Над Азовским морем сбиты два российских самолета

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинским военным удалось подбить два российских самолета над Азовским морем — разведывательный борт А-50 и мобильный воздушный пункт управления Ил-22М. Российские телеграм-каналы утверждают, что самолеты по ошибке могли быть сбиты российскими системами ПВО.

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Украинские медиа, ссылаясь на свои источники, рассказали, что ВСУ сумели атаковать два российских воздушных судна: А-50 удалось уничтожить, а второй самолет поврежден. Издание «РБК-Украина» опубликовало, аудиозапись перехваченных разговоров пилота Ил-22 с диспетчером аэродрома в Анапе, где самолет планировал приземлиться. На записи пилот запрашивает прибытие медиков и пожарных к посадочной полосе.

Командир Воздушных сил ВСУ Николай Олещук косвенно подтвердил атаку ВСУ в своем телеграм-канале: «Это вам за Днепр» — год назад, в январе 2023 года, 46 жителей города погибли в результате российского удара по многоэтажке.

Олещук заверил, что «ныне Азовское море чисто как никогда», и поблагодарил всех, кто принимал участие в операции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о подбитых самолетах. «Все-таки это тема, которая касается хода специальной военной операции», — сказал он и порекомендовал уточнить эту информацию в российском министерстве обороны.

Телеграм-канал Fighterbomber, связанный с российским Минобороны, также сообщил о подбитых самолетах. «О том, кто несет ответственность за гибель летчиков, мы, вероятно, не узнаем. Погибшим — вечного полета, раненым — скорейшего выздоровления и возвращения в строй», — написано также в телеграм-канале.

Версии

Телеграм-каналы «ВЧК-ОГПУ» и «Рыбарь» предположили, что Ил-22, возможно, был атакован по ошибке силами российской зенитной обороны, защищающей Крымский мост. В канале военного журналиста Юрия Котенка появилась запись: «Вместо комментария всего три буквы — П.В.О».

Военный исследователь, бывший член команды Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов сказал «Холоду», что самолет мог быть сбит своими же средствами ПВО, и это можно объяснить прозаичной невнимательностью и недостаточно хорошим уровнем организации военных.

«С чем система дальнего радиолокационного обнаружения ПВО могла перепутать такой здоровенный самолет, как А-50? Это могло произойти из-за того, что после недавних ударов по полуострову в Крым нагнали подкрепления ПВО. Но военным забыли сообщить, что тут вообще-то и свои летают», — говорит Михайлов. Длина самолета А-50 — около 50 метров, что равно высоте 14-этажного дома. Примерно такой же у него и размах крыльев.

Подобное, как рассказывает Михайлов, в 2020 году произошло в Иране: «В ожидании американских ответных ударов после иранского ракетного обстрела баз США в Ираке иранцы разместили под Тегераном дополнительное средства ПВО. Военнослужащие, постоянно несшие службу на системах ПВО в Тегеране, знали, что там расположен действующий аэропорт. А новоприбывшие были не в курсе и сбили украинский Боинг».

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, однако, сомневается в версии о российской ПВО. По его мнению, эти самолеты второй год подряд летают одними и теми же маршрутами, и ошибка работы операторами ПВО вряд ли возможна. «Если это и был friendly fire, то он войдет в мировую историю войн и конфликтов как самый громкий facepalm. Если же нет... То это уникальный случай во все той же мировой истории войн и конфликтов. Два настолько уникальных самолета были “приземлены” в настолько глубокой тыловой зоне», — написал он.

Военный аналитик Ян Матвеев не стал отрицать возможности ошибки российского ПВО, но привел и другую версию: «Их мог достать украинский Patriot, если он подъехал близко к линии фронта и стрелял дальнобойными ракетами. Мы знаем, что ВСУ умеют проводить эксклюзивные по уровню операции ПВО — например, в декабре они уничтожили сразу три Су-34. Если это так, то российские ВКС будут вынуждены еще дальше отодвинуть границу своих безопасных зон: раньше они, очевидно, считали таковой акваторию Азовского моря».

Что это за самолеты

А-50, также известный как «летающий радар», представляет собой модификацию самолета Ил-76, способную осуществлять контроль воздушного пространства, обнаруживать воздушные и наземные цели, а затем направлять свои собственные самолеты для атаки. Усовершенствованная версия этого самолета, А-50У, оснащена более современной радиотехнической аппаратурой.

По последним оценкам журнала Military Watch Magazine, у российской армии на вооружении, вероятно, находится 11 подобных самолетов. К началу 2023 года было семь А-50У и три А-50. С тех пор Ростех передал армии еще один А-50У. Украинский Forbes оценивает стоимость одного самолета А-50У в 500 миллионов долларов.

Ил-22М представляет собой воздушный командный пункт, который служит ретранслятором, передает радиосигналы от и к фронтовой авиации, действующей на малых высотах. Украинский телеканал FreeДом опубликовал фото поврежденного хвоста самолета. Подтверждений подлинности этой фотографии нет.

ИЛ-22М. Фото: Kirill Naumenko / Wikimedia Commons

В феврале 2023 года активисты белорусского движения сопротивления BYPOL сообщили, что А-50 был атакован дронами на военном аэродроме Мачулищи под Минском. После этого самолет отправили на ремонт в Таганрог.