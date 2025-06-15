Мама, все хорошо

Близкие полгода получали от девушки сообщения из долгосрочного отпуска. Оказалось все это время от ее имени писал другой человек

29-летняя Ксения Попова из Новокузнецка раньше работала моделью — в 2010 году даже выиграла конкурс «Мисс Кузбасс». Позже она покинула подиум, вышла замуж и родила дочь. На свое 30-летие Попова отправилась в большое путешествие. Все выглядело благополучно, однако ее близкие все больше убеждались: от имени Ксении с ними общается кто-то другой. Что с ней случилось, читайте в материале еженедельной тру-крайм рубрики «Холода».



В сентябре 2021 года бывшая модель Ксения Попова написала матери, что полетела в Дубай отметить свое 30-летие. Близкие знали, что Ксения давно хотела отдохнуть. В итоге отпуск продлился даже дольше, чем планировалось — из Дубая Ксения написала, что спонтанно решилась на тур по странам Африки, а спустя два месяца на круизном лайнере прибыла в город Кимберли.

Все это время в инстаграме Ксении появлялись новые фото из поездки. В комментариях и личных сообщениях она переписывалась с друзьями — делилась впечатлениями об отдыхе, болтала о жизни и принимала поздравления с юбилеем. Отвечая на вопросы близких, Ксения писала, что все замечательно, однако друзья подозревали неладное: она совсем перестала отправлять голосовые сообщения, которые раньше записывала часто.

«Одна из наших знакомых в какой-то момент написала Ксюше: я знаю, что ты никуда не улетала, признайся, где ты на самом деле? — вспоминала подруга Ксении. — Пришел примерно такой ответ: “Я скоро приеду. И все тебе объясню. У меня все очень сложно. Все не так, как вы думаете”».

Больше Ксения на связь не выходила. Родные забили тревогу.

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Подиум и сотни фотовспышек

Ксения Сапожкова родилась в Новокузнецке 3 сентября 1991 года. Ее мама работала директором детского сада, а отец был специалистом на одном из заводов. Он ушел из семьи, когда Ксюша была еще маленькая. Они поддерживали общение, но намного ближе Ксения была с мамой — они общались «почти как подружки» и много путешествовали вместе. Позже ее мама вышла замуж еще раз, и с отчимом у Ксении сложились отличные отношения.

Фото: страница Ксении на my.mail.ru

Близкие называли Ксению добрым и отзывчивым человеком, однако, по словам подруги, она умела постоять за себя: «Ксюша всегда была уверенной в себе девушкой, которая знала себе цену. “Терпилой” ее точно не назовешь: если ей что-то не нравилось, она открыто об этом говорила».

Ксения училась в химико-биологическом классе лицея №11. Поначалу она не особенно преуспевала в учебе. По словам учителей, Ксения изменилась, когда попала в модельное агентство — стала «собранной» и «целеустремленной».

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В 2007 году, во время учебы в 11 классе, она вышла в финал конкурса «Мисс Кузбасс», но не смогла получить корону. В итоге Ксения сконцентрировалась на учебе и поступила в Кузбасский государственный технический университет на менеджера государственного и муниципального управления. Параллельно она работала в одном из модельных агентств Новокузнецка и даже ездила на неделю моды в Сеул: «Километровые подиумы, огромные зрительные залы, сотни фотовспышек, — говорила Ксения. — Реально чувствуешь себя моделью, так что я хотела бы еще поработать за границей».

В 2010 году, во время учебы на третьем курсе, Ксения вновь участвовала в конкурсе «Мисс Кузбасс». Перед этим она села на жесткую диету — чтобы лучше выглядеть на сцене, отказалась даже от любимых бананов.

Во второй раз выступления прошли успешно — и победила. Позже она говорила журналистам, что «не ожидала» победы, а мама «была просто в шоке» — «плакала от счастья», потому что «в конкурс вложили много сил». «Когда назвали первую и вторую вице-мисс, я стояла, улыбалась и думала: “Ну ладно, сейчас поедем в ресторан с семьей, покушаем пиццы”. И тут объявляют, что я Мисс Кузбасс, — вспоминала она. — В этот момент я не понимала ничего, что происходит, просто шла вперед. Стояла и улыбалась до ушей. В интернет выложили фотографии первого момента ощущения счастья, когда не можешь контролировать ни свою мимику, ни выражение лица, так что фото получились не совсем удачные».

