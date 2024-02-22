Украина обезвредила Черноморский флот России

Гордость Военно-морских сил России — Черноморский флот (ЧФ) — должен был играть одну из ключевых ролей во вторжении в Украину. Российское командование не сомневалось в успехе поставленных перед ним задач: у Украины практически не было своих кораблей. Однако спустя два года войны часть Черноморского флота потоплена, а другая — получила критические повреждения и выведена из строя. Под ударом и главная база — Севастополь, — из-за чего оставшимся кораблям пришлось перебраться в Новороссийск. Успехи Вооруженных сил Украины подорвали не только боеспособность ЧФ, но и весь наступательный потенциал России, хотя до вторжения подобный расклад казался невероятным. «Холод» проанализировал морские потери и рассказывает, что осталось от «гордости России».

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13 мая 2023 года в Крыму отметили 240-летие со дня основания Черноморского флота: после присоединения Крыма к Российской империи Екатерина II заложила крепость и город Севастополь и велела перевести туда корабли Азовской и Днепровской флотилий. С тех пор Черноморский флот всегда имел большое значение для России. После распада СССР президенты России и Украины несколько лет вели переговоры о том, кому должен достаться ЧФ, ведь Крым тогда отошел украинцам. В 1997 году президенты Борис Ельцин и Леонид Кравчук подписали соглашения, согласно которым 84% судов отошли России, 16% — Украине.

Для Владимира Путина Черноморский флот всегда был очень важен. Его страх потерять доступ к Черному морю стал одной из главных причин захвата Крыма в 2014 году. «Что означала бы перспектива для Крыма и Севастополя [если Украина вступила бы в НАТО]? То, что в городе русской воинской славы появился бы натовский флот и возникла бы угроза для всего юга России», — говорил Путин в обращении по поводу «присоединения» Крыма.

Все последующие 10 лет после аннексии полуострова Путин делал акцент на боевой мощи Черноморского флота. В 2017 году он даже издал специальный указ, посвященный флоту. Документ определял основные принципы для всех морских сил: российский флот должен занимать второе место после США и превосходить по боевым возможностям военно-морские силы всех остальных государств в мире. Про ЧФ там было сказано отдельно — его следует развивать и укреплять.

Владимир Путин следит за ходом военных учений в Черном море, находясь на ракетоносце "Маршал Устинов". 9 января 2020 года. Фото: Алексей Дружинин / Sputnik / AP / Scanpix

В 2020 году Путин лично наблюдал за учениями флота в Крыму, а в самом начале полномасштабного вторжения в Украину на него возлагалась особая роль: корабли должны были доставить десант к Одессе. По крайней мере о таком сценарии предупреждала разведка США еще до начала вторжения.

Однако защитники Украины смогли не просто предотвратить атаку с моря, но за два года практически полностью нейтрализовать боевую мощь Черноморского флота. Регулярные атаки ракетами и беспилотниками на российские корабли в порту Севастополя вынудили перебросить значительную часть флота в Новороссийск. Часть кораблей, которыми так гордился Путин, потоплены или серьезно повреждены.

Гордость и погружение

Минобороны России избегает комментариев по итогам успешных украинских атак по кораблям Черноморского флота. «Холод» подсчитал, что как минимум 21 российское судно полностью уничтожено или повреждено в результате атак ВСУ. Это консервативные оценки, имеющие подтверждение со стороны независимых OSINT-аналитиков. В действительности потерь может быть больше: за последние два года украинские СМИ сообщали о повреждении или уничтожении еще восьми российских кораблей, однако независимо подтвердить эту информацию «Холоду» не удалось.

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Всего в составе Черноморского флота около 270 судов разного типа, включая вспомогательные корабли и катера. Более 80 из них играют наиболее важную роль в боевых действиях: это большие десантные корабли (БДК), предназначенные для высадки морского десанта и транспортировки грузов, надводные и подводные ракетоносители — корабли, с которых запускают крылатые ракеты «Калибр», тральщики, в задачу которых входит поиск и уничтожение морских мин.

