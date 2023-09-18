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Расследовали из CIT опубликовали фотографии подлодки «Ростов-на-Дону» с повреждениями, полученными в результате атаки по Севастополю

20:25 • 18.09.2023

Расследователи из Conflict Intelligence Team опубликовали фотографии российской подводной лодки «Ростов-на-Дону» после попадания украинских ракет. Судя по снимкам, подлодка получила два повреждения: в носовой части и на правом борту за рубкой. 

Расследовали из CIT опубликовали фотографии подлодки «Ростов-на-Дону» с повреждениями, полученными в результате атаки по Севастополю
Фото: CIT

По просьбе CIT фотографии изучил норвежский независимый военно-морской аналитик Тур Аре Иверсен. Он заявил, что оба удара пробили прочный корпус лодки и в результате торпедный и жилой отсеки субмарины получили повреждения. Кроме того, могли быть затронуты вспомогательные помещения и аккумуляторные батареи. 

Иверсен считает, что из-за таких повреждений подводную лодку должны вывести из действующего состава российского флота до конца войны. По его словам, теоретически ее ремонт возможен, однако для этого ее понадобится перевезти в Санкт-Петербург. «Но скорее всего, ремонт подобного масштаба нерентабелен, и проще построить новую лодку этого же класса, ведь производство по проекту продолжается», — пишет Conflict Intelligence Team.

Утром 13 сентября Минобороны сообщило, что ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в аннексированном Севастополе. В ведомстве уточнили, что повреждения получили два корабля, находящиеся на ремонте. Позднее удар по Севастополю подтвердили в Главном управлении разведки Украины. Телеграм-каналы Baza и Shot писали, что в результате удара погибли два сотрудника завода, а большой десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону» получили повреждения.

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