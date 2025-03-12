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Общество

СМИ сообщили об отступлении ВСУ из Курской области

10:19 12.03.2025

Основные подразделения ВСУ, удерживавшие с августа прошлого часть территории Курской области, покидают регион и отходят через границу в Украину. Об этом пишет журнал Forbes, ссылаясь на собственные источники, в том числе среди украинских военных. 

«Моим друзьям удалось покинуть Курск, избежав окружения. Печально, что дошло до этого. Но что есть, то есть», — рассказал один из собеседников издания.

Накануне главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский утверждал , что «никаких угроз вокруг наших подразделений в Курской области нет». Он сообщил, что ВСУ в регионе «маневрируют для занятия более выгодных рубежей». В то же время, как отмечает Forbes, он не уточнил, где расположены эти рубежи, что может означать отход ВСУ с российской территории. 

Forbes напоминает, что положение 10-тысячного украинского гарнизона, контролировавшего Суджу — райцентр и главный укрепрайон ВСУ в Курской области — серьезно осложнилось после 25 февраля, когда российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по линиям снабжения украинских военных в этом районе.

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Сразу после этого украинские военные аналитики стали высказывать серьезное беспокойство по поводу перспектив ВСУ в Курской области. В свою очередь, российские войска начали масштабное наступление в регионе, а накануне стало известно о выходе российских подразделений на южные и северные окраины Суджи.

Одновременно СМИ и телеграм-каналы сообщили об уникальной операции, проведенной российскими военными. Как утверждалось, они прошли несколько километров по газопроводу и вышли в тыл украинским военным в Судже. Однако сообщения о результатах этого маневра разнились. По одним данным, атакующие россияне задохнулись в трубе, по другим — были уничтожены огнем украинской артиллерии после выхода из газопровода, по третьим — успешно вышли в тыл украинских подразделений и обратили их в бегство.

12 марта в провоенных российских телеграм-каналах распространилось фото с российскими военными, которые позируют с флагами на центральной площади Суджи.

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ВСУ вторглись в Курскую область в августе 2024 года. Украинским военным удалось захватить десятки населенных пунктов и сотни квадратных километров территории. Позже в Киеве заявляли, что намерены удерживать захваченную российскую территорию, чтобы позже использовать ее для получения более выгодной позиции на переговорах о мире.

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