Пригожин против Минобороны России. Онлайн

Евгений Пригожин заявил, что российское Минобороны нанесло ракетный удар по тыловым лагерям ЧВК Вагнера. По его словам, в результате погибло «огромное количество бойцов». После этого Пригожин фактически объявил о начале вооруженного мятежа против руководства российской армии, назвал Сергея Шойгу «тварью» и призвал «восстановить справедливость в России». Тем не менее, никаких вооруженных столкновениях военных Пригожина и Минобороны России пока не произошло.

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01:30

В Ростов-на-Дону вылетели отряды спецназначения. Об этом изданию The Moscow Times сообщил неназванный правительственный чиновник. По его словам, речь идет о десятках бортов.

В то же время издание 161.ru сообщило о перекрытиях нескольких подъездов к городу с северной и западной стороны. Там образовались пробки. Журналисты со ссылкой на очевидцев пишут, что некоторые машины досматривают.

161.ru добавляет, что силовым ведомствам в Ростове поступил приказ взять под особую охрану штаб Южного военного округа.

01:18

Российские провайдеры, вероятно, начали блокировать новости в Google.

Как сообщают «Важные истории», доступ к ресурсу сейчас есть только у 25% пользователей. Подключение не проходит у клиентов МТС, «Билайна» и «Ростелекома». В то же время у пользователей «Невалинк» и Tele2 ресурс открывается.

01:17

Минобороны России:

«Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, киевский режим на Бахмутовском тактическом направлении сосредотачивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й бригады морской пехоты и 36-й механизированной бригад ВСУ.Военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии».

01:10

Журналист-расследователь Даниил Беловодьев позвонил в центр вербовки ЧВК Вагнера с вопросом, как он может поддержать Пригожина. Там ему посоветовали перезвонить завтра утром.

Журналист сообщил оператору, что уже собрал вещи и готов поддержать основателя ЧВК «Вагнер» в его конфликте с Минобороны. В колл-центре ему ответили: «А время сколько?» и посоветовали перезвонить завтра в 9 утра.

00:53

В Москве усилены меры безопасности.

«Под охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры», — сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Агентство также пишет, что по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии.

00:44

Журналистка издания «Зеркало» под видом местной жительницы позвонила в ростовскую полицию. На ее вопросы там ответили, что ничего не знают и «сами боятся».

Журналистка дозвонилась в отдел полиции №1 Ворошиловского района Ростова-на-Дону. Сотрудник МВД, который взял трубку, посоветовал ей оставаться дома. На вопросы о том, на долго ли все затянется и можно ли будет завтра выйти из дома, полицейский ответил: «Давайте хотя бы до завтра до утра доживем […] Мы сами боимся. Сами без понятия. Никто ничего не говорит. Все мутно».

00:36

Пригожин утверждает, что министр обороны Шойгу приказал спрятать в ростовском морге две тысячи тел.

По словам основателя ЧВК Вагнера, речь идет о телах, которые хранятся там, «чтобы не показывать потери». Об этом он сообщил в одном из своих последних опубликованных аудиосообщений.

Журналист-расследователь проекта «Система» Даниил Беловодьев отмечает, что речь идет о «самой печальной» войсковой части России — 522 ЦПООП. По словам Беловодьева, это «огромный морг, куда привозят неопознанных погибших солдат». Там проводят тесты ДНК, после чего ищут родственников погибших. Беловодьев отмечает, что именно там распределяют и отправляют так называемые «Грузы 200».

00:34

Еще одно генеральское обращение к военным ЧВК Вагнера.

00:29

00:28

00:25

ЦОС ФСБ:

Вся распространяемая информация в соцсетях от имени Пригожина о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности и является информационной провокацией. ВС России продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины в районе проведения СВО. Заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России и являются «ударом в спину» российским военнослужащим, воюющими с профашисткими украинскими силами. В связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации противостояния в Российской Федерации ФСБ возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу со стороны Пригожина.

Также в ЦОС призвали «не совершать непоправимые ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию».