В 2011 году Ксения представляла Новокузнецк на конкурсе «Мисс Россия». Хотя она не выиграла, о ней узнали и стали звать в другие проекты. «Меня пригласили в Кемерово работать телеведущей. Постоянно езжу, записываю эфиры — рассказываю про модные тенденции. Еще пригласили и на радио», — говорила Ксения. У нее были планы: открыть и свою школу красоты.

Однако по учебе ей требовалось пройти практику, и стажироваться она пошла в мэрию. Там Ксения познакомилась с будущим мужем, Александром Поповым.

Иллюзия счастья

Александр Попов был старше Ксении почти на шесть лет, недавно развелся с женой и иногда виделся с ребенком от первого брака. В то время Попов работал на не очень высокой должности — руководил центром содействия малому и среднему предпринимательству. Однако уже в 2012 году его назначили на должность главы Центрального района Новокузнецка — так он стал заместителем главы города.

Александр Попов. Кадр: 10kanal

«26 лет, пухлогубый, производящий впечатление “папенькиного сынка”, даже “мажорчика”. Любил “светиться”, охотно давал комментарии», — так описывал Попова главный редактор сетевого издания «КузПресс» Сергей Бабиков.

В местных СМИ писали, что Попов мог получить должность благодаря связям: его отец возглавлял крупную управляющую компанию, которая обслуживала несколько десятков домов в центре города. В мэрии объясняли назначение желанием пустить во власть «новую кровь».

Работа Попова в мэрии, как писали СМИ, сопровождалась скандалами: в то время администрация боролась с рекламными щитами и ларьками — в городе считали, что Попов якобы перемещал торговые точки одних предпринимателей в угоду другим.

Ксения, как казалось друзьям, искренне любила Александра. «Если бы ее что-то не устраивало в Саше, она бы молчать не стала. Сейчас говорят: “Он полный, лысеющий, что она в она в нем нашла?” Она выбрала Сашу не за внешность, а за то, что с ним было интересно, он о ней заботился, — говорила одна из подруг. — Не было каких-то супер-романтичных поступков: они ходили в кафе, гуляли, с ним Ксюше было спокойно».

На встречи с друзьями Ксения приходила без Александра — тот был не против, — однако подругу смущала реакция Поповой на звонки мужа: «Когда Ксюша начинала с ним говорить, у нее сразу все менялось маниакально — осанка, выражение лица, тембр голоса, она отвечала мужу, как послушный ребенок, — говорила подруга. — Может, это какой-то подсознательный страх был?»

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Подруга вспоминала, как несколько лет назад Поповы «буквально подрались на свадьбе» у их общих друзей, «просто вцепились друг в друга» — а после просили «никому об этом не рассказывать». «Но я никогда не видела у Ксюши синяков. Хотя иногда мы встречались и в купальниках — где-нибудь в бассейне, на пляже», — говорила подруга.

Осенью 2015 года Попова все-таки отправили в отставку — в пресс-службе городской администрации тогда сообщили, что он уволился по собственному желанию, однако СМИ связывали увольнение с тем, что явка на выборах губернатора в Центральном районе была самой низкой, как и результат в пользу Амана Тулеева — он работал губернатором Кемеровской области с 1997 года, пока не ушел в отставку 1 апреля 2018 года после пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

К ноябрю 2015 года мэр Новокузнецка назначил Попова на должность директора МБУ «Комбинат питания» — организации, которая поставляла еду в детские сады и школы города. Ранее проверка выявила в деятельности «Комбината питания» махинации и завышение цен, и мэр поручил Попову разобраться с проблемами. Однако долго он там не проработал. В июне 2016 года в МБУ «Комбинат питания» прошла проверка, которая, помимо завышения цен, выявила множество других нарушений — например, перебои в поставках или поставку некачественных продуктов. После этого Попова уволили.