Помимо кораблей, из состава Черноморского флота еще в начале февраля 2022 года Россия перебросила к Крыму шесть больших десантных кораблей из состава Балтийского («Минск», «Калининград» и «Королев») и Северного флотов («Петр Моргунов», «Георгий Победоносец» и «Оленегорский Горняк»). Тогда Россия заявляла, что корабли прибыли в Черное море для участия в учениях, хотя, очевидно, так она готовилась к морской десантной операции на юге Украины.

По подсчетам «Холода», Украина повредила или уничтожила 18 кораблей и катеров, 11 из них относились к Черноморскому флоту, четыре — к Балтийскому или Северному, установить принадлежность еще трех поврежденных катеров не удалось. Также были повреждены еще два больших десантных корабля и один тральщик, но после ремонта их удалось восстановить, и они вернулись в строй.

Независимых подтверждений нет по еще шести судам, но и они могли быть повреждены, если верить упоминаниям в украинских СМИ:

Еще как минимум пять кораблей Черноморского флота из тех 80, которые наиболее важны для участия в войне с Украиной, недоступны для российской агрессии и находятся на службе в Средиземном море: фрегат «Адмирал Григорович», корвет «Меркурий», подводные лодки «Краснодар» и «Новороссийск», малый ракетный корабль «Орехово-Зуево».

Эти суда вошли в Средиземное море еще до начала вторжения и не успели вернуться в акваторию Черного моря, так как Турция закрыла проход через Босфор для военных кораблей. Аналогично Турция поступила и с кораблями Украины: она не пропускает через Босфор два тральщика «Чернигов» и «Черкассы», которые Великобритания передала Киеву еще в 2021 году.

В конце 2023 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия потеряла 20% Черноморского флота. Однако эксперты, с которыми поговорил «Холод» считают, что такая формулировка не корректна.

«Оценивать потери Черноморского флота, исходя из количества потопленных или поврежденных кораблей, — неправильно, — говорит эксперт, морской офицер ВМС Украины в отставке Павел Лакийчук. — Единицей в таком случае может быть и крейсер “Москва”, и морской буксир. Но ценность у этих судов, очевидно, разная».

Согласен с ним основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев: «Оценивать потери флота по “штукам” некорректно. Правильнее было бы считать ущерб, исходя из задач, поставленных флоту в войне». Военные эксперты убеждены, что спустя два года войны Черноморский флот перестал выполнять свои основные задачи. И это имеет важное значение для Украины.

Змеиный укус

Как говорят военные эксперты, перед Черноморским флотом стояло четыре задачи в войне с Украиной:

1) поддержка морской десантной операции,

2) помощь сухопутным войскам на приморском направлении,

3) блокада украинского побережья,

4) нанесение ракетно-бомбовых ударов по территории Украины.

Спустя два года войны военные эксперты, с которыми поговорил «Холод» сходятся в оценке, что из всех поставленных задач Черноморский флот способен лишь частично выполнять полторы: запускать крылатые ракеты «Калибр» и перевозить грузы (что можно считать помощью сухопутным войскам).

Российское военное руководство предполагало, что в самом начале вторжения Черноморский флот сможет высадить морской десант в Одессе: прокремлевские СМИ даже писали о том, что это уже якобы состоялось в первый же день вторжения. 24 февраля 2022 года Россия смогла захватить остров Змеиный — важнейший стратегический объект в Черном море. Но вскоре Кремль отказался от идеи десантной операции: Украина продемонстрировала готовность защищаться противокорабельными ракетами. В 150 километрах от берегов Одессы в апреле 2022 года ВСУ затопили флагман Черноморского флота — ракетный крейсер «Москва». Россияне поняли, что корабли не могут безопасно подходить близко к берегу.

«Оленегорский горняк» на буксире около порта Новороссийска. Фото: соцсети

Еще одним фактором, почему Россия отказалась от идеи морской десантной операции, стало гораздо более медленное продвижение сухопутных войск по территории Украины, чем того ожидало командование, — без поддержки с земли успех десантной операции был бы обречен. Украина смогла вернуть контроль над островом Змеиный через пять месяцев после захвата.

Из-за отказа от морских десантных операций военное руководство России решило использовать морпехов в качестве штурмовой пехоты, что привело к потере боеспособных частей, говорят опрошенные «Холодом» эксперты.

