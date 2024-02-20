От «Партии жуликов и воров» до «Бункерного деда»

Наследие Алексея Навального — это еще и особенный политический язык, который он использовал и на котором начинали говорить не только его сторонники, но даже оппоненты. Фразы этого языка — одновременно образные и точные. Они быстро и навсегда прилипали к тем, кому были адресованы, распространялись в медиа и на уличных акциях. Каждый знает, что «Партия жуликов и воров» — это «Единая Россия», что «Бункерный дед» — это Путин, а Россия без них — это «Прекрасная Россия будущего». «Холод» вспоминает, как появились крылатые фразы Алексея Навального, кто их на самом деле придумал (не всегда именно он) и как они вошли в российский политический словарь.

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«Партия жуликов и воров»

Любой человек, который слышит выражение «Партия жуликов и воров», понимает, что речь идет о «Единой России». Даже если он сам в ней состоит.

Существует версия, что первым эти слова в такую последовательность поставил Владимир Жириновский. Главный недостаток этой версии — отсутствие чьих-либо, кроме самого Жириновского, свидетельств.

В любом случае именно благодаря Алексею Навальному определение «ПЖиВ» окончательно закрепилось за «Единой Россией». 2 февраля 2011 года в прямом эфире радио «Финам FM»‎ он сказал:

«К партии “Единая Россия” я отношусь очень плохо. Партия “Единая Россия”— это партия коррупции, это партия жуликов и воров».

Навального вызвал на дебаты единоросс Евгений Федоров, который был не согласен с таким определением. Они встретились в эфире той же радиостанции. По итогам голосования слушателей Навальный победил, набрав 99% голосов.

11 октября 2011 года Люблинский суд Москвы отказался удовлетворить иск к Навальному другого единоросса Владимира Свирида, который счел фразу «ПЖиВ» личным оскорблением. На следующий день газета «Ведомости» вышла с материалом: «Суд разрешил называть “Единую Россию” “партией жуликов и воров”».

Фото: Зураб Завахадзе / VOA

«Бункерный дед»

В мире есть много пожилых мужчин, но «‎бункерный дед» — только один. В январе 2023 года, в разгар войны, из-за масштабной утечки исходного кода сервисов «Яндекса» стало известно, что поисковик блокирует изображения Путина, если пользователи ищут их по словам «‎бункерный дед».

По итогам 2021 года словосочетание «‎бункерный дед» вошло в тройку главных выражений по версии российского независимого конкурса «‎Слово года».

Распространил его именно Алексей Навальный во время пандемии. Он высмеивал строгие карантинные требования для встреч Путина, а вскоре стал называть Путина «‎бункерным» и без привязки к коронавирусу.

«Да купите лекарств пенсионерам за эти деньги. <…> Вот уж в последнюю очередь их мысли заняты парадом. Но бункерный дед хочет парад, ему надо покрасоваться на трибуне», — говорил Навальный.

Окончательно прозвище закрепилось за Путиным после расследования о дворце в Геленджике, в котором упоминался огромный бункер.

«РосПил» и распил

Именно благодаря Алексею Навальному и его «Живому журналу» слово «распил» стало общеупотребимым в значении «хищение бюджетных средств».

«У России достаточно денег для развития, нужно вкладывать их в людей, а не в чиновников и распил», — говорил он на своих стримах.

Термин «распил» был популяризирован с помощью проекта «РосПил», в котором Навальный с соратниками боролся против злоупотреблений в госзакупках. Многие помнят логотип «РосПил» — двуглавый орел с российского герба, держащий в лапах две пилы. Вот, собственно, аллюзия на «распил».



В декабре 2010 года житель Пензы заявил в милицию, что этот логотип — надругательство над государственной символикой. В возбуждении дела ему было отказано за отсутствием события преступления.



Появлению «РосПила» предшествовало расследование «Как пилят в “Транснефти”». Навальный обвинил компанию в хищении не менее четырех миллиардов долларов при строительстве трубопровода Восточная Сибирь — Тихий океан. Представители «Транснефти» обвинили расследователей в том, что они сами своими публикациями помешали борьбе с коррупцией, а также нанесли организации ущерб в три миллиарда рублей.