Фото: ток-шоу «Пусть говорят»

В феврале 2016 года у пары родилась дочь — ее назвали Есенией. «Счастье у них было таким тихим, спокойным, а когда дочка родилась, Ксюша вообще засияла», — говорила подруга Ксении. Соседям семья Поповых казалось обеспеченной — по словам соседки, они снимали квартиру в пентхаусе, жили в «элитном» по меркам Новокузнецка доме и водили машину за «несколько миллионов, а то и выше». «Я всегда видела, как он за Ксюшей ухаживал, дарил букеты. Она очень стильно одевалась. Была, наверное, самой стильной мамочкой в нашем дворе», — вспоминала Анна Бричкова, соседка Поповых.

Когда Попов потерял работу, семье пришлось ужиматься. «Да, у них были деньги на еду, на какие-то секции для ребенка. Но не более. Приходилось отказываться, например, от походов в рестораны и поездок в Турцию, — говорила подруга Поповой. — Ксюша после рождения дочери не работала и занималась ребенком. Но еще отучилась на стилиста, консультировала некоторых девочек по одежде. А еще реставрировала старую мебель. Находила на “Авито” что-то интересное в запущенном состоянии и возвращала к жизни, перепродавала».

После увольнения Попов пробовал заняться бизнесом, однако к 2020 году окончательно оставил дела в Новокузнецке и переехал с женой и дочерью в Москву.

Большой ребенок

В Москве Попов устроился в ГУП «Московский метрополитен» — стал замначальника отдела по договорной работе. Ксения оставалась домохозяйкой, однако от переезда ждала перемен. «Ксюша прошла онлайн-обучение и мечтала стать стилистом: она с детства хорошо разбиралась в брендах. Поэтому, когда они переезжали в Москву, Ксюша очень хотела попасть к знаменитым стилистам, поучиться у них и пройти практику. Да и их дочка скоро должна пойти в школу, и в столице для нее куда больше возможностей», — говорила подруга Поповой.

Фото: @esuksu / Instagram

Поповы купили однушку в Новой Москве — мать Ксении дала Александру под расписку 1,2 миллиона рублей, чтобы он мог оплатить первоначальный взнос. На время ремонта семья сняла двушку в ЖК «Андерсен» в Новой Москве — несколько кварталов дорогой недвижмости. Окна в пол, закрытая территория с КПП и шлагбаумом. В Десне плавают утки, набережная благоустроена — можно прогуливаться вдоль реки.

Несмотря на внешнее благополучие, Ксения жаловалась друзьям на одиночество и усталость — в Москве она почти никого не знала. Валерия Лукина, которая дружила с ней с детства и для сына которой Ксения стала крестной матерью, рассказывала, что после переезда их общение практически прекратилось: «Когда она уехала из родного города, мы, как бы смешно это ни звучало, поругались из-за платья, после чего он [Попов] запретил ей со мной общаться — я, можно сказать, поругалась с самим Александром, — говорила Лукина. — Мне на тот момент казалось, что он делает все, чтобы оградить ее от всех. Как ребенок, как большой ребенок».

3 сентября 2021 года Ксении исполнялось 30 лет — на день рождения она хотела поехать в Турцию с близкими. Однако за несколько дней до даты расстроенная Ксения написала подругам, что планы отменяются. Как предпологала одна из подруг, на поездку не хватило денег. Однако совсем скоро из инстаграма и переписок близкие узнали, что Ксения внезапно улетела в Дубай, а муж с дочерью остались в Москве.

«Приеду — поделюсь с тобой»

3 сентября Любовь Сапожкова, мама Ксении, написала дочери — поздравить с днем рождения, но та ответила только 5 сентября. «Мама, все хорошо, мы на отдыхе, классно отдыхаем. [Тут] плохой интернет, вай-фай ловит только на лобби», — пересказала сообщение подруга Ксении, Валерия Лукина. «На нее это вообще не похоже. Это не тот человек, который сорвется посреди ночи куда-то, с кем-то посторонним. У нее был очень узкий круг общения, — говорила Лукина. — Но так как она отвечала, мы подумали, что она просто устала, потому что она сидела в декрете, не было близких [рядом]».