«Бригады морской пехоты сменили уже три или четыре состава за прошедшие два года. Поэтому сейчас, даже если Россия и захочет, она не сможет организовать десантную операцию, потому что проводить ее некем. Для такой сложной операции пехотинцы должны быть хорошо обучены, их действия должны быть отработаны. В России таких морпехов уже практически нет», — говорит Павел Лакийчук.

Другую задачу — содействие сухопутным войскам — в полной мере Черноморский флот выполнял лишь весной 2022 года. Фактически российские корабли принимали участие непосредственно в боях во время захвата Мариуполя. «Тогда некоторые корабли подходили поближе к украинскому побережью и работали из своих артиллерийских пушек, — говорит Руслан Левиев. — С тех пор такого не повторялось, поскольку подходить к побережью стало опасно. В том числе и из-за противокорабельных ракет».

В марте 2022 года Украина провела успешную операцию: в порту Бердянска, который на тот момент уже был оккупирован российскими военными, одновременно удалось затопить большой десантный корабль «Саратов» и нанести повреждения еще двум большим десантным кораблям: «Цезарю Куникову» и «Новочеркасску».

Задача блокировки украинских портов тоже провалена, хотя в 2022 году ЧФ был близок к ее выполнению. Тогда Россия контролировала большую часть береговой линии и разместила вдоль остального побережья подводные лодки, которые угрожали украинским кораблям, если бы те начали движение. Кроме того, по сообщениям ВСУ, российские корабли неоднократно обстреливали порты Одессы и Николаева, уничтожая инфраструктуру и склады с зерном. Так Кремль мешал Украине зарабатывать на экспорте зерна.

Вывоз товаров через порты Черного и Азовского морей в довоенное время составлял 75% от всей внешней торговли Украины. Порты Азовского моря в Мариуполе и Бердянске оккупированы с первых месяцев вторжения. Поэтому возможность отправлять сухогрузы с зерном из портов Одессы оказывает на экономику Украины огромное влияние.

В сезоне 2022–2023 годов Украина смогла экспортировать почти 49 миллионов тонн зерна, превысив прошлогодний показатель на 1,3%. Оценку объема экспорта за 2023–2024 года пока давать рано, но, как считают некоторые эксперты, он может вырасти до 55 миллионов тонн зерна. Снять блокаду Украина смогла благодаря разработке и производству морских беспилотных кораблей. Более того, теперь Украина может наносить удары по российским кораблям, которые находятся и в акватории Черного моря, и в порту Севастополя.

Одной из таких операций стало уничтожение ракетного корвета «Ивановец» 1 февраля 2024 года: он был атакован морскими дронами недалеко от Евпатории. Еще одна недавняя успешная операция Украины — атака морских дронов по большому десантному кораблю «Цезарь Куников» недалеко от города Алупка. Патрульные корабли (всего в составе Черноморского флота их четыре) регулярно подвергаются атакам морскими беспилотниками. Из-за угрозы быть атакованными российское командование перебросило значительную часть кораблей Черноморского флота из Севастополя в порт Новороссийска.

Единственная задача, с которой ЧФ все еще справляется, — это обстрелы территории Украины крылатыми ракетами «Калибр». Впрочем, военные эксперты считают, что спустя два года войны и на этом поприще у россиян не все так же хорошо, как было в начале вторжения.

Вопрос «Калибра»

Концепция ракетных атак россиянами заключается в том, чтобы запускать одновременно десятки ракет, летящих по разным целям. Так российское командование пытается нагрузить украинскую систему противовоздушной обороны. Имея ограниченный ресурс, украинское ПВО не способно защищать небо на территории всей страны одновременно. Часть ракет Россия запускает с кораблей из акватории Черного моря.

Например, морскими «Калибрами» в июле 2022 года был обстрелян центр города Винница: тогда в результате попадания погибли 27 человек. Среди погибших в Виннице была четырехлетняя девочка Лиза. Этими же ракетами из акватории Черного моря была обстреляна Одесса в июле 2023 года (помимо «Калибров», запущенных с подлодки, Россия использовала ракеты «Оникс», «Искандер-К», «Искандер-М», а также ракеты Х-22). В результате той атаки пострадал исторический центр города: был разрушен Спасо-Преображенский собор, другие дома в историческом центре города, в том числе жилые. После той атаки погиб один человек, еще 18 человек получили ранения.