00:13

Генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела против Евгения Пригожина по статье об организации вооруженного мятежа. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства. Там добавили, что по статье 279 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

00:09

«У него сорвало крышу»: источники «Медузы», близкие к Кремлю, прокомментировали действия Евгения Пригожина.

Издание отмечает, что они высказывались на эту тему в основном нецензурно. Один из собеседников «Медузы» сказал, что глава ЧВК Вагнера «ничего такого не согласовывал» с администрацией президента. «Президент сейчас доверяет руководству министерства обороны, контрнаступление [Украины] оказалось не такой грозной штукой. Во всяком случае, наружу транслируется так. Координируется ли Пригожин с какой-то силовой структурой, либо лично с Путиным для каких-то неожиданных шагов, я не знаю», — сказал он.

Другой источник издания назвал Пригожина «непредсказуемым и малоуправляемым». При этом он предположил, что основатель ЧВК Вагнера «может блефовать», и что его заявления не приведут ни к какому результату: «У него сорвало крышу. Он делает [такие] заявления, а у системного человека даже мыслей таких не должно появляться».

00:04

Московское отделение ФСБ подняли по тревоге. Об этом сообщил близкий к спецслужбам источник «Би-би-си», информацию также подтвердил источник издания в армейских кругах.

По словам последнего, на трассе «Дон» (дорога между Москвой, Воронежем и Ростовом-на-Дону) ФСБ при поддержке СОБР выставила блокпосты. Тем, кто на них дежурит, приказано открывать огонь «в случае возникновения угрозы». Техника находится в режиме готовности, хотя приказа о ее выдвижении части пока не получали.

А в полиции Москвы и Ростовской области тем временем объявили план «Крепость», сообщают источники телеграм-канала Baza, «ВЧК-ОГПУ» и ростовского издания 161.ru. План «Крепость» подразумевает экстренный сбор личного состава и взятие под контроль особо важных объектов силовых ведомств.

Официальных подтверждений этой информации не поступало.

23:39

«Те, кто уничтожили сегодня наших парней, те, кто уничтожили многие десятки тысяч жизней русских солдат, будут наказаны. Я прошу никому не оказывать сопротивление. Все, кто будут пытаться оказать это сопротивление, мы будем считать, что это угроза, и уничтожать немедленно, включая любые блокпосты, вставшие на нашем пути, любую авиацию, которую увидим над своими головами. Я прошу всех сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, оставаться в своих домах, желательно по маршруту нашего следования не выходить на улицу», — с таким заявлением вечером 23 июня выступил Евгений Пригожин.

«Нас 25 тысяч и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел. 25 тысяч ожидают как тактический резерв, а стратегический резерв — это вся армия и вся страна. Все кто хочет — присоединяйтесь. Надо заканчивать с этим безобразием», — сказал Пригожин. Он пообещал «закончить начатое» и вернуться на фронт. По его словам, в работе президента, правительства и других госструктур не последует никаких изменений.

Пригожин добавил, что министр обороны Сергей Шойгу «сбежал из Ростова в 21:00». «Он бежал трусливо, как баба, для того, чтобы не объясняться, зачем он поднимал вертолеты уничтожать наших парней, зачем наносил ракетные удары. Эта тварь будет остановлена», — сказал основатель ЧВК. Официально о визите Шойгу в этот город не сообщалось. Вероятно, речь идет о Ростове-на-Дону. Как отмечает местное издание Rostovgazeta, о визите министра обороны туда сообщили издания NewsFrol и телеграм-канал «Московская прачечная».

В Минобороны сообщения Пригожина о том, что министерство якобы нанесло удар по тыловым лагерям ЧВК Вагнера, назвали провокацией. «Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины в районе проведения специальной военной операции», — цитирует ведомство РИА Новости. Владимир Путин в курсе ситуации, разворачивающейся вокруг основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, сказал Дмитрий Песков.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили о возбуждении уголовного дела по факту призыва к вооруженному мятежу. Центр «Досье» со ссылкой на источник, близкий к спецслужбам, сообщает, что уголовное дело о призывах к мятежу возбуждено лично против Евгения Пригожина. Официально эта информация не подтверждена.