Со временем друзья стали замечать все больше странностей. «Ксюша дочку обожает, и так надолго от нее уехать?» — сомневалась одна из подруг, однако успокаивала себя тем, что Ксения отвечает на сообщения в инстаграме, хоть и не так часто, как раньше, но выкладывает фото из отпуска и лайкает посты друзей.

Фото: страница Ксении на my.mail.ru

«Я спросила у нее, как отдых, она писала, что все хорошо, говорила, где побывала, погода такая-то. Я сначала особо ее не доставала: люди на отдыхе, решили побыть одни, уехали, что приставать, — говорила подруга Ксении. — А потом я ей написала новости о себе и поняла, что она отреагировала странно. Я знаю свою подругу, я знаю, как она отреагировала бы!»

Вдобавок Ксения писала с орфографическими ошибками, что было на нее не похоже, и перестала отправлять голосовые сообщения, хотя раньше их любила. «И тогда я стала присматриваться вообще ко всему, что она пишет, обратилась к ее маме. Мама говорит: “Мне она тоже пишет, не наговаривает сообщения. Говорит, с ней все в порядке, единственное, телефон утонул, даже фото прислать не может”», — вспоминала подруга.

Любовь Сапожкова тоже чувствовала неладное. Чтобы убедиться, что с ней разговаривает дочь, она задавала вопросы, ответы на которые знала только Ксения — и получала верные ответы. Поэтому Сапожкова не сообщала в полицию, а волнующимся друзьям дочери говорила, что Ксения «решила отдохнуть одна, улетела в Эмираты и застряла там из-за пандемии». По словам подруги, это «звучало дико», потому что «самолеты продолжали летать».

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Еще через какое-то время Сапожкова передала друзьям Ксении, что та «отправилась в круиз по Африке», там сильно заболела и «попала в ковидный госпиталь» города Кимберли, «откуда нет возможности выйти» — так в переписке «дочь» объясняла, почему не может купить новый телефон вместо того, что намочила во время круиза по Персидскому заливу. Однако в эту версию мало кто поверил: «С чего бы ей в Африку-то лететь?» — думали друзья.

«Октябрь-ноябрь я еще походила со своими мыслями, а в начале декабря я позвонила ее маме и говорю: “Слушайте, меня прям смущает, что Ксюша не выкладывает никаких фото” (к тому моменту новые публикации в аккаунте не появлялись уже некоторое время. — Прим. “Холода”), — говорила подруга Поповой. — Мама ее тогда созналась: “Я тоже очень сильно переживаю! Начинаю подозревать, что она либо под каким-то влиянием, или она, может, в рабстве?” Мы тогда еще думали, что это все-таки она, но попала в дурную компанию и что-то у нее произошло. Или у нее завелся мужчина, который задурил ей голову».

И стали задавать вопросы Ксении. Поначалу в ответ приходили лишь отписки о том, что близкие «все выдумывают», однако вскоре одна из подруг получила сообщение: «Я сама с собой разберусь, приеду — поделюсь с тобой».

После того как на вопрос «Что случилось? У тебя ребенок, муж!» пришел ответ «Все сложно, надо самой все понять», друзья окончательно убедились, что произошло что-то страшное — возможно, Ксению удерживают где-то против ее воли и ее нужно искать.

Левый корешок

В ноябре к поискам подключились двоюродный брат Ксении Руслан вместе с женой. Им помогало консульство в ЮАР, однако ни в одном ковид-центре Кимберли Ксению не видели. «Что происходит с близкими, не передать словами, ее мама до сих пор не знает, ее ли это дочь с ней общалась на протяжении четырех месяцев», — написала жена Руслана в объявлении о поисках, которое опубликовала в фейсбуке. Друзья Ксении даже обращались к частному детективу: «В такой ситуации вы хоть в черта поверите, лишь бы найти своего близкого друга живым», — говорила подруга Ксении.

Любовь Сапожкова до последнего верила, что с Ксенией все хорошо. «Только когда отец Ксюши, который, хотя с ней давно и не живет, но поддерживает отношения, не смог в очередной раз дозвониться до нее и начал выяснять, что да как, тетя и рассказала ему, — говорил Руслан, двоюродный брат Ксении. — Мы сразу поняли, что случилось что-то плохое, и начали ее убеждать, что с Ксюшей что-то произошло. Под нашим давлением тетя написала заявление в полицию Москвы еще в конце декабря 2021 года».