В конце 2022 года стали появляться сообщения о том, что запас «Калибров» у России заканчивается. Реагируя на это, официальный телеграм-канал российского Минобороны опубликовал картинку с надписью «Калибры не закончатся никогда». Несмотря на браваду Минобороны России, количество ракет «Калибр», которые запускают из акватории Черного моря, в 2023 году все же уменьшилось: например, в апреле и июне с кораблей запускалось по четыре ракеты одновременно. Правда, бывали и исключения: в мае 2023 года с кораблей Черноморского флота смогли запустить одновременно девять «Калибров», а в сентябре — 12.

Запуск крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря. Фото: пресс-служба МО РФ / ТАСС / Scanpix

Военные эксперты также отмечают, что количество залпов корабельными ракетами в последние месяцы уменьшилось. Это могло произойти по трем причинам: сокращение непосредственных запасов ракет «Калибр», уменьшение количества кораблей, с которых можно запускать ракеты, а также невозможность загружать их на корабли в порту Новороссийска.

Смогла ли Россия наладить производство новых ракет, неизвестно: российское Минобороны не публикует информацию о количестве использованных и вновь произведенных ракет. Однако даже если «Калибры» есть в наличии, у Черноморского флота все равно есть сложности с их запуском.

«Хранить ракеты в Крыму стало небезопасно. В ситуации, когда Украина уже наносила удары по объектам в Севастополе, нельзя исключать, что Воздушные силы ВСУ могут получить разведданные о местонахождении “Калибров” и ударить по этим складам», — говорит военный исследователь Кирилл Михайлов.

Для защиты ракет, как говорит Павел Лакийчук, некоторые из больших десантных кораблей теперь выполняют функцию плавучих складов. «В случае угрозы они могут сманеврировать или встать на стоянку в место недосягаемости украинских ракет и беспилотников», — говорит Лакийчук.

Одна из важных задач, которая стоит перед украинской армией, — уничтожение кораблей, с которых могут запускать ракеты «Калибр». «При этом гораздо более “жирная” цель — это подводные лодки, — говорит Павел Лакийчук. — Когда россияне готовятся запустить “Калибры” с надводных кораблей, Украина видит это заранее: с помощью средств радиолокации можно отследить, как корабли выходят в море, и заранее подготовиться к возможной атаке. Подводные же лодки запускают “Калибры” из подводного положения, они могут делать это, подойдя близко к украинскому побережью». Из-за этого время реагирования на запуск существенно сокращается, перехватить ракету, запущенную из-под воды, гораздо сложнее».

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Перед вторжением в Украину на вооружении Черноморского флота находилось семь подводных лодок. Две из них — «Краснодар» и «Новороссийск» — находятся на службе в Средиземном море, еще одна — «Алроса» — стоит на ремонте. В сентябре 2023 года Украина смогла уничтожить подлодку «Ростов-на-Дону», ударив по ней ракетами Storm Shadow.

«Для Украины уничтожение даже одной российской подлодки, способной нести ракеты, — огромный плюс. Сейчас у Черноморского флота осталось три боеспособные единицы: лодки “Старый Оскол”, “Великий Новгород” и “Колпино”. Для украинцев, как и для россиян, каждая из оставшихся подлодок — на вес золота», — говорит Лакийчук.

Как отмечают эксперты, с конца 2023 года российское командование стало меньше рисковать: оно старается держать ракетоносители подальше от украинского побережья. «Те немногие “Калибры”, которые запускаются в последнее время, запускаются не из акватории рядом с Крымом, а из Новороссийска», — говорит Кирилл Михайлов.

Кроме того, из-за переброски Черноморского флота в Новороссийск возникли проблемы с загрузкой ракет на корабли. Об этом в начале февраля 2024 года заявил пресс-секретарь военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук. «“Калибры” остались в Севастополе. Они [российские корабли] вынуждены рисковать, заходить в Севастополь, быстро загружаться и быстро оттуда убираться. Можно констатировать, что работа Черноморского флота если не парализована, то сильно усложнена», — говорил он.

