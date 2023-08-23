«Пиздец какой-то происходит».

После бунта ЧВК Вагнера провластные блогеры и пропагандисты отстранились от Евгения Пригожина. Многие из них старались находить нейтральные формулировки или призывали сплотиться и отказаться от распрей. Однако смерть лидера российских наемников повергла в шок даже тех, кто отвернулся от Пригожина. Единства мнений среди провоенных инфлюенсеров нет: кто-то подозревает в убийстве президента России Владимира Путина и его соратников, кто-то — украинские власти. «Холод» собрал реакции лидеров Z-общественности.

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Анонимный Telegram-канал Grey Zone

«Руководитель “Группы Вагнера”, Герой России, настоящий патриот своей Родины – Евгений Викторович Пригожин погиб в результате действий предателей России. Но даже в Аду он будет лучшим! Слава России!».



Глава RT Маргарита Симоньян

«Среди обсуждаемых версий — инсценировка. Но лично я склоняюсь к более очевидной».

Писатель Захар Прилепин

«Не буду в это верить, сколько еще возможно. У блядей уже праздник. Праздник блядей. Уже заколебали эти их праздники за 9 лет. Жень, Евгений Викторович, поживи еще».

«Военкор» Роман Сапоньков

«Убийство Пригожина будет иметь катастрофические последствия. Люди, которые отдали приказ, вообще не понимают настроения в армии и моральных дух».

Анонимный Telegram-канал «Тринадцатый»

«Пока не ясно, был ли Герой России Евгений Викторович Пригожин на борту, но если был, то собирайте вещи, и нахуй нам эта вся война НЕ НУЖНА. Простите, я как успокоюсь, все вам скажу, сейчас адекватного отчета своим мыслям дать не могу. Мне херово, в голове туман».

«Военный блогер» Владимир Романов (Telegram-канал «Романов Лайт»)

«23.08.2023

Бологовский р-н, Тверская область, Россия.

Предположительно, самолет Евгения Викторовича Пригожина был сбит двумя ракетами С-400. Недалеко от точки сбития стоит С-400.

В результате расправы погибли Герои Российской Федерации: Евгений Викторович Пригожин; Дмитрий Валерьевич Уткин.

Вагнер обезглавлен. Кто может отдать приказ на открытие огня по такому борту - вопрос риторический. Думаю следует быть готовыми к просто невероятному потоку лжи».

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Политолог Сергей Марков, (Telegram-канал «Логика Маркова»)

«Убийство Пригожина и Уткина, создателей ЧВК Вагнер, наверняка теракт Украины к дню независимости Украины завтра. Всё враги России ликуют уже сегодня. И убийство Пригожина это главное достижение Украины в этом году».

Пропагандистка Анастасия Кашеварова

«Пиздец какой-то происходит».



Пропагандист Антон Красовский

«Охуеть».



«Военкор» Алексей Живов (Telegram-канал «ЖИВОВZ»)

«Какой-то пи@@ц. Типовое сообщение в личных чатах, после крушения самолета Пригожина. Сейчас сгоряча можно столько всего напредполагать, что лучше помолчать. Сначала пусть подтвердят смерть ЕВ».



ДШРГ Русич

«Вообще это очень показательно. Их слова и обещания ничего не стоят, они предадут при первой возможности — как предали Буданова, Ульмана, экипаж Курска. Для них важны только интересы своих кошельков и власти, а не интересы страны и народа. Евгений Викторович совершил одну ошибку, к сожалению. Но своей ошибкой он показал их отношение к "своей" стране и народу, когда карьеры двух старых дегенератов стоят больше, чем жизни 25 тысяч русских солдат».



Анонимный Telegram-канал «Военный осведомитель»

«Появляются данные о якобы гибели как самого Евгения Пригожина, так и Дмитрия Уткина ("Вагнера"), однако никакой официальной информации все еще нет. Все еще есть надежда, что Пригожин в последний момент не сел на этот борт».

Философ Александр Дугин

«Вообще в группе Вагнера было особое отношение к смерти. Было принято смотреть ей в лицо. В нашем аду они были, действительно, лучшие».



Анонимный Telegram-канал «Голос Мордора»

«Я знаю только одно — если это сделал кто-то из своих, из МО, или ФСБ, то это самая настоящая измена Родине. В нынешних условиях, когда страна воюет, держит фронт в Запорожье, наступает под Купянском, активно действует на международной арене — подобное событие в информационном поле страны подобно ядерному взрыву. И именно поэтому, в эту версию я не особенно верю. Ведь все равно найдут и помножат на ноль. Это будет несложно. Никакие личные разборки и месть не стоят того, чтобы рисковать собственной жизнью».



Ультраконсервативный деятель, миллиардер Константин Малофеев

«НА СМЕРТЬ ПРИГОЖИНА

Покойся с миром, беспокойный герой.

Евгений был из тех людей, которым не всё равно. Он мог быть самым успешным ресторатором страны, но предпочёл променять сытую жизнь на борьбу с врагами России.



Он создал легенду – ЧВК "Вагнер", которую узнают на всех континентах. Западных неофашистов это имя заставляет дрожать, а людей доброй воли по всему миру – радоваться. Я слышал это от моих товарищей из Союза добровольцев Донбасса, которые повоевали в составе "Вагнера" против Мирового Зла в Сирии, Африке и наконец на Украине.



Евгений был настоящим патриотом России. Горячим. Дерзким. Страшным для врагов и неудобным для бюрократов. Верша судьбы стран и народов за границей, он, к сожалению, не заметил, как решил покомандовать уже и дома – в России. 24 июня, подняв вооружённые колонны на Москву, он едва не развязал гражданскую войну. Но, слава Богу, вовремя остановился.

Переехав в Белоруссию, "Вагнер" стал еще опаснее: до столицы оккупированной американцами Украины Киева – 100 километров. При дерзости Пригожина можно было не сомневаться: победоносный рейд на Киев состоялся бы.



И этого беспокойного, неравнодушного героя Евгения больше нет. Я не знал Уткина, по позывному которого вся ЧВК называлась "Вагнер". Но я уверен, что и его смерть – также огромная утрата.



Покойся с миром, беспокойный герой. Мы обязательно возьмём Киев! Твое дело не умрет»

Музыкант Аким Апачев, автор песни про «Вагнер» «Лето и арбалеты»

«Камрады, ждем внятной информации. Сейчас будет много дезы пробрасываться. Укры однозначно воспользуются ситуацией. Давайте не паниковать и не разгонять истерию».

А еще Апачев опубликовал песню «Who is Mr. Wagner? I am Mr. Wagner».