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Сапожкова обращалась в полицию еще в Новокузнецке, однако результата это не дало: «Что они сделают, если семья дочери живет в Москве, а сама Ксения якобы в Эмиратах?» — объясняла подруга. При этом Попов «какое-то время уверял родню, что в Москве он заявление уже написал». «Мы попросили, чтобы он выслал корешок, который ему выдали после подачи заявления. Он прислал фотку. Проверили через друзей в органах, и оказалось, что это какой-то левый корешок», — говорила подруга Ксении. После этого Сапожкова вновь обратилась в полицию, о чем написала Попову — тогда и он в свою очередь пошел в полицию: в декабре 2021 года заявил, что жена улетела в Дубай 31 августа и с тех пор выходила на связь только через инстаграм. По словам Александра, все это время он не обращался в полицию, потому что Ксения предупредила — уедет надолго.

Сотрудники полиции начали проверку. Выяснилось, что Ксения Попова не покупала билеты на самолет и не покидала границ России, а ее телефон по данным биллинга оставался в Москве.

Упала на нож

В январе 2022 года Попова задержали. Через несколько часов он рассказал, что убил Ксению, расчленил тело и выбросил останки в реку Десну, которая протекала рядом с домом — а следующие несколько месяцев переписывался от имени Ксении с ее близкими и друзьями.

«Мне позвонили из Москвы, сказали, что муж Ксюши сознался в ее убийстве. Сказали, что маме могу ничего не говорить — они сами свяжутся. Но она обо всем узнала раньше из новостей, — говорила подруга Поповой. — Дочка Ксюши до сих пор ничего не знает: от нее все скрывают, она живет привычной жизнью, ходит на детские мероприятия. И очень скучает по маме. Она не была, видимо, свидетелем этого, потому что ничего подозрительного ребенок так и не рассказал. Она тоже думала, что мама уехала».

На одном из первых допросов Попов говорил, что 31 августа они с Ксенией поссорились — якобы из-за того, что в конкретный отель в Турции поехать не удастся. «Через какое-то время она заявила, что с подругой полетит отдыхать в Дубай. Я категорически против был этого, сказал, что она никуда не поедет, потому что мы планировали лететь всей семьей», — говорил Попов. Тогда он якобы предложил Ксении поехать в другую страну, но она не захотела.

Ксения начала собирать вещи и попыталась выйти из спальни, однако Попов ее не пускал — тогда она якобы «начала злиться, впала в истерику». «И через какое-то время неожиданно для меня схватила кухонный нож. Он лежал на переносном столике. Схватила его, сначала сказала просто: “Отойди, иначе я тебе сделаю больно”. Я попытался успокоить ее как-то, она махнула раз, на полу лежала подушка, я схватил ее и пытался выбить нож подушкой из ее руки, — говорил Попов. — В какой-то момент мне удалось схватить руку с ножом, я пытался надавить, чтобы он выпал. Она попятилась назад и споткнулась об матрас, который лежал на полу, начала падать, я за ней последовал. Упала она, получается, полностью сев на матрас, упершись спиной в стену. Я оказался сверху, нож в ее руке вошел в шею. Рука у нее тряслась с ножом, я пытался вытащить, но он только глубже из-за тряски проникал».

Затем Попов, по его словам, попытался «прижать подушкой» рану, чтобы остановить кровь, и «очень сильно испугался». «Я тогда подумал, что надо вызвать скорую, полицию, параллельно пытался понять, дышит она, не дышит. Не было никаких признаков. Вышел из комнаты, с ребенком позанимался, мультик ему включил, покормил, — говорил Попов. — И не знал, что делать. Не понимал, как ребенку объяснить, если вызывать полицию. Боялся нанести психологическую травму на всю жизнь от увиденного».

