ВСУ заявили об уничтожении российского большого десантного корабля «Цезарь Куников». Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале Генштаба украинской армии.
В нем говорится, что российский БДК был потоплен в результате операции, проведенной ВСУ совместно с Главным управлением разведки минобороны Украины. «В момент поражения он находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки», — уточнили в украинском Генштабе.
В свою очередь, ГУР Украины опубликовало видео, снятое, как утверждается, с борта украинских безэкипажных катеров, атаковавших российский корабль.
Сообщения об ударе по БДК «Цезарь Куников» также появились в российских провоенных телеграм-каналах. «Украинские формирования в очередной раз атаковали Черноморский флот к югу от н.п. Кацивели на южном побережье Крыма. Судя по всему, поражен российский большой десантный корабль (вероятно, речь идет о БДК “Цезарь Куников”)», — написал близкий к Минобороны России телеграм-канал «Рыбарь». В свою очередь, телеграм-канал «Два майора» утверждает, что экипаж пораженного корабля жив.
В крымских телеграм-каналах распространились видео, на которых, как утверждается, запечатлены взрывы на борту «Цезаря Куникова». На момент публикации заметки российское Минобороны не комментировало сообщения об унитожении «Цезаря Куникова»
В марте 2022 года, спустя месяц после начала российского вторжения в Украину, представители ВСУ уже сообщали об ударе по БДК «Цезарь Куников», в результате которого корабль якобы получил повреждения.
В декабре 2023 года ВСУ заявили об уничтожении большого десантного корабля российского Черноморского флота «Новочеркасск» в результате ракетного удара по порту Феодосии в аннексированном Крыму. Вскоре после этого местные СМИ сообщили о гибели 74 членов экипажа, находившихся на борту. Позже эти сообщения были удалены.
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