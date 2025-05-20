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Общество

Россиянам захотели запретить собирать пожертвования на личные карты

2 минуты чтения 12:04

Депутат Госдумы Ольга Занко, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, предложила запретить гражданам России собирать благотворительные пожертвования на личные банковские карты. 

«Очень сложно понять, действительно ли были потрачены денежные средства на оказание помощи или кто-то присвоил их в карман. Очень сложно понять, какая часть собранных средств пошла на оказание помощи», — заявила она. 

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Депутат уверена, что такая практика представляет собой «высокорисковую операцию» и используется мошенниками. «Есть предложение запретить сбор физическими лицами на личные карты, а делать отдельные благотворительные счета», — добавила Занко, отметив, что сборы должны вестись только теми, кто включен в специальный реестр.

По задумке зампреда комитета по развитию гражданского общества, порядок получения допуска к благотворительным сборам должен быть «максимально простым» и осуществляться, например, через портал «Госуслуги». «После этого открывается отдельный благотворительный счет в банке, на который можно собирать средства», — писала ранее Занко. 

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Если же человек собирает деньги регулярно или суммы превышают установленный порог, его обяжут зарегистрировать некоммерческую организацию, отмечает депутат. Однако, по ее словам, для тех, кто собирает пожертвования в поддержку участников войны или во время чрезвычайных ситуаций, могут сделать исключение.

В случае реализации предложенные меры могут затронуть тысячи россиян, которые сейчас с помощью публичных сборов решают различные проблемы от покупки дорогостоящих лекарств детям до помощи бездомным животным.

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