Якобы поэтому Попов не стал вызывать полицию, а «решил хотя бы просто убрать» тело — «обмотал черными строительными мешками», после чего «положил жену в угол комнаты, прикрыл сумками». Несмотря на то, что в показаниях были очевидные странности: например, кухонный нож в спальне, — полиция взяла их за основу, до тех пор пока не найдет других улик.

Первое время Попов говорил, что расчленил тело, вынес останки в черных пакетах для мусора и выбросил их в реку. Водолазы прочесывали дно реки, однако ничего не нашли. Тогда Попов отказался от этих показаний — заявил, что их выбили силой. Однако потом вновь признался в убийстве и повел сотрудников следственного комитета в соседний лес.

Место, где нашли тело Ксении. Фото: СК РФ

«На месте мужчина какое-то время не мог найти дерево, которое запомнил как ориентир», — говорил журналистам «Комсомольской правды» источник в правоохранительных органах. Тело обнаружили 4 февраля в нескольких километрах от дома Поповых. Оно лежало на глубине 70 сантиметров — за прошедшие месяцы земля промерзла, поэтому достать останки было нелегко. Позже экспертиза подтвердила, что они принадлежали убитой Ксении Поповой.

Вопреки прежним показаниям, тело не было расчленено, однако ножевых ранений на нем оказалось больше: «Поповым выдвигалась версия, что он нанес жене удар ножом в шею по неосторожности, после чего потерпевшая скончалась. Эта версия давала возможность квалифицировать его действия как причинение смерти по неосторожности, — говорил Александр Доронин, следователь по особо важным делам ГСУ СК РФ по Москве. — Но с учетом того, что на трупе было обнаружено пять ножевых ранений, из которых одно прямое в сердце и три в шею, то единственной квалификацией действий Попова является убийство».

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В день убийства шестилетняя Есения находилась в другой комнате. На следующий день она пошла будить родителей, однако мать не вставала — не шевелилась, лежала лицом к стене, а волосы были растрепаны. Отец сказал, что «мама спит», и вывел Есению из комнаты. В тот день он позвонил другу — попросил посидеть два дня с ребенком, потому что жена бросила его и улетела за границу. 3 сентября Попов забрал дочь — сказал, что «мама улетела работать в пустыню Дубай», и отвез Есению к бабушке с дедушкой.

«В квартире убрался, выкинул матрас, подушку, постельное белье. На следующий день просто сидел в кресле, ничего не делал, потом взял нож и выкинул его в реку», — говорил Попов. Материалы допроса официально опубликованы не были, но его версию публиковал анонимный телеграм-канал «112», ежедневно постящий криминальные новости и сливы силовиков. Переписки от имени Ксении Александр объяснил скорбью: «Я просто не знал, как дальше поступить. Самому не хотелось верить, что ее больше нет. Изображал иллюзию и для себя, потому что не знал, что сказать своим близким».

Некоторые друзья Ксении предполагали, что Попов скрыл настоящую причину убийства — по их мнению, ссора могла начаться не из-за сорванной поездки, а из-за измен Попова. После задержания журналисты публиковали свидетельства того, что еще в Новокузнецке он возобновил общение с первой женой — навещал ее и помогал деньгами. Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, через несколько месяцев после рождения Есении бывшая жена Попова тоже родила от него сына. Информацию о том, что у Александра трое детей, подтверждают материалы дела.

«Он еще с Новокузнецка Ксении вешал лапшу: чтобы больше зарабатывать, он берет вторую работу, ночную. Выставлял себя как такого бедного-несчастного вечно уставшего мужа-добытчика, чтобы его жалели, — говорила журналистам подруга Поповой. — По вторникам и пятницам он якобы уходил на работу в ночь. По выходным тоже часто придумывал какие-то дела — то ему больную бабушку надо проведать в соседнем городе, то рыбалка с важными для продвижения людьми, то охота. То есть говорил, что едет на работу, а сам ночевал в другой семье».

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По словам подруги Ксении Валерии Лукиной, сначала Попов перевез в Москву первую жену с двумя детьми, а уже потом к нему прилетела Ксения с Есенией. Бывшую жену с детьми Попов поселил в квартиру, ипотеку за которую платила Ксения — ей самой он якобы говорил, что переезжать пока рано, сперва надо закончить ремонт.

