответственность несет Пыпа, который и продолжает держать этого пропитого воеводу в Генштабе, опасаясь того, что армия превратится при другом харизматичном и умном НГШ (начальник Генерального Штаба. — Прим. “Холода”) в политический фактор, угрожающий его личной власти, как это получилось с музыкантами и Пригожиным». Так откровенно можно писать из Канады.

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А вот так можно писать из далекой Испании: «Складывается абсолютное впечатление, что Курск президенту просто не интересен. За две недели — он не обратился к нации, не выразил ПРЯМО слова поддержки жителям Курской области, не посетил Курск, не встретился с беженцами, не выслушал их жалоб, пожеланий помощи. <...> Даже формально. Те, кто планируют его поездки и встречи, — совершенно намеренно создают образ, МАКСИМАЛЬНО ВРЕДЯЩИЙ Путину. Все это позволяет допускать, что он списан и приговорен собственным окружением. Понимает ли это сам “всесоюзный староста”? А черт его знает. Если и понимает — значит, сделать уже ничего не может. Если же не понимает — значит, он уж давно марионетка в руках АП, и в настоящий момент его номер заканчивается и скоро актера уберут со сцены».

Такую откровенность могут позволить себе только Z-авторы из стран коварного блока НАТО. Из Курской же области про доклад Герасимова и реакцию Путина текст будет значительно отличаться: «Видео без звука, но по выражению лица Президента понятно многое. Я увидел в мимике и недоверие тому, что услышал, и недовольство, потому что, возможно, услышанное не совпадает с тем, что Верховный знает по другим каналам». Это цитата известного Z-автора, а теперь еще и советника врио губернатора Курской области Романа Алехина.

Проще всего объяснить такое положение дел страхом. В авторитарном государстве странно ожидать чего-то другого. Статья за «дискредитацию армии» по каким-то непонятным причинам на Z-каналы, очевидно, не распространяется, а вот критика Владимира Путина, как я писал выше, строго запрещена. Мало кому хочется рисковать — и желание не сесть по-человечески совершенно понятно. Но мне кажется, дело здесь далеко не только в страхе.

Вера в Путина — именно вера в религиозном смысле слова — является фундаментом мировоззрения сторонников войны. Вера в его непогрешимость, в его мудрость, в его глубокое понимание ситуации. Вера в то, что отдельные поражения и просчеты не случайны и у Верховного есть план, который обычные люди просто понять не могут. Вера в то, что все не зря. Это ведь самое важное — что те жертвы, которые приносятся, включая жертвы человеческие, были принесены не зря, потому что Темнейший знает, что делает. Потому что, если вдруг верующий допустит хоть малейшее сомнение, хотя бы на секунду усомнится в компетенции Начальника, рухнет весь его мир. Если Он ошибается, то зачем я за ним шел? Кто я после этого? Ради чего все это было?

Категорическое нежелание даже задаваться этими вопросами значительно перевешивает страх репрессий. Ведь вера по определению дает надежду. А как же бои в Курской области, как же Он мог допустить? А никак, он и не допустил. Само насралось.