«Прекрасная Россия будущего»

Неофициальный слоган президентской кампании Алексея Навального в 2017 году. Так политик называл собственно Россию в будущем — когда он одержит победу на выборах.

Эта фраза присутствует даже в последнем обращении Юлии Навальной, в котором она обещает продолжить дело своего мужа. Она говорит: «Мы хотим жить по-другому», и тут же мы видим Алексея Навального: «Мы вместе превратим нашу страну в прекрасную Россию будущего», — а с потолка на него сыплются бело-сине-красные конфетти.

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Вскоре это словосочетание стали использовать и другие политики, причем не только из команды Навального, но и, к примеру, Максим Кац и Михаил Светов в своих видеороликах.

Фразу пыталась экспроприировать пропаганда. В 2021 году провластный активист Илья Ремесло подал в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака «Прекрасная Россия будущего» и аббревиатуры ПРБ. Впрочем ассоциируется «Прекрасная Россия будущего» до сих пор именно с Навальным.

Аквадискотека

Да, музыкальные бассейны с фонтанами и светомузыкой, очевидно, существовали задолго до Алексея Навального. Но символом пошлой роскоши и бездумного чиновничьего досуга аквадискотека стала именно благодаря ему.

Аквадискотека — один из главных мемов из расследования «Дворец Путина, история самой большой взятки». Комедиант Александр Гудков написал про нее прилипчивую песню. На зимних митингах в поддержку Навального люди скандировали «Аквадискотека! Аквадискотека!» Сам Навальный позже упоминал ее не раз, в том числе и в последнем слове на суде в 2021 году, когда условный срок по делу «Ив Роше» был заменен на реальный.

«В России сейчас много хороших вещей, а самая хорошая вещь — это вот те самые люди, которые не боятся, которые не опускают глаза, которые не смотрят в стол и которые никогда не отдадут нашу страну кучке продажных чиновников, которые решили обменять нашу родину на свои дворцы, виноградники и аквадискотеки».

Фото: Дмитрий Шевченко / Экологическая Вахта по Северному Кавказу

«Люди, которые смотрят в стол»

Главный образ из того самого последнего слова. 19 декабря 2014 года в Замоскворецком суде Москвы прошли прения сторон по очередному делу Алексея Навального. Прокуратура попросила приговорить Навального к девяти годам колонии общего режима за якобы мошенничество при заключении контрактов с парфюмерной компанией «Ив Роше», его брата Олега — к восьми годам заключения.

Тогда же Навальный произнес свое очередное последнее слово:

«Люди, глядящие в стол. Понимаете, вы все постоянно смотрите в стол. Я с вами всеми разговариваю — вы смотрите в стол, постоянно, все. Вам нечего сказать… [Судья] Елена Сергеевна [Коробченко], какая самая популярная ваша фраза — вы ее точно знаете, — которая обращается ко мне? Следователи, прокуроры, сотрудники ФСИН, судьи по гражданским делам, по уголовным… Вы мне все говорите фразу одну и ту же: “Алексей Анатольевич, ну вы же понимаете”. Я все понимаю, но не понимаю одного: почему вы без конца смотрите в стол?»

«Люди, которые смотрят в стол», — это люди, формально находящиеся в позиции превосходства, но на самом деле понимающие, что происходящее — это унижение в первую очередь для них. Люди, которые совершают подлость и осознают, что совершают именно ее. Как понятно теперь, «люди, которые смотрят в стол», — это люди, которые убивали Алексея Навального.

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«Умное голосование»

Сейчас многие думают, что «Умное голосование» надо писать без кавычек. Что это не конкретный политический проект Алексея Навального, а любая стратегия голосования за сильного оппозиционного кандидата. А то и не за сильного — просто за любого, кроме основного.

На самом деле «Умное голосование» — это бренд, придуманный Навальным в 2018 году. У «Умного голосования» был сайт и телеграм-бот, которые помогали выбрать самого перспективного кандидата. Вскоре они были запрещены Роскомнадзором, а после признания ФБК «экстремистской организацией» «реализация “Умного голосования”», что бы это ни значило, могла быть расценена как «экстремистская деятельность» с потенциальным наказание до шести лет лишения свободы.