Как сообщали СМИ, в Москве у Александра был роман с еще одной женщиной. Ксения Попова не знала о связях мужа, однако замечала некоторые странности. «Ксюша не могла понять, почему им постоянно не хватает денег, — говорила ее знакомая. — Вроде муж неплохо зарабатывает, она тоже не была нахлебницей. Но по факту получалось, что брендовые вещи или парфюмерия, которые она могла себе позволить, будучи незамужней, в браке для нее становились настоящей роскошью».

27 января Попов написал явку с повинной. На допросе пересказ которого публиковал «112», он заявил, что раскаивается в преступлении — сказал, что «не было никакого умысла», «все произошло случайно» и он «безумно сожалеет». Попова признали вменяемым на момент убийства. В апреле 2022 года расследование было завершено, и уголовное дело направили в суд.

Хороший муж и отец

Прокуратура запрашивала для 36-летнего Попова 13 лет колонии строгого режима, его обвиняли по ч. 1 ст. 105 (убийство). Кроме того, родственники Ксении подавали иски о компенсации морального вреда, требуя выплатить 35 миллионов рублей: по 15 миллионов Любови Сапожковой и Есении, еще 5 миллионов — бабушке Ксении.

«Они [суммы] чрезмерно высокие. Выплачивать такие суммы не представляется возможным. Мой подзащитный готов платить, но в разумных пределах», — сказал во время судебного заседания Николай Золодуев, адвокат Попова. Золодуев также упомянул, что по просьбе сына отец Попова отправил матери Ксении деньги на содержание внучки — 10 тысяч рублей.

Любовь Сапожкова оформила опеку над Есенией, и девочка переехала в Новокузнецк. Сначала ей говорили, что мама лежит в больнице и встретиться с ней пока нельзя. Есения плакала и просилась в Москву, пока в мае 2022 года психолог не настоял, чтобы ей сказали правду — мама умерла.

По словам двоюродного брата Ксении Руслана, первое время Любовь Сапожкова была в «глубоком трауре» и «не могла даже говорить от горя». У нее начались проблемы с сердцем, поэтому по совету врача на судебные заседания Сапожкова не приходила — ее опрашивали по видеосвязи.

В августе 2022 года Валерия Лукина рассказала, что мать Ксении «буквально валится с ног»: она оплачивала психолога для Есении — хотя девочке дали бесплатного психолога, в семье решили, что частный лучше поможет справиться. Кроме того, около 45 тысяч рублей в месяц Сапожкова платила по ипотеке дочери — за квартиру в Москве, куда Александр тайно поселил бывшую жену. «Даже после ареста Попова его бывшая жена продолжала там проживать, вела себя очень нагло, — говорила Валерия Лукина. — Перед отъездом вывезла всю мебель, часть сантехники. Ту квартиру можно было бы сдавать, конечно. Но для начала ее нужно как-то обустроить, привести в порядок».

В сентябре 2022 года Попова приговорили к 12 годам колонии строгого режима, кроме того, потребовали выплатить миллион рублей Любови Сапожковой и два миллиона — Есении.

Во время последнего слова Попов просил судью о снисхождении, чтобы «как можно раньше оказаться рядом со своими детьми» — по словам Александра, кроме него позаботиться о детях некому. «Я не хочу избежать справедливого наказания. Но я хочу помогать своим детям. Я знаю, что ни мои родители, ни родные Ксении не имеют возможности обеспечить моих детей, — говорил Попов. — От моего долгого заключения детям не будет никакой пользы. Я хотел бы искупить свою вину перед ними». Попов сказал судье, что «стремился быть хорошим мужем и отцом»: «Я любил свою жену, жил ее интересами и интересами нашей дочери. Я до сих пор не могу понять, как это произошло, как я мог такое сделать. Корю себя каждый день».

Позже адвокат и сам Попов подали апелляцию, в которой назвали приговор незаконным и необоснованным: по их мнению, наказание следовало бы смягчить, поскольку Попов написал явку с повинной и активно сотрудничал со следствием. 4 мая 2023 года судебный процесс завершился окончательно — приговор оставили без изменения.

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