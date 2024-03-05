Украина уничтожила новейший патрульный корабль Черноморского флота

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявило об уничтожении новейшего патрульного корабля российского Черноморского флота «Сергей Котов» в результате удара морскими беспилотниками.

В сообщении говорится, что удар был нанесен в ночь на 5 марта вблизи Керченского пролива морскими дронами «Magura V5».

Об атаке на корвет «Сергей Котов» также сообщил ряд российских телеграм-каналов. В частности, близкий российскому Минобороны телеграм-канал «Рыбарь» написал, что он мог стать одной из целей массированного удара украинских военных по аннексированному Крыму. В свою очередь, телеграм-канал «Военный осведомитель» утверждает, что экипаж корвета остался жив. Приватный телеграм-канал «Поздняков 3.0» опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент поражения «Сергея Котова».

«Агентство», ссылаясь на сайт российского Минобороны, пишет, что корабли проекта 22160, к которому относился и «Сергей Котов», оснащены радиотехническим и гидроакустическим вооружением, а также средствами радиоэлектронного противодействия и вертолетной площадкой. Они способны действовать автономно 60 суток, а их экипаж составляет 60 человек.

«Сергей Котов» пополнил состав Черноморского флота в июле 2022 года. Государственный «Первый канал» называл его «самым современным» патрульным кораблем. В сообщении отмечалось, что «специальная конструкция и покрытие делают его практически незаметным для радаров противника».

Читать еще Украина обезвредила Черноморский флот России Он больше не несет критической угрозы и сбежал из Севастополя. Кремль лишился возможности атаковать Европу

В последние месяцы украинские военные регулярно наносят результативные удары по кораблям российского Черноморского флота.

Так, 14 февраля ВСУ сообщили об уничтожении в результате удара морских беспилотников большого десантного корабля «Цезарь Куников». 1 февраля ГУР Украины заявило о потоплении ракетного катера «Ивановец» также в результате атаки морских дронов. 26 декабря 2023 года командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук отчитался об уничтожении ракетным ударом большого десантного корабля «Новочеркасск» в порту Феодосии. А в ноябре 2023 года ГУР Украины сообщало об успешной атаке морских дронов, в результате которой удалось потопить два малых десантных корабля российского Черноморского флота.

Российское Минобороны и другие официальные источники как правило не комментируют сообщения об ударах по кораблям. В то же время информация об этих атаках появляется в российских провоенных телеграм-каналах, а украинская военная разведка и Генштаб ВСУ часто публикуют кадры, снятые с борта атакующих российские суда морских беспилотников.

Как рассказали опрошенные «Холодом» эксперты, регулярные успешные атаки украинских военных вынудили российское командование перебазировать корабли Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск. Это, в свою очередь, свело к минимуму угрозу, которую российские военные корабли несут объектам на украинской территории. Теперь они практически не участвуют в нанесении ударов по Украине.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.