И тем не менее даже сегодня, за месяц до выборов президента некоторые предлагают использовать метод «Умного голосования». Формально это невозможно. Фактически же все понимают, о чем именно идет речь.

«Домик для уточки» и сама «Уточка»

До 2017 года желтая резиновая уточка была просто популярной игрушкой для детского купания. С 2017-го — она стала символом уличных протестов в России и коррупции в кругах российских чиновников.

Фото: Picvario Media, LLC / Alamy / Vida Press

Впервые Алексей Навальный рассказал о «домике для уточки» в фильме «Он вам не Димон», посвященном богатствам тогдашнего премьер-министра Дмитрия Медведева. Потом показал «домик» в отдельном ролике про медведевскую дачу. Потом выпустил видео, посвященное сравнению уточек Медведева и члена британского парламента от партии консерваторов сэра Питера Виггерса.

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Виггерс тоже был фигурантом большого коррупционного скандала. В 2009 году он попытался включить в свои депутатские расходы 30 тысяч фунтов, потраченные на уход за садом. Среди них — 1645 фунтов на плавучий домик для утки.

Афера вскрылась, началась проверка расходов многих других депутатов, Виггерс был вынужден продать домик и перевести деньги на благотворительность, заодно распрощавшись с политической репутацией.

«Это пост о том, что в прекрасной России Будущего казус утиного домика будет разрешаться как в Британии, а не как сейчас у нас», — закончил Навальный тот видеоролик.

Считается, что фильм «Он вам не Димон» все-таки испортил карьеру Дмитрия Медведева — несмотря на то что он продолжил занимать высокие посты, всерьез как политика его воспринимать перестали даже коллеги. А желтая резиновая уточка больше не воспринимается в России как просто игрушка.

Финальная битва между добром и нейтралитетом

Многие узнали об Алексее Навальном именно благодаря этой фразе, которая в начале 2010-х годов была лозунгом его «Живого журнала».

Первоисточник цитаты — командир космического корабля из мультфильма «Футурама» Зепп Бранниган. Абсолютный, кстати, антигерой, но внешне похожий на Алексея Навального.

В одной из серий Браннигана уволили. Он обнищал и вынужден был устроиться на чужой космический корабль мыть полы. Но благодаря какой-никакой харизме начал привлекать внимание экипажа и прочих обитателей, решил строить популистскую политическую карьеру — обещал, что все будут ходить голыми и пьянствовать.

Вскоре он совершает на корабле переворот, свергает прежнего капитана и решает атаковать мирную Нейтральную планету. Он направляет на нее космическое судно, предварительно спланировав собственную эвакуацию, и произносит: «Приготовиться к эпической битве между добром и Нейтралитетом!»

Навальный вывернул эту цитату наизнанку. В его трактовке «нейтралитет» — это аморфность и бездействие. Доброе дело, соответственно, — это сопротивление такому равнодушию и апатии.

В 2021 году соратники Навального использовали фразу «Финальная битва между добром и нейтралитетом», чтобы призвать россиян на митинги в поддержку своего лидера.

Не забудем, не простим!

Еще один слоган, который останется в истории связанным с Алексеем Навальным, хотя на самом деле ему не принадлежит. Он был опубликован в начале Великой Отечественной войны — 14 октября 1941 года — в газете «Красная звезда». Автор статьи о жестокости фашистских оккупантов Петр Павленко использовал эту фразу в заголовке.

Навальный популяризировал этот слоган на митингах против фальсификаций на выборах в Госдуму в 2011 году: «Не забудем, не простим» касался украденных голосов.

В дальнейшем сторонники политика использовали фразу всякий раз, когда Навального задерживали, арестовывали или приговаривали к новому сроку. И не только Навального, но и других участников протестного движения.

После убийства Навального в исправительной колонии №3 в поселке Харп «Не забудем, не простим» писали те, кто скорбят о лидере российской оппозиции. Премьер-министр Польши Дональд Туск тоже написал в своих соцсетях: «Алексей, мы никогда не забудем тебя. И мы никогда не простим их».