Тем не менее не стоит ожидать, что Россия вовсе перестанет наносить по территории Украины удары «Калибрами» морского базирования. Как отмечает Руслан Левиев в разговоре с «Холодом», российский флот может наносить ракетные удары с большого расстояния, в том числе и из Каспийского моря.

В настоящий момент в Черном море осталось девять ракетоносителей, с которых россияне могут запускать «Калибры»: – три подводные лодки: «Старый Оскол», «Великий Новгород» и «Колпино»;

– четыре малых ракетных корабля: «Вышний Волочек», «Ингушетия», «Грайворон», «Циклон»;

– фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров». Еще два малых ракетных корабля Черноморского флота «Самум» и «Бора» могут запускать крылатые ракеты «Москит».

Пробитое сердце Крыма

Менее заметными, но не менее важными для подрыва боеспособности Черноморского флота являются атаки по военным объектам на территории Крыма. Первым результативным ударом ВСУ по объектам инфраструктуры Черноморского флота стал запуск ракет Storm Shadow по Севастопольскому морскому заводу («Севморзавод»). Это главное ремонтное предприятие Черноморского флота. В момент атаки на заводе находились несколько военных кораблей — часть из них была серьезно повреждена.

Как сообщал губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развозжаев, из-за ракетного удара пострадали 24 человека. А представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя атаку, заявил, что нанесены «значительные повреждения оборудованию и мощностям предприятия».

Через девять дней после обстрела «Севморзавода» Украина нанесла еще один ракетный удар — на этот раз по главному штабу Черноморского флота, который находится в самом центре Севастополя. «В военное время командование флота должно использовать ЗКП — заглубленный командный пункт — подземное сооружение, которое имеет все необходимые средства связи», — говорит Павел Лакийчук. До 2014 года он и сам жил и работал в Крыму.

«У Черноморского флота таких ЗКП достаточно. Но россияне продолжали использовать наземный штаб флота по назначению. Видимо, они не рассматривали военное время как военное. Это их управленческий прокол», — полагает Лакийчук.

Украинская крылатая ракета пробила крышу и разрушила верхние этажи здания — обломки оказались разбросаны на сотни метров. ВСУ заявляли, что в момент попадания ракет в штабе проходило совещание Черноморского флота, и даже утверждали, что убили командующего флотом Виктора Соколова. Однако позже информация о смерти Соколова не подтвердилась.

Последствия ракетного удара по главному штабу Черноморского флота. 22 сентября 2023 года. Фото: соцсети

Удар по штабу Черноморского флота имел скорее символическое значение, но и это бывает важно во время войны. «С психологической точки зрения для нас, крымчан, это было круто. Штаб флота всегда был символом, это было главное здание в Севастополе, которое располагалось в красивом месте. Сейчас это руина», — добавляет Лакийчук. Спустя даже три месяца после удара ремонт здания штаба все еще не начат.

Через полтора месяца после атаки на штаб Украина нанесла удар по заводу «Залив», который находится в Керчи (город на востоке Крыма). «Залив» — это еще один судостроительный завод, во время атаки там строился малый ракетный корабль «Аскольд», получивший в результате ракетного попадания критические повреждения.

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«Судить об ущербе заводам сложно из-за отсутствия достаточных данных для анализа, — говорит Руслан Левиев. — Для таких заводов важнее всего наличие сухого дока. С виду им особого ущерба не было причинено, однако на какое-то время они оказались заняты разрушенными кораблями».

В конце декабря 2023 года крымские журналисты сообщали, что на ремонт «Севморзавода» после украинской атаки выделили 57 миллионов рублей из бюджета России.

Побег из города «русской воинской славы»

За два года войны Украина потопила ракетный крейсер «Москва», пять больших десантных кораблей, а также в разной степени серьезности повредила 15 других кораблей и катеров. Самой значимой потерей был флагман Черноморского флота — крейсер «Москва»: он имел собственную систему противовоздушной обороны, которая могла прикрывать большую зону вокруг судна. Важными потерями также стали подводная лодка «Ростов-на-Дону» и ракетный корабль «Аскольд», которые могли запускать по территории Украины из акватории Черного моря ракеты «Калибр».

