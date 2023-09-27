Российское ТВ снова показало ролик с командующим Черноморским флотом. На нем он упоминает награждение месячной давности

Телеканал «Звезда», принадлежащий Минобороны, показал в ролик с командующим Черноморским флотом Виктором Соколовым. Когда и где проходила съемка, телеканал не указывает.

«Российская газета» сегодня, 27 сентября, сообщала о награждении футболистов флота, на котором присутствовал Соколов. В видео с эфира местного телеканала, опубликованного также сегодня, Соколов поздравляет с победой в чемпионате Минобороны футболистов «Черноморца». Чемпионат завершился еще 17 сентября, награждение было запланировано на 20 сентября, и в сюжете Соколов говорит, что его пришлось перенести.

Также Соколов заявляет, что флот «уверенно и успешно» выполняет поставленные задачи. Он добавил, что указом президента 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота награждена орденом Ушакова. Это награждение состоялось еще 30 августа, замечает русская служба Би-Би-Си.



Это второе появление Соколова на российском телевидении после того, как 25 сентября Украина заявила о его гибели в результате удара по штабу Черноморского флота в аннексированном Севастополе 22 сентября. На первом видео Соколов был среди участников заседания коллегии Минобороны 26 сентября. После этого Силы специальных операций Украины (ССО) заявили, что собирают данные о возможной гибели командующего ЧФ РФ Виктора Соколова. «Поскольку россияне срочно были вынуждены публиковать ответ с якобы живым Соколовым — наши подразделения уточняют информацию», — написали в ССО.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что информации от Минобороны о командующем ЧФ «не было».



Обновлено в 15.42. Добавлена информация, что награждение футболистов «Черноморца» переносилось.

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