Потеря больших десантных и других кораблей нанесла России скорее репутационный урон, ведь проведение десантных операций на территории Украины, как и участие в непосредственных боях кораблями, стали невозможны уже в первые месяцы вторжения. Теперь большие десантные корабли выполняют лишь транспортную функцию — перевозят военных или грузы.

Всего этого украинцы смогли добиться благодаря эффективной защите, применению противокорабельных ракет, а также благодаря собственной разработке и производству надводных безэкипажных катеров-дронов.

«Видимо, командование Черноморского флота считало “СВО” легкой прогулкой. По правилам ведения войны флот перед началом военных действий должен быть диверсифицирован: корабли должны быть рассредоточены по разным портам, ремонтные базы тоже не быть сконцентрированы в единственном, причем довольно уязвимом месте. В конце 2023 года Черноморскому флоту пришлось убегать из Севастополя — так это выглядит для гражданских. Но с точки зрения военной науки командование флота приняло верное решение, которое они вообще-то должны были принять еще до 24 февраля 2022 года», — говорит Павел Лакийчук.

При этом Лакийчук отмечает, что переброска кораблей в Новороссийск серьезно ограничивает возможности флота. «Вследствие длительного мирного периода, когда Черноморский флот почти не участвовал в войнах, важнейшие объекты инфраструктуры сосредоточили в Севастополе: ремонтную базу, тыловую базу, склады, — говорит он. — Сейчас, когда корабли перебазированы в Новороссийск, личный состав не имеет доступа к складам с имуществом, которое ему необходимо. Штурману нужно штурманское, ракетчику — ракетное имущество, и так далее. Корабли не могут там проходить полноценный ремонт. Кроме того, в Новороссийске не могут загружать ракеты “Калибр”».

Поврежденный БДК «Оленегорский Горняк» в порту Новороссийска фото со спутника. 4 августа, 2023. Фото: Planet Labs / AP / Scanpix

Каждый новый заход российского корабля из Новороссийска к берегам Крыма может стать последним — как это произошло в середине февраля 2024 года с большим десантным кораблем «Цезарь Куников», когда его атаковали украинские морские дроны. Руслан Левиев отмечает, что в последние месяцы российские корабли все меньше участвуют в массированных обстрелах Украины, а общее значение ЧФ для военной кампании свелось к минимуму.

Спустя два года войны можно констатировать, что Черноморскому флоту нанесено серьезное поражение со стороны Украины. Он больше не способен полностью выполнять ни одну из своих задач: невозможны проведение десантных операций и помощь сухопутным войскам, не удалась блокада украинского побережья, а нанесение ракетных ударов возможно лишь частично.

При этом военные эксперты говорят и про урон, который нанесен не только Черноморскому, но также и Балтийскому и Северному флотам. С одной стороны, повреждение двух больших десантных кораблей для флотов не критично. Но, уточняют эксперты, это может играть значение, если Россия планирует проведение десантных операций на тех направлениях.

Прогнозы западной разведки о том, что Россия планирует напасть на Европу в этом смысле вызывают у экспертов большие сомнения: проводить десантные операции Северному и Балтийскому флоту просто нечем и некем. У берегов Балтийского моря остался один большой десантный корабль: «Александр Шабалин» (который пока только приступает к испытаниям после ремонта и модернизации), а у берегов Баренцева моря два: «Александр Отраковский» и «Иван Грен». Остальные находятся неподалеку от Крыма. Этого недостаточно для нападения. Не говоря об опытных морских пехотинцах, которые, судя по оценкам экспертов, за два года войны закончились.

Сомнительные перспективы атак на европейские страны видны не только по состоянию ВМС. Павел Лакийчук напоминает, что российские войска вынуждены перебрасывать различное вооружение с других направлений: «Средства ПВО снимают с Курил и с Приморья, перебрасывая на территории, граничащие с Украиной. Старые танки снимают с Приамурья. Военные из Арктики воюют в Украине». Два года войны истощили и значительно подорвали наступательный потенциал российских войск.